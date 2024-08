Parmaclima vede la finale dopo la vittoria di gara3. San Marino torna avanti la serie con l’Unipol

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Parmaclima con una grande prova offensiva (14 valide, con due fuoricampo di Cesare Astorri, il migliore a 2/3, 5pbc) travolge (12-3 il risultato conclusivo) l’Hotsand Macerata in gara3 e arriva un passo dalla finale scudetto. La formazione emiliana ha a questo punto a disposizione tre match ball e può chiudere già mercoledì in gara4.

I ragazzi di Marcello Saccardi hanno messo in chiaro le cose già dal primo inning sul partente Joseph Cuomo (8bv-1so, 3rl), nel quale ha firmato cinque punti, con quattro valide. Lorenzo Morresi permette ai marchigiani di accorciare, ma i ducali allungano definitivamente con 2 punti al terzo, con il doppio di Desimoni e il fuoricampo di Astori a sinistra, e altri cinque al 4°, grazie al doppio da due di Luis Gonzalez (2/4) e al fuoricampo da tre dello scatenato Astorri. Macerata, grazie a due palle mancate, accorcia sul 3-12, ma il closer Santana chiude proseguendo la bella prestazione di Josè Diaz (5bv-8so).

IL TABELLINO DI MACERATA-PARMA

San Marino torna nuovamente avanti nella serie di semifinale con l’UnipolSai Bologna (4-2 il finale) al termine di un confronto appassionante disputata al “Serravalle”. Gara 3 è dominata dai lanciatori, che sono riusciti a tenere il punteggio basso, concedendo solamente dodici valide. Decisivo due grandi battute di Javier Lopez che ribalta il vantaggio iniziale dei campioni d’Italia 2023.

È Bologna a mettere avanti la testa per prima nell’inning d’apertura: Lage mette in base Agretti, che va in terza sul doppio di Richardson. Il singolo di Paolini li porta a casa entrambi con un singolo. L’esordiente Gouvea (5bv-5so, 4rl) subisce il pareggio al 2º: la valida di Lopez fa segnare Alvarez (colpito) e Angulo (singolo). Diaz al 4° batte un singolo interno sul terza base e corre a punto sul fuoricampo da due punti di Lopez, il grande protagonista a 2/2 con 4pbc. A conservare i due punti di vantaggio dei locali pensa Eric Mendez, che colleziona cinque strike out nelle ultime sette eliminazioni.

IL TABELLINO DI SAN MARINO-BOLOGNA

Semifinali scudetto. Parmaclima-Macerata 3-0 (4-2, 3-0, 12-3). Mercoledì gara4; giovedi ev. gara5 a Macerata; ev. gara6 e gara7 domenica e lunedì a Parma.

UnipolSai Bologna-San Marino 1-2 (4-8, 9-3, 2-4); mercoledì gara4, giovedì gara5 a San Martino; ev. gara6 e gara7 domenica e lunedì a Bologna.

Nelle foto: uno degli swing vincenti di Cesare Astorri, autore di due fuoricampo (credit Ezio Ratti); Lopez festeggiato per il fuoricampo della vittoria al Serravalle, il lanciatore bolognese Gouvea (Photo Bass)