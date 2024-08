(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 MIGRANTI, MARCHESCHI (FDI): DA MONTANARI IPOCRISIA SU STRANIERI IN UNIVERSITA’ SIENA

“Per il rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, i migranti sono un facile argomento di polemica contro il governo Meloni fino a quando i disagi per la loro presenza non coinvolgono il suo ateneo. Ed ecco che il prode docente, paladino della società multietnica, si lamenta per l’utilizzo degli spazi della mensa universitaria da parte degli studenti pachistani, rei, a suo dire, non solo dell’utilizzo improprio di questi locali ma anche di comportamenti irriguardosi nei confronti di studenti e studentesse. Apriti cielo, il rettore si rende finalmente conto delle difficoltà dell’integrazione, da parte sua una vera e propria ipocrisia che però non ci stupisce affatto perché è un comportamento tipico di quella sinistra accogliente purché lontano da casa propria”.

Lo dichiara il senatore toscano di Fratelli d’Italia, Paolo Marcheschi.

