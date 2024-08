(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

Lotta all’usura, approvata ripartizione fondi

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il Piano di azione annuale per la

ripartizione del fondo regionale di prevenzione e solidarietà sugli interventi finanziabili ed

ha assunto il preimpegno di spesa.

Il fondo, che ammonta a 500 mila euro, sarà così ripartito:

– 150 mila euro per i finanziamenti integrativi e accessori rispetto a quelli previsti dalla

normativa statale n materia di estorsione (Cofidi Sviluppo e Imprese, Cofidi Fidi Imprese);

– 232 mila euro per il sostegno dei costi di gestione delle organizzazioni operative in

Basilicata che svolgono attività di consulenza e accompagnamento professionale in merito

ai risvolti economici e psicologici delle vittime di usura e di estorsione;

– 118 mila euro per contributi una tantum diretti alle vittime (spese legali, acquisto di

strumenti di videosorveglianza, contributi per danni materiali, fisici e psicologici, sostegno

per spese comuni quali mutui, bollette, acquisto di libri scolastici, rette e mense

scolastiche); iniziative di microprestito a tasso zero a favore delle vittime del reato di usura

e di estorsione e dei soggetti a rischio usura.

Il Governo regionale ha quindi assunto il preimpegno di spesa e ha approvato lo schema

di convenzione, demandando agli uffici regionali competenti la predisposizione degli atti.

Il fondo, come da legge istitutiva regionale, è gestito dal Comitato per il Coordinamento

delle iniziative Antiracket e antiusura.