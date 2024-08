ENRICO FABBRO : Mattarella convoca al Quirinale i medagliati “Olimpici” più i quarti. Perchè non i quinti i sesti … Ma che senso ha?

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 Non è mancanza di rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, ma una semplice considerazione su un gesto che, da uomo di sport, non condivido e spiego perché.

Alle Olimpiadi, da sempre, i primi tre atleti o squadre che raggiungono i migliori risultati ricevono il meritato riconoscimento. È un premio di valore mondiale che celebra le eccellenze sportive, mentre tutti coloro che hanno la fortuna di partecipare a questo evento storico ne porteranno con sé il ricordo, indipendentemente dalla posizione raggiunta.

Ora, il nostro Presidente della Repubblica, come da tradizione, ha convocato i medagliati “olimpici”. Fin qui tutto bene, ma questa volta ha deciso di includere anche i “Quarti”. A questo punto, mi chiedo: perché fermarsi lì? Perché non includere anche i quinti, i sesti, o i settimi?

Perché dobbiamo sempre rincorrere il politicamente corretto? Mi sembra che ci si stia allontanando dal vero spirito delle Olimpiadi. Forse il Presidente dovrebbe concentrarsi maggiormente sulle questioni di cui è direttamente responsabile, piuttosto che estendere premiazioni e riconoscimenti in modo che sembra più un contentino che una vera celebrazione del merito. Si, merito, perchè nello Sport vince chi è più bravo e chi non vince, che sono la quasi totalità, ha semplicemento perso.

