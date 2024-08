CONTIENE FOTO# ROMA – CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI AL QUARTICCIOLO. 3 PERSONE DENUNCIATE PER TENTATA OCCUPAZIONE E FURTO.

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2024

ROMA – CONTROLLI MIRATI DEI CARABINIERI AL QUARTICCIOLO.

3 PERSONE DENUNCIATE PER TENTATA OCCUPAZIONE E FURTO.

ROMA – Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste,

con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina hanno

effettuato una mirata attività di controllo nel Quarticciolo, finalizzata

alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di

periferia. L’operazione si inserisce nell’ambito dell’azione l’azione

fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante i controlli, i

Carabinieri hanno sorpreso un21enne di origine tunisina e una 27enne di Roma

mentre tentavano di occupare illegalmente un appartamento dell’Ater situato

all’interno di alcuni lotti condominiali del quartiere Quarticciolo.

Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma per il

reato di tentata invasione di terreno o edifici in concorso. Sempre gli

stessi Carabinieri, hanno denunciato per furto aggravato un 23enne di Roma,

dopo essersi impossessato di alcuni articoli da una profumeria

Complessivamente, i Carabinieri hanno identificato 98 persone e eseguito

verifiche su 46 veicoli.

