AUTONOMIA DIFFERENZIATA, FANTINI: IN PROVINCIA DI FROSINONE MIGLIAIA DI FIRME CONTRO RIFORMA CHE SPACCA IL PAESE

(AGENPARL) – lun 12 agosto 2024 AUTONOMIA DIFFERENZIATA, FANTINI (PD): IN PROVINCIA DI FROSINONE MIGLIAIA

DI FIRME CONTRO RIFORMA CHE SPACCA IL PAESE

“Desidero ringraziare i circoli del Partito democratico della provincia di

Frosinone, i militanti, gli amministratori, il comitato organizzatore ed i

tanti volontari che stanno rendendo possibile questa straordinaria

mobilitazione, che prosegue da settimane anche nel nostro territorio,

contro l’autonomia differenziata. Migliaia di firme raccolte, tantissime

adesioni, un confronto continuo con i cittadini che comprendono i rischi di

una riforma sbagliata e pericolosa per il Paese”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di

Frosinone, Luca Fantini.

“Tante cittadine e tanti cittadini – prosegue – stanno dimostrando di

essere al nostro fianco in una battaglia decisiva per il futuro

dell’Italia.