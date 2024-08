(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

PARCO AGRISOLARE, CERRETO (FDI): IN ARRIVO NUOVO BANDO PER IL MEZZOGIORNO

“Con l’aumento della dotazione di bilancio per la misura del PNRR “Parco Agrisolare” per un totale di 850 milioni di euro di risorse supplementari sarà immediato lo scorrimento relativo al bando innovativo pubblicato nel 2023. Come annunciato dal Ministro Lollobrigida è prevista a fine agosto, l’uscita di un nuovo avviso pubblico dedicato al Mezzogiorno. La decisione della Commissione europea ad autorizzare l’aumento della misura è la chiara dimostrazione che il Governo Meloni sta lavorando bene e premia la determinazione del Ministro Lollobrigida che sta puntando molto sul Mezzogiorno. Si sta, infatti, investendo molto su quella parte dell’Italia molto spesso dimenticata dalla politica del centro sinistra che come hobby ha quello di gufare tutte le iniziative intraprese da questo Governo, chiaro segno di affanno e difficoltà nel competere”. Lo dichiara il deputato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d’Italia.

