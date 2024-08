(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 11 agosto 2024 OLIMPIADI, COSTA (M5S): CONGRATULAZIONI NAZIONALE FEMMINILE PALLAVOLO,

TENACIA E SPIRITO DI SQUADRA ESEMPIO PER TUTTI NOI

ROMA, 11 AGO – “Esprimo le mie più sincere congratulazioni alla nazionale

femminile di pallavolo per il trionfale successo ottenuto ai Giochi

Olimpici, dove hanno conquistato la medaglia d’oro.

Questa vittoria dimostra anche la dedizione, l’impegno e l’eccellenza delle

nostre atlete e del loro staff tecnico. La loro tenacia e spirito di

squadra sono un esempio luminoso per tutti noi e motivo di grande orgoglio

nazionale.

Auguro alle nostre campionesse olimpiche un futuro pieno di ulteriori

successi e momenti di gioia. L’Italia è con voi, orgogliosa dei vostri

straordinari risultati. Onore e merito a voi, campionesse!”

Così in una nota il vicepresidente della Camera, Sergio Costa.