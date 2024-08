(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 ON. CECCHETTI (LEGA) – PROFESSOR MIGLIO SCOMPARSO 23 ANNI FA, ONORIAMO SUO

RICORDO ATTUANDO L’AUTONOMIA REGIONALE

10 AGO – Sono trascorsi 23 anni dalla scomparsa del professor Gianfranco

Miglio, ma le sue parole e le sue idee restano attualissime più che mai e

il modo migliore per celebrarne il ricordo è portare avanti l’iter per

attuare l’autonomia regionale: il professor Miglio credeva nel cambiamento

e nella democrazia e infatti ripeteva sempre che ‘con il consenso della

gente si può fare di tutto’.

È quello che stiamo facendo, attuando questa riforma chiesta da oltre tre

milioni di cittadini lombardi con il loro voto al referendum del 2017.

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei

Deputati e coordinatore regionale della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Fabrizio Carcano

