(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 AUTONOMIA, MATERA (FDI): DE LUCA CONTRARIO PER CONVENIENZA MA ITALIANI LA VOGLIONO

“Preoccupano molto i dati che il Siope ha diffuso sulle spese delle regioni, e la Campania risulta essere una delle istituzioni che spende di più in Italia. In quasi tutte le voci spende il doppio della Lombardia, che ha un territorio e una popolazione due volte più grande, e De Luca farebbe bene a confessare che la vera ragione per cui conduce una battaglia demagogica contro l’autonomia è proprio questa, perchè non potrebbe continuare con le spese folli attuate fino ad oggi. Gli italiani sono dalla nostra parte, e ci hanno votati ben conoscendo sia il nostro programma che la nostra volontà di applicarlo fino in fondo”.

Lo scrive in una nota Domenico Matera, senatore di Fratelli d’Italia.

