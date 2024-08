(ACON) AMBIENTE. HONSELL (OPEN): SODDISFAZIONE PER PRONUNCIAMENTO TAR SU SIOT

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 10 agosto 2024 (ACON) Trieste, 10 ago – “Come Open Sinistra Fvg avevamo sempre

condannato il progetto di sfruttare gli incentivi per la

cogenerazione per realizzare le nuove centrali di pompaggio della

Siot e avevamo appoggiato i sindaci e i comitati contrari al

progetto. Esprimiamo quindi soddisfazione per il pronunciamento

del Tar”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

ACON/COM/mv

101202 AGO 24