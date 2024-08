Il presidente del CIO Bach valuta le opzioni per le Olimpiadi del 2028 senza la boxe

(AGENPARL) - Roma, 9 Agosto 2024

La città statunitense di Los Angeles ospiterà le Olimpiadi del 2028, le città italiane di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026 e la città australiana di Brisbane ospiterà i Giochi estivi del 2032

Le federazioni nazionali di pugilato sportivo dovrebbero formare un’organizzazione internazionale credibile per vedere gli eventi di pugilato svolgersi ai Giochi olimpici estivi del 2028, ha affermato venerdì il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach.

“La posizione è molto chiara. Il CIO non organizzerà la boxe a LA [Los Angeles] senza un partner affidabile”, ha detto Bach parlando in una conferenza stampa in Francia.

La città statunitense di Los Angeles ospiterà le Olimpiadi del 2028, le città italiane di Milano e Cortina d’Ampezzo ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026 e la città australiana di Brisbane ospiterà i Giochi estivi del 2032.

“Se queste federazioni nazionali vogliono che i loro atleti possano vincere medaglie olimpiche, devono organizzarsi in una federazione internazionale affidabile, dotata di una buona governance e che rispetti tutti i requisiti che il CIO impone a una federazione olimpica internazionale”, ha aggiunto il presidente del CIO.

A fine maggio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha dichiarato che i pugili che rappresentano le federazioni nazionali membri dell’International Boxing Association (IBA) saranno esclusi dai Giochi olimpici estivi del 2028 negli Stati Uniti.

Il presidente della Federazione Internazionale di Pugilato (IBA), Umar Kremlev, ha dichiarato ai giornalisti il ​​mese scorso che la boxe è uno sport nella sua forma più pura e che il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non può tenerla fuori dalle Olimpiadi.

“La boxe ha una lunga storia, è un vero sport”, ha osservato Kremlev. “La boxe è lo sport più popolare; nel calcio 22 giocatori riempiono uno stadio, mentre nella boxe ne bastano solo due”.

La situazione dell’IBA

Nel 2019, il CIO ha annunciato la decisione di revocare temporaneamente lo status di riconoscimento dell’IBA, citando come motivo la crisi finanziaria e gestionale interna all’IBA. Il CIO ha chiesto alla federazione internazionale di pugilato di apportare delle riforme e l’ha sospesa dalle Olimpiadi di Tokyo del 2020.

Nel giugno 2023, il CIO ha deciso durante la sua sessione di revocare l’iscrizione olimpica all’IBA, affermando che la federazione pugilistica “non ha soddisfatto le condizioni stabilite dal CIO nella sua decisione comunicata all’IBA il 9 dicembre 2021 – che non è stata contestata dall’IBA – per revocare la sospensione del riconoscimento dell’IBA”.

Il russo Umar Kremlev ha preso le redini dell’IBA alla fine del 2020 e la federazione internazionale di pugilato ha preso posizione contro le raccomandazioni del CIO di privare gli atleti che rappresentano Russia e Bielorussia della loro identità nazionale. I pugili di entrambi i paesi competono in eventi sponsorizzati dall’IBA senza alcuna restrizione internazionale.

Le federazioni pugilistiche di Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia, Germania, Paesi Bassi e Filippine cancellarono la loro iscrizione per protesta e fondarono una nuova organizzazione internazionale, la World Boxing.

A metà ottobre 2023, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach, ha escluso qualsiasi possibilità che l’International Boxing Association (IBA) venga reintegrata nel movimento olimpico.

“Con l’IBA non c’è un processo in corso, per noi il caso è chiuso… Non ci sarà pugilato con l’IBA nel programma olimpico. È fatta. Punto.”

Commentando la situazione della World Boxing, Bach ha affermato che c’è ancora del lavoro da fare se si vuole ottenere il riconoscimento del CIO.