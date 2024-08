(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 08 agosto 2024 MARCINELLE, MAERNA (FDI): 68 ANNI DOPO L’OMAGGIO AGLI ITALIANI CADUTI IN QUELL’IMMANE TRAGEDIA E A MIRKO TREMAGLIA

“L’8 agosto del 1956 la miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle venne distrutta da un terribile incendio, causato da un cortocircuito. A perdere la vita, arsi vivi, furono 262 lavoratori, provenienti da 12 diversi Paesi. Più della metà di loro erano italiani. Ricordiamo oggi con commozione, a 68 anni da quel giorno di dolore, tutti coloro che hanno perso la vita a Marcinelle, simboli del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Marcinelle è diventata un tassello di quel grande mosaico che è la storia dell’emigrazione italiana, un susseguirsi di enormi sacrifici ma anche di straordinari successi e obiettivi raggiunti. A loro va il nostro pensiero, così come a tutti quegli italiani caduti sul lavoro in ogni parte del mondo, ai quali è stata dedicata la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita nel 2001 dall’allora ministro Mirko Tremaglia. Infine, come ha detto Giorgia Meloni, oggi riscopriamo il legame che ci lega agli italiani all’estero, ambasciatori d’Italia nel mondo col Tricolore nel cuore”. Lo dichiara Umberto Maerna, deputato di Fratelli d’Italia.

