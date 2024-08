(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 07 agosto 2024 SPETTACOLO, AMATO (M5S): “CON CULTURA MANGIANO AMICI E PARENTI GOVERNO MELONI”

Roma, 7 ago. – “Giulio Tremonti da ministro asseriva che con la cultura non si mangia. Siete stati bravi a dimostrare come tanti vostri amici finalmente mangiano con la cultura grazie alle poltrone che avete moltiplicato. Penso al centro sperimentale di cinematografia, o al Teatro di Roma, dove avete raddoppiato i direttori pur di nominare Luca De Fusco. E Giffoni? Un festival straordinario unico al mondo a cui avete tagliato i fondi dicendo che dovevate finanziare altri festival. Tanti festival per tanti amici togliendo a un solo festival anche se è un’eccellenza internazionale. Siete stati veloci a fare tutto questo. Peccato che non abbiate agito con la stessa velocità per i professionisti dello spettacolo. Là state procedendo con più lentezza, e oggi siete qua, per il secondo anno consecutivo, a chiederci di votare una ulteriore proroga perché non siete stati in grado di metter in piedi applicativi utili al settore. E intanto il cinema e lo spettacolo muoiono lentamente. Se Mollicone si occupasse meno di Peppa Pig o di metter in dubbio sentenze sulle stragi paventando complotti di Stato, e di più delle materie riguardanti la commissione che, ahinoi, presiede, forse si sarebbe risparmiato dichiarazioni riguardanti il gran fermento che vive il cinema italiano. Oltre il 60 per cento degli addetti ai lavori è fermo. I produttori che hanno prodotto domanda di finanziamento tra dicembre e gennaio scorsi sono ancora in attesa di ricevere una risposta perché siete passati dai vecchi sessanta giorni a 12-15 mesi. Il nuovo regolamento tax credit giace in qualche cassetto e nel 2024 e nel 2025 saranno morte il 90 per cento delle piccole e medie imprese cinematografiche. Solo le piccole e medie, perché da voci di corridoio avete stabilito che per poter accedere al Tax Credit bisogna avere alle spalle una delle 20 case di distribuzione più grandi d’Europa, che ovviamente non distribuiscono film opere prime e seconde, né i cosiddetti film difficili. In un solo colpo vi siete liberati di giovani autori e di piccole imprese, senza preoccuparvi minimamente di quante famiglie sarebbero andate sul lastrico azzerando la produzione”. Lo dichiara in Aula alla Camera Gaetano Amato, deputato del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, intervenuto in occasione della dichiarazione di voto sulla proroga della legge delega sullo spettacolo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle