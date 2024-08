Comunicato Stampa: Nel primo semestre del 2024 Dubai dà il benvenuto a oltre 138.000 viaggiatori italiani, 7% in più rispetto allo scorso anno

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

Nel primo semestre del 2024 Dubai dà il benvenuto a oltre 138.000 viaggiatori italiani, 7% in più rispetto allo scorso anno

La destinazione segna un record nella prima metà dell’anno, con 9,31 milioni di arrivi internazionali, che rappresentano una crescita del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Milano, 07 agosto 2024 – Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET), Dubai ha accolto 9,31 milioni di visitatori internazionali da gennaio a giugno 2024, con un aumento del 9% rispetto agli 8,55 milioni di arrivi turistici della prima metà del 2023. Del totale sono stati 138,691 gli italiani che hanno visitato la destinazione, pari a un aumento del 7% rispetto al 2023.

Dopo un 2023 da record, in cui la città ha ospitato 17,15 milioni di visitatori internazionali, Dubai ha mantenuto il suo slancio turistico nei primi sei mesi di quest’anno, mettendo la città sulla strada giusta per realizzare una performance record nel 2024. Grazie all’impegno del DET in collaborazione con gli stakeholder e i partner, l’aumento degli arrivi internazionali si allinea con l’obiettivo generale di attestare Dubai come migliore città da visitare, in cui vivere e lavorare.

I principali mercati di provenienza

In collaborazione con gli stakeholder nazionali e con più di 3.000 partner globali in 80 mercati, le campagne mirate del DET hanno consentito a Dubai di ottenere una crescita sorprendente nei mercati chiave nella prima metà del 2024. Grazie a strategie e attività su misura che hanno messo in risalto l’offerta unica della città, il suo fascino dinamico e la sua connettività, Dubai ha mantenuto la sua posizione di destinazione di viaggio di punta per i visitatori provenienti sia dai mercati tradizionali che da quelli emergenti.

Da gennaio a giugno 2024, i mercati di prossimità del GCC e dell’area MENA hanno totalizzato il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l’Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei visitatori di Dubai, 1,89 milioni in totale. L’Asia meridionale è stata un altro importante mercato di provenienza, con 1,62 milioni di visitatori (17%), così come la CSI e l’Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-Est e il Sud-Est asiatico sono passati da una quota dell’8% all’inizio dell’anno a una quota del 10% (896.000) del totale dei visitatori alla fine del primo semestre 2024, grazie alla forte ripresa della Cina. Anche altre regioni hanno registrato un aumento delle visite a Dubai, tra cui le Americhe con 617.000 (7%), l’Africa con 404.000 (4%) e l’Australasia con 154.000 (2%).

Hotel e ospitalità

Gli hotel e le strutture ricettive di livello mondiale continuano a essere uno dei pilastri fondamentali dell’offerta della destinazione e ad accrescere l’attrattiva della città per i visitatori globali. Il primo semestre del 2024 ha segnato l’apertura di una serie di strutture di alto livello, tra cui: The Lana, la prima struttura della Dorchester Collection in Medio Oriente; SIRO One Za’abeel, il primo fitness hotel di Dubai; e Hilton Dubai Creek Hotel & Residences. Il panorama delle strutture ricettive della città continuerà a crescere con nuove aperture previste per il resto dell’anno, con un approccio strategico volto ad ampliare l’offerta per soddisfare la domanda e garantire un’ampia gamma di esperienze e opzioni in base alle diverse categorie e fasce di prezzo dei visitatori.

Secondo gli ultimi dati del DET, il settore alberghiero dell’emirato ha continuato a registrare ottime performance in tutti i parametri dell’ospitalità da gennaio a giugno, tra cui l’occupazione, la tariffa media giornaliera (ADR), i ricavi per camera disponibile (RevPAR) e la durata del soggiorno degli ospiti. Tra i più alti al mondo, l’occupazione media degli hotel di Dubai, pari al 78,7%, è superiore di 1 punto percentuale rispetto all’occupazione del 77,7% raggiunta nello stesso periodo nel 2023. I pernottamenti sono aumentati del 3%, con 21,35 milioni alla fine del primo semestre 2024, rispetto ai 20,73 milioni del primo semestre 2023. L’ADR è salito a 558 AED durante il primo semestre, con un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre il RevPAR è aumentato del 6% rispetto allo scorso anno, passando da 415 a 439 AED. Nel frattempo, il totale delle camere disponibili a Dubai ha raggiunto 150.879 alla fine di giugno 2024, rispetto alle 148.689 camere di giugno 2023, con un numero di stabilimenti pari a 823, rispetto agli 810 dello stesso periodo dell’anno scorso.

Issam Kazim, CEO della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM), ha dichiarato: “Dubai si è confermata all’avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale. L’eccezionale qualità della vita, la sicurezza e l’accessibilità sono state costantemente riconosciute da diversi indici globali e siamo impegnati a sfruttare le partnership tra il settore pubblico e quello privato per presentare Dubai come una destinazione imperdibile da visitare. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024”.

Riconoscimenti globali ed eventi di settore

L’aumento degli arrivi internazionali durante il primo semestre è il risultato di strategie stabilite attraverso i principali pilastri del turismo, create e attuate in collaborazione con gli stakeholder del settore pubblico e privato. Questi sforzi, oltre alla crescita dimostrata dai risultati, hanno portato anche a riconoscimenti internazionali. Il 2024 è iniziato in grande con la nomina di Dubai come destinazione globale No.1 ai Tripadvisor Travellers’ Choice Awards per il terzo anno consecutivo, attestandosi come la prima città a ottenere questo riconoscimento unico. Nella prima metà dell’anno Dubai è stata anche nominata Middle East’s leading destination ai World Travel Awards, mentre l’Aeroporto Internazionale di Dubai e il porto Mina Rashid sono stati nominati rispettivamente aeroporto e porto crocieristico leader del Medio Oriente per il 2024.

Partnership, collaborazioni e campagne

In collaborazione con i suoi stakeholder e partner, il DET continua a creare nuovi percorsi di crescita oltre al turismo tradizionale, attraverso gli investimenti, l’imprenditorialità e l’attrazione di talenti globali, confermando la città come un polo di creatività, innovazione e progresso tecnologico. Anche le campagne e le partnership globali continuano a essere un punto chiave per la città, con diverse iniziative in corso tra cui “Where will Dubai take you now?”, una campagna promozionale musicale condotta dal regista di The Greatest Showman Michael Gracey, che porta gli spettatori in ogni angolo dell’emirato, e il programma “Drop by Dubai”, che promuove Dubai come destinazione perfetta per uno scalo.

Tra le principali attrazioni inaugurate nella prima metà dell’anno c’è il Real Madrid World al Dubai Parks and Resorts, il primo parco a tema al mondo che opera sotto il marchio della celebre squadra di calcio spagnola. L’apertura è in linea con gli ampi sforzi di collaborazione tra il club e Dubai, tra cui un accordo pluriennale firmato tra DET e Real Madrid nell’ottobre 2023.

Dubai ha anche stretto partnership con importanti nomi della musica e dell’intrattenimento, tra cui il compositore Hans Zimmer, vincitore del premio Oscar, che è diventato un sostenitore dell’emirato. Nel frattempo, nel campo della gastronomia, a Dubai è stato dedicato un episodio di 50 minuti nella settima stagione di Somebody Feed Phil, un programma di viaggi gastronomici su Netflix in cui Phil Rosenthal visita i ristoranti delle principali città del mondo.

Un polo culinario e crocieristico globale

La posizione di Dubai come capitale mondiale della gastronomia è stata ulteriormente rafforzata dopo la presentazione della terza edizione della Guida MICHELIN Dubai a luglio. La guida include 106 ristoranti, rispetto ai 90 del 2023, tra cui quattro premiati con due Stelle, 15 con una Stella, tre con una Stella Verde, 18 Bib Gourmand e 69 ristoranti selezionati da MICHELIN. Nell’elenco dei World’s 50 Best Restaurants 2024, Trèsind Studio è stato classificato al n. 13 e nominato miglior ristorante del Medio Oriente, mentre Orfali Bros Bistro è stato classificato al n. 64 dell’elenco esteso. Dubai è anche al n. 9 della classifica 2024 di Time Out delle “20 migliori città del mondo per il cibo in questo momento”.

Anche la continua espansione del settore crocieristico sta portando notevoli benefici a Dubai e nella stagione invernale 2023/2024, da ottobre ad aprile, l’emirato ha accolto più di 132 scali di navi tra Mina Rashid e Dubai Harbour. A marzo, in occasione dell’ITB di Berlino, Dubai ha unito le forze con altre autorità marittime e turistiche regionali per formalizzare l’alleanza strategica Cruise Arabia, per promuovere il Golfo Arabico come destinazione crocieristica a livello globale.

Meta di eventi internazionali

Lo status di Dubai come centro di intrattenimento globale è consolidato da un calendario annuale di eventi commerciali, ricreativi e sportivi, che continuano ad attrarre turisti internazionali. Organizzati dal Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), nella prima metà dell’anno si sono svolti alcuni dei maggiori eventi annuali di Dubai, tra cui il Dubai Shopping Festival, il Capodanno cinese, il Ramadan a Dubai, l’Eid a Dubai e il Dubai Food Festival. Dubai Summer Surprises, attualmente in corso, è uno dei principali eventi di shopping e intrattenimento di Dubai, che rende la città vivace e vibrante nella stagione estiva come in tutti gli altri periodi dell’anno, rafforzando ulteriormente la posizione di Dubai come destinazione estiva leader per le famiglie. Tra gli eventi in programma per il resto del 2024 figurano la Dubai Fashion Season Fall/Winter, la Dubai Fitness Challenge, il DP World Tour Championship di golf, l’Emirates Dubai 7s e l’UAE Union Day.