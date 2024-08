(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2024

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Al professor Filippo De Angelis il Premio Malatesta 2024

Un riconoscimento ai suoi risultati di eccellenza nel campo della chimica inorganica

La Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana (SCI) ha assegnato il Premio Malatesta 2024 a Filippo De Angelis, professore di Chimica Generale ed Inorganica al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia.

Il premio – intitolato alla memoria del prof. Lamberto Malatesta, in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo della comunità dei chimici inorganici italiani – viene assegnato a una scienziata o a uno scienziato nel pieno della sua maturità scientifica che abbia ottenuto risultati di eccellenza nel campo della chimica inorganica.

Il Direttivo della Divisione di Chimica Inorganica ha deciso di conferire il riconoscimento al professor De Angelis, per il suo originale e innovativo contributo alla comprensione del meccanismo sottostante il funzionamento di celle solari di nuova generazione. Tali studi hanno consentito la realizzazione di dispositivi innovativi per la conversione dell’energia solare in elettricità, ampliando la piattaforma delle tecnologie fotovoltaiche e favorendo quindi la transizione ecologica.

Il prof. De Angelis riceverà il premio in occasione del XXVIII congresso nazionale della Società Chimica Italiana, che si terrà a Milano dal 26 al 30 agosto, nel corso del quale terrà una conferenza plenaria.

Perugia, 7 agosto 2024

