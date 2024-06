[Università di Verona] focus sulle attività della Clinica neurologica di Verona, lunedì alle 11, Gran Guardia

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 94 a. 2024

Verona, 7 giungo 2024

Invito

La Clinica neurologica dell’Università di Verona tra ricerca

e presa in cura del paziente

Lunedì 10 giugno, alle 11, Palazzo della Gran Guardia, Verona

Gentili colleghe e colleghi,

siamo liete di invitarvi al focus per giornaliste e giornalisti in programma lunedì 10 giugno, alle 11, nel palazzo della Gran Guardia di Verona.

Sarà Michele Tinazzi, direttore della clinica e docente di Neurologia di Ateneo a presentare le attività di ricerca e presa in cura dei pazienti affetti da Disturbi funzionali neurologici provenienti da tutta Italia per essere seguiti a Verona.

Il focus è organizzato all’interno dalla conferenza internazionale sui Disturbi neurologici funzionali cui partecipano oltre 700 specialisti per confrontarsi sulle ultime novità della ricerca e della pratica clinica nel settore. L’appuntamento è coordinato, quest’anno, da Università e Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

Referente: Roberta Dini

Agenzia di stampa Univerona News

Roberta Dini, Elisa Innocenti, Sara Mauroner