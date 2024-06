sostenibilità, 50 università italiane all’Ateneo friulano

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 08 giugno 2024 Evento di Ateneo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Conferenza dei rettori

PIÙ DI 50 UNIVERSITÀ RIUNITE ALL’ATENEO FRIULANO

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PAESE

L’11 e 12 giugno, il convegno culminerà con il nuovo manifesto nazionale

che aggiorna quello nato cinque anni fa a Udine

Udine, 8 giugno 2024 – Che ruolo hanno le università nella transizione verde delle comunità locali?

Qual è il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle città e dei territori, in particolare alla

decarbonizzazione urbana? Quale l’impatto sociale degli atenei rispetto all’avanzamento della

conoscenza, alla co-produzione dell’innovazione e al cambiamento necessario per avvicinare gli

obiettivi socioeconomici dell’Agenda 2030? A queste e ad altre domande proverà a rispondere il

confronto nazionale “Le università per lo sviluppo sostenibile del Paese” in programma l’11 e 12

giugno all’Università di Udine al quale parteciperanno oltre 50 atenei italiani

(https://shorturl.at/ni4ci).

Organizzato dall’Ateneo friulano e dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), con il

patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), il convegno si propone di

analizzare ruolo e azioni delle università Italiane in questi anni.

Inoltre, produrrà un nuovo manifesto, nel quinto anniversario della prima edizione del maggio 2019

intitolato “Da Le Università per la Sostenibilità a La Sostenibilità nelle Università”, elaborata durante

“Conoscenza in festa”, il festival scientifico dell’Ateneo friulano organizzato con la Crui.

Il convegno sarà inaugurato martedì 11 giugno, alle 14.30, nel Velario del Palazzo di Toppo

Wassermann (via Gemona 92). Porteranno i saluti: il rettore Roberto Pinton, il presidente della

Regione Friuli Venezia Giulia con un video messaggio, il sindaco di Udine e l’assessore regionale

al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia.

«L’obiettivo di questa prestigiosa due giorni – spiega il rettore Roberto Pinton – è comprendere come

poter rafforzare il ruolo che le università possono avere sullo sviluppo sostenibile: favorire un

confronto e un aggiornamento, assieme agli enti nazionali e territoriali, sugli strumenti disponibili, i

risultati attesi e le problematiche da risolvere per massimizzare l’impatto delle azioni messe in atto

dagli atenei. Dal 2016 L’Università di Udine fa parte della Rus, partecipando ai gruppi di lavoro sui

temi trasversali funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Da molti anni forte e

costante è l’impegno dell’Ateneo nel campo della sostenibilità con iniziative formative, scientifiche e

divulgative, in costante condivisione e co-progettazione con le varie Istituzioni e realtà economiche del

territorio».

«Le Università rappresentano attori chiave per lo sviluppo sostenibile dei territori – sottolinea la

Presidente della RUS Patrizia Lombardi – e svolgono un ruolo fondamentale nella implementazione

degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’ONU, nella duplice veste di agenti del cambiamento e come

soggetti del cambiamento. Come agenti del cambiamento, è compito delle Università supportare la

trasformazione della società, educando a gestire le criticità socio-ambientali presenti nei contesti di

riferimento, sostenere il dibattito sociale e favorire lo sviluppo di politiche socio-economiche e

ambientali. Come soggetti del cambiamento, risulta fondamentale soffermarsi sul contributo fornito in

termini di un ripensamento delle strategie da attuare e delle azioni da porre in essere».

«L’Ateneo friulano – evidenzia il delegato alla sostenibilità, Salvatore Amaduzzi – ha concretizzato

numerosi progetti nell’ambito della sostenibilità: tra i principali, il progetto casa-lavoro in bici, il servizio

di carpooling, il portale del riuso, il corso sullo sviluppo sostenibile destinato a studenti e studentesse.

Da tempo, inoltre, l’Ateneo sta attuando politiche virtuose di efficientamento energetico e di benessere

studentesco e lavorativo (tavoli mense e trasporti come esempio). Il convegno offrirà l’opportunità di

confrontare e condividere a livello nazionale le buone pratiche e la possibilità di delineare nuove linee

di intervento finalizzate a rendere ancora più incisive le attività proposte».

L’impegno della RUS

La Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile ha dato seguito all’attuazione del Manifesto

avviando un tavolo di lavoro specifico, Capacity building e best practice, che ha prodotto un rapporto

sulla definizione di indicatori, linee guida e best practice. Il Rapporto, oltre a dare indicazioni

sull’organizzazione delle strutture per la governance della sostenibilità e su come identificare una

“buona pratica”, vuole fornire indicazioni su come misurare il successo di azioni e iniziative di impatto

sociale degli atenei relativamente a otto grandi temi: cambiamenti climatici, cibo, educazione, energia,

inclusione e giustizia sociale, mobilità, risorse e rifiuti, università per l’industria.

Il progetto 100 Mission Cities

In Europa è stato lanciato il progetto “100 Mission Cities” con l’obiettivo di giungere a una

decarbonizzazione delle città entro il 2030. Le città italiane aderenti sono: Bergamo, Bologna, Firenze,

Milano, Padova, Parma, Prato, Roma, Torino. Territori, città e regioni sono coinvolti in questa

transizione che vede le università impegnate a supportare lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso

formazione, ricerca, innovazione, condivisione delle conoscenze, leadership esterna e capacità

organizzativa interna.

I LAVORI

Tre le sessioni in cui si articoleranno i lavori martedì 11 giugno. Dalle 14.30 alle 16, nell’aula T9 di

Palazzo di Toppo Wassermann (via Gemona 92). Introdotto e moderato dalla Presidente della RUS,

Patrizia Lombardi, il tavolo istituzionale raccoglierà da parte degli enti del sistema dell’alta

formazione, della ricerca e dell’innovazione, compresi gli enti territoriali, gli strumenti disponibili, i

risultati attesi e le problematiche che dovrebbero essere risolte per massimizzare l’impatto delle azioni

dell’università nei territori. Ne parleranno, fra gli altri, il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica; il consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca; la presidente della Crui,

Giovanna Iannantuoni; il direttore dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), Enrico

Giovannini; il presidente Anci Fvg; la presidente Consiglio nazionale degli studenti universitari

(Cnsu), Alessia Conti.

Dalle 16 alle 17.30 il focus passerà al rapporto delle università con le città con l’obiettivo di

confrontare buone pratiche e opportunità di sperimentazioni e living lab a livello di campus e distretti

urbani. Dopo la presentazione delle attività dei diversi gruppi di lavoro RUS per lo sviluppo sostenibile

dei campus, dei quartieri universitari e delle città, la tavola rotonda darà spazio agli interventi dei

rappresentati di alcune città italiane impegnate nel programma “Horizon Europe Climate-neutral and

smart cities”. All’incontro parteciperanno: Roberto Di Lenarda, delegato Crui per i rapporti con la

Conferenza nazionale dei delegati dei rettori per i poli universitari penitenziari (Cnupp) e con la

Conferenza nazionale universitaria dei delegati per la disabilità (Cnudd); i rappresentanti delle città

carbon neutral Firenze, Padova, Parma e Torino; i sindaci di Udine, Gorizia e il vicesindaco di

Pordenone; il Gruppo di lavoro Rus.

Infine, dalle 17.30 alle 19 si farà il punto sull’impatto sociale delle università. Sarà affrontato il

ruolo potenziale e quello concretamente svolto dagli atenei, dalle reti RUS regionali e dalle realtà con

cui la RUS ha avviato collaborazioni per perseguire in modo integrato e sistemico l’equità sociale e

intergenerazionale, lo sviluppo economico e il benessere della comunità, insieme alla protezione

dell’ecosistema. La tavola rotonda vedrà la partecipazione delle sotto-reti RUS di Abruzzo,

Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sicilia, Veneto e Puglia; di reti e associazioni nazionali,

quali Apenet, Netval, Forum disuguaglianze e diversità, Rete delle cattedre Unesco italiane (Recui),

oltre che del gruppo di lavoro sulla Terza missione della Crui, e della Sissa.

IL MANIFESTO FINALE

Mercoledì 12 giugno i lavori riprenderanno alle 9 nell’auditorium Sgorlon e nelle aule 11 e 12 del

polo di via Margreth 3 a Udine. L’obiettivo è arrivare alla redazione del documento finale della

RUS alle 16 circa. I lavori si svilupperanno in tre sessioni di lavoro: metodi, indicatori e metriche per

la valutazione dello sviluppo sostenibile; attività, pratiche e procedure di sviluppo sostenibile; strutture,

organizzazione e programmazione dello sviluppo sostenibile.