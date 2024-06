(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Voucher scuola: un aiuto nella compilazione della domanda

Presso il punto di Facilitazione digitale,

nella sede Soms o al Consorzio Monviso Solidale

Fino al 28 giugno, è possibile presentare domanda alla Regione Piemonte per il voucher scuola 2024/25.

Il voucher scuola è un buono virtuale che i cittadini possono utilizzare per spese e acquisti legati all’esercizio del diritto allo studio. Il beneficiario, presentando la tessera sanitaria presso i punti convenzionati, potrà utilizzare il voucher per pagare direttamente beni e servizi. Il voucher comprende il contributo statale per la fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo. Due sono le tipologie previste. Quella “iscrizione e frequenza”, e quella relativa all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, trasporti.

Le domande vanno presentate esclusivamente online tramite l’applicazione disponibile su http://www.piemontetu.it/home, alla voce Istruzione.

Per accedere occorre disporre di Spid (sistema per l’identità digitale della Pubblica amministrazione), carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Non sono più valide altre credenziali. «È opportuno richiedere sin d’ora l’Isee – spiegano dall’Ufficio scuola – e dotarsi di credenziali Spid».