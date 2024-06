MINACCE CYBER: CONFINDUSTRIA E GENERALI PRESENTANO A CATANIA IL RAPPORTO SULLA SICUREZZA INFORMATICA NELLE PMI DEL SUD

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Confindustria Catania, 11 giugno 2024 | Ore 16.00 | Viale Vittorio Veneto, 109

16.00 Registrazione dei partecipanti

17.20 Focus su protezione

Patrizia De Rossi

16.30 Saluti introduttivi

Industria e Costruzioni Cyber & IT Risk,

Generali Italia

Mario Indovina

Vice Presidente Confindustria Catania

17.30 Tavola Rotonda

Barbara Lucini

Giovanni Baroni

Responsabile Country Sustainability

& Social Responsibility, Generali Italia

Presidente Piccola Industria

e Vice Presidente, Confindustria

Cristian Finotto

16.40 Simulazione attacco cyber e focus

su protezione

Responsabile Industria e Costruzioni,

Generali Italia

Giovanni Peduto

Cyber Security Specialist Cyber Insurance

Function, Generali GC & C.

Gianfilippo Giannini

Cyber Security Specialist Cyber Insurance

Function, Generali GC & C.

17.05 Presentazione Rapporto Cyber Index PMI

Sud e Isole – Sondaggio istantaneo

Nicola Ciani

Osservatorio Cybersecurity & Data Protection,

Politecnico di Milano

Liviana Lotti

Vice Capo del Servizio Programmi industriali,

tecnologici, di ricerca e formazione, ACN

Vincenzo Di Marco

Presidente Leotta & C. srl

18.05 Q&A

MODERA: Salvo Fallica | Giornalista

18.15 Aperitivo di networking

Promosso da:

Partner scientifico:

Partner istituzionale: