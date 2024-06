(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 *M.O., SCHLEIN: BISOGNA ARRIVARE A DUE POPOLI E DUE STATI, SERVE CESSATE IL

FUOCO IMMEDIATO*

“In Medio Oriente bisogna arrivare alla soluzione dei due popoli e due

stati, noi chiediamo il cessate il fuoco da mesi”. Lo dice a Rai Radio1,

ospite di Un Giorno da Pecora, la segretaria del Pd Elly Schlein,

intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

