(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

(AGENPARL) – ven 07 giugno 2024 Ita: Candiani (Lega), ennesima provocazione Commisione Europea

Roma, 7 giu. – “La vicenda Ita – Lufthansa è l’ennesimo sgambetto, l’ennesima provocazione da parte di una Commissione Europea che si comporta come una gang di bulli. A Bruxelles sembrano voler ricattare i governi non allineati con la sinistra. Poco importa a loro se queste azioni causano decine di migliaia di disoccupati. Questa è la ragione per cui la Lega vuole, in maniera determinata, una discontinuità rispetto all’attuale maggioranza europea formata da socialisti e verdi. ITA, come le altre imprese italiane, ha diritto, al pari delle imprese di altri paesi europei, ad essere sostenuta in un mercato che la Commissione Europea invece volutamente lascia in mano a interessi lobbistici e finanziari. Peggio ancora se questi interessi poi corrispondono a quelli di alcuni singoli paesi che si comportano in maniera spregiudicata nei confronti degli altri. L’Italia ha già dato, è ora di girare pagina”.

Così il deputato della Lega Stefano Candiani, capogruppo in commissione Politiche Ue.