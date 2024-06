Comunicato Stampa – Iniziano settimana prossima i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale nel viale in uscita da piazzale Marconi

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2024

ven 07 giugno 2024 Comune di Voghera

Partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale

nel viale in uscita da piazzale Marconi. Il traffico veicolare risulterà difficoltoso, ma sarà

garantita a tutti i veicoli, compresi gli autobus di linea, la viabilità in uscita dalla stazione

FF.SS. per tutta la durata dei lavori. Il servizio strade – settore lavori pubblici – del Comune

di Voghera ha definito il crono programma degli interventi, che rientrano nel lotto dei lavori

di manutenzione straordinaria dell’area afferente al piazzale Marconi e dei viali di ingresso

ed uscita contenuti nel progetto esecutivo dell’importo di € 96.000 approvato dalla Giunta

Comunale a Dicembre 2023.

Lunedì 10 gli addetti effettueranno la posa dei divieti di sosta in entrambi i lati nel viale in

uscita dalla stazione ferroviaria. Mercoledì 12 si procede con la cantierizzazione dell’area

e l’inizio della scarifica sul lato destro in uscita, compresa la porzione destra

dell’attraversamento pedonale. Sempre nel corso della prossima settimana, tra Giovedì 13

e Venerdì 14, i lavori prevedono la scarifica, la pulizia del porfido e la rimozione delle

lastre presenti nell’incrocio (le lastre recuperabili saranno portate nel magazzino dei

cantonieri).

Passando alla settimana successiva, si provvederà nella giornata di Lunedì 17 alla posa

del porfido, una fase cruciale che si estenderà fino a Giovedì 20. In seguito è previsto un

periodo di riposo della durata di almeno 21/25 giorni per consentire la maturazione della

pavimentazione, in particolare dell’attraversamento pedonale su via Matteotti, considerate

le manovre di sterzo degli autobus. I lavori saranno quindi ultimati intorno alla metà del

mese di Luglio.

“Gli interventi in programma sono stati attuati nell’ottica di garantire una viabilità migliore

per i veicoli in transito e per i pedoni, oltre a rendere maggiormente accogliente l’intera

area della stazione ferroviaria, un punto strategico per la nostra città che prevede un

passaggio costante degli autobus di linea, dei veicoli e dei pendolari – sottolinea

l’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Gabba -. Dopo essere intervenuti nel tratto in

entrata, il focus si sposta ora su quello in uscita da piazzale Marconi: abbiamo deciso di

procedere con le nostre risorse per migliorare la situazione attuale. La soluzione della

posa del porfido permetterà agli automobilisti e ai mezzi in transito di non incorrere più in

buche o dissesti stradali”.