(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicato del 06/06/2024, ore 16:18

Nota ai media!

————–

Sul canale YouTube del Consiglio provinciale è possibile interrompere lo streaming per rivedere i passaggi precedenti, in caso di interesse a specifici interventi. Alla pagina web http://www.consiglio-bz.org/it/filmati-delle-sedute-del-consiglio è disponibile invece, di norma dal giorno successivo alle riprese, una riproduzione strutturata delle stesse, con la possibilità di cercare e selezionare la discussione su un determinato atto e gli interventi dei singoli consiglieri/delle singole consigliere.

Consiglio

Lavori Consiglio: Vita indipendente per persone con disabilità, blister per RSA

**Nel tempo della maggioranza, approvate mozioni di La Civica/SVP e SVP. La seduta continua.**

Nel pomeriggio di oggi sono state trattate, in Consiglio provinciale, le proposte della maggioranza politica. La Civica e SVP hanno presentato la Interventi della Provincia a favore delle persone con disabilità: revisione del contributo “Vita indipendente e partecipazione sociale” e introduzione di una nuova misura rivolta ai giovani per sostenere il passaggio all’età adulta, con la quale si intendeva impegnare la Giunta (1) ad avviare un tavolo di lavoro trasversale, sotto il coordinamento dell’Ufficio Persone con disabilità, per la revisione del contributo “Vita indipendente e partecipazione sociale”, tenuto conto dell’attuale esiguo numero di fruitori, con attenzione alle analoghe iniziative e ai modelli presenti in altri Stati europei; (2) a introdurre misure specifiche rivolte ai giovani e ai giovani adulti (fascia 14-25 anni), finalizzate a favorire la socializzazione nel tempo libero e a sostenere il passaggio alla vita adulta delle persone con disabilità, previo monitoraggio delle iniziative esistenti sul territorio.

Il Gruppo verde ha apprezzato la presentazione di una mozione che considera la necessità delle persone con disabilità di diventare adulti a tutti gli effetti. Il gruppo appoggerà la mozione, anche se la proposta concreta è poco chiara.

Il Partito Democratico ha riferito che dal confronto con cittadini beneficiari sono emerse le proposte di svincolare la prestazione dall’assegno di cura, semplificare l’iter di rendicontazione mensile, rendendola annuale, oppure concedere la prestazione a fondo perduto, nonché estendere la prestazione a persone con disabilità psichica.

Il Team K si è rallegrato che dalla maggioranza arrivassero ben due mozioni riguardanti le persone con disabilità: negli ultimi 5 anni non è mai successo. Il gruppo aveva fatto diverse proposte in merito in passato, mai accolte. Bisognerebbe però essere già oltre il tavolo di lavoro, i criteri sono già stati elaborati proprio da un tavolo di lavoro. Bisogna chiedersi come mai ci sono così poche richieste: solo 15 del 2023. Il gruppo appoggerà la mozione, ma quanto previsto al punto (1) non è più necessario..

La Süd-Tiroler Freiheit ha chiarito che il problema è la determinazione del livello di assistenza necessario, procedura a causa della quale molti rinunciano a fare domanda. Va detto che se molti non chiedono servizi è perché vivono in famiglia e non vogliono andare via di casa.

JWA Wirth Anderlan ha annunciato voto a favore e ricordato la mozione sulla territorialità che riguardava anche il trasporto delle persone disabili, che però non era stata approvata. Invece, si propone di nuovo una tavola rotonda.

La SVP ha sostenuto la mozione, facendo riferimento alla necessità di trattare con dignità le persone disabili.

L’assessora competente ha ringraziato per le varie proposte. Negli ultimi anni si sono allungate le liste d’attesa per le strutture, promuovere l’abitare indipendente sarebbe una soluzione. Si è lavorato intensamente alle procedure per facilitarle e dare risposta a chi ha bisogno di sostegno; vero è che solo 15 persone accedono alla proposta, questo si deve alla carenza di spazi abitativi e alla difficoltà di organizzarsi lo spazio in modo autonomo. La legge sull’edilizia pubblica e sociale del 22 contiene già disposizioni che favoriscono l’accesso delle persone con disabilità agli alloggi IPES, mentre per l’assistenza si guarda ai modelli attuati all’estero, anche con le associazioni. Si considera con attenzione anche le esigenze dei giovani con disabilità che terminano il periodo scolastico ed entrano nella vita adulta. La mozione è molto importante. La Civica ha accolto il rilievo sull’interazione tra assegno di cura e contributo, rilevando però che con i rendiconti si vuole fare in modo che questi fondi siano davvero usati per una vita indipendente. I tavoli di lavoro sono spesso guardati con sospetto, ma permettono un confronto che è importante. Vero che il punto (2) è vago, ma si intendeva prendere un impegno relativo a una fascia d’età giovane. La mozione è stata quindi approvata all’unanimità (31 sì).

La SVP ha quindi presentato la Confezionamento personalizzato in blister per le residenze per anziani altoatesine, al fine di incaricare la Giunta provinciale (1) di attivarsi presso le sedi competenti affinché si creino i presupposti giuridici per il confezionamento dei farmaci in blister personalizzati nelle residenze per anziani altoatesine; (2) di garantire il finanziamento di eventuali costi aggiuntivi per tale servizio. Il sistema, già attuato in Germania, ha detto la proponente, aiuterebbe sia gli anziani bisognosi di cure che il personale di assistenza, sempre più ridotto. L’utilizzo efficiente e la prevenzione degli sprechi sono particolarmente importanti nel settore dei farmaci, e vengono favoriti dal confezionamento in blister.

Il Partito Democratico ha annunciato voto a favore, invitando a non ridurre parallelamente il contingente di personale.