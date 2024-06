(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 DEDICATA A TE, PIRRO (M5S): GOVERNO SI RICORDA DI POVERI A DUE GIORNI DA EUROPEE

ROMA, 6 GIUGNO 2023 – “A 48 ore dal voto il Governo si ricorda dell’esistenza dei poveri e annuncia la proroga della card ‘Dedicata a te’. Una misura una tantum, già rivelatasi un flop in passato, che partirà solo dal 1° settembre e che per natura non può in alcun modo sostituire il Reddito di cittadinanza il quale, secondo l’Istat, fra il 2020 e il 2022 ha fatto uscire dalla povertà 1,3 milioni di famiglie. Meloni&Co. invece cos’hanno fatto? Hanno cancellato il RdC, tagliando 1,7 miliardi alla lotta alla povertà, con il risultato che nel 2023 in Italia è stato raggiunto il record storico di poveri assoluti: 5,7 milioni. Il tutto mentre gli interventi sostitutivi, Adi e Sfl, si stanno rivelando un totale fallimento. Basta prendere in giro gli italiani con questa squallida propaganda”. Lo afferma in una nota la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato Elisa Pirro.

