Comunicato Stampa 894/2024 METEO. ALLERTA IDRAULICA GIALLA SULLE ZONE MONTANE E PEDEMONTANE. ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI NELLE ALTRE ZONE

(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2024

(AGENPARL) – gio 06 giugno 2024 Meteo Veneto

Bollettino del 6 giugno 2024

Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi

giovedì 6 pom/sera. Cielo irregolarmente nuvoloso, con probabili maggiori

annuvolamenti sulle zone montane e pedemontane, dove non sono esclusi

locali piovaschi o rovesci. Temperature diurne tendenti al rialzo rispetto a

mercoledì. Venti in quota deboli/moderati occidentali, altrove deboli

variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Temperature rilevate giovedì 6 giugno

BELLUNO

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA

VICENZA

Aeroporto

Legnaro

S.Apollinare

Treviso

Cavallino

Villafranca

S.Agostino

T min(°C)

T h12(°C)

Il tempo previsto

venerdì 7 notte/mattina

venerdì 7 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 8 notte/mattina

sabato 8 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 7. Cielo poco o parzialmente nuvoloso; nelle ore

pomeridiane probabili maggiori annuvolamenti cumuliformi

in montagna.

Precipitazioni. In prevalenza assenti; nelle ore pomeridiane

probabilità bassa (5-25%) sulla pianura interna e

medio-bassa (25-50%) in montagna di locali piovaschi o

rovesci.

Temperature. In leggero aumento.

Venti. In quota deboli/moderati dai settori occidentali, altrove

variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

sabato 8. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con

nuvolosità in aumento a partire dalle ore centrali,

soprattutto sulle zone montane e sulla pianura interna.

Precipitazioni. Fino alla mattina assenti; nelle ore

pomeridiane generalmente assenti sulla fascia costiera e

sulla pianura meridionale, probabilità bassa (5-25%) sulla

pianura occidentale e medio-bassa (25-50%) su zone

montane, pedemontane e pianura nord-orientale di locali

piovaschi o rovesci.

Temperature. Minime prevalentemente in aumento,

massime senza notevoli variazioni.

Venti. In quota deboli/moderati sud-occidentali; altrove

variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

La tendenza

domenica 9

lunedì 10

Attendibilità previsione: Discreta Attendibilità previsione: Discreta

domenica 9. Cielo sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata, poi crescenti

annuvolamenti a partire dalle ore centrali, con probabili precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle zone montane e, verso sera, anche

su quelle pianeggianti a partire da ovest. Temperature stazionarie o in locale

variazione.

lunedì 10. Tempo variabile, a tratti instabile con qualche schiarita, più probabile in

pianura, alternata ad annuvolamenti, più consistenti e frequenti sulle zone montane.

Probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, piuttosto diffuse in

montagna, da locali a sparse in pianura. Temperature prevalentemente in

diminuzione.

Previsore:ms.

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso

Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio