Aun 06 giu. 024 (pag 2)

Sanità, stanziati 41 milioni di euro per il nuovo modello di assistenza domiciliare

(Aun) – Perugia 06 giu. 024 – La Giunta regionale ha adottato una deliberazione che segna una svolta storica nell’erogazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) in virtù della quale le strutture pubbliche e private accreditate saranno in grado di prendere in carico il 10% della popolazione regionale over 65, entro il 2027.