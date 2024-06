(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

*Turismo, Aloisi (Confimi Industria): “Dati positivi nonostante tutto”*

*La richiesta: Governo e Regioni lavorino su regole urbanistiche e

sostenibilità ambientale*

Roma, 5 giugno 2024 – “Promozione mediatica e turistica delle vicine coste

(Croazia e Albania per fare un chiaro esempio) non sembrano aver

danneggiato i numeri del settore turismo che chiude il 2023 in positivo, ma

di certo la narrazione avversa non ha aiutato il turismo balneare del sud

Italia, Puglia in primis. Speriamo in un 2024 diverso”. Così Manuela

Aloisi, presidente di Confimi Industria Multiservizi e delegata al Turismo

commenta i dati diffusi da MITUR e ISTAT.

“Per fortuna l’Italia non è solo mare ma anche città d’arte e borghi con

patrimoni culturali difficilmente trovabili altrove”.

D’accordo con il ministro Santanché sulla necessità di incentivare la

nascita di hotel, anche di lusso, per poter innalzare il livello

dell’offerta e strutturare esperienze immersive affinché si superi il

modello di turismo mordi e fuggi, Aloisi lancia un appello al Governo: “I

dati del 2024 registrati sino ad oggi sono migliorativi anche rispetto al

2023 e assisteremo ad una crescita esponenziale della domanda, ma per

crescere ancora si dovrebbe lavorare sulle regole urbanistiche che bloccano

l’economia e la sostenibilità ambientale dei nostri territori”.

