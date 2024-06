(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 *STEFANO FERRANTE (STAMPA ROMANA) SU GIORNALISTI NELLA P.A.: “UN PATTO DI

CONSULTAZIONE CON GLI ALTRI SINDACATI AFFINCHE’ AL TAVOLO CONTRATTUALE CON

ARAN FACCIANO LORO LE ISTANZE DEI GIORNALISTI”*

*CONCLUSA A ROMA LA II EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEGLI UFFICI STAMPA E

DELLA COMUNICAZIONE DEL LAZIO*

“Un patto di consultazione con gli altri sindacati affinché possano sedere

al tavolo contrattuale con l’Aran facendo loro le istanze che noi portiamo

per i giornalisti che lavorano nella pubblica amministrazione”. La ha

affermato il segretario dell’Associazione Stampa Romana, Stefano Ferrante,

in occasione della seconda edizione degli Stati Generali degli Uffici

Stampa e della Comunicazione nel Lazio, che si è tenuta lunedì 3 giugno, a

Roma nella Sala Protomoteca del Campidoglio. L’iniziativa è stata promossa

dalla Consulta degli uffici stampa dell’Associazione Stampa Romana in

collaborazione con l’Associazione Italiana Comunicazione Pubblica e

Istituzionale e Roma Capitale.

“Quando ci è concessa un’agibilità nella Pubblica Amministrazione riusciamo

a rappresentare i colleghi giornalisti. Quando non ci è concessa è più

difficile”, ha spiegato Stefano Ferrante, “Non siamo antagonisti o

alternativi agli altri sindacati. Auspico che ci sia una revisione

dell’accordo tra la FNSI e gli altri sindacati, non solo per interesse

nostro ma anche per gli altri sindacati. In attesa di una revisione della

Legge 150, che possiamo auspicare ma che non vedo all’orizzonte, perché

manca l’interesse da parte della politica, che gradisce lo spoil system,

dobbiamo premere con l’Ordine dei giornalisti affinché la revisione della

legge professionale venga fatta con lo strumento giusto. C’è poi il tema

del possibile, cosa possiamo fare. Lancio l’idea, non potendo ancora sedere

a un tavolo con l’Aran, di un patto di consultazione con gli altri

sindacati, perché possano sedere al tavolo contrattuale facendo loro le

istanze che noi portiamo. Che non sono istanze corporative e

personalistiche. Si può fare specificando certe peculiarità della nostra

professione nella griglia della pubblica amministrazione, stabilendo

percorsi che tengano conto di questo”.

Il presidente di Stampa Romana, Paolo Tripaldi ha ricordato come la Legge

150, che nel 2000 è apparsa come una innovazione “negli anni non è stata

applicata correttamente dalle pubbliche amministrazioni e, spesso, anche a

Stampa Romana sono pervenute segnalazioni di bandi che non la rispettavano.

E’ arrivato il momento di pensare a un aggiornamento della 150”. Il

presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo ha poi

accennato alle richieste di iscrizione all’Albo dei giornalisti da parte di

persone che lavorano nell’ambito dell’ufficio stampa e della comunicazione.

“Al momento non è possibile accogliere le richieste di iscrizione

attraverso la produzione di comunicati stampa”, ha detto D’Ubaldo, “E’

stata presentata una proposta di riforma dell’Ordine dei giornalisti che

prevede novità positive per chi opera in questo settore. Auspichiamo che la

proposta di riforma, che è ferma sui tavoli del Governo, venga accolta al

più presto. Chi fa l’ufficio stampa è assolutamente un giornalista. Ci sono

tutti i presupposti affinché tutti i colleghi che lavorano in questo ambito

possano essere inquadrati come giornalisti”.

Per il consigliere di Roma Capitale, Giorgio Trabucco è stata “una giornata

ricca di contributi e spunti interessanti. Per me è stato un piacere

accogliere il convegno nella splendida sala della Protomoteca e introdurlo

raccontando come la mia esperienza politica si sia progressivamente

adattata alle nuove modalità di fare comunicazione pubblica negli anni.

Ringrazio ancora gli organizzatori e tutti i relatori e li aspetto in

Campidoglio per una nuova edizione”.