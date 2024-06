SP55 – RIAPERTURA DOMANI 6 GIUGNO ORE 6.30

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

Si comunica che domani mattina, giovedì 6 giugno, alle ore 6.30, verrà riaperta la SP 55 a Pertica Bassa dopo la chiusura per la frana avvenuta sabato 25 maggio. Il traffico sarà regolato con senso unico alternato regolato da impianto semaforico fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del versante, ad opera del Comune.

La strada dovrà rimanere chiusa in coincidenza di comunicati di allerta meteorologica che evidenzino un elevato rischio per la pubblica incolumità (allerta arancio – rossa) e la frana verrà monitorata costantemente al fine di valutare le condizioni di sicurezza.

