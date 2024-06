(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Sanità. Satta (FdI): Rispediamo al mittente accuse da chi ha tagliato per anni

“L’intervento del governo Meloni in sanità costituisce un primo significativo passo per l’abbattimento delle liste d’attesa. I provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri, che vertono su un centro unico di prenotazione e sul coinvolgimento dei privati accreditati, sono un rimedio per accorciare i tempi tra la richiesta di una visita e l’appuntamento. A chi accusa che si tratterebbe di un involucro vuoto per assenza di finanziamenti, è opportuno rammentare che il governo Meloni, con la legge di Bilancio, è quello che ha investito più soldi per la sanità. È dunque doveroso respingere al mittente le accuse da parte di una sinistra che per anni ha effettuato tagli al sistema sanitario nazionale e che ha dilapidato risorse che sarebbero potute servire per aumentare posti letto, assunzioni e quant’altro. Mi riferisco, in particolare, ai 17 miliardi di truffe al Superbonus, cifra robusta che avrebbe potuto rilanciare il Ssn”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Giovanni Satta, componente della commissione Sanità.

