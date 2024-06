(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 *PARMIGIANO-REGGIANO, OCCHI (LEGA): “I COSTI AUMENTANO E IL PREZZO DEL

PRODOTTO FINALE NON E’ SUFFICIENTEMENTE REMUNERATIVO. OCCORRE POLITICA

AGRICOLA EUROPEA CHE SUPPORTI AGRICOLTORI E ALLEVATORI”*

BOLOGNA, 5 GIU – “Occorre una politica agricola europea che supporti i

nostri prodotti e i nostri agricoltori. Dobbiamo difenderci dalle continue

variazioni dei costi e garantire la competitività delle nostre aziende

agricole sul mercato internazionale”. Lo ha detto Emiliano Occhi,

consigliere regionale della Lega e candidato alle prossime elezioni

europee, a margine della recente visita alle imprese agricole specializzate

nella produzione di Parmigiano Reggiano.

“Le difficoltà principali che il nostro comparto agricolo sta affrontando

riguardano il prezzo del prodotto finale e i costi delle materie prime”, ha

spiegato Occhi. “Il costo del foraggio, della soia, del mais, del gasolio e

di altri input necessari per mandare avanti le aziende agricole è in

costante aumento, mentre il prezzo del Parmigiano Reggiano spesso non è

sufficientemente remunerativo”.

L’esponente del Carroccio ha evidenziato come questa situazione di

squilibrio stia mettendo in seria difficoltà le aziende agricole,

specialmente quelle specializzate nella produzione di latte per il

Parmigiano Reggiano: “Il 2023 è stato particolarmente difficile. Abbiamo

visto un prezzo del formaggio relativamente basso, mentre il costo del

foraggio è aumentato sensibilmente, arrivando anche a 30 euro al quintale.

Una situazione ha portato molte aziende in difficoltà”.

Oltre ai problemi economici, Occhi ha sottolineato altre difficoltà che le

aziende agricole devono affrontare, come la carenza di liquidità, l’aumento

del costo del lavoro dei dipendenti e la difficoltà di trovare personale

qualificato: “La formazione in agricoltura è sempre più specializzata, ma è

difficile trovare persone adeguatamente preparate”.

Ad aggiungersi la difficoltà generata dalla diffusione di malattie causate

dalla fauna selvatica, che possono compromettere la salute degli animali:

“Le politiche attuali dell’Unione Europea non hanno offerto un sostegno

adeguato per affrontare queste sfide”, ha punto Occhi.

“Per preservare questo settore cruciale non solo per l’Emilia-Romagna, ma

per tutta l’Italia, è fondamentale adottare una politica agricola europea

che supporti i nostri prodotti e i nostri agricoltori. Dobbiamo difenderci

dalle continue variazioni dei costi e garantire la competitività delle

nostre aziende agricole sul mercato internazionale, anche differenziando e

integrando le fonti di reddito tramite le energie rinnovabili specialmente

quelle provenienti dalle biomasse”, ha concluso Occhi. “Solo così potremo

assicurare un futuro sostenibile al comparto agricolo italiano”.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–