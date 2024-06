Musica Insieme – I Concerti 2024 | 25: tutte le novità della XXXVIII Stagione

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

COMUNICATO STAMPA

I CONCERTI 2024 | 2025

XXXVIII edizione – Teatro Auditorium Manzoni

22 settembre 2024 / 19 maggio 2025

Ampliato a diciassette appuntamenti, il nuovo cartellone rafforza il “gemellaggio” con il Festival Respighi Bologna e annovera tre debutti in città, due prime esecuzioni assolute e una nuova commissione dedicata all’eccellenza del Made in Italy.

