(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 *MARINO (AVS): SCHLEIN? AVEVA CHIESTO UN INCONTRO MA NON MI HANNO MAI

RICHIAMATO; A SENTIRE IL MIO NOME AD ALCUNI DEL PD SARA’ VENUTO IL

MORBILLO…*

Candidarmi col Pd? “Il coordinatore o il capo della segretaria di Schlein

chiese la mia disponibilità per un incontro privato. Io gliela diedi per il

weekend che mi avevano chiesto, visto che ero a Roma, ma poi non mi hanno

più richiamato…” Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il

candidato alle europee per AVS ed ex sindaco di Roma Ignazio Marino,

intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Cosa è successo secondo

lei? “Secondo me Schlein avrà detto a Franceschini, Zingaretti o Nardella

di candidarmi e a loro è venuto il morbillo…” Se sarà eletto andrà a

Bruxelles? “Certo, andrò a vivere lì”. Sarebbe disposto, come fioretto, a

tingersi una ciocca di capelli di verde per raggiungere questo obiettivo?

“L’idea di una ciocca di capelli tinta di verde è da tenere in

considerazione – ha scherzato l’ex senatore a Un Giorno da Pecora -, magari

tenendola anche per un mese…”

