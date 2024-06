(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 *Marina di Ravenna: dal 15 giugno al 31 agosto nei giorni festivi e prefestivi in viale delle Nazioni corsia sud – nord riservata ad autobus del trasporto pubblico locale, mezzi di pronto soccorso, taxi, ncc, ciclomotori e motocicli** *

Come già da tempo annunciato, a partire da sabato 15 giugno e fino al 31 agosto in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), sarà istituita una corsia riservata al transito di autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli.

La corsia riservata, introdotta in via sperimentale con l’obiettivo di migliorare i tempi di percorrenza e diminuire gli accodamenti, sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi.

I veicoli che non possono circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni.

Nei giorni in cui sarà attiva la corsia riservata, in corrispondenza dell’intersezione tra gli stradelli del Parco Marittimo (stradelli di ingresso e uscita dagli stabilimenti balneari) e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a sinistra (eccetto autorizzati); in corrispondenza dell’intersezione tra le strade a fondo chiuso poste sul lato opposto e viale delle Nazioni/Pace verrà istituita la direzione obbligatoria a destra (eccetto autorizzati).

Elisabetta Fusconi

Responsabile U.O. Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=zhwhca&_t=2948e841