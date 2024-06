Bergamovola 2024. 10 anni di buon vento Festival degli aquiloni 2024 – 10° edizione 15 – 16 giugno, Parco della Trucca

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Nasce nel 1996 da un’idea

di medici e genitori e

opera presso l’U.S.C. di

Patologia Neonatale e

T.I.N. dell’A.S.S.T Papa

Giovanni XXIII di Bergamo;

Acquista attrezzature di

nuova tecnologia e

garantiamo la presenza

in reparto del cardiologo

pediatra e dello

psicologo.

Promuove ogni tipo di

iniziativa atta a migliorare

l’assistenza e la cura dei

neonati ricoverati e delle

loro famiglie.

L’attività di

volontariato in

Patologia Neonatale è

svolta da circa 40

volontari;

Nati presto

Il “neonato

pretermine” è il

bambino che nasce

prima le 37 settimane

di età gestazionale

Ogni anno in Italia

nascono circa 30.000

bambini prematuri

(il 7% delle nascite

totali)

Circa 40 volontarie

operative in reparto

accanto ai neonati e

alle loro famiglie

Eventi per sostenere

raccolte fondi e

celebrare la Giornata

Mondiale della

Prematurità, il

17 Novembre