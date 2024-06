AUN 5 GIUGNO 2024 (pag.2+allegato)

(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 Giunta Regionale

Direzione Programmazione, bilancio, cultura, turismo

Relazione annuale sullo stato

di attuazione del programma

di governo e

sull’amministrazione

regionale

Resoconto di legislatura

2019-2024

SOMMARIO

Presentazione

1. L’analisi di contesto socio-economico

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

2.2 Le risorse della politica di coesione e delle politiche agricole

comunitarie

2.3 PNRR: le risorse intercettate e resoconto di attuazione

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro

obiettivi strategici

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

2.1 Il bilancio regionale

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento «

5.1 L’attuazione nelle Aree d’intervento

Appendice: Lo stato di attuazione dei progetti regionali

del PNRR

Presentazione

La Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale – predisposta con cadenza annuale ai sensi

dell’art.65 dello Statuto regionale – rappresenta, com’è noto, la verifica della

complessiva attività politico-amministrativa svolta dall’amministrazione regionale,

nell’ottica di quell’accountability che va intesa come capacità della Pubblica

amministrazione di rendere conto alla collettività delle proprie azioni e degli effetti

prodotti.

In particolare, questa Relazione si configura come un Resoconto di legislatura

che ripercorre la complessiva attività politico-amministrativa svolta dalla Giunta

regionale in questi cinque anni, con un’analisi del contesto che ha caratterizzato

gli anni della legislatura e la presentazione dei principali risultati conseguiti

nell’attuazione del programma di governo – a fronte degli obiettivi strategici

individuati nei DEFR di legislatura ed in linea con il D.lgs 118/2011 – corredati da

dati che tengono conto dei mutamenti intervenuti sulle variabili di maggior rilievo

nel corso del periodo considerato. Si tratta di un ulteriore sviluppo del processo di

rafforzamento del sistema di governance regionale, anche ai fini della

costruzione di un compiuto sistema di controllo strategico.

In tal senso la Relazione si configura:

➢ come uno strumento di trasparenza, volto a rendere noti i risultati che si

sono raggiunti in attuazione delle scelte compiute con l’adozione di

deliberazioni, accordi, progetti, impegni finanziari, assetti organizzativi,

ecc.;

➢ come uno strumento di comunicazione e di rendicontazione attraverso cui

si rendono note le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati ottenuti, su

cui ciascuno può fare le proprie valutazioni;

➢ come strumento di controllo strategico utile per una valutazione

complessiva sugli obiettivi programmati, sui tempi, le modalità e le

condizioni del loro raggiungimento.

La Relazione, suddivisa per capitoli, evidenzia:

Nel primo capitolo “L’analisi di contesto socio-economico” – viene illustrato il

contesto socio economico umbro nel periodo 2019-2024 aggiornato agli ultimi

dati disponibili.

Nel secondo capitolo “Il quadro economico-finanziario di riferimento” – si

evidenziano le principali risorse finanziarie (regionali, della politica di coesione,

delle politiche agricole comunitarie e del PNRR) a disposizione e utilizzate

nell’attuazione delle politiche regionali in favore di uno sviluppo economico,

equilibrato e sostenibile.

Il terzo capitolo “I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici” è dedicato alle principali azioni messe in campo dalla Regione Umbria nel corso

della legislatura per l’attuazione degli obiettivi strategici per una crescita

strutturale, unitamente ai principali interventi attuati dalla Regione Umbria volti a

sostenere la ripresa economica.

Al quarto capitolo “Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia” – per

ciascuna Area di intervento (nel quinto capitolo), sono state individuate le

correlazioni con gli obiettivi dell’Agenda 2030 di cui si fornisce, per ogni Goal,

una valutazione della posizione dell’Umbria e dell’Italia rispetto all’insieme degli

indicatori.

Nel quinto capitolo “L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento” vengono illustrati i principali risultati dell’azione di governo, descrivendo

l’attuazione delle politiche regionali – utilizzando la stessa “chiave di lettura” in

termini di integrazione delle politiche prevista dal Documento di Economia e

Finanza Regionale (DEFR) – le attività realizzate, gli interventi compiuti e le

eventuali criticità emerse.

Rendere fruibili e accessibili i dati che riguardano la collettività rappresenta una

importante innovazione che coinvolge tutti i cittadini poiché consente loro di

ottenere informazioni in maniera trasparente e diretta, rendendoli più informati e

più consapevoli dell’operato della pubblica amministrazione.

In Appendice vengono riportati nel dettaglio gli interventi del Piano Nazionale

per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), PNC e PNC area sisma in cui la Regione

Umbria è soggetto beneficiario/attuatore e quelli assegnati al territorio umbro.

1. L’analisi di contesto socio-economico

L’ANALISI DI CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Per comprendere il contesto socio-economico attuale umbro è necessario

ripercorrere gli avvenimenti degli ultimi anni a cui si sono sovrapposti eventi

straordinari ed inusuali, anni in cui l’economia italiana, al pari delle altre

economie europee, è stata sottoposta a una serie di shock straordinari legati alla

pandemia, alla guerra in Ucraina, alla crisi energetica e ciascun territorio ha

risentito di tale instabilità, in maniera diversa, a seconda del grado di esposizione

a tali shock della propria struttura produttiva.

Lo scenario economico internazionale e nazionale, a seguito delle tensioni

geopolitiche del 2022 e 2023, appare caratterizzato da una crescente incertezza,

con performance molto diverse tra le principali economie mondiali (crescita

sostenuta negli Stati Uniti e in Cina, più moderata nell’area dell’euro), dove

spicca la recessione tedesca.

Superata la fase critica della pandemia e attenuatisi gli effetti dello shock

energetico, nel 2023 l’economia globale è cresciuta a un ritmo stimato pari al 3,1

per cento, solo lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (3,3 per cento).

Il PIL degli Stati Uniti è tornato ad aumentare a un ritmo prossimo a quello prepandemia (al 3,1 per cento dallo 0,7 per cento del 2022), mentre la crescita

europea ha marcatamente rallentato, allo 0,4 per cento nell’area euro, dal 3,4 per

cento del 2022.

A partire dall’autunno del 2023, con la ripresa delle ostilità in Medio Oriente dello

scorso ottobre, nuove tensioni geopolitiche si sono manifestate nello scenario

globale, a rafforzare il clima di incertezza.

A partire da queste considerazioni, viene analizzata in seguito la performance

dell’economia umbra nel periodo 2019-2024 sulla base dei dati di fonte ufficiale

disponibili: in particolare, si dà conto della dinamica demografica, delle dinamiche

del Pil e delle sue componenti, si valutano le tendenze del mercato del lavoro, si

analizzano gli andamenti delle esportazioni, ecc.

La dinamica demografica

È ormai noto l’allarme sul futuro demografico italiano lanciato dall’Istat che

prevede una significativa diminuzione della popolazione accanto ad un indice di

vecchiaia in forte crescita, fenomeni più che mai attuali per gli evidenti effetti sul

sistema economico e sociale del Paese.

Al 1°gennaio 2024 (dati provvisori) sono 854.378 i residenti in Umbria, -0,2%

rispetto al 2023 (2.029 residenti in meno). Tale riduzione è del tutto

attribuibile alla dinamica naturale che, strutturalmente negativa (il saldo

naturale del 2023 ammonta a -5.971 unità), mostra un’attenuazione rispetto

all’anno precedente (-6.681) dovuta alla consistente riduzione dei decessi che

passano dagli 11.607 del 2022 ai 10.729 del 2023 (-7,6% ossia 878 decessi in

meno rispetto all’anno precedente). Conseguentemente nel 2023 il tasso di

mortalità – aumentato notevolmente nel triennio della pandemia – scende al

12,5‰ dal 13,5‰ del 2022 ma, complice una popolazione sempre più anziana,

non ritorna al valore del 2019 (11,8‰).

Uno dei tratti distintivi dell’evoluzione demografica del nostro Paese è la

persistente bassa fecondità: nel panorama europeo, l’Italia è uno dei paesi a più

bassa e tardiva fecondità. In Umbria continua la riduzione della natalità (il tasso

di natalità dal 6,4‰ del 2019 scende al 5,6‰ nel 2023) con un numero di nascite

che si attesta a 4.758 bambini (-3,4% ossia 168 nascite in meno rispetto all’anno

precedente); il tasso di fecondità, pari a 1,1 nel 2023 (era 1,2 nel 2019), si

Scenario

internazionale e

nazionale

Contesto socioeconomico

dell’Umbria

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

colloca al di sotto della soglia che assicura il ricambio generazionale (=2,1 figli

per donna).

Positivo invece il saldo migratorio con l’estero: +4.214 residenti, in crescita

ulteriore rispetto all’anno precedente (+3,9% ossia +160 unità) che chiudeva

comunque con un saldo positivo di +4.054 nuovi residenti.

Considerando il declino demografico, un saldo migratorio positivo (+3.942 è il

saldo migratorio totale del 2023 che tiene conto anche del saldo migratorio

interno e che quindi, anche contro le attese, lo mitiga solo lievemente) assume

un’importanza considerevole.

Il calo delle nascite, insieme alla crescita dell’aspettativa di vita, sta generando

infatti impatti significativi sul valore aggiunto regionale e sul sistema

previdenziale, mettendo a rischio sostenibilità del sistema socio-economico

umbro.

Al contempo, le politiche volte a incrementare la natalità richiedono un lasso di

tempo considerevole per produrre effetti economici rilevanti, mentre sembrano

avere effetti più veloci quelle volte a sostenere le famiglie.

Agire sul tasso di attrattività della nostra Regione rispetto a nuovi residenti

capaci di lavoro, percettori di reddito e dunque di consumo/investimenti

appare una ricetta socio-economicamente potenzialmente compensativa di

un quadro demografico naturale preoccupante come nel resto del Paese.

(*) dato stimato

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

1. L’analisi di contesto socio-economico

(*) dato stimato; per l’anno 2023, non si dispone della stima del dato per cittadinanza della madre.

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

(*) dato stimato

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

L’effetto combinato di un’alta speranza di vita (nel 2023, la speranza di vita media

degli umbri torna a crescere e raggiunge i livelli del 2019, attestandosi a 83,7

anni – 81,6 per gli uomini e 85,9 per le donne) e il perdurare di un regime di

bassa fecondità contribuiscono al progressivo aumento degli anziani, da un lato,

e alla contrazione dei giovani dall’altro, determinando uno squilibrio

intergenerazionale.

L’indice di vecchiaia, l’indicatore che quantifica il numero di anziani presenti

ogni 100 giovanissimi, infatti continua a crescere e al 1°gennaio 2024 è pari al

237,9% (238 over 65 ogni 100 bambini tra 0 e 14 anni); tale valore colloca

l’Umbria tra le regioni più “anziane” d’Italia (al 5° posto nel 2024, preceduta da

Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Liguria).

(*) dato stimato

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

I principali indicatori economici

La situazione economica del Paese risente del contesto internazionale, che si

caratterizza per un generalizzato rallentamento della crescita economica, un

quadro di incertezza molto elevata e condizioni finanziarie meno favorevoli per

famiglie e imprese.

L’Umbria – arrivata al 2019 dopo anni di difficoltà economiche che l’avevano

riposizionata da “Regione Sviluppata” a “Regione in Transizione” – negli anni

2020-2022 ha conseguito uno sviluppo naturalmente condizionato prima, nel

2020, dallo shock pandemico e poi, nel 2022, dalla guerra in Ucraina e dalle

conseguenti tensioni sui mercati internazionali, dalla crisi inflattiva e dalle

successive politiche monetarie restrittive, che vincoleranno anche i risultati del

biennio 2023-2024.

Il periodo 2020-2023, per quel che attiene la crescita economica regionale,

si caratterizza per la capacità di reazione dopo la repentina caduta del

Prodotto interno lordo (PIL) nel 2020 (-10%) causa Covid, la regione mostra un

forte recupero nel 2021 (+7,9%) al quale segue, nel 2022, una crescita più

contenuta (+1,3%), mentre nel 2023 si stima una ulteriore crescita in grado di

1. L’analisi di contesto socio-economico

completare sostanzialmente il percorso di recupero del PIL.

Il PIL pro capite, che è il classico indicatore del grado di sviluppo

economico, cresce dal 2021 e nel 2022 è pari a 28.203 euro correnti per

abitante (25.292 €/ab. in termini costanti); il valore è superiore a quello che si

aveva nel 2019, dista però ancora da quello medio nazionale (32.984 €/ab.) e da

quello del Centro Italia (35.051 €/ab.).

In Umbria, continua a crescere la spesa per consumi delle famiglie che dal

+5,3% del 2021 (incremento in linea con quello medio italiano e delle regioni del

Centro) passa ad un +4,6% nel 2022.

Nel 2022, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici umbre – con un

importo pari a 20.103€ per abitante (inferiore al dato medio italiano e delle regioni

del Centro pari a 21.089€/ab. e 21.999€/ab, rispettivamente) – mostra una

dinamica positiva (+4% in termini nominali).

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Il valore aggiunto prodotto nel 2022 dal sistema produttivo umbro ammonta a

21,8 miliardi di euro (l’1,2% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale); la

maggior parte del quale è attribuibile al settore dei servizi (che produce il 69,2%

del valore aggiunto regionale), seguono il settore secondario (28,1% del valore

aggiunto prodotto in Umbria) e l’agricoltura (che contribuisce al valore aggiunto

regionale per un 2,7%). Rispetto a quanto verificato mediamente per le regioni

del Centro e per l’intera Italia, l’Umbria si caratterizza per un maggior apporto dei

settori primario e secondario. La crescita del valore aggiunto umbro nel 2022

riguarda il settore primario (+2,7%) ed il settore terziario (+2,1%) mentre, per il

secondario si assiste ad una contrazione (-1,3%) attribuibile sostanzialmente al

comparto delle costruzioni che segna un -4,3%.

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

Alcuni indicatori economici (2019-2022, valori in euro correnti e variazioni

percentuali reali)

Umbria

Centro

Italia

28.203

35.051

32.984

Ammont

variazioni percentuali

Umbria (su valori concatenati

Umbria

2015)

correnti)

24.186,80 -0,4 -10,0 7,9

19.539

20.941

19.927

16.756,50

-10,2

25.447

31.558

29.666

21.823,60

valori pro capite 2022

(euro correnti)

Spesa per consumi delle

famiglie

Valore aggiunto

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Il mercato del lavoro

Il posizionamento dell’Umbria dal punto di vista del mercato del lavoro

evidenzia una performance che è strutturalmente superiore a quella media

nazionale.

Nel 2023 in Umbria, secondo i dati Istat resi pubblici a metà marzo del 2024:

il numero degli occupati in età 15-64 anni, pari a 347 mila, aumenta di

oltre 6 mila unità rispetto all’anno precedente (l’incremento rispetto al 2019 è

di circa 800 occupati). Il tasso di occupazione si attesta al 66,5% (64,5%

nel 2019), in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto al 2022, è superiore

sia alla media del Centro (65,9%) che a quella dell’Italia (61,5%). A questi

occupati se ne aggiungono oltre 14 mila con età superiore ai 65 anni per cui

nel 2023, complessivamente, sono quasi 362 mila gli umbri occupati.

Considerando dunque gli occupati in età 15-89, si rileva un incremento

rispetto al 2022 di oltre 9 mila unità attribuibile per il 30,7% agli occupati over

65 e per il rimanente 69,3% a quelli in età 15-64 anni.

Il numero dei disoccupati umbri (15-64 anni) pari nel 2023 a 22 mila unità,

diminuisce di 4 mila persone rispetto al 2022 anno in cui gli umbri in cerca

di occupazione erano 26 mila. Il tasso di disoccupazione, pari al 6% (8,6%

nel 2019), si riduce di 1,1 punti percentuali rispetto all’anno precedente e si

colloca al di sotto di quello medio del Centro (6,3%) e dell’Italia (7,8%).

Il tasso di disoccupazione dei giovani (15-29 anni), notevolmente

incrementato nel 2020 (quando aveva toccato il 22,5%), torna a scendere nel

biennio successivo (17,8% nel 2021 e 1,8% nel 2022) e rimane stabile nel

2023 al 13,9% (era 17% nel 2019) posizionandosi al di sotto di quello

medio del Centro (14,8%) e dell’Italia (16,7%).

Il tasso di attività cresce passando dal 69,8% del 2022 (70,6% nel 2019) al

70,7% del 2023 (70,3% Centro e 66,7% Italia);

Anche il numero degli inattivi in età 15-64 anni, pari nel 2023 a 153 mila

unità, registra una diminuzione rispetto l’anno precedente di quasi 6 mila

unità. Il tasso di inattività si contrae di 0,9 punti percentuali e si attesta al

29,3% (29,4% nel 2019), dato in linea con il valore del Centro (29,7%) e

inferiore a quello medio italiano (33,3%).

1. L’analisi di contesto socio-economico

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

1. L’analisi di contesto socio-economico

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Da segnalare l’ulteriore riduzione, nel corso del 2023, dei giovani umbri tra

15 e 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di

istruzione/formazione

(NEET):

l’incidenza

sulla

popolazione

della

corrispondente fascia d’età – già scesa nel 2022 al 14,4%, dopo l’incremento del

biennio 2020/2021 (19,2%; era 15% nel 2019) – è pari al 10,5% inferiore a quella

osservata mediamente nelle regioni del Centro (12,3%) e a livello nazionale

(16,1%).

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

Turismo

L’Umbria nel 2023 si conferma turisticamente molto attrattiva: rispetto al

2022, continuano a crescere sia le presenze (+8,9%) sia gli arrivi (+12,8%):

• le presenze turistiche, che già nel 2022 avevano superato il dato pre-covid,

• gli arrivi turistici proseguono il trend crescente già evidenziato nel 2022,

superando i valori del 2019 (+5,8%).

• la componente italiana dei turisti umbri, che nel 2023 rappresenta il 72%

degli arrivi in Regione e il 65% delle presenze totali, mostra una crescita

rispetto al 2022 in entrambi gli indicatori (+8,2% arrivi e +6,6% presenze;

rispetto al 2019: +8,1% arrivi e +13,8%); la permanenza media è inferiore a

quella degli stranieri e si attesa a 2,3 giorni;

• anche la componente straniera dei turisti umbri, che nel 2023 conta un

28% degli arrivi in Umbria e un 35% sulle presenze totali, fa rilevare un

incremento rispetto al 2022 dei propri flussi (+26,9% gli arrivi e +13,3% le

presenze; rispetto al 2019: +0,2% e +8,3% nelle presenze); la permanenza

media dei turisti stranieri è di circa 3,3 giorni.

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Regione Umbria

statistica su dati Regione Umbria

La straordinaria crescita del turismo di questi anni, leva su cui puntava

fortemente il Governo Regionale fin da inizio mandato, non genera solo PIL ed

occupazione, ma accresce notorietà, visibilità e reputazione dell’Umbria

generando un meccanismo virtuoso ed attrattivo degli investimenti.

L’Aeroporto dell’Umbria

Nel 2023, grazie ad una programmazione che ha visto operative 16 rotte con fino

ad oltre 100 voli di linea settimanali, il S.F. di Assisi continua la crescita iniziata

nel 2021 e raggiunge la straordinaria cifra record di 532.474 passeggeri (+44%

rispetto al 2022 e +143% sul 2019) e, grazie al sorpasso su Ancona, guadagna il

20° posto nella classifica dei quarantadue aeroporti italiani.

1. L’analisi di contesto socio-economico

Secondo gli ultimi dati disponibili del 2023, l’aeroporto umbro è stato

collocato al secondo posto in Europa per crescita – tra gli scali sotto i

cinque milioni di passeggeri – con un +194% sul 2019.

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Assaeroporti

statistica su dati Assaeroporti

Le esportazioni

Nel 2023, le esportazioni umbre superano i 5,6 miliardi di euro mentre le

importazioni ammontano a circa 4,4 miliardi per cui il saldo commerciale

regionale è positivo e pari a quasi 1,2 miliardi di euro. Rispetto al 2022, l’export

umbro evidenzia una riduzione (-3,5%) in linea con quella rilevata nel Centro (3,4%). Nel dettaglio, considerando le regioni centrali, solo la Toscana registra

una variazione positiva (5,6%), mentre le altre mostrano una contrazione più

significativa di quella umbra (Lazio -11% e Marche -13,9%).

La struttura delle esportazioni umbre è fortemente incentrata sulle attività

manifatturiere, che nel 2023 rappresentano il 95,6% dell’export regionale.

L’articolazione per settori mostra il primato del comparto della fabbricazione di

macchinari (20,8%) e della produzione dei metalli e prodotti in metallo (20,4%), a

seguire, in termini di rilevanza, troviamo i settori della moda (18%) e degli

alimentari e delle bevande (13,3%). Rispetto al 2022, tutti questi settori mostrano

una crescita, fa eccezione l’export dei metalli e dei prodotti in metallo che segna

una considerevole contrazione (-33,5%).

Il mercato di sbocco più rilevante per il sistema produttivo regionale è

rappresentato dai Paesi europei: nell’UE27 è, infatti, confluito il 60,3%

dell’export umbro del 2023 (il 18,2% viene assorbito dalla sola Germania che

continua a rimanere il principale “cliente” europeo della produzione umbra).

Rispetto al 2022, si rileva una riduzione delle esportazioni (-7%) verso

l’UE27 e un incremento (+2,2%) di quelle verso i Paesi non appartenenti

all’Unione Europea.

1. L’analisi di contesto socio economico umbro

Esportazioni Anni 2019-2023, valori in milioni di euro e variazioni percentuali

annue

Valori Var. % Valori Var. % Valori Var. % Valori Var. % Valori Var. %

Umbria 4.315

3.798

4.703

5.813

5.608

Centro 87.495

81.060

93.886

15,8 115.429 22,9 111.826 -3,1

Italia

480.353

436.718 -9,1 520.771 19,2 626.195 20,2 626.204

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di statistica su dati Istat

statistica su dati Istat

Fonte: elaborazioni del Servizio Trasparenza, anticorruzione, privacy e Ufficio regionale di

statistica su dati Istat

La dinamica imprenditoriale

Nel 2023, in Umbria le iscrizioni di nuove imprese sono state 3.975 a fronte di

4.114 cessazioni con un saldo negativo di 139 unità (-174 nella Provincia di

Perugia, +35 in quella di Terni). Un tasso di crescita negativo (-0,15%), che

accomuna la nostra regione alle Marche (-0,07%) alla Liguria (-0,02%) e al

Molise (-0,55%), ma che è in controtendenza con il dato medio nazionale

(+0,70%) e che non si era mai verificato dal 2009 (primo anno per cui si dispone

della serie informatizzata sul sito di Movimprese) a oggi.

Al 31 dicembre 2023, sono 79.326 le imprese attive in Umbria (-0,63% rispetto

all’anno precedente; -0,65% sul 2019) mentre quelle registrate ammontano a

92.863 (-2,1% rispetto al 2022 e -1,5% sul 2019); a ridursi sono le imprese

registrate che operano nel settore agricolo (-0,86%), industriale (-1,6%) e del

commercio (-0,91%) mentre aumentano quelle dei comparti costruzioni (+0,81%)

e servizi (+1,01%).

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese

mostra un rafforzamento strutturale del sistema imprenditoriale con una

crescita delle società di capitale: 479 in più in termini assoluti, pari al

+1,85%.

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

IL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DI

RIFERIMENTO

2.1 Il bilancio regionale

Fin dall’inizio di questa legislatura la delega al Bilancio della Regione Umbria ha

rappresentato una sfida molto importante e complessa ma stimolante.

Il Bilancio regionale è un bilancio, al netto delle partite di giro, di circa 2,6

miliardi di euro in cui le spese per la sanità, gestite tramite apposito fondo

nazionale separato, rappresentano il 70%, le entrate tributarie cosiddette

“libere” ammontano a circa il 9%, il fabbisogno del settore trasporti per i servizi di

TPL è di circa 130 milioni di euro l’anno e il suo finanziamento è coperto per

meno dell’80% dal Fondo Trasporti nazionale.

Le risorse autonome disponibili ammontano in media a circa 300 milioni di

euro l’anno, pari all’11% del bilancio ma la manovrabilità effettiva di queste

risorse risulta inferiore al 4%.

La rigidità di alcune spese che presentano un bassissimo grado di discrezionalità

riduce infatti la flessibilità del bilancio e quindi la possibilità di mettere in campo

manovre per dare attuazione a tutti gli interventi che si vorrebbe.

Nonostante la scarsa disponibilità di risorse, non abbiamo, comunque, in

questi 5 anni mai attivato la potenzialità fiscale disponibile che la Regione

avrebbe potuto utilizzare, poichè la scelta politica è stata quella di lascare

invariata la pressione fiscale su famiglie e imprese e confermare le

agevolazioni fiscali già esistenti.

Al fine di reperire margini di manovra delle risorse regionali la linea direttrice

adottata da subito è stata, inoltre, quella di utilizzare i fondi della

programmazione europea in complementarietà con i fondi regionali evitando

sovrapposizioni nelle azioni attivate e ottimizzando la loro destinazione verso

interventi strategici per il programma di mandato dell’Amministrazione ma

ammissibili dai regolamenti comunitari al fine di accelerare i livelli di spesa

certificabile.

All’inizio della legislatura si è dovuta trovare soluzione all’importante mole

di passività pregresse del Trasporto pubblico locale accumulata negli anni

precedenti, per oltre 24 milioni di euro, nei confronti delle aziende di TPL per i

servizi svolti nei Comuni della regione. Con la prima legge di assestamento del

Bilancio varata nel 2020 (l.r. n.12/2020) è stata data copertura finanziaria a tali

debiti chiudendo definitivamente i contenziosi in essere con le aziende. In

questi 5 anni, nonostante la rigidità del bilancio, con le manovre di Bilancio è

stata assicurata, con enormi sforzi, l’integrale copertura, in ogni esercizio,

delle spese per i servizi di TPL integrando con risorse regionali il Fondo

Trasporti nazionale di un ammontare di risorse di circa 25 milioni di euro in

media ogni anno.

Sono stati, inoltre, messi in sicurezza i bilanci futuri della Regione

accantonando fin da subito altre importanti somme per risolvere e definire

un’altra partita debitoria ereditata dai bilanci precedenti ovvero quella nei

confronti delle Province per le risorse finanziarie dovute a fronte delle funzioni

amministrative ad esse delegate. Anche questa, una partita molto importante e di

Sfida

importante con

Bilancio rigido

e risorse

regionali

limitate

Soluzione

problema TPL

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

Altre passività

potenziali:

Province

non semplice soluzione stante le limitate risorse disponibili. Tuttavia, anche in

questo caso, fin da subito sono stati avviati i tavoli di confronto con le due

province che purtroppo hanno avuto una sospensione nei due anni della

pandemia ma che hanno trovato una prima soluzione nel 2023, anno in cui è

stata definita, con l’accordo sottoscritto il 20 febbraio 2023, la posizione nei

confronti della Provincia di Perugia per i debiti che la Regione aveva accumulato

dal 2017 fino al 2021. Ad oggi è in via di conclusione la definizione anche nei

confronti della Provincia di Terni. Inoltre, nell’ultimo Bilancio sono stati

incrementati gli stanziamenti annuali delle risorse regionali da trasferire alle due

province di un ulteriore milione di euro per ciascun esercizio.

L’inizio della legislatura è stato investito in pieno dalla pandemia da coronavirus

che ha, come noto, determinato una crisi economica senza precedenti e ha

investito in modo significativo anche l’Umbria. L’emergenza e le misure di

contenimento della diffusione del virus messe in atto hanno inciso pesantemente

sulla capacità produttiva delle imprese, sui consumi delle famiglie e sulle attività

del settore turistico e culturale. La conseguente crisi di liquidità ha avuto effetti

anche sul bilancio regionale che ha registrato una forte riduzione delle proprie

entrate tributarie con perdite di gettito di circa 60 milioni di euro nel biennio 2020

– 2021. I ristori previsti dalla Stato a favore della Regione Umbria sono stati pari

a complessivi euro 33,4 milioni di euro di cui però circa 19 milioni di euro, a fronte

delle minori entrate derivanti dal recupero fiscale della tassa auto, dell’IRAP e

dell’addizionale regionale all’IRPEF, devono essere restituiti in quote annuali di

981.000,00 euro in circa venti anni.

La Regione, nonostante la complessità del contesto economico – finanziario, ha

tuttavia messo in campo interventi e misure di carattere finanziario a sostegno

dei settori economici colpiti dalla crisi ma difficilmente raggiungibili dagli aiuti

economici e dalle misure adottate dal Governo centrale.

Con la legge regionale 20 maggio 2020 n. 4 sono state attivate azioni volte a

contrastare i livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica

Pandemia e crisi conseguente l’emergenza epidemiologica COVID 19, nel rispetto della normativa

comunitaria in tema di aiuti di stato destinando la somma complessiva di 3 milioni

economica

di euro a valere sul bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2020-2022.

Altre misure di sostegno diretto alle imprese sono state attuate attraverso

strumenti di garanzia finanziaria utilizzando risorse residue della

inoltre destinati 400.000,00 euro per la concessione di contributi a sostegno

dell’associazionismo sportivo per finanziare gli adeguamenti dell’attività negli

impianti alle disposizioni igienico sanitarie conseguenti l’emergenza

epidemiologica COVID 19 e ulteriori 300.000,00 euro per favorire la continuità

delle attività ai soggetti dell’associazionismo sportivo e culturale attraverso la

concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti a breve

termine concessi dagli Istituti di credito. Sono state anche adottate misure

agevolative di sospensione dei termini di versamento tassa automobilistica e del

tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Con le manovre di Bilancio regionale degli esercizi 2020 e 2021 sono state

inoltre disposte misure di sostegno alle imprese esercenti la vendita della stampa

quotidiana e periodica nelle aree del cratere sismico; è stato ridotto l’importo dei

canoni di concessione dovuti dalle attività economiche per l’utilizzo delle

pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali e il corrispondente importo è stato

comunque versato alle Unioni dei Comuni dalla Regione.

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

Altre azioni e misure sono state disposte attraverso lo svincolo delle quote

di avanzo di amministrazione consentito, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo

109 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art.

1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, sia nell’anno 2020 che nel 2021. Portando

a termine tale procedura in ciascuno dei due esercizi finanziari, sono state

destinate, ad integrazione delle risorse già stanziate nel bilancio, risorse

finanziarie per complessivi 19,7 milioni di euro ad interventi di contrasto alla

crisi derivante dall’emergenza Covid a favore di tutti i settori economico, turistico,

culturale, agricolo e sociale.

Nell’ottica di ottimizzare e integrare le risorse finanziarie del bilancio

regionale sono state inoltre riprogrammate le risorse disponibili della

programmazione europea 2014-2020, in conformità al quadro normativo e

amministrativo anti-covid adottato dalla Commissione europea e dal

Governo nazionale per destinare una parte di risorse da riprogrammare

congiuntamente su “interventi orizzontali” svolti a livello nazionale (acquisto DPI e

attrezzature sanitarie a cura delle centrali di committenza nazionali, istituzione o

rafforzamento delle dotazioni delle sezioni regionali del fondo centrale di

garanzia, finanziamento di ammortizzatori in deroga in primis) da ripartire su

base territoriale, prevedendo meccanismi di “compensazione” delle risorse così

“liberate” con altre risorse nazionali, in particolare quelle del Fondo di Sviluppo e

Coesione (FSC), in modo da garantire l’addizionalità della programmazione

europea.

Sono state quindi riprogrammate le risorse immediatamente disponibili del FESR

risorse pari a 46 milioni di euro che sono stati destinati ad interventi strettamente

connessi all’emergenza sanitaria, a misure di sostegno al capitale circolante delle

imprese sia con riferimento al settore delle imprese manifatturiere (interventi sui

prestiti) sia del settore turistico (interventi a fondo perduto) e al sostegno dei

settori turismo e cultura, da un lato rafforzando le azioni di promozione turistica e

dall’altro ampliando le possibilità di utilizzo delle azioni per cultura volte a rendere

fruibili anche in epoca COVID gli attrattori culturali della nostra regione.

Sono state, altresì, riprogrammate (con DGR n.348 dell’8 maggio 2020) le risorse

disponibili sul FSE 2014-2020 per circa 52 milioni di euro che sono stati destinati

ad un pacchetto di misure a sostegno di categorie di lavoratori autonomi non

adeguatamente coperte dagli interventi di carattere nazionale, delle famiglie e di

soggetti particolarmente svantaggiati e a supporto dei percorsi educativi di

formazione e del diritto allo studio Universitario.

Nei successivi esercizi finanziari dal 2022, nonostante l’esiguità delle risorse e la

complessità del contesto economico finanziario sono state annualmente operate

manovre di bilancio espansive per favorire la ripresa economica del territorio

regionale accompagnate da rigorose misure di razionalizzazione e

contenimento delle spese di funzionamento della regione e di tutto il

sistema endo-regionale degli enti dipendenti e degli organismi e società

partecipate dalla Regione. Nelle manovre di bilancio messe in atto le risorse

finanziarie reperite nel Bilancio sono state indirizzate dando priorità a interventi

tesi a favorire settori di carattere strategico per lo sviluppo del territorio e ad

accelerare e favorire gli investimenti.

In ciascuno degli esercizi 2022-2023 e 2024 nel Bilancio regionale sono state

stanziate risorse pari a 4 milioni di euro (per complessivi 12 milioni di euro) per il

finanziamento degli interventi, disposti con la legge regionale 28 aprile 2022, n.

7, a sostegno dei flussi turistici in arrivo e dell’infrastruttura Aeroporto

internazionale S. Francesco di Assisi. Il notevole impegno finanziario del bilancio

Manovre di

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

regionale ha consentito i risultati registrati a tutt’oggi in termini di flussi di

passeggeri e di linee attive da e verso l’aeroporto regionale. Tale spesa ha

contribuito tra gli altri benefici effetti sul tessuto socio economico regionale, in

sinergia con tutti gli altri strumenti e misure messe in atto, l’incremento del

turismo nella regione con i conseguenti effetti positivi in termini economici per i

settori ad esso correlati.

Il contenimento delle spese di funzionamento è stato uno dei principali obiettivi

fin dal primo anno di insediamento.

Con la prima legge di stabilità varata da questa Giunta (legge regionale

Contenimento 20/03/2020, n. 1) sono state volontariamente confermate le norme di

delle spese di contenimento di alcune tipologie di spesa già vigenti nonostante la legge statale

funzionamento intervenuta a dicembre 2019 (art. 57, comma 2 della legge 19/12/2019, n. 157, di

conversione con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124) ne

aveva disposto la disapplicazione, a decorrere dal 2020. In particolare, la norma

statale citata prevede la disapplicazione dei limiti previsti per le spese di

consulenza, relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza,

sponsorizzazioni, missioni, e per acquisto, manutenzione e noleggio di

autovetture. La Regione nella propria autonomia ha confermato e

disciplinato il contenimento di tali spese che in virtù delle norme in oggetto

sono state mantenute ai livelli più bassi sostenuti negli anni precedenti

presi a riferimento per la quantificazione dei limiti di spesa.

Tali disposizioni, a tutt’oggi in vigore, sono state naturalmente estese

anche agli enti Enti strumentali, Agenzie e organismi regionali.

Anche la spesa per il personale è stata attentamente tenuta sotto controllo

e ridotta in questi 5 anni attraverso una razionalizzazione delle posizioni

dirigenziali e di quelle organizzative. La spesa per il personale della Giunta

regionale è passata da 59 milioni di euro del 2019 a 57 milioni di euro nel 2024.

In occasione del primo Assestamento di Bilancio con la l.r. n. 12/2020 sono stati

operati una serie di tagli strutturali alle spese di funzionamento della Regione e

degli Enti e Agenzie regionali. Le spese di funzionamento sono infatti diminuite

di circa 2 milioni di euro e sono state razionalizzate e tenute sotto controllo in

ciascuno di questi 5 anni nonostante dal 2022 la crisi energetica e le tensioni

inflazionistiche hanno imposto alcuni adeguamenti dovuti all’impennata dei costi

delle materie prime e dei servizi.

Al fine di incrementare i margini di manovra del bilancio regionale, un impegno

significativo è stato sostenuto in questi anni anche dal lato delle entrate regionali.

Nello specifico sono stati effettuati molteplici interventi sia di adeguamento dei

sistemi informatici che delle procedure amministrative al fine di:

– potenziare l’utilizzazione del sistema delle acquisizione delle entrate tramite

PagoPA;

– consentire alla Regione la diretta acquisizione della Tassa regionale sul

diritto allo studio;

– migliorare l’attività di riscossione coattiva.

Ulteriori interventi necessitano di modifiche di norme nazionali per le quali la

Regione si è adoperata nelle sedi competenti per predisporre emendamenti in

corso di esame.

In questi anni il bilancio regionale ha dato un forte impulso agli investimenti

stanziando risorse importanti per la realizzazione delle spese di investimento a

carico della Regione previste dagli obiettivi di finanza pubblica di circa 71 milioni

di euro nel periodo 2020 -2024, che sono stati puntualmente rispettati e certificati

ogni anno. Inoltre, sono stati utilizzati fino ad oggi le annualità 2019-2024 dei

contributi statali per investimenti appositamente destinate alle Regioni con la

legge 145/2018.

Parte degli investimenti a carico della Regione sono stati finanziati, nel rispetto

dei limiti e dei vincoli previsti dalle leggi statali, con ricorso all’indebitamento. In

questi 5 anni, tuttavia, la regione non ha mai dovuto procedere alla stipula

effettiva dei mutui autorizzati grazie ad una gestione ottimale della cassa ed ai

risultati positivi di amministrazione che hanno consentito di ridurre a consuntivo i

mutui autorizzati e non contratti per il finanziamento delle spese di investimento,

in conformità alle disposizioni dettate dal D.Lgs 118/2011 per le Regioni che

possono, a determinate condizioni, procedere alla stipula effettiva dei mutui

autorizzati solo in base alle effettive esigenze di cassa.

Il livello di indebitamento evidenzia un trend in riduzione negli ultimi 5 anni,

passando da circa 469 milioni di euro del 2019 ai 385 milioni di euro nel

2023.

Anche il debito pro-capite evidenzia il medesimo trend risultando al 31/12/2023

pari a 450 euro.

Debito regionale

Debito regionale e debito pro-capite 2019-2023 (importi in euro)

Debito

residuo

al 31/12

Debito a carico

regione

Debito

regionale procapite

539,00

522,00

500,00

477,00

450,00

Fonte: Servizio Bilancio e finanza della Regione Umbria

Anche la spesa per il servizio del debito a carico dei bilanci regionali, per quota

interesse e rimborso del capitale, è rimasta sempre molto bassa, al di sotto del

2% delle entrate correnti e al 2,5% delle sole entrate tributarie.

Grazie, proprio, al basso livello di indebitamento e di incidenza del servizio del

debito le Agenzie di rating hanno sempre confermato in questi 5 anni un

livello di rating alla Regione pari a quello della Repubblica italiana.

Anche in questa legislatura l’Agenzia di rating Standard & Poor’s ha continuato a

monitorare il rating della Regione attribuendo il suo giudizio positivo

sull’andamento della gestione, sui risultati economico- finanziarie sull’affidabilità e

solidità dei bilanci regionali.

Annualmente l’Agenzia ha effettuato due monitoraggi infrannuali incontrando il

management regionale e analizzando i bilanci regionali. L’esito del giudizio è

sempre stato positivo confermando per la Regione lo stesso rating della

Repubblica italiana pari a “BBB” con prospettive stabili. L’Agenzia ha sempre

però riconosciuto che il rating intrinseco indicativo della Regione, in

assenza del cap della Repubblica italiana, è superiore e pari ad “A+”.

Nell’ultimo comunicato pubblicato ad Ottobre del 2023, l’Agenzia ha motivato il

suo giudizio sul rating di lungo termine della Regione, principalmente, sulla base

delle seguenti valutazioni:

– efficiente gestione finanziaria: negli ultimi anni la Regione ha tenuto sotto

controllo i costi, sia nel settore sanitario che in quello delle Società

partecipate regionali;

Rating della

Regione

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

Risultati della

gestione

finanziaria

nonostante la pressione inflazionistica, le aspettative sono che la crescita

della spesa sarà contenuta, con un conseguente calo solo moderato dei

surplus operativi;

valutazione positiva dei progressi compiuti dalla Regione nella

riorganizzazione delle proprie società partecipate dalla Regione. Le società

della Regione hanno storicamente mostrato una struttura finanziaria debole

e una scarsa redditività, tuttavia, la riorganizzazione del settore, ha

determinato ricavi più elevati (i ricavi sono aumentati del 24% nel 2022

rispetto ai livelli del 2019) e costi inferiori (tramite fusioni e razionalizzazione

delle operazioni). Ciò ha migliorato la posizione finanziaria del settore e nel

2022 tutte le partecipate regionali hanno registrato risultati netti positivi;

solida gestione della liquidità e del debito regionale, con un debito basso e

una elevata disponibilità di cassa. Riteniamo che il rapporto debito/entrate

tributarie della regione continuerà a diminuire, passando al 15,1% dei ricavi

operativi consolidati nel 2025 dal 22,8% nel 2019, un valore molto basso sia

in un contesto nazionale che internazionale;

ambizioso piano di investimenti pianificati per il periodo 2023-2026, finanziati

in gran parte con fondi PNRR e altri trasferimenti dell’UE. Ci aspettiamo che

l’economia dell’Umbria beneficerà sia direttamente che indirettamente di

circa 2,6 miliardi di euro di fondi PNRR dedicati alla regione, che potrebbero

aumentare significativamente l’attrattiva economica della regione. Di questi

fondi ci aspettiamo che l’Umbria riceva e gestisca direttamente 450-500

milioni di euro;

l’Umbria dedicherà una consistente somma di fondi del PNRR e del Piano

Complementare Nazionale – 118 milioni di euro – al rinnovamento del

sistema sanitario. La regione sfrutterà inoltre i fondi dell’UE per promuovere

la digitalizzazione degli enti pubblici amministrativi e acquisire veicoli di

trasporto pubblico ad alta efficienza energetica (73 milioni di euro). Inoltre,

l’Umbria prevede di migliorare le proprie strutture scolastiche, anche dal lato

dell’efficientamento sismico.

Oltre al positivo giudizio dell’Agenzia di rating in questi 5 anni la Regione:

– ha sempre rispettato gli equilibri di bilancio sia in fase di previsione che a

consuntivo;

– ha annualmente approvato i documenti di Bilancio e Rendiconto entro i

termini previsti dalla legge e non ha mai fatto ricorso all’istituto dell’Esercizio

Provvisorio ad eccezione dell’esercizio 2021 per effetto della pandemia;

– ha conseguito in ogni esercizio un risultato positivo di amministrazione in

grado di assicurare la totale copertura delle quote accantonate e vincolate

senza alcun disavanzo di gestione;

– il Rendiconto generale della Regione è stato parificato ogni anno dalla Corte

dei Conti senza alcuna segnalazione nei referti annuali di situazioni di

squilibrio nel bilancio;

– ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica connessi al Pareggio di

bilancio e ottemperato negli ultimi due anni al versamento del contributo alla

finanza pubblica (3,5 milioni di euro nel 2023 e circa 10 milioni di euro nel

2024) disposto con le manovre di bilancio statali a carico delle Regioni,

scongiurando eventuali tagli dei trasferimenti in favore della Regione;

– ha tendenzialmente ridotto l’entità del proprio indebitamento sia in valore

assoluto che in termini di debito pro-capite;

– non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

– non è stata mai sottoposta ai piani di rientro in sanità;

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

ha annualmente rispettato i tempi di pagamento e di riduzione del proprio

debito commerciale;

ha registrato in ogni esercizio una situazione di liquidità di cassa priva di

criticità.

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

2.2 Le risorse della politica di coesione e delle

politiche agricole comunitarie

L’anno 2024 rappresenta un rilievo fondamentale nel quadro della

programmazione comunitaria della Regione Umbria, una sorta di “spartiacque”

tra due cicli di programmazione dei fondi strutturali: quello 2014-2020, che si

chiude formalmente, e quello 2021-2027 che si sta avviando attraverso

l’emanazione dei primi avvisi.

Tale sovrapposizione programmatica offre lo spunto per effettuare, da un lato, un

primo bilancio “pre-chiusura” rispetto a quanto è stato realizzato con il

Programma 2014-2020, e dall’altro, per rivolgere lo sguardo verso il futuro

periodo di programmazione comunitaria, evidenziandone gli sfidanti obiettivi.

Nell’ultimo quadriennio l’attuazione dei programmi 2014-2020 è stata

sensibilmente rallentata dalla crisi pandemica legata al Covid, i cui effetti negativi

continuano ad influire in maniera significativa sul sistema economico regionale. In

tale contesto si è inserita nel corso del 2022 anche la guerra russo – ucraina, e la

guerra tra Palestina-Israele dei mesi scorsi, che in qualche modo hanno

ulteriormente aggravato il quadro economico complessivo.

La Commissione Europea nel corso degli ultimi anni ha adottato una serie di

misure nell’ambito della programmazione della politica di coesione 2014-2020, al

fine di garantire agli Stati membri l’immediata disponibilità di risorse finanziarie

derivante dai Fondi UE per affrontare le emergenze e riuscire a chiudere i

programmi entro il limite temporale dettato dai regolamenti.

Programmazione 2014-2020

POR FESR

2014-2020

Per quanto riguarda il POR FESR 2014 – 2020, la Regione, da parte sua, ha

effettuato diverse riprogrammazioni del programma, l’ultima a settembre

2023, per mettere in campo, da un lato, una serie di misure e strumenti specifici

finalizzati a fronteggiare le emergenze e per massimizzare, dall’altro, gli obiettivi

da conseguire per la chiusura del Programma stesso con un ammontare di

Parallelamente per effetto di specifici meccanismi di rendicontazione delle risorse

del POR FESR 14-20, nel 2024, verrà implementato il Programma Operativo

Complementare (POC) – le cui risorse confluiranno quindi dal POR al POC – e

potrà assumere un valore fino a circa 113,63 milioni di euro. La costituzione del

POC sarà formalizzata nel corso del 2024 a seguito di apposito negoziato con i

Ministeri competenti. Con DGR 958 del 20/09/2023 è stato approvato un

pacchetto di interventi che costituiranno il primo nucleo del costituendo POC e

che saranno realizzati nel corso del prossimo triennio.

In relazione ai dati esposti nella tabella seguente emerge quanto segue:

attualmente esposta, va decurtata della quota di cofinanziamento nazionale

Operativo Complementare 14-20;

2) il POR FESR Umbria 2014 – 2020, sarà chiuso al raggiungimento di un

livello di spesa complessivo al 31/12/2023, termine ultimo di ammissibilità,

pagamenti del Programma, sopra riportati, risulta sottostimato rispetto alla

reale situazione finanziaria dei progetti attivati, in quanto il sistema

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

informativo SMG-FESR 2014-2020 viene fisiologicamente alimentato dai

beneficiari finali in tempi non istantanei rispetto chiusura degli investimenti.

Attuazione finanziaria in termini di impegni e importi certificati per Asse

Prioritario al 30/04/2024

Assi prioritari

Asse I – Ricerca e

innovazione

Asse II – Crescita e

cittadinanza digitale

Asse III – Competitività

delle PMI

Asse IV – Energia

sostenibile

Asse V – Ambiente e

cultura

Asse VI – Sviluppo

urbano sostenibile

Asse VII – Assistenza

tecnica

Asse VIII Prevenzione sismica e

sostegno alla ripresa dei

territori colpiti dal

terremoto

TOTALE

Dotazione

finanziaria

Spesa ammessa

Impegni

Pagamenti

94,45%

95,06%

95,85%

93,14%

85,69%

77,20%

Fonte: Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR della Regione Umbria

Umbria

È utile fornire qualche dato numerico sullo stato di attuazione: le procedure

attivate per l’assegnazione delle risorse ai beneficiari nell’ambito degli otto Assi

prioritari del POR hanno messo a disposizione dei potenziali beneficiari circa

432,38 milioni di euro di contributi pubblici, pari a circa il 105% dell’importo

complessivamente programmato per il ciclo di programmazione 2014-2020.

L’universo dei progetti finanziati ammonta a 3.275 per un investimento

complessivo (pubblico + privato) pari a circa 698,88 milioni di euro

concentrati prevalentemente nell’ambito dell’Asse I – Ricerca e Innovazione

e Asse III – Competitività delle PMI.

In conclusione, pur in una fase acuta della crisi sanitaria, economica e sociale, si

rileva il conseguimento degli obiettivi programmatici espressi in termini di target

fissati per il set di indicatori selezionato ed in particolare dei core indicators

selezionanti dalla CE.

La Commissione attribuisce grande importanza alla valorizzazione di questi

indicatori che rappresentano il segnale dei progressi delle regioni in tempo reale,

su cui basarsi per orientare e cambiare in meglio le scelte strategiche.

Un approfondimento merita, l’Asse del Programma che sconta un ritardo di

attuazione, l’Asse Terremoto, che è stato introdotto a seguito degli eventi

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

“pianificazione della ricostruzione” (mesi) è stata complessa e ha visto spesso la

sovrapposizione tra le residue attività tipiche del mondo della “protezione civile” e

le prime attività legate alla ricostruzione vera e propria, dove la finalità principale

è il ritorno a normali condizioni di vita per le popolazioni colpite (ancorché

attraverso strutture temporanee, ecc..). Il numero di interventi e le risorse

necessarie sono due variabili che non sono soggette a controllo negli eventi

sismici.

L’Asse VIII è entrato a pieno regime di realizzazione, interessando interventi

strutturali su edifici pubblici strategici, negli anni 2019-2020 in piena crisi Covid.

Pertanto l’Asse, introdotto a metà periodo di programmazione, ha subito un forte

arresto in fase Covid, non riuscendo a recuperare tutta l’attuazione. Malgrado ciò,

l’Asse non ha subito modifiche di riprogrammazione poiché è stata intenzione

dell’attuale Giunta Regionale portare a termine gli interventi previsti nella loro

connotazione. Si ricorda che uno degli interventi più significativi, la Basilica di

termini di ammissibilità previsti.

L’Asse VIII – Terremoto si compone di otto azioni chiave rivolte a:

• interventi di messa in sicurezza contro il rischio sismico abbinati ad opere

di efficientamento energetico su edifici rilevanti pubblici ed edifici scolastici in

particolare;

• misure volte alla promozione turistica ed alla salvaguardia della fruibilità

dei beni culturali e naturali della Regione, nonché al recupero degli stessi;

• forme di incentivazione del tessuto economico-produttivo, con

particolare riferimento al settore turistico.

La dotazione complessiva dell’Asse, derivante dal sostegno dell’Unione europea

per il 50% e dal finanziamento pubblico nazionale per la restante parte, è pari a

56 milioni di euro.

Le principali Azioni dell’Asse riguardano:

• l’edilizia scolastica, l’Azione mira ad incrementare l’efficienza energetica

attraverso interventi di adeguamento e, ove questi non siano possibili, di

conclusi o in via di chiusura lavori).

• Recupero della Basilica di Norcia, consolidamento strutturale della

facciata abbinato al generale recupero dell’immobile. La dotazione

per la ricostruzione D.L.189/2016 e alle risorse ENI). L’intervento, suddiviso

in fasi secondo la Convenzione stipulata con la Regione Umbria nel 2019,

vede quale soggetto attuatore il MiC. Dopo la prima fase di rimozione delle

macerie e messa in sicurezza della struttura (febbraio 2021) è stato

approvato il progetto esecutivo (febbraio 2022), i lavori di ripristino della

Basilica si sono conclusi a novembre 2023 per la parte finanziata dall’Asse

VIII.

• Valorizzazione percorsi di Norcia e di Cascia, l’azione mira a realizzare

opere infrastrutturali che possano migliorare e potenziare la fruizione di

centri storico-culturali e religiosi, localizzati nei Comuni del cratere. La

completati i lavori relativi al ripristino del c.d. “Sentiero di Santa Rita”, che

collega Roccaporena a Cascia con soggetto attuatore Regione Umbria

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

all’intervento di valorizzazione del percorso Norcia – Castelluccio con

• Promozione turistica, l’azione è finalizzata a migliorare la fruizione del

patrimonio culturale ed ambientale della Regione, a promuove il rilancio

turistico del territorio regionale e, in particolare, delle zone colpite dal sisma.

messe:

✓ Linee di indirizzo 2018-2020, azioni di comunicazione, organizzazione di

itinerari/prodotti turistici, azioni di promozione, allestimento del portale

turistico. Partecipazione della Regione Umbria alle Fiere Vakantiebeurs di

Utrecht e al BIT di Milano,

✓ Aprile 2020, avviso rivolto ai Comuni per progetti di valorizzazione e

disposizione per comuni area cratere),

✓ Ottobre – Novembre 2020, partecipazione della Regione Umbria al TTG di

Rimini, al WTM di Londra e alla «Settimana dei Cammini» nell’ambito

della Fiera «Fa’ la cosa giusta» di Milano,

✓ Linee di Indirizzo 2021-2022, campagne di comunicazione, eventi,

manifestazioni ed azioni di comunicazione promozionale, portale turistico

e social media strategy; cammini e turismo lento; valorizzazione integrata

delle identità territoriali; rafforzamento dei servizi di accoglienza e

assistenza; azioni di promozione della destinazione e di promozione

integrata,

✓ Partecipazione agli eventi: “Promozione del turismo golfistico in Umbria

2022”, “Evento promozionale itinerari nell’Umbria del Perugino 2022” e

“Evento promozionale Lonely Planet New York (USA) 7 – 8 dicembre

2022”,

✓ Linee di indirizzo primo semestre 2023, rafforzamento brand Umbria;

valorizzazione di endodestinazioni, promozione integrata. Interventi di

promozione dei Cammini in occasione dell’800esimo anniversario

francescano e del Giubileo, Press Tour dedicato alla promozione

dell’oleoturismo, Fam trip Nord-America e Gran Bretagna,

✓ Nuove Linee di Indirizzo 2023, tra le attività realizzate, emanazione avviso

“Sostegno agli eventi volti alla valorizzazione delle risorse turistiche ed

all’animazione del territorio” per Comuni del cratere sismico,

✓ Indirizzi giugno – ottobre 2023, promozione realizzata da Sviluppumbria

SpA. Rafforzamento brand Umbria tramite social media strategy,

partecipazione eventi (Meeting di Rimini; TTG di Rimini), realizzazione di

pubblicazioni (Monografia “In viaggio attraverso i sensi e valorizzazione

Valnerina”).

La Regione Umbria nel 2014 ha aderito al Piano di Azione e Coesione attraverso

la rimodulazione delle risorse del POR FESR 2007-2013 procedendo alla

riduzione della quota di cofinanziamento nazionale che è stata trasferita nel

Programma Parallelo, coerente con il POR originario per un importo di

dicembre 2014, n. 61, «Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di

rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l’attuazione degli interventi previsti dal

Piano di azione coesione delle regioni Umbria, Abruzzo e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti nonché rimodulazione del quadro finanziario del

Piano di azione coesione della regione Siciliana).

In conseguenza dell’applicazione dell’art. 7, comma 9-sexies, del decreto-legge

19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della

legge 6 agosto 2015, n. 125, alla Regione Umbria, è stato effettuato un taglio di

PAC 2007-2013

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

norma sopra riportata, ottenendo sempre una sentenza positiva dalla Corte

Costituzionale.

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 2021 – Suppl Ordinario n. 49, ha

attribuito in favore degli interventi del Piano azione coesione della Regione

interventi approvati dalla Regione Umbria con la deliberazione del 08/06/2022, n.

Per quanto riguarda il POR FSE 2014-2020, a partire dalla verifica intermedia

circa il raggiungimento dei risultati attesi alla fine del 2018 – e anche a seguito

dell’emergenza COVID19 – la Regione Umbria ha adottato scelte strategiche che

oggi consentono di chiudere il POR FSE 2014-2020 con il totale assorbimento

delle risorse comunitarie stanziate, pari a circa 118,8 milioni di euro.

In particolare si può evidenziare quanto segue:

la Regione ha proposto diverse riprogrammazioni del POR che hanno

permesso di acquisire la riserva di performance a seguito della valutazione

positiva sui risultati intermedi raggiunti alla fine del 2018, e di adattare la

programmazione finanziaria alle specifiche esigenze intervenute in corso di

realizzazione del programma;

il FSE ha contribuito in maniera sostanziale a finanziare il Piano regionale

di contrasto all’emergenza COVID19 (approvato con DGR 348/2020 e

s.m.i.);

il programma ha aderito all’opportunità offerta dalla revisione dei

regolamenti comunitari di certificare due anni contabili con il

cofinanziamento comunitario al 100%, accelerando l’iter di acquisizione

delle risorse europee.

Inoltre, per effetto del cofinanziamento comunitario al 100% di due anni contabili,

verrà implementato il Programma Operativo Complementare (POC) – cui

potranno confluire risorse nazionali e regionali non utilizzate per il POR FSE fino

ad un valore massimo di circa 71 milioni di euro.

La costituzione del POC sarà formalizzata nel corso del 2024 a seguito di

apposito negoziato con i Ministeri competenti. Con DGR 281 del 27/03/2024 è

stato approvato un primo elenco di progetti che costituiranno il primo nucleo del

costituendo POC e che saranno completati nel corso del prossimo triennio.

Attuazione finanziaria del POR FSE al 31/12/2023

Occupazione

% spesa

impegni

dotazione

dotazione

Inclusione sociale

Istruzione e formazione

Capacità istituzionale

Assistenza tecnica

108,6

Dotazione

finanziaria

TOTALE

Impegni

Spesa del

beneficiario

Spesa

certificata

Fonte: Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE della Regione Umbria

Umbria

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

In relazione ai dati esposti nella tabella sopra riportata emerge quanto segue:

derivante dal piano finanziario vigente, si ridurrà della quota di

cofinanziamento nazionale e regionale, pari al massimo a circa 71 milioni di

euro, che confluirà nel Programma Operativo Complementare 14-20;

2) il POR FSE Umbria 2014 – 2020 sarà chiuso con il raggiungimento di un

livello di spesa complessivo al 31/12/2023, termine ultimo di ammissibilità,

pari a circa 166,5 milioni di euro;

3) ciò determinerà il completo assorbimento delle risorse comunitarie stanziate;

4) i progetti che faranno parte della certificazione finale del POR FSE sono già

chiusi e hanno completato i controlli di primo livello, preliminari alla

certificazione della spesa finale alla chiusura dell’anno contabile 2013-2024;

5) la restante parte di dotazioni finanziarie e di spese già sostenute entrerà nel

costituendo POC, a valere su tutti gli Assi del POR FSE.

L’universo dei progetti finanziati alla chiusura del programma ammonta a

7.707 unità e il numero di persone complessivamente raggiunto dagli interventi

realizzati è pari a 134.525 unità.

Le principali evidenze sono le seguenti:

• negli Assi Occupazione, Istruzione e formazione, e Capacità istituzionale, i

target degli indicatori di realizzazione sono stati raggiunti, in alcuni casi

ampiamente, nonostante la riduzione delle risorse complessivamente

disponibili a seguito della certificazione al 100% in due anni contabili;

• nell’Asse Inclusione sociale, a seguito dello stesso evento appena indicato,

la realizzazione fisica del programma è stata coerente con quella finanziaria,

e il livello di conseguimento dei target è analogo.

Programmazione 2021-2027

Negli ultimi quattro anni sull’Umbria hanno impattato importanti strumenti

programmatici che hanno rappresentato e tutt’ora rappresentano un’occasione

unica per la crescita del sistema socio-economico regionale e per affrontare le

criticità strutturali dell’economia regionale, disegnando i tratti dell’Umbria di

domani, ponendo le basi per un nuovo modello di sviluppo che sia innovativo,

sostenibile, solido e resiliente.

La Programmazione della politica di coesione 2021-2027 è partita con la

pubblicazione dei Regolamenti comunitari di giugno 2021. Le Regioni e il

Governo centrale hanno pertanto avviato i lavori programmatici, scaturiti con la

proposta finale dell’Accordo di Partenariato sul ciclo 2021-2027 delle politiche di

coesione che il Governo nazionale ha inviato alla Commissione Europea il giorno

17 gennaio 2022.

Un primo importante risultato nel 2021 è stata la partecipazione della Regione al

riparto delle risorse FESR e FSE+ tra le regioni in transizione, a cui appartiene

l’Umbria, dalla cui attribuzione è partita la programmazione a livello regionale,

partecipata con il partenariato economico-sociale, contrassegnata con le

Delibere di Giunta Regionale n. 181 del 02/03/2022 e n. 302 del 30/03/2022,

sono stati approvati gli “Orientamenti strategici per la programmazione

europea FESR e FSE+ 2021-2027: UMBRIA 2030. Impresa, Persona,

Territorio per una Crescita Sostenibile, Diffusa ed Inclusiva” che

rappresentano il riferimento necessario per la formulazione dei Programmi

operativi 2021-2027 per il FESR e per il FSE+.

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

Il Programma Operativo FESR 2021-2027 Umbria, approvato formalmente

dalla CE il 28/11/2022, si pone obiettivi di una crescita sostenibile, inclusiva e

diffusa, in particolare posizionandosi sulle seguenti sfide:

1. attuare politiche volte a migliorare la capacità innovativa e competitiva,

investendo maggiori risorse in ricerca e innovazione negli ambiti della S3 e in

stretta sinergia con Horizon Europe;

2. dare attenzione alla crescita della produttività, concentrandosi sia

sull’individuazione e rimozione dei fattori inibitori che sulla promozione dei

fattori di miglioramento; puntare al riposizionamento del sistema produttivo

su produzioni a più alto contenuto tecnologico e al “ringiovanimento” dei

settori tradizionali attraverso la promozione a tutti i livelli della innovazione e

all’internazionalizzazione;

3. promuovere azioni che combinino l’economia con la qualità e la sostenibilità

dell’ambiente;

4. sostenere la cultura in un’ottica di innovazione e inclusione sociale;

5. attuare strategie territoriali volte a sostenere i percorsi di inclusione sociale

ed economica e di sostenibilità ambientale, favorendo il protagonismo delle

“aree interne” e valorizzando l’identità delle aree urbane.

Nell’ambito della ricerca e innovazione – Obiettivo di Policy 1-, la Regione

punta a far crescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori

ad alta intensità di conoscenza e con elevato potenziale di crescita; promuovere

gli scambi di conoscenze tra enti di ricerca e i settori produttivi, in particolare le

Pmi, attraverso partnership e formazione, ma anche di promuovere la

digitalizzazione di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche. La scelta

strategica è diretta anche agli investimenti produttivi delle PMI funzionali alla

trasformazione tecnologica, verde e digitale dei processi produttivi innovativi di

beni e servizi.

In materia di clima ed energia si prevedono investimenti volti a migliorare

l’efficienza energetica e a promuovere le tecnologie rinnovabili, sia delle imprese

che puntando su una vasta opera di efficientamento energetico del patrimonio

immobiliare pubblico.

Sono inoltre considerati prioritari investimenti volti ad aumentare la resilienza

sismica, a tutelare la biodiversità nonché a realizzare infrastrutture verdi

finalizzate al ripristino dell’ecosistema nelle aree urbane più vulnerabili a

cambiamenti climatici e all’inquinamento atmosferico.

Il tema dell’economia circolare è presente – nell’ambito di un’economia green –

sia nella dimensione del corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, sia prevedendo

aiuti alle imprese al fine di mitigare gli impatti di produzione sull’ambiente e, al

tempo stesso, puntare allo sviluppo di nuovi prodotti e materiali sostenibili.

Altro obiettivo è migliorare la mobilità urbana sostenibile, in particolare nei

maggiori centri urbani.

Infine si ritiene fondamentale, per una Regione come l’Umbria, puntare ad altri

due temi: la valorizzazione della cultura in sinergia con politiche legate al welfare

sociale e culturale e le “strategie territoriali” attuate in sinergia con gli altri

obiettivi politici, con il fine primario di promuovere lo sviluppo economico e

sociale delle maggiori aree urbane e delle aree interne individuate.

Il PR FESR metterà a disposizione per il periodo 2021 – 2027 risorse pari a

più dall’avvio formale, sono state stanziate il 10,66% delle risorse assegnate.

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

OBIETTIVO

DI POLICY

DENOMINAZIONE

RISORSE

FINANZIARIE

Un’Europa più intelligente

Un’Europa più verde

Un’Europa più sociale e inclusiva

Un’Europa più vicina ai cittadini

Assistenza tecnica

100,00

TOTALE

Fonte: Servizio Programmazione, Indirizzo, Controllo e Monitoraggio FESR della Regione Umbria

Umbria

Prima dell’avvio formale degli interventi del Programma la Regione Umbria ha

adempiuto agli adempimenti regolamentari, quali: definizione e convocazione del

Comitato di Sorveglianza (12-13 dicembre 2022) e approvazione dei Criteri di

selezione delle operazioni (9 marzo 2023).

A partire dalla data ufficiale di approvazione del PR FESR 21-27, il 28 novembre

2022, tutti gli Obiettivi di Policy/ Priorità del PR FESR 21-27 sono stati attivati, ad

eccezione dell’OP 4 “Cultura innovativa e sociale” che per sua natura

rappresenta una nuova sfida e pertanto nuove modalità di intervento e attuazione

sulle quali sono in corso interlocuzioni con i Servizi Responsabili.

Le risorse attivate complessivamente a un anno dall’approvazione formale

del Programma sono pari al 10,66% di quelle programmate.

Per l’OP1 “Priorità 1 – Ricerca e Innovazione” sono stati attivati il Bando rivolto

al sostegno di progetti nei settori spettacolo dal vivo e welfare culturale, Avviso

Fiere per il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI, Avviso Ricerca 2023,

Avviso Voucher ricerca2023, Avviso Large 2023, Avviso Medium 2023 e

Programma di scoperta imprenditoriale, mentre per gli interventi relativi alla

trasformazione digitale della PA si stanno definendo puntualmente le attività

interessate in complementarietà con tutti gli strumenti messi a disposizione

(risorse nazionali e europee).

Per l’OP2 “Priorità 2 – Una regione più sostenibile: verso la Transizione

verde” sono stati attivati sia gli interventi di efficientamento che di sostegno alle

energie rinnovabili per le imprese e per la parte pubblica. Nello specifico, per gli

enti locali è stato emanato un bando integrato rivolti agli impianti sportivi su tre

componenti: efficientamento energetico, energie rinnovabili e prevenzione

sismica.

L’OP 5 “Strategie territoriali” che coniuga le strategie urbane e le strategie per

le aree interne, è stato avviato proceduralmente, con la ripartizione dei budget e

l’elaborazione delle strategie.

L’obiettivo generale della Strategia Aree Interne è quello di migliorare il trend

demografico arginando i fenomeni di spopolamento e riducendo i costi sociali del

declino demografico. Ciò diventa possibile solo aumentando il benessere della

popolazione residente in tali aree e migliorandone la qualità della vita.

Nelle Aree urbane la sfida è di puntare al supporto della creazione di servizi ai

cittadini verso la transizione ecologica, attraverso un nuovo modo di spostarsi

all’interno delle città stesse, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da

fenomeni di disagio e degrado socio-economico in stretta sinergia con il FSE+.

Prossimità, sostenibilità, accessibilità, attrattività sono temi portanti su cui puntare

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

ancor più decisamente in questa programmazione. Proseguiranno nel corso

dell’anno 2024 le attività avviate per definire le linee essenziali del percorso di coprogettazione della nuova Agenda Urbana.

Il Programma Operativo FSE+ 2021-2027 Umbria è stato approvato

formalmente dalla CE il 23/11/2022, con una dotazione di 289,7 milioni di euro

(oltre 52 milioni in più rispetto al periodo 2014-2020), finalizzati all’attuazione

dell’obiettivo strategico comunitario “Un’Europa più sociale e inclusiva attraverso

l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali”, mediante il finanziamento di

progetti in cinque Assi prioritari e 9 obiettivi specifici di intervento del Fondo.

Il PR FSE+ metterà a disposizione per il periodo 2021–2027 risorse pari a

prescritta dai regolamenti comunitari a favore dell’occupazione giovanile e

dell’inclusione sociale, che concentrano rispettivamente il 18% e il 34% della

dotazione totale del programma.

A un anno e poco più dall’avvio formale del programma, lo stato di attuazione è

quello riepilogato nella tabella che segue.

Dotazione

finanziaria

1. Occupazione

2. Istruzione e

formazione

3. Inclusione

sociale

4.Occupazione

giovanile

Assistenza

tecnica

TOTALE

Costo

ammesso dei

progetti

selezionati

Spese dei

beneficiari

% costo

ammesso

% spese

beneficiari

194,76

Fonte: Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE della Regione Umbria

Umbria

Quindi il programma FSE+ ha già attivato oltre il 13% delle risorse finanziarie

disponibili, in tutti gli Assi prioritari, giungendo alla selezione di progetti per una

quota leggermente inferiore, ed evidenziando già spese sostenute dai soggetti

beneficiari.

Strategia Aree interne

La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) è una specifica politica promossa

dallo Stato Italiano a livello sperimentale nell’ambito della programmazione dei

fondi strutturali di investimento europei 2014-2020 e del relativo Accordo di

Partenariato tra Italia e Commissione Europea, come sfida territoriale da

affrontare attraverso le politiche di coesione e che è stata confermata anche nel

ciclo di programmazione 2021-2027.

Coinvolge i comuni marginalizzati particolarmente distanti dai centri di erogazione

dei servizi essenziali alla cittadinanza (istruzione, mobilità e sanità-sociale) per i

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

quali si registrano difficoltà in termini di accessibilità e fruizione, che sono

qualificati pertanto come “aree interne”. Tali territori sono caratterizzati da forti

fenomeni di spopolamento e problematiche relative allo sviluppo economico e

sociale che determinano la necessità di individuare specifiche politiche integrate

per innescare dinamiche di rilancio e crescita.

Le Strategie Territoriali Integrate sono finanziate da risorse plurifondo

(nazionali e comunitarie) per sostenere, da una parte, la componente relativa ai

servizi di cittadinanza, e dall’altra, la componente dello sviluppo locale.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020, sono state selezionate per la Regione

Umbria:

l’Area Interna Sud Ovest Orvietano (APQ sottoscritto in data 6 febbraio

2018);

l’Area Interna Nord Est Umbria (APQ sottoscritto in data 16 maggio 2019);

l’Area Interna Valnerina (APQ sottoscritto in data 29 luglio 2021).

Aree interne

2014-2020

Il totale delle risorse attualmente programmate nei 3 APQ è di 36,49 milioni di

euro provenienti:

• per il 37%, pari a 13,70 milioni di euro, da PSR – FEASR

• per il 31%, pari a 11,35 milioni di euro, dalla Legge di Stabilità

• per il 18%, pari a 6,4 milioni di euro, dal FESR

• per l’8%, pari a 3,03 milioni di euro, dall’FSE

• per il 5%, pari a 1,65 milioni di euro, dall’FSC

• per l’1%, pari a 0,36 milioni di euro, da altri soggetti pubblici.

Dal 2019 in poi è stata attivata la quasi totalità degli interventi previsti negli

Accordi delle tre aree che registrano un differente livello di attuazione dovuto alla

diversa tempistica di avvio del percorso SNAI imposto a livello centrale. In

particolare ad oggi su un totale di 160 interventi, 67 risultano conclusi, 73 in

Altre risorse per le Aree interne provengono:

• dal D.L.120/2021 “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre

misure urgenti di protezione civile”, sono state finalizzate risorse pari a 1,6

milioni di euro per il contrasto degli incendi boschivi, in particolare la

Delibera CIPESS n.8 del 14 aprile 2022 in riferimento alle risorse

dell’annualità 2022 ha destinato tali risorse in favore delle 72 aree interne

identificate nel ciclo 2014-2020, per il finanziamento di interventi ricadenti nei

predetti territori (in Umbria, 552.778,00 euro per ciascuna delle tre Aree, in

accordo con le Aree e AFOR sono stati individuati n.17 interventi).

• dal Piano Nazionale Complementare (PNC) per interventi di viabilità per

assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle Aree Interne che ha

previsto risorse sia per le aree del ciclo 2014-2020 che per le nuove aree

individuate per il ciclo 2021-2027. In particolare alle Aree interne della

Regione Umbria sono state assegnate risorse complessive per 17,33

milioni di euro, le stesse sono state programmate con il coinvolgimento dei

Comuni, delle Province e della Regione.

Nel ciclo di programmazione 2021-2027, sono state riconfermate le tre prime

aree Sud Ovest Orvietano, Nord Est Umbria, Valnerina e individuate due nuove

Aree Media Valle del Tevere e Unione dei Comuni del Trasimeno che hanno

coinvolto n.59 comuni su 92 totali.

Il totale delle risorse destinate sono pari a 61,21 milioni di euro, in particolare:

Aree interne

2021-2027

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

8,9 milioni di euro, risorse nazionali stanziate dalla Delibera Cipess

n.41/2022 in ragione di quote da 4 milioni di euro per ciascuna delle

nuove Aree interne individuate e di quote da 0,3 milioni di euro per

ciascuna delle Aree del ciclo 2014-2020 per i servizi alla cittadinanza;

40,23 milioni di euro, risorse stanziate nell’ambito del PR FESR 2021-2027

in particolare per la riqualificazione e valorizzazione spazi pubblici, beni

culturali e ambientali, progetto strategico INSIEME;

12,08 milioni di euro, risorse stanziate nell’ambito del PR FSE+ 2021-2027

per l’inclusione sociale, l’istruzione e formazione, e l’occupazione, progetto

strategico INSIEME.

La Regione ha quindi:

• approvato (maggio 2023) le proposte progettuali pervenute dalle tre prime

Aree per la finalizzazione dei rispettivi 300.000,00 euro che sono state quindi

sottoposte all’istruttoria dei Ministeri competenti per materia che hanno reso

il proprio parere favorevole permettendo così l’avvio degli interventi previsti;

• ripartito (luglio 2023) le risorse stanziate a livello regionale tra le cinque Aree

interne, sulla base di specifici criteri territoriali, assegnando così a ciascuna

di esse un budget per la definizione delle proprie Strategie;

• definizione (settembre 2023) degli indirizzi attuativi e del sistema di

Governance per guidare il percorso di coprogettazione;

• attivazione (settembre 2023) delle risorse di capacità amministrativa per le

Aree Interne mettendo a disposizione specifiche risorse del PR FESR pari a

50.000,00 euro per ciascuna Area al fine di dotarsi di un supporto tecnicospecialistico in grado di assistere i territori nell’elaborazione delle rispettive

Strategie d’Area e nell’organizzazione di processi di coinvolgimento del

partenariato.

Agenda Urbana

Agenda urbana

2014-2020

Nella programmazione delle risorse dedicate alle politiche regionali di sviluppo

del periodo 2014-2020, l’Unione europea ha dedicato uno spazio particolare al

tema delle città, luoghi privilegiati dell’innovazione, della creatività, della cultura e

del “capitale umano”, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, e dunque

di una migliore qualità della vita.

In questo contesto si è mossa anche la Regione Umbria che ha individuato nei

propri documenti programmatici (QSR 2014-2020, POR FESR 2014-2020 e POR

FSE 2014-2020) le aree urbane in cui attuare l’Agenda urbana dell’Umbria

(Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto), le proprie priorità

strategiche, le risorse finanziare da destinare a tali interventi e le modalità di

attuazione degli stessi.

L’Agenda urbana prevede la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e

gli utilizzatori delle città attraverso l’utilizzo di servizi digitali nell’ottica delle smart

cities, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico.

Alle aree urbane di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto sono state

destinate risorse complessive pari a circa 35,6 milioni di euro di cui 30,8 milioni

relativi al FESR e 4,7 milioni al FSE; parte di queste risorse – pari al 15% del

totale – sono assicurate direttamente dai Comuni delle cinque città, nel loro ruolo

di Autorità Urbane (AU), a titolo di cofinanziamento. Tali risorse sono state

programmate in specifici Programmi per lo Sviluppo Urbano sostenibile, elaborati

in co-progettazione tra Regione e i singoli Comuni.

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

In ordine al POR FESR 2014-2020, le cinque Autorità Urbane hanno tenuto un

livello di spesa certificata pari ad una media di circa 2,6 milioni di euro per

ciascuno dei sette anni compresi tra l’avvio della fase attuativa, nel 2017, e il

termine del periodo di ammissibilità della spesa, fissato al 31 dicembre 2023. Ad

oggi, l’ammontare complessivo della spesa certificata è pari a 18,2 milioni di

euro, che costituisce circa il 60% delle risorse totali messe a disposizione

dall’Asse VI del POR FESR. Tuttavia, se a tali somme si aggiungono gli importi

già rendicontati nel corso del 2024, ma non ancora certificati, pari ad ulteriori 3,8

milioni di euro, si ha che l’Agenda Urbana ha registrato un avanzamento

complessivo della spesa pari a 21,9 milioni di euro, corrispondente ad oltre il 71%

delle risorse totali a disposizione. Con la DGR n. 958/2023, è stato costituito un

primo nucleo di progetti destinati ad essere trasferiti nel costituendo Programma

Operativo Complementare (POC) del FESR, la cui scadenza è ad oggi fissata al

31 dicembre 2026. Per l’Agenda Urbana, sono stati proposti per il passaggio nel

POC progetti per circa 7,7 milioni di euro e ciò ha consentito di mettere in

sicurezza quegli interventi che abbisognano di un orizzonte temporale più lungo

per giungere a conclusione.

Dal punto di vista dell’avanzamento “fisico”, alla data del 9 aprile 2024, in base ai

dati caricati nel Sistema di Monitoraggio, risultano:

(pagamento parcheggi, bigliettazione mezzi pubblici/musei), progettati e

realizzati n. 16 servizi, realizzati n. 14 applicativi e sistemi informatici;

• in materia di efficientamento dell’illuminazione pubblica (Azione

rinnovati;

640.000 m2 di superfice oggetto di intervento;

stati acquistati vari beni o servizi per upgrade tecnologico e/o attrezzature

per la fruizione di beni culturali esistenti, consentendo così la

valorizzazione di n. 33 beni o risorse patrimoniali culturali.

Il 2023 si è aperto con una giornata di studio, approfondimento e confronto

intitolata “Transizione urbana tra visioni e nuove direzioni nuovi percorsi”.

L’evento, organizzato dalla Regione in collaborazione con IN/Arch Istituto

Nazionale di Architettura, ha costituito l’occasione sia per tracciare un bilancio

sull’esperienza condivisa dei Comuni di Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto

in ordine all’acquisizione della Piattaforma intercomunale Smart Land, per un

proficuo confronto con i risultati ottenuti dal Comune di Perugia, che ha seguito

un percorso autonomo, con una propria Piattaforma digitale, sia, allo stesso

tempo, per delineare le prime direttrici della transizione digitale nell’ambito della

nuova stagione programmatoria 2021-2027. Inoltre, nell’ambito del panel

dedicato al benessere urbano, sono state affrontate altre tematiche chiave

nell’ottica della nuova Agenda Urbana, dalla mobilità sostenibile, alla

forestazione urbana, alla rigenerazione urbana. Nel corso dell’anno, il team di

Coordinamento intercomunale si è periodicamente riunito per affrontare le

questioni legate all’implementazione e gestione della Piattaforma Smart Land.

Allo stesso tempo, sono proseguiti gli incontri volti a sondare l’interesse dei

Comuni in ordine all’attivazione di nuovi percorsi laboratoriali relativi ai temi del

verde pubblico e degli attrattori culturali.

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

Agenda urbana

2021-2027

Nel ciclo di programmazione UE 2021-2027, recependo le esigenze dei territori

e operando di concerto con gli esponenti della Commissione Europea, la

Regione Umbria ha deciso di confermare nel loro ruolo di Autorità Urbane le

cinque città di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Inoltre, si è

stabilito di aumentare l’ammontare delle risorse che i Programmi Regionali

(PR) FESR e FSE+ mettono a disposizione dell’Agenda Urbana, la quale può

contare su 54,5 milioni di euro del PR FESR e 4,7 milioni del PR FSE+.

Tali fondi sono stati allocati su di un set di temi-guida che, da un lato, si muove in

stretta continuità con l’impianto del ciclo 2014-2020, come nel caso degli

interventi sulla digitalizzazione dei servizi ai cittadini, la mobilità, la

valorizzazione, anche in chiave digitale, dei beni e dei servizi culturali, dall’altro,

segna una netta discontinuità rispetto al passato, come nel caso degli interventi

di riqualificazione urbana e delle infrastrutture verdi, la cui realizzazione nei

contesti urbani e periurbani asseconda la forte matrice green della nuova

programmazione europea. Per sostenere le città nella realizzazione di tali azioni,

sfidanti e innovative, sono state previste risorse per il potenziamento della

capacità amministrativa e l’assistenza tecnica. Nell’ambito del PR FSE+,

all’Agenda Urbana sono dedicate linee di azione in tema di inclusione sociolavorativa, centri famiglia e servizi educativi territoriali di comunità, innovazione

sociale territoriale ed economia sociale, anche in tal caso, in piena continuità con

quanto realizzato nel ciclo di programmazione 2014-2020. All’indomani

dell’approvazione dei PR, avvenuta alla fine del 2022, e sulla scorta di specifici

criteri, è stato disposto il riparto dei fondi tra le cinque Autorità Urbane, le

quali sono chiamate a corrispondere un cofinanziamento mediante risorse

proprie pari al 18% della quota di fondi PR FESR. Con l’emanazione da parte

della Regione di apposite linee di indirizzo tematico, si è dato avvio alla fase di

co-progettazione con le cinque città dei rispettivi Programmi di Sviluppo

Urbano Sostenibile (PSUS). Nell’ambito di un apposito organo collegiale

regionale e comunale, il Nucleo Tecnico di Coordinamento (UTC), che segue le

direttrici diramate da uno specifico organo politico composto dai Sindaci e

dall’Assessore regionale (il Tavolo Istituzionale di Coordinamento TIC), le

proposte delle città sono vagliate, messe a punto in forma condivisa tra i Servizi

regionali e i tecnici comunali, per poi essere approvate dalle Giunte comunali e

dalla Giunta regionale. L’avvio della fase di attuazione sarà preceduto dalla

stipula di apposite convenzioni tra la Regione Umbria, nella sua qualità di

Autorità di Gestione dei PR, e le singole Autorità Urbane, nella loro qualità di

Organismi Intermedi (OI).

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)

Fondo per lo

sviluppo e la

coesione (FSC)

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) rappresenta lo strumento nazionale

della politica di coesione finalizzata a ridurre gli squilibri economico e sociali del

territorio.

Tra il 2019 e il 2020 il quadro normativo e regolamentare che disciplina l’utilizzo

delle risorse del FSC è stato oggetto di una profonda rivisitazione a livello

centrale, prevedendo la definizione di un unico Piano (ex art.44 dl 34/2019),

denominato “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC), contenente gli interventi dei

cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 (sezione ordinaria e

sezione speciale).

In esito alle verifiche istruttorie condotte è stato approvato il Piano Sviluppo e

Coesione Umbria (deliberazione CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021) del valore

complessivo di FSC pari a 541,01 milioni di euro così composto:

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

34/2019 e risorse FSC riassegnate a seguito Intesa Stato-Regioni del

25/03/2021;

Al 31/12/2023 sono state assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti per il

100% delle risorse FSC della Sezione ordinaria (messa in salvaguardia del

complessivo delle risorse) con n. 1.426 progetti finanziati di cui n. 1.324

risultano conclusi e n. 102 attivi/in itinere (in parte attivati a seguito di

riprogrammazioni o afferenti ad opere pubbliche di particolare complessità)

Piano Sviluppo e Coesione FSC – SEZIONE ORDINARIA

Risorse

Risorse utilizzate al 31/12/2023 (valori in euro)

disponibili

Impegni

Costo

TOTALE

giuridicamente

Pagamenti

realizzato

vincolanti

Fonte: Servizio Programmazione generale e negoziata della regione Umbria

Per quanto riguarda le risorse della Sezione speciale del PSC, la data di

scadenza per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante è fissata

al 31/12/2025. Complessivamente, a fronte di una dotazione finanziaria pari a

di azione rispetto delle 21 previste dal Piano Sviluppo e Coesione Sezione

speciale, sono in corso le attività relative all’alimentazione del sistema di

monitoraggio con i dati progettuali (n.115 progetti caricati nel sistema per un

importo complessivo di 14,71 milioni di euro).

Nelle more dell’avvio della nuova programmazione del Fondo per lo Sviluppo e

la Coesione 2021-2027, è stata assegnata alla Regione Umbria una prima quota

di risorse FSC (anticipazione pari a 27,7 milioni di euro) per interventi di

immediata cantierabilità e attivazione (Delibera CIPESS n. 79 del 23 dicembre

2021).

Gli interventi interessati sono n.13, di cui n. 5 interventi (per complessivi €

rischio idraulico, comunicazione/promozione, attrattori culturali, sostegno alle

imprese).

Ad ottobre 2023 risultano impegni per 26,74 milioni di euro e pagamenti per

6,96 milioni di euro.

Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 23, comma 1 ter, ha

previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) possano

essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, ai fini del

cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei

FESR e FSE+ della programmazione 2021-2027 per ridurre la percentuale di

tale cofinanziamento regionale.

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

La delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023 ha approvato la proposta del

DPCoe di imputazione programmatica alle Regioni/Province autonome delle

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 e specifica che

l’assegnazione delle risorse a ciascuna regione o provincia autonoma possa

avvenire solo all’esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi e che le risorse del

Fondo Sviluppo e Coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei

programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento.

Per quanto riguarda l’Umbria, con una imputazione programmatica di ulteriori

210,49 milioni di euro di FSC 2021-2027 (al netto della quota assegnata in

anticipazione pari a 27,7 mln di euro), l’importo massimo utilizzabile dalla

Regione a titolo di cofinanziamento dei Programmi comunitari 2021-2027 è pari a

73,20 milioni di euro.

La Giunta Regionale (D.G.R. 1132 del 31/10/2023) ha individuato:

• 61,025 milioni di euro la quota da destinare al finanziamento della quota

regionale di cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027;

• 149,471 milioni di euro per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito

dell’Accordo per la Coesione della Regione Umbria;

• La lista di n. 23 interventi strategici e rilevanti per investimenti su cui

allocare la quota delle risorse FSC 2021-2027 (149,471 milioni di euro) di

competenza della Regione Umbria

In esito all’istruttoria e all’invio definitivo delle proposte, il 9 marzo 2024 è stato

sottoscritto l’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei

Ministri e la Regione Umbria, propedeutico all’utilizzo delle risorse FSC del ciclo

di programmazione 2021-2027 per 210,496 milioni di euro.

Le risorse FSC per oltre 149 milioni di euro sono finalizzate, in coerenza con gli

altri fondi già attivi sul territorio, alla realizzazione di un programma unitario di

interventi (n. 23) afferenti:

al settore dei “trasporti e della mobilità”, con una concentrazione di risorse

(circa 46 milioni di euro) destinate al potenziamento delle reti e dei sistemi di

trasporto pubblico. Sono previsti, nello specifico, la realizzazione e il

completamento della rete viaria, dei sistemi di trasporto automatizzato

sostenibili, l’ammodernamento tecnologico dei servizi ferroviari;

al sostegno al “rilancio e potenziamento dei territori” (circa 71 milioni di

euro), con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e ambientale, alla riqualificazione e ammodernamento degli spazi

pubblici a servizio della collettività, all’efficientamento energetico di edifici

pubblici con la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, alla

valorizzazione integrata delle eccellenze territoriali;

al sostegno alla “ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica” (15

milion di euro) per il finanziamento di strutture dedicate alla ricerca e

all’accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione

industriale;

all’area del “sociale e salute”, con la previsione di un importante

investimento (12 milioni di euro) finalizzato alla ristrutturazione e

all’allestimento di spazi da destinare all’erogazione di servizi sanitari di

prossimità e garantire più adeguati standard e livelli di servizio;

alla “capacità amministrativa”.

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

Accordo per lo Sviluppo e la Coesione Governo – Regione Umbria – FSC 2021-2027

Area tematica

01.Ricerca e

innovazione

Competitività

imprese

04. Energia

06. Cultura

06. Cultura

06. Cultura

06. Cultura

06. Cultura

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

07. Trasporti e

mobilità

Riqualificazione

urbana

Riqualificazione

urbana

Linea di

intervento

01.01 Ricerca e

sviluppo

03.02 Turismo

e ospitalità

Titolo

piano strategico di rilancio del polo

chimico di Terni

fruizione integrata risorse culturali e

naturali e rafforzamento sistema

turistico regionale

promozione rinnovabili – efficienza

energetica – comunità energetiche

Costo totale

Importo

richiesto FSC

21-27

04.02 Energia

rinnovabile

06.01

Patrimonio e

piano valorizzazione beni culturali

paesaggio

06.01

intervento di ristrutturazione e

Patrimonio e rifunzionalizzazione ex cinema/teatro

paesaggio

Turreno – II stralcio

06.01

intervento di valorizzazione

Patrimonio e

dell’auditorium ex convento di San

paesaggio

Domenico in Foligno

06.01

recupero e valorizzazione ponte

Patrimonio e

interrato sanguinario – Spoleto

paesaggio

06.01

le oasi e le vie del verde (sentieristica,

Patrimonio e cammini, rete escursionistica, ciclovie,

paesaggio

07.05 Mobilità

brt (bus rapid transit) Perugia

urbana

07.04

aeroporto San Francesco Trasporto

potenziamento infrastrutture,

aereo

attrezzaggio, digitalizzazione

07.01

Trasporto

rewamping materiale rotabile (treni)

stradale

07.01

completamento variante Amelia sr

Trasporto

stradale

07.01

rotatoria accesso nuovo ospedale di

Trasporto

Narni-Amelia

stradale

07.01

realizzazione strada complanare – 2°

Trasporto

stralcio 1° lotto – Orvieto

stradale

07.01

realizzazione bretella Terni (Staino Trasporto

Pentima)

stradale

08.01 Edilizia e

spazi pubblici

08.01 Edilizia e

spazi pubblici

08.01 Edilizia e

riqualificazione Centro Fiere Bastia

Umbra

riqualificazione complesso ex

palazzetti Ponte San Giovanni

Perugia

piano riqualificazione urbana

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

Riqualificazione spazi pubblici

urbana

08.01 Edilizia e

riqualificazione polo scientifico e

Riqualificazione

spazi pubblici

didattico di Pentima – Terni

urbana

08.01 Edilizia e recupero e valorizzazione centro studi

Riqualificazione

spazi pubblici

Villa Montesca Città di Castello

urbana

08.01 Edilizia e riqualificazione immobile regionale Riqualificazione

800.000,00

800.000,00

spazi pubblici

edificio strategico via Saffi – Terni

urbana

10.02 Strutture

recupero dell’edificio ex ospedale

10. Sociale e

e attrezzature

salute

sanitarie

cittadella della salute

12.02

12. Capacità

Assistenza

Assistenza tecnica

amministrativa

tecnica

Totale interventi

Cofinanziamento PR

Fonte: Servizio Programmazione generale e negoziata della regione Umbria

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 e avvio del Complemento

di Sviluppo Rurale 2023-2027

PSR 2014-2022 e

In premessa è doveroso ricordare che nel corso del 2020, in esito all’estensione

del PSR per gli anni 2021 e 2022 erano stati proposti nuovi criteri di riparto delle

risorse FEASR rispetto al quale l’Umbria avrebbe perso circa 40 milioni di euro in

2 anni. La Regione Umbria insieme ad altre 5 regioni, è riuscita ad ottenere un

fondo perequativo volto a compensare le perdite subite a seguito

dell’applicazione dei nuovi criteri di riparto. Con tale compensazione si è riusciti a

riportare la dotazione finanziaria del PSR dal 2,68% al 4% del totale delle risorse

da assegnare ai programmi regionali, come storicamente previsto nelle passate

programmazioni. In esito a tale compensazione, l’assegnazione complessiva del

PSR per il periodo 2014-2022 è passato da 876 milioni di euro ad oltre 1.163

milioni di euro, con un incremento di circa 286 milioni di euro.

Anche per quanto riguarda il CSR 2023-2027 si è riproposta la medesima

problematica sostenuta dalla maggioranza delle Regioni che chiedevano la

rivisitazione dei criteri di riparto delle risorse. Tale proposta prevedeva una

perdita di risorse per la Regione Umbria di circa 70 milioni di euro nel

quinquennio 2023-2027. A questo ulteriore tentativo, la Regione Umbria si è

fortemente opposta e con il sostegno di altre 5 Regioni si è riusciti a raggiungere

un accordo politico, sancito poi in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA il

assegnata ai CSR regionali pari a circa 535 milioni di euro.

Dal punto di vista finanziario, quindi, il CSR 2023-2027, che reca un’importante

dotazione finanziaria (535 milioni di euro) unito alle risorse ancora spendibili del

PSR (330 milioni di euro) consentono di prevedere per l’Umbria una quantità di

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

prossimi 6 anni pari circa 140 milioni di euro l’anno.

In termini di accelerazione della spesa del PSR 2014-2022 e avvio del CSR

2023-2027, si può affermare che sono stati raggiunti importati risultati soprattutto

in questi ultimi anni di legislatura. Infatti se mediamente fino al 2020 il livello di

spesa realizzata si attestava intorno a 100 milioni di euro all’anno, negli ultimi

anni si sono registrati sostanziali avanzamenti di spesa tali che nel 2022 hanno

raggiunto i 138 milioni di euro e, nel 2023, oltre 143 milioni di euro che

rappresenta un record assoluto di spesa in un anno, mai registrato non solo in Accelerazione

della spesa del

questo periodo di programmazione 2014-2022 ma anche in quelli precedenti.

2014-2022 e

Tale risultato si è potuto raggiungere anche perché si sono messe in atto

avvio

CSR 2023importanti azioni che hanno inciso positivamente nel velocizzare i pagamenti ed

In particolare:

• Attivazione procedura di accelerazione della spesa. Per quanto riguarda le

procedure di accelerazione della spesa del PSR 2014-2022 si è proceduto,

già nel 2023, ad emanare disposizioni specifiche per poter utilizzare le

economie di spesa generate nel corso degli anni ed evitare

conseguentemente il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie al

programma regionale. Ciò ha consentito di recuperare numerosi progetti di

investimento realizzati nel 2021/2022 da imprese agricole e agroalimentari

ammesse e non finanziate per carenza di risorse previste dal bando originario

(scorrimento 2° graduatoria di cui si stima di potere finanziare

complessivamente circa 160 imprese per circa 20 milioni di euro). Una

particolare attenzione è stata riservata alla ricerca di modalità rafforzate per il

concessa la possibilità di richiedere la prima rata di acconto del premio al 90%

del totale concesso, invece del 50%, agevolando i nuovi insediati nella

realizzazione del Piano di miglioramento aziendale e nella diminuzione delle

tempistiche di ultimazione degli investimenti.

• Utilizzo dei nuovi prezzari regionali. Sono stati approvati dalla Giunta

regionale nel corso del 2022/2023 i nuovi prezzari regionali per fronteggiare gli

aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione a seguito del

conflitto Russo-Ucraino. Ciò ha consentito lo sblocco e il conseguente

pagamento da parte di AGEA delle domande ad investimento presentate da

numerose imprese/Enti che hanno potuto rendicontare la spesa utilizzando i

nuovi prezzari.

• Disposizioni attuative per evitare sovracompensazioni tra le domande a

superficie PAC e PSR. Sono state emanate disposizioni regionali volte ad

evitare casi di sovrapposizione dei pagamenti delle misure a superficie tra il

PSR 2014-2022 e il CSR 2023-2027 e tra il PSR e il pagamento degli

Ecoschemi. Tali disposizioni, prese a riferimento da AGEA anche per altre

regioni, hanno consentito lo sblocco dei pagamenti delle domande a

superficie sia dello sviluppo rurale che ecoschemi della PAC che ricadevano

in questa fattispecie

• Supporto dell’attività istruttoria del PSR al fine di accelerare i tempi per

le concessioni e le liquidazioni dei contributi. Sono state avviate,

nell’ambito della Misura Assistenza tecnica del PSR, tre procedure ad

evidenza pubblica per l’acquisizione di personale tecnico-agronomico

attraverso l’attivazione di servizi esterni in appalto/convenzione per lo

svolgimento delle attività istruttorie delle domande a valere del PSR/CSR. La

prima con il Parco Tecnologico Agroalimentare, un’altra con il MASAF

nell’ambito di un Accordo Quadro sottoscritto dal Ministero con AGEA, un’altra

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

ancora con la società Agriconsulting spa mediante gara di appalto pubblico e

l’ultima in convenzione con AFOR. Si è quindi provveduto ad un rafforzamento

di oltre 40 unità di personale tecnico specializzato (agronomi) che ha

contribuito fortemente ad accelerare i pagamenti spettanti ai beneficiari

pubblici e privati, sia per le misure a superficie che per gli investimenti.

Reingegnerizzazione del sistema informativo di interfaccia con AGEA. Si

è provveduto a stipulare un contratto con la soc. Leonardo spa per

l’efficientamento del sistema informativo agricolo regionale al fine di fornire

gratuitamente alle imprese agricole uno strumento di gestione per l’adesione

delle imprese ai sistemi di qualità (biologico ed integrato), per gli adempimenti

connessi allo spandimento degli effluenti zootecnici (PUA), per le registrazioni

dei trattamenti in agricoltura (Quaderno di campagna) e per l’assegnazione di

carburante ad accisa agevolata impiegato in ambito agricolo (UMA).

Strumento che da un lato agevola le imprese ad accedere ai contributi e

dall’altro consente alla Regione di svolgere i controlli con maggiore efficienza

e rapidità.

Acquisizione piattaforma informatica concernente le procedure di

affidamento in materia di appalti pubblici. In esito ai continui cambiamenti

della normativa di riferimento si è reso necessario intervenire per

standardizzare per tutti i potenziali beneficiari del PSR/CSR le procedure di

affidamento in materia di appalti pubblici. Ciò si è reso necessario sia per la

Regione in qualità di beneficiario, sia per tutti i Comuni e per i 5 GAL

dell’Umbria. A tal fine è stata acquisita sul mercato una piattaforma

informatica che guida il funzionario nella procedura di affidamento. Ciò si è

rilevato di enorme efficacia in quanto ha ridotto enormemente il taso di errore

e di conseguenza ha evitato l’applicazione di sanzioni agli Enti che incorrono

in inadempienze previste dalla normativa nazionale.

Piattaforma informatica per l’agriturismo a supporto del sistema

autorizzativo per le imprese agrituristiche e la gestione dell’albo

regionale. Con la piattaforma digitale agriturismo, operativa dal febbraio

2024, la precedente procedura cartacea a supporto del procedimento

autorizzativo per l’agriturismo viene superata e archiviata, in recepimento delle

priorità ed indirizzi regionali in tema di semplificazione e digitalizzazione dei

procedimenti amministrativi. L’obiettivo è stato quello di rendere agili le

procedure semplificando la vita dei cittadini e delle imprese, riducendo i

passaggi manuali, assicurando controllo e trasparenza sull’esecuzione di

ciascuna attività, permettendo, al tempo stesso, di raccogliere una serie di dati

che possono poi essere correlati e analizzati per varie finalità.

Adeguamento normativo in materia di agricoltura sociale. Nell’ambito

della normativa in materia di agricoltura sociale, la Regione ha provveduto ad

uniformarsi alla con la L.R. n. 6/2023 alla disciplina nazionale in materia.

Questo intervento ha consentito di semplificare e rendere più aderenti le

disposizioni reginale alle esigenze del comparto, che negli ultimi anni ha

suscitato un crescente interesse sia per i benefici in termini sociali, che per le

opportunità di creazione di reddito a favore delle imprese agricole.

Apertura dei bandi del CSR degli interventi a superficie in via di

anticipazione. Al fine di dare continuità agli impegni assunti dagli agricoltori

con la programmazione 2014-2022 si è provveduto al rifinanziamento di tutti i

bandi delle misure a superficie con oltre 80 milioni di euro. Inoltre, al fine di

estendere quanto più possibile l’applicazione degli impegni agro-climatico

ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici, si è provveduto al

finanziamento di nuovi bandi del CSR in via di anticipazione per un importo di

86 milioni di euro per ammettere agli aiuti le domande di sostegno

2. Il quadro economico-finanzairio di riferimento

presentate nel corso 2023 e finanziabili per i prossimi 5 anni. Con questa

riprogrammazione finanziaria del CSR si è voluto mettere in sicurezza, a

partire dal 2023 e per i prossimi cinque anni, tutte le domande presentate

dagli agricoltori a sostegno dell’ambiente: biologico, produzione integrata,

benessere animale, indennità compensative, interventi per la biodiversità e

impegni per l’apicoltura. Proprio per quest’ultimo intervento sono stati stanziati

3,6 milioni di euro per coprire tutte le domande attese nel periodo 2023-2027.

• Pagamento delle misure a superficie nell’anno di presentazione delle

domande di sostegno. Infatti, ormai da un paio di anni si riesce a pagare

entro fine anno di competenza i saldi della gran parte delle domande a

superficie (biologico, agroambiente, indennità compensativa e benessere

animale). Tale obiettivo rappresenta un importate risultato per le imprese del

settore agricolo in quanto fonte di liquidità finanziaria immediata.

Tutte queste azioni hanno inciso fortemente sull’accelerazione della spesa dei

due programmi regionali (PSR/CSR) tale che, dal 2020 ad oggi, i contributi/aiuti

erogati a favore di imprese del settore, Enti pubblici e privati e altri soggetti

beneficiari, hanno raggiunto oltre 526 milioni di euro con circa 52.000 domande

istruite dalla Regione e pagate da AGEA. Il 45% di tale spesa riguarda il

pagamento dei premi delle misure a superficie, il 32% per spese per investimenti,

il 18% per innovazione, formazione e cooperazione, e il restante 5% per il

miglioramento delle foreste. Il dettaglio delle attività e della spesa sostenuta dal

2020 ad oggi è riportato nei paragrafi successivi.

Tale ottima performance ha, inoltre, consentito di centrare gli obiettivi di spesa

del PSR 2014-2022. Infatti, in questa Legislatura, l’obiettivo di spesa del

programma è stato ampiamente superato tutti gli anni, scongiurando il rischio del

disimpegno delle risorse sul bilancio comunitario, così come previsto dalla regola

Le risorse complessive per il ciclo di programmazione

2021-2027 sono quindi le seguenti:

PR FESR 2021-2027

PR FSE+ 2021-2027

CSR FEASR 2023-2027

FSC 2021-2027

Dotazione

finanziaria

TOTALE

Programmi

* Comprensivo della prima quota di risorse FSC (anticipazione pari a 27,7 milioni di euro) assegnata alla

Regione Umbria per interventi di immediata cantierabilità e attivazione (Delibera CIPESS n. 79 del 23

dicembre 2021).

Tale enorme mole di risorse – per cui l’attivazione è intervenuta già dal 2023

e che dispiegheranno appieno il potenziale finanziario a partire dal 2024 – è

frutto di un lungo lavoro di intercettamento e programmazione da parte del

Governo e degli Uffici Regionali e rappresentano un’occasione di sviluppo

fondamentale per l’Umbria.

2. Il quadro economico-finanziario di riferimento

2.3 PNRR: le risorse intercettate e resoconto di

attuazione

Il 29 aprile 2021 il Governo nazionale ha presentato alla Commissione europea il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Italia domani, che è stato poi

approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 13 luglio 2021, nell’ambito del

Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF); è il documento che ha programmato per

il nostro paese le risorse finanziarie che la Commissione europea ha messo in

campo nell’ambito del Programma Next Generation EU – una serie di strumenti

programmatico/finanziari di cui il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery

Fund) è una parte essenziale – per rispondere in maniera strutturale e secondo

linee prioritarie individuate dalla Commissione stessa alla profonda crisi socioeconomica causata dalla pandemia di Covid-19.

Il PNRR dell’Italia – oltre a prevedere specifici processi di riforma e

semplificazione per rispondere alle richieste della Commissione europea e per

rendere più agevole l’attuazione degli interventi ha programmato 235,12 miliardi

di euro così suddivisi:

• 191,50 miliardi di euro provenienti Recovery Fund

• 13,00 miliardi di euro resi disponibili dallo strumento REACT-EU (che

saranno utilizzate interamente dai Ministeri negli anni 2021-2023)

• 30,62 miliardi di euro derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva

(Fondo complementare), destinati a realizzare interventi complementari a

quelli finanziati con il Recovery fund che, ad esempio, non potranno essere

conclusi entro la scadenza del 31/12/2026 posta dalla Commissione

europea.

Tali risorse sono state articolate nelle sei missioni individuate per tutti i paesi

dell’Unione dalla Commissione europea e definite nel PNRR presentato

dall’Italia.

La Regione Umbria ha avuto un ruolo importante nel quadro della

conferenza delle Regioni durante l’elaborazione del PNRR avendo all’epoca

tramite la Presidente Tesei il coordinamento della Commissione Affari

Europei. In questo quadro, le Regioni hanno dovuto accettare la scelta di

programmare e attuare il PNRR vedendo però privilegiata un’impostazione

sostanzialmente centralistica.

In molte sedi istituzionali l’Umbria, in rappresentanza di tutte le regioni italiane, ha

messo in evidenza nella prima fase della legislatura che la pluralità di strumenti e

la straordinaria quantità di risorse – con ricadute più o meno dirette nella sfera di

azione delle Regioni – avrebbero trovato una migliore e più efficace allocazione

attraverso un’impostazione più “decentrata”, improntata allo spirito di leale

collaborazione istituzionale. Un’impostazione che avrebbe consentito di

programmare in un’ottica territoriale, sfruttando le sinergie e le integrazioni tra

PNRR e fondi per la coesione (Fesr e FSE in primis) e per meglio modulare le

scelte, valutando regole e vincoli, soprattutto in termini di dimensione finanziaria

e tempi per la realizzazione degli interventi.

La scelta della centralizzazione delle scelte attuative, con un coinvolgimento

attuativo delle Regioni non elevato, anche in relazione alla conoscenza delle

necessità dei singoli territori ha portato dunque il PNRR ad una pianificazione

operativa che destina una quota cospicua delle linee di investimento in un

rapporto diretto tra Ministeri e relative Strutture e enti beneficiari, sia pubblici che

privati. In tal senso, nel D.L. n.77/2021 è stato previsto che il coordinamento tra

lo stato centrale e l’attività degli organi periferici fosse assicurato dalla cabina di

regia, ente appositamente creato per la gestione del PNRR per monitorare i

progetti e risolvere eventuali criticità.

Il rapporto di esclusività tra Strutture ministeriali e enti beneficiari è stato

ampliato, coinvolgendo non solo gli enti locali, comuni o province, ma anche le

società in house dello Stato, big player di diritto privato a livello nazionale, ordini

professionali, scuole, organismi e fondazioni, etc. presenti nei territori.

Ai soggetti attuatori sono state quindi demandate le responsabilità sia della

realizzazione degli interventi sia dei controlli sulla regolarità delle spese e delle

procedure.

Con tale assunto appare evidente come il ruolo della Regione Umbria ma

anche di tutte le altre Regioni è più limitato nella dimensione attuativa

diretta del PNRR, mentre è stato importante nella fase di intercettamento

delle risorse, dove l’Umbria si è resa protagonista ottenendo risultati di

assoluto rilievo.

L’obiettivo raggiunto dalla Regione Umbria è stato infatti sfruttare appieno,

anche oltre le possibilità fornite dalle proprie dimensioni, le opportunità

offerte dal PNRR e rendere il territorio più competitivo, attrattivo e coeso.

Complessivamente, se si analizza il totale complessivo delle risorse

intercettato dal sistema regionale, dedotto dalla estrapolazione dei dati dal

portale REGIS al 30/03/2024, si ricava che:

Numero totale progetti:

Finanziamento totale:

Finanziamento PNRR

4500 circa

5.102 milioni di euro

3.856 milioni di euro

Di seguito si analizzano separatamente i progetti regionali da quelli di altri

soggetti attuatori.

Il PNRR in Umbria: Progetti regionali

Di seguito viene sintetizzato lo stato dell’attuazione degli interventi a valere sul

Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza di cui la Regione Umbria gestisce i

flussi finanziari, sia attraverso la contabilità generale e ordinaria, sia quella

speciale, in sostanza quelli per i quali la Regione Umbria risulta coinvolta in

qualità di soggetto beneficiario e/o attuatore degli investimenti a valere sul Piano

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e sul Piano Complementare

(PNC).

Essa prende in esame il periodo che va dall’avvio del programma fino ai primi

mesi del 2024, nel quale sono emerse una serie di criticità comuni, come

l’aumento dei costi per le materie prime, i tempi di presentazione ed attuazione

dei progetti, la parcellizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e alla

capacità amministrativa dei soggetti attuatori

Occorre evidenziare come i progetti della Missione 6 riguardante la Sanità, di cui

la Regione Umbria è soggetto attuatore di tutte le linee di investimento, abbiano

trovato inizio in data antecedente a tutte le altre Missioni con una Governance

diversa che tale è stata mantenuta anche nei successivi atti di programmazione e

organizzazione.

In tale sessione viene quindi riportata solo una breve descrizione, rimandando

per gli ulteriori approfondimenti alla parte Sanità per la misura M6 PNRR,

inerente i progetti:

progetto “PNC Salute ambiente biodiversità e clima”, già all’interno del

sistema di monitoraggio della Direzione ed escluso dal monitoraggio della

società in house;

“Cybersecurity Sanità umbra”, progetto gemellare all’intervento

“Innalzamento livello di Sicurezza dell’infrastruttura tecnologica regionale

Umbra” affidato ed implementato sempre dalla società PuntoZero S.c.a.r.l

Complessivamente, gli interventi di cui la regione Umbria è responsabile

cifrano oltre 368 milioni di euro, di cui 268 milioni già impegnati nel bilancio

regionale (oltre il 70%).

La Regione gestisce circa il 6,4% del finanziamento totale nel territorio

regionale, e contribuisce per il 4,3% degli impegni totali effettuati.

In estrema sintesi, per la Missione 1, Digitalizzazione, Innovazione,

Competitività, cultura e turismo vede un finanziamento per n. 10 progetti, che

ammontano a risorse per 40,683 milioni euro. Di questi sono stati impegnati a

bilancio regionale 28,746 milioni ad aprile 2024, con un livello di attuazione

degli impegni pari al 70%.

I progetti più significativi di questa Missione in termini di costo totale sono quello

relativo alla tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, che

vale oltre 11 milioni di euro, la realizzazione di un nuovo edificio a Santo chiodo

di Spoleto (6,3 milioni di euro), oltre al Progetto 1000 esperti di cui si parla più

avanti.

La Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica vede un

finanziamento per n. 9 progetti, che ammontano a risorse per 126,508 milioni

euro. Di questi sono stati impegnati a bilancio regionale 60,510 milioni ad

aprile 2024, con un livello di attuazione degli impegni pari al 48%.

I progetti più significativi di questa Missione in termini di costo totale sono gli

interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico che valgono

complessivamente oltre 40 milioni di euro, quello relativo al programma di edilizia

residenziale pubblica che cifra 36,651 milioni di euro, e il progetto Hydrogen

valley, che vale 7,38 milioni per la parte infrastrutturale di recupero di aree

dismesse più 10 milioni per la componente investimento, per un totale di oltre 17

milioni di euro.

La Missione 3, infrastrutture per la mobilità sostenibile vede un

finanziamento per un progetto, relativo agli investimenti strutturali sulla rete

ferroviaria regionale, che rappresenta il principale progetto della Regione Umbria

per risorse per 163 milioni euro, tutti impegnati dal bilancio regionale in favore

del soggetto che realizzerà l’investimento ovvero RFI

La Missione 5, inclusione e coesione vede un finanziamento per n. 3 progetti,

che ammontano a risorse per 31,353 milioni euro. Di questi sono stati

impegnati a bilancio regionale 16,203 milioni ad aprile 2024, con un livello di

attuazione degli impegni pari al 52%. I 2 progetti più significativi sono relativi

alla rigenerazione urbana – hosing sociale, che assorbono la quasi totalità delle

risorse, oltre al progetto sul percorso duale in istruzione

In Appendice si riporta la sintesi dei progetti descritti per ciascuna Missione,

evidenziandone lo stato di attuazione, le spese impegnate e le risorse allocate in

base alle diverse forme di finanziamento previste.

Per quanto riguarda il progetto 1000 esperti, che trova finanziamento nel

quadro della M1C1 Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la

creazione di capacità per l’attuazione del PNRR, è un progetto di assistenza

tecnica in fase di attuazione fino al 31/06/2025, di cui la Regione è soggetto

attuatore.

Il progetto è stato avviato il 01/09/2021 e prevede per l’Umbria un’allocazione

7,402 milioni di euro come risorse da investire in una task force di n. 22 esperti

esterni per fornire supporto alle pubbliche amministrazioni umbre nella gestione

delle procedure complesse, arretrati, ecc.

È’ stata raggiunta la prima milestone il 30/06/2022 con la definizione della

baseline sulle procedure da monitorare ed è stato inviato al DFP il Rapporto di

Monitoraggio e Valutazione sulle attività condotte nell’ambito del primo e del

secondo semestre 2022, come previsto dal cronoprogramma. Sono state, altresì,

rispettate le scadenze relative al report semestrale di monitoraggio al 31

dicembre 2022 e al 30 giugno 2023; le fasi procedurali successive hanno

scadenza al 30/06/2024, al- 31/12/2024 e al 30/06/2025.

Con decreto interministeriale del 29 agosto del 2022 sono state attribuite alla

Regione Umbria ulteriori risorse pari a 693 mila euro.

Entro il 31 dicembre 2022 si è proceduto al rinnovo di tutti, eccetto uno, dei

contratti in essere con gli esperti contrattualizzati.

A seguito della successiva approvazione, da parte della Presidenza del Consiglio

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, della revisione n. 3 del Piano

Territoriale della Regione Umbria, sono state avviate e concluse le procedure di

selezione per la ricerca di n. 20 esperti, di cui n. 5 in sostituzione di esperti

individuati con la DGR 1294/2021 e n. 15 per fronteggiare gli ulteriori fabbisogni

della Regione e degli Enti locali.

Con riferimento alla piattaforma Regis, sono state caricate ed inviate n. 6

L’ufficio sta procedendo ad acquisire tutta la documentazione giustificativa

necessaria al caricamento dei dati relativi ai primi tre bimestri dell’anno 2023.

Un importante attività che la Regione Umbria ha intrapreso sin dall’avvio

del PNRR è quella relativa al supporto agli Enti locali, nel quadro di un

protocollo d’intesa sottoscritto con ANCI Umbria sottoscritto il 25 Gennaio

2022 “per la costruzione di un sistema di governance e la realizzazione di

interventi a supporto dei Comuni umbri nella progettazione e attuazione del

PNRR e dei Fondi strutturali e d’Investimento europei (SIE) 2021-2027” ed in

coordinamento anche con gli enti territoriali del Governo, in primis le Prefetture,

l’amministrazione regionale ha dedicato una parte importante del lavoro degli

esperti via via selezionati nel corso del tempo a supportare le Amministrazioni

locali.

Il tutto è stato strutturato nel cosiddetto progetto Help desk EELL, previsto

tenendo conto delle esigenze e dei fabbisogni individuati in collaborazione con

ANCI Umbria, che dedica un team di esperti multidisciplinare, anche in

attuazione di quanto previsto nel Piano territoriale della Regione Umbria nella

revisione approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con decreto n.

187681 del 28/07/2023, è contemplato un supporto agli Enti locali.

Le attività di supporto a sostegno dei Comuni umbri, riguardano, in

particolare i seguenti ambiti di intervento:

supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse

comprese nel Piano Territoriale di Regione Umbria;

supporto al recupero dell’arretrato;

assistenza tecnica ai soggetti proponenti i progetti PNRR per i soli aspetti

concernenti la gestione delle procedure amministrative ivi coinvolte, quali la

formulazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione

(chiarimenti sulla documentazione da presentare, sulle modalità di

compilazione della modulistica, ecc.) prodotti da soggetti pubblici e privati,

laddove finalizzato ad accelerare i tempi di istruttoria da parte degli enti

preposti e, quindi, le relative procedure amministrative;

supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle

procedure e di proposta per le soluzioni di semplificazione; consulenza e

supporto tecnico – specialistico per la costruzione di sistemi di monitoraggio

fisico di progetti e processi anche in riferimento agi stati di avanzamento

degli investimenti;

assistenza tecnica agli Enti del territorio per l’adozione e l’utilizzo di sistemi

informatizzati di gestione delle procedure;

percorsi formativi, anche con affiancamento sul posto, riguardanti il nuovo

codice degli appalti, il rispetto del vincolo DSNH e l’utilizzo della piattaforma

Regis.

Il PNRR in Umbria: Progetti degli Enti Locali

Per quanto riguarda i finanziamenti che vedono come soggetto beneficiario

(soggetto attuatore di primo livello per il portale REGIS) i Comuni, le loro

unioni e le amministrazioni provinciali, la situazione è la seguente. Va

ricordato che in questo paragrafo non vengono presi in considerazione i progetti

che vedono la Regione Umbria quale soggetto attuatore

Enti Locali

TOTALE PNRR UMBRIA

Numero totale progetti

1.435

4.500

Importo totale progetti

€ 700 milioni di euro

€ 5.100 milioni

Importo medio progetto

€ 0,5 milioni di euro

€ 1,13 milioni

L’analisi delle grandezze statistiche riferite ai 1.435 progetti, nonché il relativo

confronto con le omologhe variabili riferite ai 4.500 localizzazioni, aiuta a

comprendere e caratterizzare la composizione dell’insieme dei progetti per i quali

gli EE.LL risultano beneficiari dei contributi PNRR.

Appare evidente come per il rapporto tra il valore della mediana (circa 80.000 €)

e quello della media (circa 500.000 €) registrato per i soli progetti degli EE.LL

risulti essere più elevato di quella che si registra per la totalità dei 4.500 a

testimonianza di come generalmente negli interventi degli EE.LL. siano stati

“evitate” progettualità sia di importo eccessivamente contenuto (per i quali l’onere

amministrativo rischia di essere superiore al beneficio del finanziamento stesso)

sia di importo significativamente consistente (che vedono quali soggetti attuatori

grandi player nazionali caratterizzati da una performante e corposa struttura

tecnica-amministrativa).

La maggiore vicinanza del valor medio con la mediana e sintomo quindi di

progetti che, pur nella loro differenzazione, risultano maggiormente paragonabili

tra loro in termini di onere amministrativo e progettuale, quale riscontro di una

sostanziale uniformità dell’azione degli EE.LL.

Fa parziale eccezione a quanto sopra riportato il progetto del BUS RAPID

TRANSIT (BRT) del Comune di Perugia per il quale il finanziamento complessivo

ammonta a oltre 100 € milioni e che si colloca pertanto quale caso unico nella

fascia generalmente ad appannaggio delle ex aziende monopolio di stato.

Nella tabella seguente vengono riportate le localizzazioni destinatarie di

importi maggiori di € 5 milioni.

Descrizione

Realizzazione della linea bus rapid

transit (BRT)

Pinqua Ponte San Giovanni

Teatro storico comunale G. Verdi

Scuola secondaria di primo grado

Dante Alighieri

Acquisto bus

Realizzazione di un nuovo polo

scolastico in Gualdo Cattaneo

Ristrutturazione edilizia di

immobile ex tabacchificio

Qualità dei luoghi

Piazza mercato vecchio, porta

orvietana,

Potenziamento del parco autobus

regionale per il trasporto pubblico

Lavori di realizzazione centro

polivalente

Soggetto

attuatore

Comune di Perugia

Comune di Perugia

Comune di Terni

Comune di Città di

Castello

Comune di Perugia

Comune di Gualdo

Cattaneo

Comune di

Marsciano

Comune di Spoleto

Comune di Todi

Comune di Terni

Comune di Orvieto

Finanziamento

Totale in euro

Amministrazione

provinciale di PG

Piazza 40 martiri

Comune di Gubbio

Scuola elementare G Sordini

Comune di Spoleto

Liceo scientifico Marconi Foligno

Occorre sottolineare come nella tabella sopra riportata non risultino compresi i

progetti della misura dei Borghi Linea A e Linea B in quanto, pur usufruendo di

un finanziamento complessivo di oltre € 5 milioni, gli stessi siano stati suddivisi in

più progetti e/o CUP.

Tutti i 92 comuni dell’Umbria hanno ricevuti finanziamenti a valere sulle

risorse PNRR.

Rispetto al numero di progetti ammessi a finanziamento si ha la seguente

situazione che, proprio per quanto messo sopra in evidenza, si ritrovano tra le

prime posizioni anche le municipalità destinatarie del cluster “BORGHI”.

Soggetto beneficiario

N progetti

Comune di Terni

Comune di Massa Martana

Comune di Perugia

Comune di Foligno

Amministrazione provinciale di Perugia

Comune di Otricoli

Comune di Città di Castello

Comune di Cascia

Amministrazione provinciale di Terni

Comune di Narni

Comune di Bastia Umbra

Comune di Monte Castello di Vibio

Comune di Pietralunga

Comune di Todi

Comune di Spoleto

Comune di Umbertide

Comune di Assisi

Comune di Fossato di Vico

Comune di Valtopina

Comune di Gubbio

L’analisi degli impegni contabili presi dai vari EE.LL. può essere un dato

significativo al fine di attuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dei

progetti PNRR.

Alla data del 31/03/2024 si registrano impegni contabili per oltre € 430

milioni, ossia circa il 62% dell’importo complessivo di € 700 milioni.

Per valutare appieno la valenza del dato sopra riportato, appare opportuno

sottolineare come alla data del 31/08/2023 si registrasse un importo dei progetti

di circa € 699 milioni (ossia pressoché identico a quello del 31/03/2024) e

impegni per € 220 milioni circa.

Quanto sopra è sintetizzato nella tabella che segue:

31/08/2023

31/03/2024

Importo totale

(milioni)

Impegni

Impegni/importo

(milioni)

L’analisi dell’avanzamento finanziario dei progetti PNRR degli EE.LL. lascia

trasparire una buona performance anche se paragonata con il restante mondo

dei soggetti attuatori (big player nazionali, ordini, enti pubblici, ecc..) come

emerge dall’analisi della tabella che segue:

Soggetto

TUTTI

EE.LL.

Importo totale

(milioni)

Impegni

Impegni/importo

(milioni)

Per ciò che concerne gli effettivi pagamenti effettuati, si registra un montante

complessivo dello stato di avanzamento pari a circa € 100 milioni, ossia a circa il

16% del preventivato. Questo dato non può non essere correlato al

corrispondente dato registrato al 31/08/2023, per il quale si aveva un montante

dell’importo realizzato pari a circa € 36,5 milioni su un importo complessivamente

da realizzare di € 560 milioni, ossia circa il 6,5%.

In conclusione si può sostenere che, dopo gli indubbi successi della fase di

intercettamento delle risorse, terminata con risorse pari a circa il doppio

del proprio peso economico nazionale, la disamina complessiva dello stato

di attuazione del PNRR – nonostante un ruolo diretto della Regione su circa

il 10% del totale delle risorse intercettate e di accompagnamento degli Enti

Locali per un altro 18% circa – possa ritenersi di soddisfazione allo stato,

visto il 65% medio degli impegni contabili già presi e a valere sul totale

risorse.

I PRINCIPALI RISULTATI NELL’ATTUAZIONE

DEI MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

Si riassumono di seguito le principali azioni del governo regionale per l’attuazione

degli obiettivi strategici coerenti con il Programma di governo.

Le grandi opere

Nel corso della legislatura attraverso risorse nazionali e comunitarie sono state

realizzate, alcune in corso, grandi opere di rilevante interesse per la Regione, per

un importo di oltre 125 mln di euro.

Importo

(Mln €)

Finanziamento

12,50

MIT e R.F.I.

Consegnate aree ad RFI

in corso di definizione il PFTE

CIPE 3/2016

Lavori in via di completamento

13,00

POR FESR 21-27

Progettazione in via di

ultimazione

POR FESR 14-20

Lavori in via di ultimazione

Ampliamento Deposito BBCC – Santo

Chiodo di Spoleto (PG)

PNRR-PNC

Lavori in corso di esecuzione

Ampliamento Deposito BBCC – Ex

Mattatoio di Spoleto (PG)

PNRR-PNC

Lavori in corso di esecuzione

Ricostruzione Ospedale di Cascia (PG)

11,05

SISMA 2016

Lavori in corso di esecuzione

Recupero Ospedale di Norcia (PG)

11,27

SISMA 2016

Lavori in corso di esecuzione

POR-FESR 14-20

Titolo

Completamento della Piastra Logistica

intermodale di Terni-Narni – Allaccio

con la linea ferroviaria Orte-Falconara

Realizzazione Cammino di San

Francesco (lotti 1,2 e 3), Cammino di

San Benedetto e Lauretana

Adeguamento

sismico

efficientamento energetico Edificio

Strategico sede regionale di Piazza

Partigiani – Perugia

Adeguamento

sismico

efficientamento Edificio Strategico sede

regionale di Via Saffi – Terni

Ricostruzione Basilica di Norcia –

Responsabilità d’Azione – Gestione

convenzione con MIC

Realizzazione nuovo tratto stradale

denominato Variante Sud – Ovest della

Città di Terni

50,00

Stato attuazione al 31/03/2024

Lavori strutturali ultimati

Elaborato progetto di fattibilità

tecnico economica e trasmesso al

MIT per concessione

finanziamento.

In riferimento al sisma 1997, infrastrutture e Beni Culturali, la Regione ha

inoltre finanziato ulteriori 38 interventi per complessivi 21,77 milioni di euro per il

recupero post sisma di immobili danneggiati situati nei Comuni relativi.

Le infrastrutture per la mobilità

Nel corso dell’attuale legislatura, grazie ad una continua interlocuzione con le

Autorità centrali ed in particolare alla sinergia e intensa collaborazione con gli

Enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di interesse nazionale, Anas

Spa ed Rete Ferroviaria Italiana RFI Spa, tesa al superamento delle molteplici

criticità presenti, è stato possibile ottenere importantissimi risultati, fondamentali

per il conseguimento del definitivo superamento del gap infrastrutturale proprio

della nostra regione.

In particolare è stata impressa una forte accelerazione ad interventi già in

corso di realizzazione e soprattutto sono stato riattivati procedimenti

approvativi/realizzativi di alcuni importantissimi interventi che, pur riconosciuti da

sempre come strategici a livello nazionale, presentavano forti criticità.

Interventi infrastrutturali stradali

Strada di Grande Comunicazione E45 e Nodo di Perugia

• Sono proseguiti in maniera importante i lavori relativi al piano straordinario di

miglioramento e potenziamento dell’itinerario E45 (1.581,75 M€ – inserito

nell’elenco delle 0pere Strategiche Prioritarie per il Paese di cui agli Allegati ai

DEF 2020 e 2022), da Orte a San Giustino;

• È stato avviato l’iter di approvazione della progettazione definitiva del Nodo di

Perugia – Variante alla S.G.C. E45 – tratto Collestrada – Madonna del Piano

(circa 505,73 M€) che ha visto l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati, in

particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del

Ministero della Cultura e della Regione Umbria. Il Nodo di Perugia è stato

inserito nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 tra gli interventi prioritari per lo

sviluppo del Paese;

• Si è svolta la Conferenza di Servizi Preliminare sul Progetto di Fattibilità

Tecnico ed Economica dell’intervento E45-RA06 – Miglioramento

dell’accessibilità alla città di Perugia – SS3 bis “Tiberina” Potenziamento dello

svincolo di Ponte San Giovanni (PG). È in corso la progettazione definitiva.

L’intervento è stato inserito e finanziato (per 42,31 M€) nel Contratto di

programma 2021-2025 tra il MIT e ANAS S.p.A. approvato dal Cipess nella

seduta del 21 marzo 2024.

Strada delle Tre Valli Umbre

• Tratto Spoleto – Acquasparta. 1° stralcio: Madonna di Baiano – Firenzuola

(113,19 M€): Il Cipess ha approvato e finanziato il progetto definitivo con le

prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti. Anas ha predisposto il progetto esecutivo dell’opera e avviato la

fase di gara per l’appalto dei lavori;

• Completamento Itinerario – Tratto Firenzuola – Acquasparta (circa 543,67

M€): Inserimento nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 Focus Piano

Nazionale Complementare per interventi stradali nelle aree dei sismi 2009 e

2016. Progetto definitivo in fase autorizzativa;

• Interventi di Rettifica del tracciato e adeguamento alla Sez. Tipo C2 dal

Km 41+500 al Km 51+500 Stralcio di completamento – Lavori di

adeguamento alla sez. tipo C2 (PNRR – Fondo complementare Aree sisma

Centro Italia 2009-2016 – CdP 2021-2025 MIT-ANAS):

– dal km 41+500 al km 45+700 (42,71 M€): si è svolta la Conferenza di

Servizi Preliminare sul Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica;

– dal Km 45+650 al Km 49+300 (26,57 M€): in fase di gara di appalto

integrato;

– dal Km 49+300 al km 51+500 (25,33 M€): sono in corso le procedure

approvative del progetto definitivo;

• Miglioramento funzionale dell’attraversamento della frazione di Serravalle

(25,75 M€): si è svolta la Conferenza di Servizi Preliminare sul Progetto di

Fattibilità Tecnico ed Economica;

Strada di Grande Comunicazione Grosseto Fano E78

• Per il completamento dell’itinerario (intera Direttrice inserita nell’elenco delle

0pere Strategiche Prioritarie per il Paese di cui agli Allegati ai DEF 2020 e

2022) è stato nominato il Commissario Straordinario ed è stato definito

specifico Protocollo d’Intesa tra le Regioni Umbria, Marche e Toscana. Sono

proseguite le attività relative alla progettazione definitiva dell’intero tratto

umbro della Strada di Grande Comunicazione Grosseto Fano E78 Tratti Le

Ville – E 45 – Parnacciano – Galleria Guinza. Il Commissario Straordinario ha

approvato il progetto definitivo del tratto che ricomprende l’adeguamento a 2

corsie della Galleria della Guinza. Dopo la redazione della progettazione

esecutiva, a febbraio 2024 sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice;

Sistema di infrastrutture viarie Quadrilatero Marche-Umbria

• Sono stati aggiudicati e proseguono intensamente i lavori sulla Direttrice

Perugia Ancona SS 318 del raddoppio del tratto da Valfabbrica a Schifanoia

(134,73 M€);

• Sono state avviate e sono proseguite le attività di revisione dei progetti

definitivi delle opere complementari del sistema di infrastrutture viarie

Quadrilatero Marche-Umbria (inserite nell’elenco delle 0pere Strategiche

Prioritarie per il Paese di cui agli Allegati ai DEF 2020 e 2022): Maxi Lotto 1 SS77 Semisvincolo Val Menotre/Scopoli (34,06 M€) e Maxi Lotto 1 – Sub.

1.4 – Allaccio SS77-SS3 Foligno (Variante sud di Foligno) (67,19 M€) previa

concertazione delle soluzioni con le Amministrazioni interessate;

S.S. 219 Pian d’Assino

• Tratto Gubbio – Umbertide. 2° Lotto: Mocaiana-Umbertide. 1° Stralcio da

Mocaiana a Bivio Pietralunga: Sono state risolte le criticità con l’impresa

aggiudicatrice, ultimata la progettazione esecutiva e avviati i lavori (136,86

M€);

Direttrice Civitavecchia – Orte – Terni – Rieti – Tratto Terni – Confine regionale (SS

79 bis)

• Sono stati completati i lavori ed è stata aperta al traffico l’intera tratta;

• Sono stati finanziati e avviati i Lavori di completamento della viabilità di

collegamento allo svincolo di Piediluco (1,90 M€) e i Lavori di riparazione dei

viadotti San Carlo e Tescino I (1,50 M€);

Altri interventi infrastrutturali stradali di interesse nazionale e regionale

• Sono stati finanziati e ben avviate le procedure approvative di dieci interventi

di adeguamento e messa in sicurezza del tratto Terni-Spoleto della SS 3

Flaminia (14,30 M€);

• Sono stati finanziati e avviati i lavori di messa in sicurezza della S.S. n. 205

Amerina – “Fori di Baschi” (12,50 M€);

• Sono stati finanziati e avviati i lavori per l’Adeguamento dello Svincolo di San

Carlo lungo S.S. 675 Umbro Laziale (5,8 M€);

Interventi infrastrutturali ferroviari

È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa con MIMS, RFI e Regione Toscana e

costituito un Tavolo Tecnico coordinato dal MIMS per la Nuova Stazione Medio

Etruria lungo la linea AV direttissima Roma – Firenze. Il 30/11/2023 si sono

conclusi i lavori del Tavolo con l’individuazione quale migliore soluzione

Valdichiana (Creti nel comune di Cortona), già individuata come soluzione

preferibile dalla Regione Umbria nel Documento Programmatico Preliminare di

Piano Regionale dei Trasporti 2024-2034.

È stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa con MIMS e RFI per la definizione degli

obiettivi e delle priorità per il Potenziamento della linea ferroviaria Foligno Perugia – Terontola (105,13 M€), compresa la fermata Aeroporto. Si sono

svolte intensamente le attività del Gruppo di Lavoro. Ad aprile 2024 RFI ha

presentato il progetto della fermata Aeroporto a Collestrada.

In riferimento alla direttrice Orte – Falconara, inserita nell’Allegato Infrastrutture

al DEF 2022 tra gli interventi prioritari per lo sviluppo del Paese, in particolare:

✓ Sono stati avviati i lavori degli Interventi di tipo tecnologico sull’intera

direttrice finalizzati alla velocizzazione della linea (36 M€);

✓ È stata avviata ed è in via di ultimazione, l’attività di project review della

progettazione definitiva tratta Spoleto – Terni;

✓ A inizio 2021 è stata aperta la tratta Spoleto – Campello a singolo binario.

Sono proseguiti i lavori per il completamento del raddoppio del binario della

tratta Spoleto – Campello (137 M€);

✓ Sono proseguite le procedure approvative degli interventi di potenziamento e

restyling delle stazioni di Spoleto (4 M€) e Baiano di Spoleto (1,5 M€)

finanziati a valere sul Piano Complementare Sisma 2009-2016.

Interventi di ammodernamento infrastrutturali e tecnologici sulla FCU

Sono stati completati gli interventi di rinnovo dell’armamento e di adeguamento

della sede ferroviaria sulla tratta tra Città di Castello-Perugia Ponte San

sicurezza marcia treno, comprendenti le risorse per 22,460 mln di € dell’Asse “C”

e 2.226 mln € dell’Asse “F”, sono in fase di avvio dopo la chiusura della

conferenza di Servizi, avvenuta a Luglio 2023.

Inoltre sono stati realizzati i lavori che hanno consentito la riapertura, a partire

dal 13 settembre 2022, della tratta tra la stazione di Perugia Ponte San

Giovanni e Perugia S. Anna. L’intervento, in fase di ultimazione, ha copertura

finanziaria per € 25,13 mln con finanziamenti a valere sulla Legge n.211/92,

mentre è in fase di completamento la progettazione definitiva per la realizzazione

del sistema marcia treno ERTMS-L2 che sarà finanziata con risorse derivanti dal

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le risorse rese disponibili con il PNRR, pari a 163,00 milioni di euro, consentono

di potenziare ed ammodernare la linea FCU principalmente nelle tratte Perugia

P.S.G.-Terni e Sansepolcro-Città di Castello adeguandola agli standard tecnici di

RFI del sottosistema “infrastruttura” e “comando e controllo”.

In fase di progettazione RFI spa ha comunicato un sensibile aumento dei costi

per gli interventi previsti. Al momento la Regione Umbria è riuscita ad ottenere in

Legge di Bilancio n.213/2023 ulteriori 50 milioni di euro per il 2025 e 50 milioni di

euro per il 2026 per il potenziamento della ferrovia FCU. Allo stesso tempo

sono stati richiesti al MIT 55 milioni di euro per il completamento degli interventi

inizialmente previsti. Al momento sono in corso interlocuzioni con il soggetto

attuatore RFI Spa e con l’unità di missione del MIT per procedere una

rimodulazione degli interventi e degli indicatori chiave di prestazione a valere del

PNRR.

Interventi infrastrutturali aeroportuali

Nell’ambito del procedimento di revisione del Regolamento 1315/2013 sugli

orientamenti della rete TEN-T, è stata accolta la proposta di tipo tecnicofunzionale di inserimento nella rete TEN Comprehensive dell’Aeroporto

Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi Perugia;

È stato inoltre finanziato l’intervento di Potenziamento Infrastrutture,

attrezzaggio, digitalizzazione (6,81 M€).

L’Aeroporto dell’Umbria

L’aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco di Assisi è ormai da

considerarsi un’opera pubblica indispensabile per lo sviluppo socio-economico e

la modernizzazione della regione, considerato che la crescita di un territorio è

condizionata dalla facilità di raggiungerlo.

Il bilancio d’esercizio 2020 di Sase Spa, eredità della precedente strategia

Aeroportuale e del Covid, registrava un risultato d’esercizio negativo di circa

1,6 milioni di euro ed un capitale sociale azzerato.

Questa Amministrazione ha promosso, per il tramite del socio Sviluppumbria

Spa, e con l’ausilio dell’advisor Gepafin, un’importante operazione di

ricapitalizzazione, connessa ad un piano di risanamento che ha permesso

di mettere in sicurezza i conti di Sase e di rilanciare l’aeroporto umbro al

fine di garantire un’infrastruttura che potesse assicurare ai cittadini umbri di

uscire dall’atavico isolamento ed all’Umbria di divenire più raggiungibile

dall’esterno, con benefici effetti su turismo, business, residenzialità,

investimenti, in una parola attrattività.

Nell’anno 2023 l’aeroporto ha registrato:

• 532.478 passeggeri contro 219.183 dell’anno 2019,

• un Ebitda (margine operativo lordo) di circa euro 900.000 contro circa euro

409.000 dell’anno 2021,

• un Risultato d’esercizio positivo di euro 178.076 contro euro 6.195 dell’anno

2021.

In atto per l’anno 2024 ci sono n. 9 rotte internazionali e n. 8 rotte nazionali,

pari a n. 17 totali come già attive nell’anno 2023, con risultati economici in

previsione ugualmente positivi.

I 500.000 passeggeri sono però il limite fisico dell’attuale possibilità di

servizio dello scalo, già oggetto di interventi in questi anni di rilancio.

Pertanto è stato varato un piano di investimenti con termine 2026 volto ad

ampliare la capacità di servizio dell’Aeroporto lato passeggeri, fino ad una soglia

ipotetica vicina al milione di passeggeri.

Nelle more della partenza degli interventi, che daranno, per step, maggiore

respiro in termini di capienza, il 2024 è in termini di volumi un anno di

REGIONE UMBRIA – Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale Resoconto di legislatura 2019-2024

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

transizione che punta a conservare i 500.000 passeggeri e gli attuali

risultati economici.

Nel frattempo l’aeroporto è protagonista di un importante ampliamento

dell’offerta, non solo verso il turismo ma anche verso il segmento

“business” e di questo ne è conferma la destinazione che collega

giornalmente la regione umbra con la Lombardia (Bergamo e Milano),

offrendo una grande opportunità ad imprese, professionisti e lavoratori del

territorio, nonché si è sviluppata la multimodalità – nell’attesa dei lavori per

la nuova stazione ferroviaria di Collestrada-Aeroporto – con la connessone

Autobus-Treno mediante il servizio Umbria Air Link che collega l’Aeroporto

con le due stazioni ferroviarie di Perugia e Assisi.

Il tutto per porre le basi di un ulteriore successo armonico, in cui il

consolidamento della struttura organizzativa e l’evoluzione del team di Sase

continui a garantire crescita sostenibile e senza disagi sostanziali per i fruitori.

Degne di nota infatti anche le performance e le strategie in termini di sostenibilità,

infatti Sase Spa ha redatto per la prima volta nell’anno 2023 la Relazione non

finanziaria, a conferma della volontà di non fare sostenibilità ma di essere

sostenibili attraverso l’impegno costante di tutti i giorni al fine di contribuire per il

proprio ruolo alla costruzione di una comunità locale migliore, equilibrata e

consapevole.

Giova ricordare infine che un Aeroporto da 500.000 passeggeri a regime

genera un impatto su PIL regionale variabile tra +0,8% e +1,25% (160-250

milioni di euro l’anno in Umbria) circa 50 occupati diretti e 2-3.000

nell’indotto, secondo i vari studi che nel tempo sono stati resi noti.

Il Trasporto pubblico locale

La Regione Umbria si appresta a rinnovare il proprio Piano Regionale dei

Trasporti (PRT), con l’obiettivo di delineare un nuovo modello di mobilità

sostenibile ed efficiente per il decennio 2024-2034. L’impulso per questo

rinnovamento arriva dall’Europa, con le Condizioni Abilitanti legate ai fondi

strutturali 2021-2027 che richiedono agli Stati membri, tra cui l’Italia, di dotarsi di

una pianificazione strategica in materia di trasporti.

A maggio 2023 sono stati completati il “Documento Programmatico Preliminare”

e il “Rapporto Preliminare” per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),

avviando la consultazione pubblica.

Il nuovo PRT si basa su una serie di fattori chiave:

• l’alta velocità: la realizzazione della nuova stazione AV Medio Etruria, snodo

fondamentale per il collegamento con il resto d’Italia;

• il trasporto ferroviario regionale: il potenziamento dei servizi ferroviari, con

l’obiettivo di massimizzare l’interoperabilità tra le linee nazionali e quelle

regionali;

• la mobilità sostenibile: la promozione di una mobilità più ecologica e

accessibile, con particolare attenzione al trasporto pubblico locale.

L’approvazione del nuovo PRT è prevista per ottobre 2024 e rappresenta un

passo fondamentale per la Regione Umbria, un’occasione per ammodernare il

sistema di trasporti, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire lo

sviluppo economico del territorio.

Per quanto riguarda la mobilità, Umbria Tpl e Mobilità, in qualità di Agenzia

unica regionale ed Ente affidante, ha indetto a marzo 2024 la gara per

l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, urbani ed

extraurbani, di mobilità alternativa (scale mobili, ascensori urbani), funicolare di

Orvieto, navigazione sul Trasimeno. Una gara molto complessa, con procedure

obbligatorie in tutte le sue fasi e che è stata fin dall’inizio una priorità di questa

Giunta regionale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione

è il giorno 27/05/2024, al quale seguirà la valutazione delle domande ricevute e

l’invio delle lettere per la presentazione delle offerte. L’avvio del servizio è

previsto nel giugno 2026.

All’Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale sono stati

trasferiti i contratti di competenza della Regione Umbria riguardanti la gestione

della rete ferroviaria ex FCU e i servizi di TPL sia su gomma che su ferro. Inoltre,

l’Agenzia ha dato attuazione a quanto previsto con il Protocollo di Intesa tra

Regione Umbria e gli Enti territoriali per la regolazione delle attività inerenti i

servizi di TPL nel bacino di mobilità della Regione Umbria. Ad oggi, al netto di

alcuni contratti relativi a Comuni minori, all’Agenzia risultano affidati compiti di

controllo sull’attuazione di tutti i contratti di servizio stipulati con i gestori dei

servizi pubblici di trasporto e la titolarità dei contributi regionali per l’effettuazione

dei servizi minimi e aggiuntivi.

Tale trasferimento dei contratti di competenza della Regione e degli enti locali

all’Agenzia ha consentito, negli anni 2021, 2022 e 2023 un risparmio, a valere

sulle risorse del Fondo Nazionale Trasporti e del relativo cofinanziamento

regionale, pari a complessivi 14 milioni di euro in termini di IVA 10% non dovuta

all’Agenzia, mentre, per il solo anno 2024, si prevede un risparmio di circa 11,3

milioni di euro.

Nel corso della legislatura sono stati realizzati grandi investimenti destinati al

rinnovo del materiale rotabile. L’Agenzia, nell’ambito della predisposizione

della Gara del TPL, ha aggiornato il Piano degli Investimenti TPL della Regione

Umbria, che prevede il rinnovo pressoché totale del materiale rotabile su gomma

con la relativa dotazione di attrezzaggi, conformi allo Standard Regionale. La

Regione ha trasferito all’Agenzia la gestione e l’attuazione di una consistente

quota di investimenti, da effettuare nei prossimi anni con finanziamenti

ministeriali il cui ammontare complessivo, ad oggi, è pari a circa 64 milioni di

euro; tali attività saranno svolte prima dell’avvio del nuovo servizio di TPL e nel

corso dello svolgimento dello stesso, al fine di mettere a disposizione dei nuovi

gestori una flotta di autobus ampiamente rinnovata. In relazione a fondi PNRR

(Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” Componente 2

“Investimento D.M. 315/2021C” del PNC) l’Agenzia sta inoltre gestendo un

autobus elettrici e dei relativi attrezzaggi, la cui consegna è prevista entro la fine

del 2024.

Ad oggi, la Regione ha inoltre gestito ed attuato ulteriori investimenti sul

materiale rotabile, finalizzando l’acquisto di circa 250 nuovi mezzi, a valere sui

seguenti finanziamenti:

La Regione, a partire dall’anno 2021, ha avviato le procedure per la

realizzazione di una gestione unitaria di tutti i servizi ferroviari di interesse

regionale e locale, coordinata da un soggetto del gruppo Ferrovie dello Stato, in

considerazione della necessaria competenza e capacità organizzativa richiesta in

materia di trasporto ferroviario di passeggeri.

Conseguentemente, nel corso dell’anno 2023, Trenitalia S.p.A. ha formulato una

proposta tecnico-economica per la suddetta gestione unitaria dei servizi ferroviari

regionali, compresi anche quelli su rete regionale (Ferrovia Centrale Umbra –

FCU), nell’ambito della rimodulazione del vigente contratto di servizio.

A fine anno 2023 si è pertanto pervenuti alla sottoscrizione, tra Trenitalia e la

nostra Agenzia unica regionale, del succitato contratto di servizio, il cui Piano

degli investimenti, come rimodulato, prevede investimenti complessivi per 234,8

milioni di euro di cui 172,7 destinati al rinnovo del materiale rotabile, con una

compartecipazione regionale di 50,95 milioni di euro, di cui 41,45 mln€ per nuovo

materiale rotabile e 9,50 mln€ per il revamping degli elettrotreni cosiddetti

“Minuetti” che saranno rimessi in esercizio sulla rete regionale FCU con la

riattivazione dell’elettrificazione della stessa. Oltre ai n. 12 elettrotreni con

velocità di fiancata a 200 km/h, con il nuovo Piano è previsto inoltre l’acquisto di

n. 1 elettrotreno tipo POP 2 a 4 casse.

La compartecipazione regionale all’acquisto del nuovo materiale rotabile trova

copertura finanziaria nei fondi statali (di cui ai DM n. 408/2017 e DM n. 164/2021)

e comunitari (risorse PNRR di cui al DM n. 319/2021), per un ammontare

Trenitalia S.p.A. in qualità di soggetto attuatore degli investimenti.

Nel mese di aprile del corrente anno, il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ha reso noto inoltre la messa a disposizione di ulteriori circa 14 milioni

di euro (investimenti PNRR MIT – RepowerEU). Questi fondi costituiranno

un’ulteriore compartecipazione regionale nell’ambito degli investimenti, che

verranno presi in considerazione ai fini dell’equilibrio economico-finanziario del

contratto di servizio, e quindi del costo a carico della Regione per la gestione dei

servizi.

Nel corso degli ultimi tre anni è stato consolidato il rapporto contrattuale con

Trenitalia Business AV S.p.A., per il collegamento ferroviario ad Alta Velocità

da Perugia a Milano/Torino e viceversa. La titolarità del contratto di servizio è

stata trasferita, così per gli altri contratti, all’Agenzia Unica per la Mobilità dal 1°

settembre 2022. Durante il 2023, l’accordo sottoscritto con Trenitalia Business

AV S.p.A. è stato perfezionato, anche alla luce dei maggiori ricavi tariffari

derivanti dall’incremento degli utenti fruitori di tale servizio. Ciò ha consentito di

ridurre di quasi la metà il corrispettivo dovuto a Trenitalia, a partire dal 1° gennaio

2024.

Nel corso degli ultimi tre anni, la Regione ha promosso l’iniziativa finalizzata alla

determinazione della migliore soluzione per la realizzazione di una stazione

dedicata lungo la linea ferroviaria “direttissima” Firenze-Roma, che consentirà

l’accesso nel prossimo futuro a tutti servizi dell’alta velocità, anche per il sud

Italia. Nonostante sia stata già individuata la località per la realizzazione di tale

stazione ferroviaria, denominata “Medio Etruria”, considerando i tempi necessari

alla sua realizzazione, si sottolinea l’importanza di poter usufruire nel frattempo

del collegamento ferroviario ad Alta Velocità tra Perugia e Milano/Torino.

Nel corso del 2022 è stato approvato lo schema di Convenzione per la

sperimentazione nel corso dell’anno accademico 2022-2023 finalizzata alla

vendita di abbonamenti a tariffa agevolata per gli studenti universitari della

Regione Umbria. In particolare, la convenzione ha consento agli studenti

dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri di sottoscrivere

al costo di 60,00 euro abbonamenti annuali validi per l’utilizzo di tutti i mezzi

trasporto pubblico locale della Regione Umbria. È da evidenziare che gli studenti

beneficiari del “bonus trasporti” hanno potuto sottoscrivere l’abbonamento in

questione gratuitamente.

A fine 2023 è stato approvato lo schema di Convenzione per la prosecuzione,

con le stesse modalità e stessi costi per gli studenti, della sperimentazione anche

nel corso degli anni accademici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, inoltre la

stessa Convenzione è stata estesa anche agli studenti dell’Accademia di Belle

Arti, del Conservatorio di Musica Morlacchi di Perugia, del Conservatorio di

Musica Briccialdi di Terni e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, e con

la sottoscrizione di un apposito Addendum, anche agli studenti dell’Istituto

Italiano Design e dell’ITS Umbria Academy.

riguardato il Progetto “Umbria Airlink” che prevede il collegamento, tramite bus

navetta dedicati, dell’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco

d’Assisi” con la rete dei servizi ferroviari di interesse regionale e nazionale, in

particolare con le stazioni ferroviarie di Perugia – Fontivegge e Assisi – Santa

Maria degli Angeli. Con successive delibere di Giunta la sperimentazione è stata.

Successivamente, in considerazione sia del successo del servizio presso

l’utenza, sia della notevole crescita, in termini di incremento del numero dei voli e

dei passeggeri, dell’Aeroporto, il servizio in questione è stato inserito nella

procedura di gara per la Concessione dei Servizi di TPL del Bacino Umbria e

pertanto prorogato fino dell’individuazione del nuovo gestore dei servizi di TPL.

Il sostegno alle imprese

L’amministrazione regionale, in questa legislatura, ha attuato manovre a favore

degli investimenti delle imprese, sulla base del paradigma di sviluppo del “coinvestire” con le imprese nei progetti di crescita più promettenti e di sviluppare

una strumentazione pubblica sufficientemente flessibile da consentire al tessuto

imprenditoriale di strutturare le proprie strategie di crescita dimensionale nella

maniera più efficace possibile.

Altra azione fortemente voluta ed attuata negli anni della legislatura riguarda il

sostegno all’efficientamento energetico nelle imprese, volto sia a rafforzare il

contributo agli obiettivi di riduzione delle emissioni ed alla transizione energetica,

funzionale al processo di decarbonizzazione, ma anche ad innescare processi

virtuosi di riduzione dei costi dei consumi sia ne lungo che breve periodo, anche

in relazione all’attuale scenario di emergenza energetica.

In quest’ultima ottica è stato emanato un avviso (solar attack) con il quale sono

stati stanziati, nel solo 2023, circa 20 milioni di euro per la realizzazione di oltre

40 MWp di impianti fotovoltaici.

Inoltre, grande attenzione è stata destinata anche alla produzione ed all’utilizzo

dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della filiera dell’idrogeno

realizzando, con risorse nazionali ed europee, infrastrutture e tecnologie

all’avanguardia ma anche recuperando aree industriali dismesse e garantendo la

promozione della ricerca e dello sviluppo in ambito energetico. L’Umbria, insieme

ad altre 4 Regioni italiane, ha espresso la volontà di sviluppare “progetti

bandiera” sull’idrogeno e, nell’ambito del PNRR, ha ottenuto risorse per 10

milioni di euro per la ricerca fondamentale di base, la ricerca industriale e la

ricerca sperimentale su tematiche relative allo sviluppo della filiera dell’idrogeno.

Una opportunità unica che permetterà di finanziare la ricerca a favore delle

imprese, soprattutto quelle hard-to-abate che maggiormente faticano ad

abbattere le proprie emissioni.

In questa ottica la Regione ha approvato un progetto (Bando Hydrogen Valley)

che permetterà la produzione di circa 54 Th2/anno, concorrerà a ridurre le

emissioni di CO2, a promuovere l’uso di energie rinnovabili con un forte impatto

occupazionale e stimolo all’economia locale.

In tema di supporto agli investimenti, l’ultimo strumento attivato è stato il REMIX

– con stanziamenti per oltre 20 milioni di euro (elevabili a 37) – che offre

meccanismi costruiti su misura, a seconda della taglia degli investimenti e che è

improntata su tre direttrici principali: innovazione & ricerca, Investimenti

produttivi, export.

Sul versante innovazione e ricerca sono stati stanziati oltre 6 milioni di euro

volti a stimolare le imprese ad innovare i propri processi produttivi, sia per

finanziare progetti ambiziosi con maturità tecnologica elevata che per

l’acquisizione di consulenze specialistiche per innovare prodotti e servizi.

Numerose poi le azioni di sistema per rafforzare la regionale sul versante

dell’innovazione istituendo l’Accademia Pratica dell’Innovazione ricolto alle start

up innovative.

Sul versante degli investimenti produttivi sono stati realizzati avvisti

differenziati per taglio di investimento e platea di beneficiari (SMALL, MEDIUM e

LARGE), mirati ad aumentare la competitività del tessuto imprenditoriale locale

supportando l’acquisito di strumentazione legata al core business delle imprese e

macchinari 4.0, con stanziamenti per 11 milioni di euro (elevabili a 21). Per

rafforzare il tessuto imprenditoriale sono stati destinati 3,5 milioni di euro per la

creazione d’impresa (MySELF Plus).

Circa 2 milioni di euro hanno sostenuto il supporto alla creazione ed allo

sviluppo di start up innovative (SMART UP). La Regione ha anche investito in un

programma pluriennale di scoperta imprenditoriale con il quale aprire la strada ad

un futuro ricco di soluzioni innovative crescita economia e nuove possibilità

soprattutto collegate alla transizione digitale. Il programma di scoperta

imprenditoriale è stato affidato a Sviluppumbria SpA, l’Agenzia Regionale che

sostiene la competitività e la crescita economica dell’Umbria, con lo scopo di

attuare un processo bottom up sistematico, dinamico e continuativo in cui le

imprese ed altri soggetti pubblici e privati interagiscono per creare nuovi modi di

produrre beni e servizi con progettualità condivise.

Anche sul versante internazionalizzazione ed export diverse sono state le

azioni di sistema per un totale di oltre 14 milioni di euro finalizzati a progetti di

promozione dell’export (Fiere, Travel, Vocher, Missioni Incoming/outcoming)

destinati alle imprese ed alle forme aggregate. Nel corso di questa legislatura ha,

inoltre, visto la luce l’Osservatorio sull’export e internazionalizzazione delle

imprese- Umbria REO, quale strumento fondamentale per supportare le politiche

regionali ma anche per rafforzare le connessioni con le principali istituzioni

nazionali che operano a favore dell’internazionalizzazione delle imprese.

Ancora la Regione ha supportato negli anni le diverse forme di aggregazione

delle imprese locali quale forma ottimale per favorire la penetrazione delle

aziende umbre nei mercati esteri. Da qui la costituzione di cluster regionali in

diversi settori produttivi locali che hanno avuto una funzioni di traino per le altre

imprese con minori possibilità di internazionalizzazione nonché con l’obiettivo di

promuovere qualità e competenza delle imprese umbre nelle grandi

manifestazioni fieristiche internazionali.

Inoltre, molto si è lavorato per rendere più accessibili i servizi pubblici erogati alle

imprese, medianti azioni sistematiche di semplificazione, unificazione e

digitalizzazione che li rendano più accessibili. La Regione ha approvato uno dei

più ambizioni progetti (Master-plan per la semplificazione e l’agenda digitale

2023-2025) con l’obiettivo di rafforzare una profonda revisione dei macro

processi e delle procedure amministrative per ridisegnare il sistema di

erogazione dei servizi della P.A. umbra.

Le politiche del lavoro e della formazione

Nel corso della legislatura è stato attuato il definitivo consolidamento del ruolo

dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) a

seguito dell’approvazione della Legge Regionale 10 luglio 2021 n. 11 di revisione

della L.R. n. 1 del 2018 che ha definito il Sistema regionale integrato per il

mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione

dell’occupazione, tale rafforzamento passa anche attraverso l’attuazione del

Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle

politiche attive del lavoro previsto dal DL 28 gennaio 2019, n. 4.

Il Piano è successivamente confluito all’interno del PNRR quale “progetto in

essere” con una specifica linea di investimento nell’ambito della Missione 5

Componente 1 finalizzata a rafforzare dal punto di vista infrastrutturale, formativo

e tecnologico, le strutture pubbliche esistenti sul territorio, in modo da garantire la

presa in carico qualificata dei beneficiari (livello essenziale delle prestazioni) e

assicurare la piena operatività del nuovo “Programma nazionale per la

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”, previsto come Riforma 1

nell’ambito della stessa Missione 5 e Componente 1 del PNRR.

Va ricondotta all’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei CPI

anche l’istituzione dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con lo

scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale attraverso un nuovo

sistema di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche in materia di lavoro e

formazione anche con l’utilizzo di metodologie e strumenti innovatici, capaci di

leggere in anticipo le dinamiche e le veloci trasformazioni del mercato del lavoro

soprattutto connesse alle transizioni green e digitale.

La crescita dell’occupazione è un obiettivo che la Giunta regionale nel corso

della presente legislatura ha perseguito anche attraverso la programmazione e

l’attuazione di misure in ambito formativo finalizzate al rafforzamento delle

competenze professionali e trasversali delle persone per favorire l’incontro tra

la domanda e l’offerta di lavoro.

A tal fine ARPAL Umbria ha emanato avvisi (SKILLS e Incentivi Skills) per circa 8

milioni di euro con l’obiettivo di sostenere le aree strategiche del sistema

produttivo umbro e i settori ad elevato potenziale occupazionale e di promuovere

la qualificazione e l’inserimento lavorativo dei disoccupati umbri, in particolare dei

giovani diplomati e laureati, orientandoli verso i profili professionali più richiesti e

con elevati contenuti di specializzazione e innovazione e concedendo contributi a

fondo perduto alle imprese per perfezionare l’assunzione dei formati. Ancora 2,5

milioni di euro sono stati destinati ad azioni integrate (Integrazione-Giovani) in

favore di giovani fino a 18 anni che intendono assolvere il diritto-dovere alla

formazione e istruzione in percorsi formativi biennali per il conseguimento di

qualifiche professionali coerenti con i fabbisogni occupazionali delle imprese

regionali. Altre azioni (UPGRADE) sono state finalizzate al finanziamento di piani

formativi per lo sviluppo delle competenze digitali degli adulti per circa 3 milioni

di euro. Tali piani, riferiti alle diverse aree/funzioni aziendali e finalizzati

all’aggiornamento della forza lavoro e all’innalzamento dei relativi livelli di

conoscenza e di abilità di utilizzo nella quotidianità lavorativa degli strumenti

informatici e delle soluzioni digitali, hanno visto la partecipazione di oltre 3.300

lavoratori e lavoratrici con età compresa tra 18 e 65 anni. Ancora, quasi 1

milione di euro ha finanziato piani formativi (TECHNE) a favore di in un settore

altamente strategico nel territorio regionale e al tempo stesso particolarmente

colpito dalla crisi, per lo sviluppo delle competenze di area tecnica del settore

dello spettacolo anche in sinergia con le strategie di sviluppo della Umbria Film

Commission.

Al perseguimento dell’obiettivo strategico di favorire l’occupazione attraverso

adeguate misure in ambito formativo ha concorso anche l’implementazione di

strumenti e di previsioni regolamentari quali il Catalogo Unico Regionale

dell’Offerta di Apprendimento (C.U.R.A.) e lo sviluppo del sistema di

certificazione delle competenze, istituito dalla Regione Umbria al fine ampliare

le opportunità formative e di miglioramento e sviluppo delle competenze dei

cittadini in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale e

in coerenza con i fabbisogni professionali e formativi espressi dal sistema

produttivo regionale.

A partire dal 2021, nell’ottica di accompagnare la ripresa occupazionale dopo

l’emergenza COVID, si è data una direzione innovativa all’erogazione delle

politiche attive, attuando anche le previsioni della modificata L.R 1/2018 in

relazione al Buono Umbria Lavoro (B.U.L), programma basato su un modello di

accompagnamento al lavoro che integra servizi al lavoro e misure per la crescita

delle competenze mediante formazione e tirocini, erogati dalla rete pubblicoprivata, insieme ad incentivi all’assunzione graduati sulla base del livello di

occupabilità.

La prima attuazione del BUL è stata rappresentata dall’Avviso RE-WORK,

evoluzione di una sperimentazione già avviata nel 2019 da parte di ARPAL

Umbria con l’emanazione dell’Avviso Reimpiego, che ha visto uno stanziamento

di 10 milioni di euro. I Centri per l’Impiego regionali hanno rilasciato ai

disoccupati oltre 5.200 B.U.L., di diverso valore in funzione della difficoltà di

inserimento nel mercato del lavoro, che sono stati spesi presso la rete pubblicoprivata (CPI e ATI/ATS tra agenzie per il lavoro e organismi di formazione) per

interventi personalizzati di orientamento, percorsi di crescita delle competenze in

coerenza con i fabbisogni delle imprese, accompagnamento al lavoro e con

un’incentivazione per le imprese che avessero assunto in maniera stabile.

Il B.U.L. e l’Avviso RE-WORK hanno rappresentato anche un’anticipazione

dell’azione di riforma del sistema delle politiche attive delineata dal Programma

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), che costituisce l’azione di riforma

del sistema delle politiche attive del lavoro ed opera in stretta sinergia con il

Piano Straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego (CPI) e con il Piano

nuove Competenze e Transizioni, ed è finalizzato a realizzare un’azione

strategica e unitaria per garantire un sostegno tempestivo, personalizzato, attivo

ed efficace alle persone in cerca di lavoro.

L’implementazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione, principale

valore aggiunto del programma, vede oggi il coinvolgimento, accanto ai 5 CPI e i

14 Sportelli per il Lavoro, di 22 agenzie per il lavoro private accreditate a livello

nazionale e/o regionale che erogano servizi di orientamento e

accompagnamento al lavoro, 38 organismi erogatori della formazione accreditati

a livello regionale e 6 autoscuole autorizzate alla realizzazione dei corsi

propedeutici al conseguimento di patenti specialistiche.

L’offerta formativa è stata profondamente innovata attraverso la costituzione di

un Catalogo dedicato, che oggi conta 200 tra corsi di riqualificazione,

aggiornamento e formazione per le competenze digitali. Complessivamente il

Catalogo ha incluso 241 corsi di cui 79 Upskilling, 95 Reskilling e 67 per le

competenze digitali. Le edizioni avviate, al 31 marzo 2024, risultano

complessivamente 744, di cui 255 di Upskilling, 264 di Reskilling e 225 di

formazione per le competenze digitali. Le edizioni concluse sono 566, per un

numero di beneficiari formati pari a 3.250.

Il Programma nazionale GOL, di durata quinquennale (2021-2025) ha assegnato

decreto di ripartizione della seconda quota di recente emanazione,

per il 2022, mentre attualmente è in fase di definizione il decreto di riparto delle

risorse della terza tranche per l’annualità 2024, che dovrebbero attestarsi, sulla

base dei criteri di riparto condivisi in un recente Tavolo nazionale di confronto

La crescente assegnazione di risorse è frutto anche dei positivi risultati conseguiti

dall’Umbria, sia rispetto al target 2022 che 2023.

Le azioni intraprese e i risultati già conseguiti nell’ambito del Programma GOL

hanno costituito un importante patrimonio di esperienza e di pratiche gestionali, a

partire dal quale si è data tempestiva attuazione anche alle ulteriori recenti

riforme che hanno introdotto le misure dell’Assegno di Inclusione (ADI) e del

Supporto Formazione Lavoro (SFL).

La Misura del SFL è stata immediatamente attivata da ARPAL Umbria: al

percorsi di politica attiva del Programma GOL e che sono stati convocati dai CPI

in modo da potersi immediatamente attivare per ricevere la formazione e le

misure di politica attiva.

Il supporto all’agricoltura

Il 2023 è stato un anno molto importante per la politica agricola regionale. Da un

punto di vista finanziario, i pagamenti provenienti dai programmi regionali si sono

dimostrati all’altezza e fondamentali per il comparto umbro segnando

un’accelerazione della spesa sia per la chiusura del PSR 2014-2022 che per

l’attuazione del CSR 2023-2027.

Con oltre 143 milioni di euro pagati, il 2023 segna un record assoluto di spesa

mai registrato in un contesto in cui la media annua dei pagamenti in Umbria si

attestava intorno ai 105 milioni di euro.

Dal 2020 ad oggi, i contributi/aiuti erogati a favore di imprese del settore, Enti

pubblici e privati e altri soggetti beneficiari, hanno raggiunto oltre 526 MEURO

con circa 52.000 domande istruite dalla Regione e pagate da AGEA. Il 45% di

tale spesa riguarda il pagamento dei premi delle misure a superficie, il 32% per

spese per investimenti, il 18% per innovazione, formazione e cooperazione, e il

restante 5% per il miglioramento delle foreste.

Si tratta di risultati importanti a sostegno degli investimenti e in risposta ai

problemi di liquidità delle tante imprese agricole resi possibili grazie ad azioni

quali:

Attivazione procedura di accelerazione della spesa: disposizioni

specifiche che l’amministrazione regionale ha predisposto per poter utilizzare

le economie di spesa generate nel corso degli anni ed evitare

conseguentemente il rischio di disimpegno delle risorse comunitarie al

programma regionale;

Utilizzo dei nuovi prezzari regionali: approvati per fronteggiare gli aumenti

eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione a seguito del conflitto

russo-ucraino, i prezzari regionali hanno consentito lo sblocco e il

conseguente pagamento da parte di AGEA delle domande ad investimento

presentate da numerose imprese/Enti;

Disposizioni attuative per evitare sovracompensazioni tra le domande a

superficie PAC e PSR: si tratta di disposizioni che hanno consentito lo

sblocco dei pagamenti delle domande a superficie sia dello sviluppo rurale

che degli Ecoschemi della PAC che ricadevano in questa fattispecie;

Rafforzamento della struttura amministrativa: oltre 40 unità di personale

tecnico specializzato (agronomi) che, nell’ambito della Misura Assistenza

tecnica del PSR, ha contribuito fortemente ad accelerare i pagamenti

spettanti ai beneficiari pubblici e privati;

Digitalizzazione e reingegnerizzazione del sistema informativo:

implementazione della piattaforma digitale GARI – Umbria (acronimo di

Gestione Agricola e Rurale Informatizzata) completamente integrata con il

SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) per garantire efficienza,

efficacia, massimizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi

del settore agricolo e agroalimentare. Implementazione della piattaforma

informatica per l’agriturismo a supporto del sistema autorizzativo per le

imprese agrituristiche e la gestione dell’albo regionale. Infine,

l’amministrazione regionale si è dotata della piattaforma informatica

concernente le procedure di affidamento in materia di appalti pubblici che,

guidando il funzionario nella procedura di affidamento, consente di ridurre il

taso di errore;

Adeguamento normativo in materia di agricoltura sociale: la Regione ha

provveduto ad uniformarsi alla con la L.R. n. 6/2023 alla disciplina nazionale

in materia consentendo di semplificare e rendere più aderenti le disposizioni

regionali alle esigenze del comparto caratterizzato da importanti potenzialità

sia in termini sociali che per le opportunità di creazione di reddito a favore

delle imprese agricole;

Apertura dei bandi del CSR degli interventi a superficie in via di

anticipazione e pagamento delle misure a superficie (biologico,

agroambiente, indennità compensativa e benessere animale): si è

provveduto al rifinanziamento di tutti i bandi delle misure a superficie con

oltre 80 milioni di euro e, al fine di estendere quanto più possibile

l’applicazione degli impegni agro-climatico ambientali e di contrasto ai

cambiamenti climatici, si è provveduto al finanziamento di nuovi bandi del

CSR in via di anticipazione per un importo di 86 milioni di euro.

Sul fronte dello sviluppo e della modernizzazione del comparto vanno ricordati gli

interventi rivolti alle imprese per il rafforzamento della competitività (n. 756

aziende agricole beneficiarie per un importo pagato di 51,3 milioni di euro, quelle

agroindustriali n. 89 per un importo pagato di 30,5 milioni d euro), l’impulso dato

allo sviluppo delle filiere agroalimentari (sono stati finanziati progetti di

cooperazione tra produttori e trasformatori dei principali prodotti agricoli umbri:

olio, nocciolo, tartufo e luppolo per una spesa ammessa a finanziamento di circa

50 milioni di euro con un contributo pari a oltre 22 milioni di euro), il sostegno per

il ricambio generazionale (n. 411 giovani agricoltori finanziati per un impegno

complessivo di 34 milioni di euro), la promozione dei sistemi di qualità regionali

(n. 8 distretti del cibo attivati, la costituzione di un marchio regionale di qualità per

i prodotti agricoli certificati, azioni di promozione e comunicazione delle

eccellenze del territorio incluso il vino).

Sul versante invece degli interventi per il territorio, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, si ricordano gli interventi infrastrutturali per la gestione della

risorsa idrica al fine di rendere più efficiente l’uso irriguo (dal 2020 sono stati

finanziati n.27 progetti per circa 22 milioni di euro), le azioni di

adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali per la tutela e la

prevenzione del rischio idrogeologico (dal 2020 sono stati finanziati n.27

progetti per circa 22 milioni di euro), investimenti di miglioramento/ampliamento

dei servizi di base alla popolazione rurale (dal 2020 sono stati finanziati n.35

progetti per circa 5 milioni di euro), gli investimenti relativi alla riqualificazione

dei paesaggi rurali critici (dal 2020 sono stati finanziati n. 7 progetti per circa 3

milioni di euro) e il sostegno per la diffusione della Banda Larga (al PSR sono

stati assegnati n. 30 Comuni umbri per consentire la copertura del 100% della

popolazione residente con una velocità di connessione di almeno 30 Mbps e la

copertura di almeno il 50% della popolazione con una velocità di connessione a

100 Mbps).

Al fine di innalzare l’innovazione del sistema delle imprese agricole, con la

Misura 16 “Cooperazione” del PSR Umbria sono stati attivati processi virtuosi per

stabilire legami tra gli agricoltori e gli operatori economici delle aree rurali e il

mondo della ricerca e dell’innovazione (completati n. 85 progetti con un totale

vitivinicolo, olivicolo e multicomparto.

In tema di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente, si è

contribuito ad ottimizzare la gestione del patrimonio forestale attraverso il

riallineamento al contesto nazionale della normativa regionale (approvazione L.R.

n. 10/2022 e del regolamento regionale n. 4/2023) e, con l’adozione del nuovo

Programma forestale regionale per il periodo 2024-2033 (DGR n. 418/2024),

attuativo della Strategia forestale nazionale, l’amministrazione regionale ha

confermato il suo impegno per garantire la corretta gestione delle foreste e

contribuire al loro ripristino e restauro, al fine di aumentare il potenziale di

assorbimento e immagazzinamento di CO2, migliorare la resilienza, promuovere

la bioeconomia circolare, proteggere la biodiversità e valorizzare le funzioni

economiche delle foreste applicando i criteri e principi della gestione forestale

sostenibile.

Nel corso della legislatura, poi, si è operato per il miglioramento ed il

potenziamento dell’organizzazione regionale per la prevenzione e la lotta agli

incendi boschivi (rafforzamento del coinvolgimento del Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco con conseguente aumento del budget a disposizione; attivato un

servizio di spegnimento aereo tramite elicottero a supporto dell’attività a terra e

del servizio aereo nazionale; aggiornamento e miglioramento del Piano regionale

per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva gli incendi boschivi con

DGR n. 532/2023; attivata una collaborazione con ANCI per l’aggiornamento dei

piani comunali di protezione civile per quanto attiene il rischio incendi). Altro

importante tassello delle azioni positive realizzate per il rilancio del settore

forestale è stata l’azione di razionalizzazione e potenziamento dell’operatività

dell’Agenzia Forestale Regionale – AFOR che nel 2023 ha avviato un importante

percorso di rafforzamento e miglioramento tecnico-operativo della sua struttura.

Ambiente e rifiuti

L’attività regionale amministrativa si è concentrata nella semplificazione e

riduzione della durata dei procedimenti amministrativi, ridurre in maniera

consistente gli arretrati, nonché nel fornire innovativi strumenti di ausilio e

facilitazione, in molti casi unici nel panorama nazionale, rivolto a tutti i soggetti

proponenti, mantenendo un rapporto costante, leale e proattivo con le

Associazioni di categoria e con gli enti pubblici locali.

Nel settore rifiuti, è stato approvato a Novembre 2023 dalla Assemblea

Legislativa il nuovo Piano Regionale per la Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGIR)

che costituisce un fondamentale tassello per lo sviluppo della Regione: è uno

strumento che ridisegna la realtà regionale con un orizzonte di lungo respiro, fino

al 2035.

La nuova Pianificazione regionale si configura quale strumento strategico

fondamentale per seguire e governare la gestione dei rifiuti, tutelando l’ambiente

per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita, sulla base di

una piena condivisione dello spirito europeo così come esplicitato nel pacchetto

per l’economia circolare.

Il Piano è stato predisposto in coerenza con il Programma Nazionale dei Rifiuti.

In sintesi, il Piano prevede:

• la riduzione del 4,4% della produzione di rifiuti da conseguire al 2035;

• l’incremento della raccolta differenziata al 75% al 2035 ed il raggiungimento

dell’obiettivo dell’indice di riciclo del 65% al 2030;

• l’eliminazione della fase di trattamento meccanico biologico (TMB) e l’avvio

ad incenerimento con recupero energetico del rifiuto tal quale indifferenziato

e degli scarti da raccolta differenziata al 2028;

• la chiusura del ciclo tramite smaltimento in discarica dei rifiuti non riciclabili e

non recuperabili pari al 7% al 2030, consentendo il raggiungimento con

cinque anni di anticipo dell’obiettivo normativo (D.lgs. 121/20) al 2035, che

definisce la quantità massima di rifiuti urbani collocati in discarica pari ad una

percentuale inferiore al 10%, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti.

In continuità con il nuovo PRGIR si è incentivato il ricorso alla disciplina dei

sottoprodotti e sono state rilasciate ulteriori autorizzazioni end-of-waste, il tutto in

un’ottica di economia circolare e nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Ancora, con la approvazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile

altre Regioni italiane per concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, come disposto dall’art. 34 del D.

Lgs 152/2006.

Relativamente al sostegno agli investimenti di efficientamento energetico, in

coerenza con il Quadro regolamentario e normativo comunitario e nazionale, la

Regione Umbria ha attivato misure volte ad incrementare l’efficienza energetica

degli edifici e/o strutture pubbliche destinati ad uso pubblico, ivi compreso il

residenziale pubblico, destinando contributi in conto capitale.

In particolare, nel corso della legislatura, nel 2020 è stato emanato un Bando

pubblico per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico degli

edifici pubblici per interventi di efficientamento energetico, con una dotazione

la rendicontazione delle spese sostenute.

Con particolare riferimento all’edilizia residenziale pubblica, nel corso della

legislatura si è data attuazione al Programma di interesse regionale per

l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica, approvato dalla

Giunta Regionale, con proprio atto n. 758/2018, che ha individuato quale

beneficiario l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria

ed ha stabilito il contributo concedibile nella misura del 70% delle spese

ammissibili

Sono stati quindi finanziati – a valere sulle risorse FESR 2014–2020 – ben 27

edifici, corrispondenti a 640 alloggi di edilizia residenziale pubblica, per un

Ulteriormente a ciò, sono state rese disponibili per l’efficientamento energetico

– 2023.

Ciò ha consentito di finanziare ulteriori n. 45 interventi su edifici pubblici e n. 21

interventi (per n. 555 alloggi) sulla edilizia residenziale pubblica, con il

conseguimento di importanti risultati ambientali, tra cui a fini esemplificativi si

ricorda un risparmio di CO2eq superiore a 1.300 ton/anno.

“Smart Buildings” del POR FESR 2014 – 2020 ha consentito il conseguimento

dei seguenti risultati:

Fonte di

finanziamento

N. edifici

pubblici

efficientati

N. edifici di

edilizia

residenziale

pubblica

efficientati

Risparmio

energetico

[GWh/anno]

Emissioni

evitate

[ton/anno

FESR 2014 – 2020

1.230

1.270

Accordo

Stato

Regioni 2019 –

2.500

La nuova programmazione comunitaria PR FESR 2021–2027 ha individuato

di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle strutture pubbliche

nonchè l’edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente la Giunta Regionale con proprio atto n. 1049 del 11/10/2023

ha stabilito di avvalersi del parco progetti immediatamente cantierabili, ricompresi

interventi complessivamente ammissibili a finanziamento sono n. 37 per un

immediatamente cantierabili di cui alla citata D.G.R. n. 1049/2023.

Per quanto riguarda le energie rinnovabili il Programma FESR 2021 – 2027 ha

rinnovabili (di seguito FER). In particolare la nuova programmazione sostiene gli

enti pubblici, oltre che nell’efficientamento energetico degli edifici e/o strutture

pubbliche destinate a uso pubblico, anche nella realizzazione, sugli stessi, di

nuovi impianti di produzione di energia da FER e nello sviluppo di nuove forme di

produzione e consumo sostenibili, comprese le comunità energetiche, che

integrino la produzione e il consumo mediante impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili. Sono attualmente in fase di predisposizione i criteri di

selezione degli interventi da finanziare.

La Regione Umbria ha, inoltre, sostenuto la realizzazione di interventi di

efficientamento energetico relativi alla pubblica illuminazione per le 5 Autorità

Urbane – ovvero Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto.

all’azione concernente la Pubblica illuminazione. Ad oggi, dalla realizzazione

degli interventi sulla pubblica illuminazione effettuata da ciascuna Autorità

Urbana, è stato possibile il conseguimento dei seguenti risultati:

Riduzione

luce consumi annui di

Autorità Urbana Costo intervento

energia

elettrica

[GWh/anno]

Perugia

2.462

Terni

3.937

Foligno

1.530

Città di Castello

€ 940.421,85

1.125

Spoleto

€ 398.505,37

9.834

punti

efficientati

Inoltre, dal punto di vista della regolamentazione relativa agli impianti a fonte

rinnovabili, con il r.r. 4/2022 è stato integrato e modificato il r.r. 7/2011,

introducendo il concetto di potenzialità fotovoltaica, dell’appezzamento di terreno

in disponibilità del proponente, intesa quale superficie massima utilizzabile per

l’ubicazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Così facendo la regione ha potuto regolamentare la superficie massima agricola

e industriale destinabile alla produzione energetica fotovoltaica.

Per i terreni agricoli, la potenzialità fotovoltaica è pari a:

a) al cinque per cento della superficie dell’appezzamento nel caso di moduli

collocati a terra che compromettono la continuità delle attività di coltivazione

agricola e pastorale;

b) al venti per cento della superficie dell’appezzamento nel caso di moduli

collocati a terra che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei

moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi,

comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di

coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti

di agricoltura digitale e di precisione, secondo la configurazione agri-voltaica.

Per i terreni in aree produttive, di contro, la stessa è pari a:

a) al settanta per cento della superficie residua libera delle aree, nel caso in cui

le strutture esistenti, nella medesima area, siano tutte dotate di coperture

fotovoltaiche;

b) al cinquanta per cento della superficie residua libera delle predette aree, nei

restanti casi.

Infine, non sussistono limitazioni per impianti in autoconsumo ovvero per impianti

in modalità CER.

Per quanto riguarda il miglioramento della qualità dell’aria, con Deliberazione

dell’Assemblea Legislativa n. 286 del 20/12/2022 è stato approvato

l’Aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA).

Pubblicato sul BUR della Regione Umbria il 25 gennaio 2023.

L’aggiornamento del PRQA individua e attiva in via prioritaria misure più efficaci

per la riduzione delle concentrazioni di polveri nella zona IT1008 (Conca

Ternana), e si pone anche l’obiettivo di implementare idonee azioni di

monitoraggio e miglioramento della qualità dell’aria negli altri territori della

regione Umbria.

In tale ambito, a gennaio 2023 la Regione Umbria ed il Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica (MASE) hanno sottoscritto l’Accordo integrativo di

programma per il miglioramento della qualità dell’aria nella regione Umbria.

L’estensione dell’accordo mette a disposizione della Regione Umbria ulteriori 25

milioni di euro per le misure di risanamento, portando da 4 a 29 milioni le

risorse utilizzabili per gli interventi, per la maggior parte indirizzati alla Conca

Ternana.

Il crono programma di realizzazione degli interventi copre il periodo 2023-2028

anche se la maggior parte degli interventi è previsto che si realizzi entro il 2026.

Nel settore Acque Minerali e Termali, la Regione Umbria si è dotata di una

disciplina all’avanguardia, grazie alla nuova legge regionale che riforma la

disciplina della ricerca, coltivazione, utilizzo delle acque minerali naturali, di

sorgente e termali, che si distingue a livello nazionale per la sua visione,

ponendo al centro due obiettivi imprescindibili: garantire la ricaduta più ampia

delle occasioni di crescita e di sviluppo nei territori interessati, in maniera più

marcata rispetto al passato, e la tutela delle risorse con un uso razionale e

sostenibile. A tal fine si è provveduto ad aggiornare i Diritti di superficie sino

all’importo pari a € 60/ha di Concessione e quelli di utilizzo della risorsa sino a

€1,20/mc utilizzato per il processo di imbottigliamento. Inoltre è stato introdotto

l’adeguamento automatico annuale degli stessi Diritti con l’indice ISTAT FOI (per

famiglie di operai e impiegati). Tale misura ha garantito in tutti gli anni della

legislatura di distribuire ai Comuni in cui insistono Stabilimenti di imbottigliamento

di acqua minerale, i contributi assegnati secondo il Programma degli interventi

finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla

valorizzazione e all’eventuale riqualificazione ambientale e urbana dei territori

interessati di cui alla L.R. 22/2008 e s. m. e i. e relativo Regolamento di

attuazione. Inoltre, di particolare interesse l’attenzione verso la tutela delle acque

minerali, scandita con due provvedimenti almeno due anni prima della scadenza

della concessione, il concessionario è chiamato a presentare uno studio qualiquantitativo sullo stato del bacino, sulla base del quale la Regione potrà valutare

con maggiore consapevolezza se e come andare a nuova gara. Inoltre è prevista

una ‘stazione di controllo’ a metà della durata della concessione, a 12 anni e

mezzo.

La sanità e la gestione del Covid19

La pandemia da COVID-19 nel 2020 ha avuto le sue manifestazioni epidemiche

Presidente del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza

nazionale.

Il rapido diffondersi dell’epidemia ha imposto di mettere in atto drastiche misure

di contenimento ispirate a criteri di tempestività, gradualità e proporzionalità ed

adeguamento della struttura organizzativa che nel tempo, fermo restando il ruolo

baricentrico per la gestione emergenziale del Centro Operativo Regionale – COR

presso la Protezione Civile, ha visto collaborare con la Direzione Salute e

Welfare e le Direzioni aziendali, il Commissario Emergenza Covid, supportato

dall’Unità Strategica Emergenza Coronavirus, il Nucleo Epidemiologico, il

Comitato Tecnico Scientifico ed i Referenti delle strutture, delle scuole, carceri e

vaccinazioni.

Le scelte strategiche dell’Amministrazione, coerenti con le indicazioni del livello

centrale e con l’andamento della pandemia anche sul territorio, compresa la

recrudescenza dei contagi dovuti alla circolazione di nuove varianti, sono state

articolate per fasi (prima fase pandemica, fase interpandemica, caratterizzata

da una progressiva ripresa delle attività sociali e la c.d. Fase 3 caratterizzata da

una ripresa dell’andamento epidemico e dal contemporaneo avvio della

campagna vaccinale anti-COVID-19). Le linee strategiche che ne hanno

caratterizzato la successione temporale hanno riguardato: l’adattamento inziale e

la successiva riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, il potenziamento

e la riorganizzazione della rete assistenziale territoriale, la sorveglianza e la

diagnostica COVID 19, il potenziamento delle dotazioni organiche delle aziende

sanitarie, i rapporti con la medicina convenzionata, il piano di recupero delle

prestazioni sospese a causa dell’emergenza COVID-19. Fondamentale è stata

tuttavia la gestione della campagna vaccinale contro l’infezione da SARSCoV-2 che ha preso avvio il 27 dicembre 2020, simultaneamente in tutta Europa.

volte aggiornato, recependo e dando seguito alle indicazioni del livello nazionale

sui target da vaccinare e sull’utilizzo dei diversi canali di somministrazione (Centri

vaccinali, MMG, Farmacie ecc.) per assicurare una rapida somministrazione delle

prime dosi e delle successive dosi booster, in grado di raggiungere tutte le

categorie dei cittadini. In alcuni periodi la Regione, in virtù di una sapiente

ripartizione delle dosi da ogni fiala di vaccino, in conformità alle indicazioni di Aifa

è diventata la prima regione italiana per dosi di vaccino anti Covid somministrate

su quelle consegnate.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha sottoposto a dura prova l’intero sistema

sanitario, sia nazionale che regionale e se da un lato ha messo in luce tutte le

criticità e fragilità dello stesso, dall’altro è stata un’opportunità per rafforzare la

collaborazione tra i vari livelli di assistenza sanitaria ospedaliera e territoriale. In

questa situazione sono stati sviluppati modelli organizzativi innovativi, consistenti

nella rapida riallocazione delle risorse in funzione delle priorità (es. posti letto ed

organico negli stabilimenti ospedalieri), nell’attuazione di diverse modalità di

programmazione (es. campagna vaccinale), nell’utilizzo della tecnologia per lo

sviluppo dei servizi di sanità digitale (es. televisite e telemonitoraggi), nell’analisi

ed interpretazione dei dati epidemiologici al fine di operare scelte efficaci e

previsionali, nello sviluppo di azioni volte al contenimento del contagio (contact

tracing, Drive-through), in nuove modalità di lavoro agile (smart working) e

gestione delle emergenze a seconda della complessità del momento.

Inoltre con DGR 153/2022 è stato adottato in linea con il relativo Piano Nazionale

il “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia

influenzale 2021/2023” – Regione Umbria” – denominato “PANFLU”.

La pandemia da COVID 19, soprattutto in conseguenza dei necessari

provvedimenti limitativi per contenere la diffusione del virus, ha acuito in tutte le

regioni italiane ed anche in Umbria, il problema relativo alla gestione delle liste di

attesa. In conseguenza dei finanziamenti concessi per il recupero delle

prestazioni, sono stati adottati a partire dal 2021 diversi Piani, culminati nel 2023

con quello ex DGR 437/2023 con cui è stato approvato – in ragione delle risorse

dei fondi degli anni precedenti) – il Piano Operativo Straordinario di Recupero

delle Liste di Attesa, che ha previsto un’evoluzione della strategia per il governo

delle liste di attesa, sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, che per

gli interventi chirurgici ed una forte azione di governance regionale.

Tuttavia nonostante la gestione dell’emergenza da COVID-19

l’Amministrazione Regionale non ha abdicato al proprio ruolo di necessaria

programmazione di una Sanità Regionale che, nonostante alcune narrazioni,

era stata consegnata all’attuale Governo non in grado di affrontare

compiutamente le sfide della Sanità territoriale Post Covd.

Per questo si è continuato a garantire l’attuazione degli obiettivi del programma di

legislatura e nonostante la struttura regionale fosse impegnata a garantire e

presidiare le funzioni volte non solo ad impedire il diffondersi del contagio, ma in

genere la complessiva tenuta del SSR a tutela della salute della popolazione, è

stato avviato il percorso per la redazione del nuovo Piano Sanitario

Regionale, che, avviato con il Libro Bianco (documento di analisi dello stato del

01/08/2022, n. 793 del DDL recante “Piano sanitario regionale 2022-2026”,

trasmesso all’Assemblea Legislativa regionale e, in attesa della sua

approvazione, sostanziato in operativo con atti esecutivi di Governo.

Il nuovo PSR consta di un testo molto snello rispetto ai precedenti Piani sanitari,

che prevede un livello di programmazione sufficientemente alto, per garantire

non solo il parallelo sviluppo dei progetti finanziati dal PNRR, ma anche

l’adeguamento della programmazione regionale alla normativa in fieri, soprattutto

quella di definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza nel

territorio.

Sei le strategie individuate quali principi cardine del nuovo PSR (Covid19: la

sfida; Integrazione; Semplificazione; Assicurazione; Attenzione per il personale;

Sanità a misura del cittadino).

Le principali novità introdotte riguardano la Governance il supporto del C.RE.VA,

il nuovo sistema di accreditamento istituzionale, l’Assistenza Territoriale, la

istituzione delle Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali

Operative Territoriali (COT), la presa in carico del malato cronico, il

potenziamento delle cure palliative, la riconfigurazione delle Rete Ospedaliera in

aderenza ai parametri del DM 70/2015, con revisione delle reti dei servizi clinici

generali e della rete dell’emergenza e urgenza e la realizzazione dell’elisoccorso

regionale, l’attuazione del Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi di

Perugia e lo sviluppo dell’ecosistema digitale dei servizi per il cittadino.

Prossimità. Innovazione. Uguaglianza sono le parole chiave della sesta area di

intervento – Missione Salute, prevista dal Piano nazionale di Ripresa e

Resilienza – PNRR, finanziato grazie al programma dell’Unione europea “Next

Generation Europe”.

Gli interventi della Missione 6 Salute del PNRR, da raggiungere entro il 2026, si

dividono in due aree principali:

ridisegnare la rete di assistenza sanitaria territoriale con professionisti e

prestazioni disponibili in modo capillare su tutto il territorio nazionale, per una

sanità che sia vicina e prossima alle persone (Componente 1 – Reti di

prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale)

innovare il parco tecnologico ospedaliero, digitalizzare il Servizio sanitario

nazionale, investire in ricerca e formazione del personale sanitario per

una sanità più sicura, equa e sostenibile (Componente 2 – Innovazione,

ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale).

A tal fine sono state assegnate alla Regione Umbria risorse complessive

Fondo Opere Indifferibili – FOI per far fronte all’incremento dei costi per

materiali e caro energia rispetto alle stime iniziali) per n. 18 linee di

finanziamento.

I primi risultati concreti sono previsti nel 2024 con l’attivazione delle Centrali

Operative Territoriali (COT).

In attuazione delle linee strategiche previste dal PNRR la Legge di Bilancio per

l’anno 2022 ha disposto che il regolamento per la definizione di standard

organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l’assistenza

territoriale dovesse essere adottato con Decreto del Ministro della Salute, di

concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto con Decreto

interministeriale 23 maggio 2022, n. 77 è stato approvato il Regolamento recante

la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel

Servizio sanitario nazionale, con cui è stata definita la Riforma del modello

organizzativo della rete di assistenza territoriale basata:

• sul potenziamento dell’assistenza domiciliare, anche grazie all’impiego della

telemedicina;

• sulla realizzazione di nuove strutture e presidi sanitari sul territorio che

migliorano l’accessibilità ed ampliano la disponibilità di servizi di prossimità ai

cittadini;

• sulla definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione sul

territorio in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio

integrato (One Health) e con una visione olistica (Planetary Health).

La Regione Umbria in attuazione di quanto così disposto con DGR 1329/2022 ha

definito il modello regionale umbro di assistenza territoriale, che dall’analisi

di contesto ha delineato la riorganizzazione della rete territoriale (Distretti, Case

di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative territoriali ecc), i

fabbisogni di personale per il funzionamento dei servizi ed i piani di formazione

ed una sintesi delle azioni e cronoprogramma delle attività, adottando

successivamente con DGR 912/2023 le linee di indirizzo sperimentali per la

definizione, l’organizzazione ed il funzionamento degli Ospedali di Comunità

(O.d.C.).

raggiungeva l’equilibrio economico essenzialmente attraverso l’utilizzo di

poste straordinarie del bilancio delle aziende, in quel quadriennio

sostanzialmente esaurite.

Tale situazione ereditata e non in grado di reggere le sfide del futuro veniva

infatti aggravata dalle dinamiche economiche nazionali e internazionali

(emergenza covid, crisi energetica, inflazione, ecc.) e rischiava di non

rendere possibile investire nel necessario sviluppo della Sanità Pubblica

Umbra, obiettivo essenziale di tutti i DEFR della Giunta Tesei.

Ciò ha determinato la necessità di intervenire per recuperare maggiori

livelli di efficienza ed efficacia nell’azione di governance del Sistema

Sanitario nel suo complesso.

A tal fine è stato adottato con DGR 1024/2022 il Piano di Efficientamento e

Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2022-2024, aggiornato con

annuale per la riqualificazione della Spesa Sanitaria. Il documento ribadisce

l’obiettivo prioritario di garantire l’erogazione dei LEA, recuperando maggiori livelli

di efficienza ed efficacia nell’azione di governance del sistema, valorizzando

strutture, servizi e i professionisti con azioni volte a:

1. riorganizzare la rete ospedaliera regionale in aderenza al DM 70/2015;

2. potenziare l’assistenza territoriale in base agli standard del DM 77/2022 ed in

attuazione dei progetti del PNRR;

3. migliorare le attività di prevenzione e la promozione della salute;

4. contenere la spesa farmaceutica e la spesa per i dispositivi medici;

5. abbattere le liste di attesa.

Pur nelle difficoltà di finanziamento del Sistema Sanitario nel suo complesso, che

solo con l’attuale Governo Nazionale ha visto incrementare le risorse all’uopo

dedicate, grazie al Piano di Efficientamento e Riqualificazione del Sistema

Sanitario Regionale 2022-2024 il Sistema Sanitario regionale ha mantenuto

una sua sostenibilità fino a ritrovare un equilibrio a livello consolidato con

il bilancio 2023.

Ciò rende possibile pianificare nuovi investimenti in Sanità Pubblica,

deliberati dall’attuale Governo per cifre considerevoli, su tutti i territori.

Continuando in questa gestione economica attenta, la futura Sanità

regionale potrà gradualmente rilanciarsi e migliorare i servizi offerti al

cittadino, senza sostenersi con inasprimenti della pressione fiscale su

cittadini ed imprese, come fatto da altre Regioni e sempre evitato da questo

Governo Regionale.

Con DGR n. 437/2023 recante il Piano Operativo Straordinario di Recupero

delle Liste di Attesa è stata prevista una nuova strategia per il governo

delle liste di attesa di specialistica ambulatoriale – certamente la tematica

sanitaria più sentita dai cittadini ed ereditata dal passato e dal Covid in condizioni

molto difficili – incentrata su 3 azioni principali:

1. definizione di un’offerta per i primi accessi ampliata al fine di evitare la

genesi di nuovi Percorsi di Tutela, da parte delle Aziende Sanitarie anche in

collaborazione fra loro in virtù di specifici accordi, in particolare quelli fra

Azienda territoriale e Azienda Ospedaliera di riferimento. Sono stati previsti

inoltre l’attivazione dell’overbooking, la presa in carico da parte degli

specialisti e la revisione dell’ambito di riferimento per gli over 65 e i pazienti

fragili a livello distrettuale e non più regionale;

2. aumento dell’appropriatezza delle prescrizioni attraverso azioni specifiche e

mirate da parte della Direzione Sanitaria/Direzione di Presidio/Direzione di

Distretto, riunioni di audit tra erogatori e prescrittori, riunioni con le AFT,

verifica degli specialisti ed interventi di governance;

evasione di tutte le prestazioni inserite allo stato attuale nei PDT.

Con la stessa DGR n. 437/2023 sono state previste ulteriori azioni per il

recupero dei ricoveri chirurgici:

1. recepimento dell’Accordo approvato dalla Conferenza Permanente StatoRegioni nella seduta del 9 luglio 2020 (Rep. atto n. 100/CSR) sul documento

recante “Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico

programmato”;

2. adozione delle “Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente

chirurgico programmato” redatte a livello regionale per la successiva

implementazione nelle strutture presenti in Umbria;

3. governo di Lista di Attesa attraverso:

a. Classificazione degli interventi inseriti in Lista di Attesa;

b. Identificazione del Responsabile Unico Aziendale (RUA);

c. Completamento dell’informatizzazione dei sistemi di rilevazione delle

liste di attesa a livello aziendale;

d. Predisposizione di un Regolamento Regionale e Scorrimento Lista di

Attesa;

e. Strumenti di Monitoraggio della domanda con misurazione della

domanda di Lista di Attesa.

4. Governo della Capacità Produttiva:

a. Organizzazione Aziendale: la Direzione Aziendale deve guidare tutte le

fasi del processo;

b. Centralizzazione del Governo di Lista di Attesa;

c. Introduzione di nuove competenze: la Gestione Operativa.

Il piano operativo di recupero delle Liste di Attesa per l’anno 2023 ha

portato i seguenti risultati:

• per le prestazioni ambulatoriali il piano di abbattimento prevedeva il

recupero di 72.246 prestazioni già inserite nei Percorsi di Tutela relative agli

anni ante 2023 e ai primi mesi dell’anno 2023 che mostravano un trend in

successive fino agli 80.000 PDT).

L’attuazione delle misure del Piano ha consentito sia il recupero delle

prestazioni già inserite nei PdT e di quelle che progressivamente si sono

determinate nel corso del 2023, sia la riduzione di genesi di nuovi PdT.

Alla stesura, infatti del nuovo piano per il 2024 (DGR n.394 del

minimo di circa 40.000 in costanza di Piano, risultavano essere 56.524

con diminuzione della consistenza complessive dei PdT rispetto al

precedente Piano di 15.722 ed in particolare con recupero del 100% delle

prestazioni relative agli anni ante 2023 e la presenza di 12.769 prestazioni

relative all’anno 2023 (27% del totale dei PdT) essendo le altre dei primi

mesi del 2024. Ciò evidenza che si sta procedendo alla riduzione

complessiva della consistenza dei PdT e parallelamente alla gestione di

quelli che si generano in tempi progressivamente più brevi.

• per le prestazioni chirurgiche tutte le azioni previste dal Piano sono state

realizzate e con DGR 28/12/2023 n.1406 la Giunta regionale ha, quindi,

approvato il documento recante “Linee di indirizzo regionali per il

Regolamento di Sala Operatoria. Adozione” nel quale sono definiti i principi e

le indicazioni organizzative ed operative per l’adozione e l’implementazione

del regolamento di sala operatoria da parte delle Aziende sanitarie

dell’Umbria. L’obiettivo è quello di identificare regole comuni di utilizzo della

risorsa Blocco Operatorio, al fine di garantire il migliore andamento delle

attività di sala operatoria cercando di definire la modalità di gestione delle

possibili evenienze che possono occorrere in un setting operativo di tale

complessità. Il documento, frutto del lavoro svolto dal Gruppo per il

regolamento di Sala Operatoria, con il supporto e la supervisione della Task

Force regionale per il governo delle liste d’attesa e delle direzioni sanitarie

aziendali, ha quindi l’obiettivo di dare piena attuazione alle indicazioni

ministeriali per l’ottimizzazione del percorso del paziente chirurgico

programmato e, conseguentemente, contrastare e ridurre, altresì, il

fenomeno delle liste d’attesa chirurgiche con cronoprogramma di attuazione

alle Aziende per l’adozione dei Regolamenti interni, della definizione dei

criteri di inserimento e di gestione delle liste di attesa, di strutturazione

dell’organizzazione per la governance del percorso chirurgico e del

monitoraggio degli indicatori di utilizzo delle sale operatorie e di evasione

delle liste di attesa. Il piano prevedeva anche il recupero delle prestazioni

chirurgiche e l’attuazione del piano ha portato al recupero di circa il 62%

delle prestazioni inserite nelle liste di attesa chirurgiche delle 4 Aziende.

Con DGR n. 394 del 24/04/2024 la Giunta Regionale – identificando il problema

delle liste d’attesa di centrale importanza per i cittadini ed ancora da abbattere in

modo strutturale – ha adottato il “Piano operativo strutturale di recupero

delle liste di attesa – anno 2024”, stabilendo che rappresenta obiettivo

prioritario e vincolante per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie e che,

in continuità con il piano precedente, prevede:

• per la Specialistica ambulatoriale la riduzione del numero complessivo

di PdT fino alla loro drastica riduzione attraverso:

o la massimizzazione attività in regime ordinario per il primo accesso

con l’obiettivo è quello di ripristinare un’offerta almeno pari a quella del

2019;

o il completamento della fase diagnostica, anche in primo accesso,

da parte di tutti gli specialisti e massimizzazione delle attività finalizzata

al recupero dei PdT;

o la riduzione della genesi dei PdT, le Aziende devono su base

settimanale monitorare l’andamento di genesi dei PdT per ridurne

progressivamente la consistenza attraverso una programmazione

rimodulabile in base al fabbisogno espresso;

o l’acquisto dal privato accreditato convenzionato con l’obiettivo è di

recuperare nel più breve tempo possibile tutte le prestazioni già inserite

nei percorsi di tutela e quelle di nuova genesi in base ad un criterio di

prossimità che permetta al cittadino di ricevere la prestazione nel

territorio di residenza ovvero, ove non presente, nel territorio limitrofo;

o la prosecuzione della presa in carico delle prestazioni di II livello Tutte le strutture e tutti gli specialisti devono garantire la presa in carico

con prescrizione delle prestazioni di approfondimenti/completamento

diagnostico e/o di follow-up. Il paziente non deve essere rinviato al

MMG/PLS per le prescrizioni di esami di II livello;

o Il potenziamento dell’appropriatezza prescrittiva;

o l’utilizzo della telemedicina anche in Farmacia con la farmacia dei

servizi;

o il monitoraggio costante dell’offerta e dell’erogazione delle prestazioni.

per i ricoveri chirurgici la gestione del percorso chirurgico in maniera

uniforme ed omogenea in tutte le aziende e il recupero degli interventi

chirurgici inseriti in lista di attesa, attraverso:

o la massimizzazione attività delle sale operatorie – Le sale operatorie

devono essere utilizzate a pieno regime con separazione del percorso

urgente da quello programmato nel rispetto delle indicazioni dei

regolamenti adottati dalle singole aziende in linea con le linee di indirizzo

regionali;

o la massimizzazione delle attività in produttività aggiuntiva finalizzata

al recupero dei ricoveri in lista di attesa stratificati per classe di

complessità, classe di priorità e data di inserimento in lista di attesa con

programmazione di sedute aggiuntive nelle proprie sedi ospedaliere e

programmazione di sedute aggiuntive in sedi ospedaliere di altre

strutture pubbliche sempre per il recupero degli interventi in lista di

attesa. Ciò si realizza con la formalizzazione di specifici accordi fra

aziende per l’utilizzo degli spazi delle sale operatorie presenti in

tutti gli ospedali della rete ospedaliera regionale per il pieno

efficientamento di tutte le sale operatorie disponibili nella rete

ospedaliera umbra come previsto dalle disposizioni della DGR n.

1406/2023;

o il trasferimento in chirurgia ambulatoriale degli interventi previsti

dalla DGR n. 194 del 06/03/2024 recante “Art. 6 comma 8 del RR

9/2023. Classificazione e requisiti delle prestazioni di chirurgia

ambulatoriale”, con programmazione di sedute anche in produttività

aggiuntiva. Lo scopo è quello. di ridurre il tasso di ospedalizzazione;

ridurre i ricoveri impropri e ottimizzare la gestione dei posti letto nelle

U.O. chirurgiche; ridurre le infezioni ospedaliere; ottimizzare le liste di

attesa, in rapporto agli obiettivi aziendali e regionali, con incremento

dell’offerta e conseguente riduzione delle liste d’attesa; omogeneizzare e

conformare i comportamenti degli operatori e gli accessi alle strutture

chirurgiche, attraverso percorsi certi, virtuosi e tracciabili; attuare setting

assistenziali che garantiscano la razionalizzazione dell’attività chirurgica,

la sicurezza del paziente ed il contenimento della spesa;

o il recupero della mobilità passiva: quella delle prestazioni di Alta

specialità recuperabile ovvero solo per quelli garantibili all’interno della

Regione in particolare quella ortopedica che mostra progressivi

incrementi verso le strutture pubbliche e private extraregionali,

principalmente quelle di confine; quella relativa ai DRG di bassa-media

complessità; quella relativa ai DRG potenzialmente inappropriati;

o il monitoraggio della produzione chirurgica, delle attività di

recupero degli interventi chirurgici e di utilizzo delle sale operatorie

come previsto dal regolamento di sala operatoria con incontri periodici in

Direzione di Presidio per illustrare l’andamento ‘uso delle sale

operatorie.

Relativamente alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, dopo la

preadozione (DGR 1418/2022) del documento recante la revisione del

Provvedimento generale di programmazione di adeguamento della dotazione dei

posti letto ospedalieri accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del

Servizio Sanitario regionale, adottato ex DM 70/2015 con DGR n. 212 del

29/02/2016 e della DGR 1182/2022 relativa al terzo polo sanitario regionale –

derivante dall’ integrazione funzionale dei presidi ospedalieri “SAN

GIOVANNI BATTISTA” di Foligno e “SAN MATTEO DEGLI INFERMI” di

Spoleto”, da interlocuzioni con gli uffici del Ministero della Salute si è reso

necessario procedere al riallineamento dei posti letto previsti dalla DGR

212/2016, anche alla luce delle modifiche intervenute a causa della conversione

dei posti letto durante il COVID ed il successivo incremento dei PL di terapia

intensiva e semi intensiva previsto dal DL 34/2020.

Ciò ha determinato la necessità di approvare con DGR 1399/2023 un nuovo

documento di revisione della rete ospedaliera che preveda da una prima

implementazione della DGR 212/2016 nel contesto attuale, rendendo operative

tutte le strutture esistenti ed attivando il c.d. Terzo Polo, di cui alla DGR

1182/2022, con riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza e delle reti

cliniche in attuazione di tali previsioni. La riconfigurazione del ruolo rispettivo di

assistenza ospedaliera e territoriale, integrate tra di loro, consentirà di conseguire

due fondamentali risultati di interesse pubblico:

definire la mission specifica di ciascun nodo della rete ospedaliera e

territoriale, con conseguente allineamento di posti letto e personale agli

standard ministeriali, in modo da consentire l’effettiva ed presa in carico del

cittadino in base ai bisogni di salute, in modo da garantire allo stesso cure di

qualità e più sicure;

allocazione ed utilizzo maggiormente appropriato delle risorse, nel rispetto di

quelle programmate, con un incremento della produttività del SSR nel suo

complesso.

A tal fine è stata altresì prevista per l’efficientamento e messa in sicurezza della

rete di emergenza urgenza con DGR 1065/2023 la costituzione presso

l’Azienda capofila AOPG del Dipartimento Interaziendale regionale di

Emergenza Urgenza (DIREU) ed approvate le relative Linee guida.

Ciò ha reso possibile anche l’attivazione del servizio di Elisoccorso

regionale, con sede presso l’aeroporto di Foligno, in sostituzione di quello in

convenzione con le Marche, in grado di garantire a tutta la popolazione umbra,

anche nelle zone più difficili da raggiungere con i tradizionali mezzi di soccorso,

una gestione idonea ed appropriata delle emergenze urgenze per le patologie

tempo-dipendenti.

Sulla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale impatta anche il

Protocollo generale d’intesa tra Regione Umbria e Università degli Studi di

Perugia in attuazione dell’art. 1, comma 1, D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del

DPCM 24 maggio 2001 e ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della

legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, preadottato con DGR n. 364 del 20 aprile

2022 che ha previsto l’istituzione delle AAOOUU di Perugia e Terni. In proposito

si evidenzia altresì che con DGR 59/2024 è stata disposta la sostituzione

dell’Allegato “C” al Protocollo generale di Intesa fra Regione Umbria e Università

degli Studi di Perugia, sottoscritto in data 20 aprile 2015 e ss.ii.mm, recante

“Organizzazione Dipartimentale Strutture Complesse e Strutture Semplici

Dipartimentali delle Aziende Ospedaliere di Perugia e di Terni Nuovo Allegato

“C”, che andrà a confluire nei Protocolli attuativi Titolo VII, art 26, c. A e B del

protocollo di intesa tra Regione e Università per la costituzione delle Aziende

Ospedaliero Universitarie, integrate pre-adottato con la citata DGR 364/2022.

Alla base della capacità dei sistemi sanitari di produrre salute ci sono anche gli

investimenti che possono essere attivati nel settore. A tale riguardo, nel

corso della legislatura, la Regione Umbria ha dato priorità al finanziamento di

interventi relativi alla messa in sicurezza ed all’ammodernamento

tecnologico delle strutture sanitarie.

In particolare, è stata data attuazione al Programma pluriennale di interventi in

materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del

patrimonio sanitario pubblico, principalmente attraverso la gestione degli Accordi

di programma sottoscritti dalla Regione Umbria e dal Ministero della Salute, di

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 05/03/2013 ed in

data 12/12/2016, per l’utilizzo delle risorse ex art. 20 l.n. 67/88.

L’Accordo di programma del 05/03/2013 prevede il finanziamento di n. 28

risultano conclusi. L’Accordo di programma del 12/12/2016 prevede il

di cui n. 18 risultano conclusi.

Nel corso della legislatura la Giunta Regionale ha, inoltre, approvato il

Documento programmatico per gli investimenti in edilizia e tecnologie

sanitarie della Regione Umbria, quale documento propedeutico alla

sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma per il settore degli

investimenti sanitari, per l’utilizzo delle risorse ex art. 20 l.n. 67/88.

Con tale documento si prevede la realizzazione di n. 52 interventi, per un

delle strutture sanitarie, all’adeguamento antincendio, alla ristrutturazione

ed all’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie.

Inoltre, sono stati gestiti finanziamenti, ai sensi dell’art. 1 commi da 833 a 843

della l. 145/2018, per la realizzazione di interventi di adeguamento alle norme

risultano tutti conclusi.

Sempre nell’ottica di garantire la messa in sicurezza delle strutture, risultano

finanziati n. 3 interventi per l’adeguamento a norma degli impianti antincendio

Risultano anche in fase di perfezionamento due accordi da stipulare con il

Ministero della Salute per l’utilizzo del Fondo per il rilancio degli investimenti delle

Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese, previsto sia dalla

legge n. 145/2018, che dalla legge n. 160/2019. Con riferimento alla l. 145/2018,

si prevede di finanziare n. 4 interventi di miglioramento sismico, per un totale di €

5 interventi di edilizia sanitaria e n. 2 di sostenibilità ambientale ed

In data 30/10/2023, la Presidente della Regione Umbria ha, inoltre, firmato

l’Accordo con il Ministero della Salute per l’utilizzo delle risorse del fondo

finalizzato alla ristrutturazione ed alla riqualificazione energetica delle

strutture degli ex Ospedali psichiatrici dismessi, per l’importo complessivo di

€ 303.308,57.

Infine, con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2021 e

del 14 settembre 2022 – adottati su proposta del Ministro della Salute, di concerto

con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono state confermate/

aggiornate le iniziative di elevata utilità sociale nell’ambito dell’edilizia

sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i Servizi sanitari regionali e

l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, precedentemente

individuate con il DPCM del 24 dicembre 2018.

Tra tali iniziative risultano compresi anche i seguenti interventi:

Azienda USL Umbria n. 2, Nuovo ospedale Narni – Amelia, per un importo

indicativo di circa 84,5 M€;

Azienda USL Umbria n. 2, Città della salute di Terni, per un importo

indicativo di circa 26 M€;

Azienda USL Umbria n. 2, Centro servizi Foligno, per un importo indicativo di

circa 18 M€;

Azienda Ospedaliera di Terni, Realizzazione di un nuovo blocco funzionale

all’interno dell’area dell’ospedale per un importo indicativo di circa 100 M€.

Tra le opere principali di edilizia sanitaria correlate anche a quanto sopra, è

doveroso ricordare il lungo percorso per la ri-progettazione, l’appostamento di

risorse, la soluzione del problema accessibilità con nuovi progetti e risorse, il

lavoro per il finanziamento INAIL che sblocca le risorse ex art.20 prima

appostate, la successiva attività amministrativa che porterà all’appalto INAIL per

il Nuovo Ospedale di Narni Amelia, spoke dell’Ospedale di Terni.

Ospedale di Terni che è oggetto di continui miglioramenti infrastrutturali nell’ottica

però della realizzazione del Nuovo Ospedale Hub di Terni, punto di riferimento

sanitario regionale insieme a Perugia.

Proprio per conseguire anche questo obiettivo non si sta trascurando alcuna

strada, ed è già stata effettuata in atti la ricognizione sulle risorse finanziarie

regionali che l’esecutivo può rendere disponibili, pari a 116 milioni di euro circa,

oltre che delle possibilità tecnico-amministrative-progettuali praticabili (project

financing, intero finanziamento pubblico INAIL, mix tra finanziamento

INAIL/governativo e regionale) che presentano ognuna vincoli, opportunità e

specificità.

Alla data di approvazione del presente documento è però pervenuta una

proposta di Project Financing attualmente in fase di valutazione secondo le

procedure di legge e, stante il fatto, questo sospende la valutazione di altre

alternative fino ad esito valutativo del Project summenzionato.

Il Turismo

Il programma di governo ha individuato il turismo quale driver fondamentale per

lo sviluppo dell’Umbria considerando il territorio regionale come una

destinazione unitaria. La strategia di intervento è stata improntata all’attivazione

di politiche coordinate sia sul versante dell’offerta che della domanda.

Per quanto riguarda il rafforzamento dell’offerta gli strumenti finanziari a

disposizione sono stati utilizzati secondo due grandi filoni di intervento: il

sostegno alla qualificazione delle imprese ricettive e l’incentivo ai Comuni a

creare prodotti turistici sostenibili premiando contestualmente l’integrazione.

Numerosi sono stati gli interventi a favore delle imprese messi in campo nel

COVID-19 che hanno visto il turismo come uno dei settori maggiormente colpiti.

L’azione regionale è stata orientata a supportare in questa fase la tenuta delle

imprese mediante aiuti, coordinati con quelli nazionali.

Il superamento della fase emergenziale ha visto l’attivazione di uno specifico

strumento con una dotazione finanziaria di oltre 24 milioni di euro che ha

consentito di riqualificare oltre 200 strutture e l’attivazione di azioni per la

realizzazione di azioni di promo-commercializzazione da parte di consorzi di

operatori

Altrettanto numerosi e significativi sono stati gli interventi finalizzati al

rafforzamento dell’offerta territoriale con l’obiettivo di affermare la destinazione

unitaria regionale attraverso la valorizzazione delle endo-destinazioni e delle

relative eccellenze ed una importante dotazione di risorse finanziarie che grazie

alla capacità degli enti locali hanno consentito di aggregare e identificare di

prodotti turistici e percorsi condivisi e coerenti in modo da superare l’eccessiva

frammentazione del territorio e dei suoi attrattori con una

innovativa

riarticolazione territoriale basata su principi di marketing.

In tema di offerta l’Umbria ha qualificato prioritariamente i prodotti turistici

legati al turismo lento ed esperienziale quello rispetto al quale la Regione è un

benchmark indiscussa a livello nazionale, contribuendo ad aumentare la

popolarità in termini di flussi turistici e la notorietà della destinazione, a

consolidare il primato nazionale della regione nel settore del turismo lento e

sostenibile, e infine a innescare dinamiche positive in termini di nuove

progettazioni e nuovi investimenti. Con riferimento alla governance del settore è

stato consolidato l’ecosistema del turismo lento ed esperienziale formato da Enti

Pubblici e Religiosi, imprese, associazioni civili e religiose, Università e Centri di

Ricerca tale da rendere il sistema regionale pronto ad affrontare appuntamenti

fondamentali quali gli 800 anni dalla morte di San Francesco e il Giubileo 2025.

Particolare attenzione è stata poi riservata al turismo “culturale” sia grazie alla

contingenza di ricorrenze e grandi eventi, sia grazie ad un costante

rafforzamento dell’offerta culturale data dai grandi eventi: basta ricordare, a tale

proposito, la forte evoluzione di Umbria Libri e la creazione di Umbria Cinema.

Per la prima volta, inoltre, è stata attivata una forte sinergia tra il turismo e le

produzioni agroalimentari ed enogastronomiche, tanto che l’Umbria è stata

dichiarata nel 2023 destinazione Best in Travel dalla prestigiosa Lonely Planet

proprio per gli aspetti enogastronomici.

La politiche di stimolo alla domanda, articolate lungo tre direttrici strategiche

coordinate Brand System, Promozione e Comunicazione hanno visto di interventi

di grande rilevanza sia dal punto di vista dell’innovazione nelle strategie che dal

punto di vista delle risorse destinate ad un’azione costante e coerente di

promozione e comunicazione, individuando specifici segmenti di mercato sia sul

mercato italiano che internazionale in grado di produrre flussi assolutamente

significativi in termini di destagionalizzazione, redditività e sostenibilità.

In coerenza con tali strategie è stato realizzato un brand system unitario

connotato dal rilancio del pay-off Umbria Cuore Verde d’Italia, attraverso

l’attivazione di una vera e propria politica di marca sulla base di un preciso set di

principi in grado di descriverne le risorse, le caratteristiche ed il sistema di valori

che ad esse sottendono. Dal 2022, il brand system caratterizza ogni intervento e

ogni presenza dell’Umbria in termini di comunicazione e promozione ed è in

corso un’attività di capillare sensibilizzazione sul territorio regionale al fine di

diffonderne l’utilizzo tra gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

Le azioni promozionali realizzate nel corso della legislatura, nonostante le criticità

create dalla pandemia, negli ultimi anni hanno avuto come obiettivo quello di

favorire i flussi turistici nazionali e internazionali verso l’Umbria integrando attività

di promozione turistica di tipo fieristico con altre tipologie di strumenti ed in

particolare educational tour, workshop BtoB, Roadshow e press tour con

particolare attenzione a tre segmenti di mercato lusso, turismo lento e outdoor,

enogastronomia individuato quale attrattore fondamentale per un viaggio in

Umbria.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

L’attività di comunicazione turistica ha assunto una valenza prioritaria nella

strategia della Regione degli anni successivi alla pandemia.

Le azioni sono state realizzate attraverso una strategia che ha visto l’integrazione

tra campagne di comunicazione off line e on line svolte sui mercati nazionali e

internazionali di riferimento, interventi redazionali sul mercato italiano attraverso

le principali reti televisive e radiofoniche, campagne web massive specie sui

mercati internazionali, progetti speciali on line e off line, e, come prima ricordato,

hanno visto l’Umbria protagonista a livello internazionale con il prestigioso

riconoscimento di destinazione Best in Travel e sulla scena nazionale grazie ai

due Capodanni RAI di Terni e Perugia.

La strategia di comunicazione è stata strutturata da un lato attraverso interventi di

posizionamento, con particolare attenzione all’affermazione del brand system

regionale e dall’altro attraverso azioni di vero e proprio advertising, in

concomitanza con i principali momenti della stagione turistica, con di media 3

campagna all’anno (primavera, estate e autunno-inverno).

All’interno della generale strategia di posizionamento, come sopra indicata, nel

corso degli anni di riferimento sono stati individuati, ad integrazione del pay off

“Umbria cuore verde d’Italia” dei claim specifici, volti a rappresentare l’Umbria in

relazione alle stagionalità e alle congiunture, a partire dai grandi eventi.

Dal 2023, con la ripartenza del turismo internazionale, è stato dato fortissimo

impulso alle campagne di comunicazione sui mercati internazionali, condotte

quasi esclusivamente attraverso il web, con un investimento che, solo per la

L’incremento dell’investimento medio in comunicazione rispetto al periodo

precedente è stato del 35,77%.

Sotto il profilo delle condizioni abilitanti per lo sviluppo del turismo la legislatura

ha visto la realizzazione di investimenti significati nel portale Umbriatourism

(UT), lo strumento ed ecosistema digitale della Regione Umbria utile

all’attuazione delle strategie della destinazione attraverso la gestione digitale

integrata di contenuti, di servizi e di promozione dell’offerta dei prodotti turistici.

La realizzazione di un’architettura integrata consente oggi la gestione di

contenuti clusterizzati in categorie coerenti con le indicazioni editoriali del TDH

nazionale e descrivono l’offerta turistica del territorio negli ambiti tematici e

prodotti turistici che la caratterizzano.

Al tempo stesso le funzioni di destination management system consentono la

pubblicazione delle offerte create dagli operatori turistici accreditati permettendo

al turista di visualizzare e prenotare le soluzioni di viaggio più appropriate alle

sue esigenze.

Il sistema consente di favorire la promo commercializzazione delle offerte e dei

servizi turistici anche attraverso Campagne Google e Meta impostate e gestite

grazie alle più moderne applicazioni dell’intelligenza artificiale e di attivare di

azioni di posizionamento nazionale e internazionale.

Per la realizzazione delle suddette politiche nel periodo 2020-2023 sono stati

messi in campo i seguenti investimenti:

turistica (imprese turistiche, Comuni, eventi, …)

comunicazione).

Le iniziative complessivamente messe in campo hanno restituito importanti e

considerevoli risultati in termini di flussi turistici. Il dato relativo al 2023 evidenzia

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

prima dalla Regione Umbria.

I Grandi Eventi

L’Umbria nel corso di questi ultimi anni ha innovato profondamente

l’attrattività della regione grazie a politiche ed investimenti tesi a valorizzare

il ruolo dei Grandi Eventi che in questi anni hanno fatto da straordinario

volano per il posizionamento dell’immagine dell’Umbria, per l’arricchimento

culturale, per la promozione del territorio, per l‘attrattività turistica e per i risvolti

economici che ne sono derivati.

Un impegno, da parte dell’Ente regionale, che ha riguardato e riguarda il

sostegno sotto il punto di vista organizzativo, logistico ed economico, per

appuntamenti che coniugano l’alto livello artistico con quello attrattivo sia per il

pubblico regionale che non, che hanno la capacità di integrarsi e rappresentare

le caratteristiche culturali, identitarie, valoriali e naturalistiche delle diverse realtà

regionali.

Durante la legislatura sono stati quindi attivati investimenti in ambiti molto

diversificati con l’obiettivo di rafforzare occasione di intrattenimento, di

spettacolo e cultura determinando effetti positivi in termini di ricadute sul tessuto

socio economico locale.

L’impegno dell’Ente si è dunque concentrato su manifestazioni che, oltre a

portare in seno le peculiarità prima descritte, presentano un ulteriore potenziale

di crescita e sviluppo sia delle stesse manifestazioni sia del territorio regionale.

L’operato regionale si è così incentrato su alcune azioni come il

consolidamento delle iniziative esistenti, l’innovazione di eventi per

allargarne il perimetro, la promozione di nuove manifestazioni sia di

carattere permanente sia connessi a ricorrenze di rilievo nazionale, il

sostegno e l’investimento a iniziative in settori coerenti con lo sviluppo

turistico regionale come nel caso dello sport e dell’outdoor.

Per quanto riguarda il primo ambito i risultati conseguiti sul versante dei grandi

eventi culturali regionali vedono confermati e incrementati i sostegni e

l’attenzione nei confronti degli eventi tradizionali e già radicati come, ad esempio,

le rievocazioni e rappresentazioni storiche, in grado di fortificare le radici verso il

passato senza, però, perdere la connessione con il presente, e gli eventi di lungo

corso che da anni legano il proprio nome alla regione come, solo per citarne

alcuni, Umbria Jazz, Festival di Spoleto, Festival di Todi, Festival delle Nazioni,

Festival Internazionale del Giornalismo.

Allo stesso tempo, come detto, la Regione ha avuto l’intuizione e la capacità di

individuare ulteriori manifestazioni, di coglierne le potenzialità, in parte non

espresse, e di agevolare la loro evoluzione.

Tra queste, per fare un elenco rappresentativo, ma non certamente esaustivo, vi

è il sostegno crescente e determinante a: Suoni Controvento, che grazie alla

formula studiata con la Regione ha permesso alla manifestazione di espandersi

in tutta l’Umbria proponendo in straordinarie location naturalistiche appuntamenti

che spaziano dalla musica, alla letteratura, passando per il teatro, e mettendo in

pratica cosa voglia dire creare eventi ambientalmente sostenibili; Seed, vetrina

internazionale sulla sostenibilità architettura e design, che avvalora l’Umbria

come modello internazionale in questo campo; l’Umbria che Spacca, che si

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

rivolge principalmente a un target giovane (studenti superiori e universitari) e che

grazie al crescente sostegno regionale ha visto il moltiplicarsi sia dei palchi che

propongono gli spettacoli in varie ore della giornata, sia dei temi trattati che

vanno anche oltre la semplice offerta musicale; Moon in June, che con l’apporto

regionale è stata in grado di coinvolgere, oltre alla sede storica dell’Isola

Maggiore, gran parte del territorio del Trasimeno, zona di grande potenzialità

turistica.

E poi il crescente sostegno ad un evento che porta l’Umbria sulle pagine,

cartacee e digitali, di gran parte dei media mondiali e di tutti i social, il Festival

internazionale del giornalismo che ospita pubblico e speaker proveniente da

numerosi Paesi dei cinque continenti. Senza dimenticare, infine, il percorso

costruito con Eurochocolate, manifestazione ormai ben nota in tutta Italia, che in

un momento complesso dovuto alla pandemia, ha visto la Regione impegnata a

tracciare la via che ha portato l’evento a svolgersi al centro Fiere di Bastia

Umbra, location che in quel momento rispondeva al meglio alle esigenze, per poi

ritornare nella sua ubicazione storica del centro di Perugia.

Per quanto riguarda l’innovazione di eventi esistenti, va citata la nuova

dimensione assunta da Umbria Libri che rappresenta un unicum sul piano

nazionale in termini di rigenerazione del format culturale e di contenuti proposti

oltre che di equilibrio in termini di collocazione territoriale.

Tra le iniziative più recenti da ricordare l’Umbria Cinema Festival che ha

registrato un vero e proprio boom non solo in termini di presenze, ma anche per i

dati dei contatti ai social che nel corso dell’ultima edizione hanno registrato oltre

4 milioni di visualizzazioni, con oltre 2 milioni e mezzo di persone che hanno

visitato le pagine dedicate all’evento.

Di grande rilievo sempre sul terreno qualificante della cultura e dell’arte il

coordinamento e la realizzazione di un programma integrato di iniziative in

occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte del Perugino che ha visto

la regione traguardare il valore straordinario dell’artista nell’esposizione della

Galleria Nazionale dell’Umbria, e la collocazione delle sue opere sul territorio

regionale grazie allo stretto coordinamento con le amministrazioni locali.

Dal punto di vista della visibilità della regione una specifica menzione deve

essere riservata al grande impegno profuso per la localizzazione e

l’organizzazione nelle città di Perugia e Terni del capodanno RAI 2022 e 2023

superando la concorrenza di decine di altre location nazionali con evidenti effetti

in termini di notorietà e visibilità dell’Umbria e delle sue destinazioni e prodotti

turistici.

Da ultimo, non certo per importanza, il settore dei grandi eventi sportivi che in

questi anni coerentemente con le vocazioni territoriali hanno visto

l’amministrazione regionale investire anche in partenariato con gli enti locali su

manifestazioni di portata nazionale e internazionale tra cui meritano di essere

segnalati le tappe del Giro d’Italia che anche nel 2024 hanno visto la presenza

significativa delle sedi di arrivo e partenza nelle città dell’Umbria, la

collaborazione all’organizzazione dei campionati europei di pallavolo 2023, i

campionati del mondo di scherma paralimpica 2023 confermando così la

vocazione della regione su questo versante foriero di sviluppi e ricadute

estremamente significative.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Le partecipate regionali

L’azione di indirizzo controllo e monitoraggio dei risultati ha riguardato tutti i

soggetti, enti strumentali, società e fondazioni che rispetto alla mission affidata

svolgono funzioni strategiche per la Regione (18 realtà) e nello specifico:

Gepafin, Sviluppumbria, Puntozero, Parco 3A, Umbria Tpl e Mobilità, Istituto

Clinico Tiberino, Umbriafiere, Sase, Adisu, Afor, Arpa, Arpal, Aur, Ater,

Umbraflor, Scuola di Amministrazione Pubblica, Fondazione per la Prevenzione

dell’Usura e Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz.

Durante la legislatura il costante impegno per il rilancio e la qualificazione delle

attività rispetto hanno consentito una focalizzazione sugli ambiti operativi di

ciascuno di essi al fine adi ampliarne la portata operativa da un lato e dall’altro di

incrementare l’efficienza dal punito di vista dei servizi resi ai cittadini alle imprese

ed all’amministrazione regionale.

Il complesso del volume d’affari è passato dai 140 milioni di euro del 2018

agli oltre 259 del 2023 (+85% e +119 milioni in 5 anni) senza appesantire i

livelli dell’organico che hanno registrato un incremento di soli 39

dipendenti, dai 1.914 del 2018 ai 1.953 del 2022 (ultimo dato disponibile),

con un limitato +2% circa; dati che da soli testimoniano la rilevante crescita

di efficienza del sistema.

L’evidenza dell’azione di efficientamento realizzata è però evidente anche

delle risultanze della gestione economica e finanziaria del sistema dei

soggetti partecipati, che hanno consentito in questi anni di raggiugere

sempre l’equilibrio di bilancio per gli enti e risultati positivi per le società

partecipate, che tra l’altro impiegano personale per il 98% contrattualizzato a

tempo indeterminato.

Spesso tale risultato è arrivato al termine di cicli complessi di salvataggiorisanamento-rilancio (Sase, Istituto Clinico Tiberino, UmbriaMobilità) o di

necessario urgente risanamento e rilancio per rischio di non continuità

(UmbriaJazz, UmbriaFiere, Umbraflor, Aur), con realtà che rappresentavano tutte

veri e propri dossier ereditati.

L’azione di spending review ha rappresentato un ulteriore elemento strategico

di attenzione rispetto alla governance dei soggetti pubblici regionali registrando

un importante livello di riduzione dei costi per attività non essenziali – relazioni

pubbliche, di rappresentanza, consulenze, missioni, acquisto manutenzione,

noleggio di autovetture – che in molti casi ha consentito riduzioni delle stesse ben

superiori al 50%.

Anche per il 2023 risultano quindi confermate la solidità dei bilanci, la

crescita dei volumi di attività, flussi di cassa positivi con effetti importanti

anche sotto il profilo degli effetti sul bilancio regionale, la qualità dei servizi

erogati e l’impatto rispetto alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e delle

imprese.

Proprio nell’ottica di chiara percezione della missione di servizio specifico per la

Comunità di ogni singola società partecipata si è molto lavorato, e molto si dovrà

lavorare, su relazione e comunicazione con cittadini ed imprese.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Le politiche per la famiglia e la disabilità

La Regione Umbria ha scelto nell’attuale legislatura di mettere al centro delle

politiche proprio la famiglia, investendo sia in servizi che in altre forme di

interventi a favore di questa. Quando si parla di famiglia oggi, infatti, non è

possibile non porre attenzione particolare al fenomeno della denatalità che sta

interessando l’Italia ed in primis la nostra Regione.

Infatti il numero medio di figli per donna in Umbria è pari a 1 (a fronte del 1,25 del

2021), mentre il numero medio di nascite è ormai da oltre un biennio inferiore ai 5

mila bambini all’anno.

La diminuzione delle potenziali madri rende, anno dopo anno, sempre più

complicato ottenere risultati soddisfacenti da politiche a sostegno della natalità e

della famiglia, ma nonostante ciò questa Regione ha investito risorse per la

realizzazione di interventi diversificati che riguardano sotto vari aspetti la famiglia,

cercando di rafforzare le condizioni che inducono a scegliere di avere un

bambino e radicare il proprio progetto di vita familiare e lavorativa nel territorio di

questa Regione.

Di seguito soltanto alcuni degli interventi approvati dalla Giunta regionale per

favorire la natalità:

è stato riconosciuto un contributo economico di € 500,00 alle famiglie per

ogni bambino avuto nell’anno di riferimento tramite apposito avviso, con un

investimento complessivo che, a partire dal 2021, è stato pari a €

è stato dato riconoscimento al ruolo svolto dalle famiglie numerose (con

almeno 4 figli), elargendo loro un contributo annuale di € 180,00 per ogni

figlio minore presente nel nucleo. L’ammontare complessivo delle risorse

investite, a partire dal 2019 ad oggi, è di circa 1 milione di euro;

è stata strutturata una misura per favorire la conciliazione di vita e lavoro

delle donne, nonché la permanenza e/o il rientro della donna divenuta madre

nel mondo del lavoro mediante il riconoscimento di un contributo di €

1.200,00 alle donne-madri nel primo anno di vita del bambino, investendo dal

2021-2027;

sono stati garantiti i servizi di base erogati dalla rete territoriale in favore

della famiglia, dapprima con le misure avviate con la programmazione POR

FSE 2014-2020 e poi, dal 2023 ad oggi, proseguite con le misure a valere

sulla programmazione regionale FSE + 2021-2027 quali: il servizio di

assistenza domiciliare ai minori, i laboratori educativi anche in piccoli gruppi,

azioni di sostegno alla genitorialità e “accompagnamento” per gli adulti che

vivono difficoltà nel loro ruolo genitoriale, il servizio di incontri protetti e

facilitanti anche per minori con DSA, il servizio dello spazio neutro, il pronto

Intervento sociale, la mediazione familiare. Tali misure contribuiscono,

direttamente e indirettamente, a supportare le famiglie nella cura dei

componenti più fragili. Particolare attenzione è stata rivolta alle famiglie di

minori con disabilità attraverso il potenziamento del servizio di assistenza

domiciliare, del servizio di integrazione scolastica servizi di prossimità e del

servizio di assistenza domiciliare educativa-ludico ricreativa da attuare

durante il periodo estivo. Complessivamente l’investimento per questi servizi

per il periodo 2019-2023 è di circa 13 milioni. Si è data prosecuzione a questi

servizi con le risorse riferite alla nuova programmazione ‘21-‘27 con un

investimento di oltre 4 milioni di euro a partire dal 2023.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Non sono mancati nel corso della legislatura i finanziamenti annuali discendenti

dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia che ha garantito la possibilità

di realizzare interventi di sostegno alla genitorialità anche con carattere

innovativo, come testimoniato dalla realizzazione del progetto “Percorso

nascita”, che ha visto il coinvolgimento dei consultori sanitari per la parte di

competenza sociale e/o dei centri per la famiglia, rivolto alle famiglie in attesa di

un bambino e fino a 1.000 giorni di vita dello stesso. Il percorso nascita vuole

rappresentare un punto di riferimento e accoglienza per la promozione del

benessere della famiglia, della madre e del bambino, diventando un metodo di

prevenzione del disagio socio sanitario e di valutazione del rischio, quale forma di

prevenzione rispetto ad alcuni fattori di rischio insiti nella maternità ed in quanto

tali fondamentali e alla base della salute pubblica. Dal 2021 ad oggi sono state

Sempre nell’ambito della Programmazione Europea 2014-2020 sono state

investite risorse a favore delle Città Urbane della Regione per sostenere servizi di

educazione territoriale ed i centri per la famiglia per un complessivo impiego di

della regione, per rafforzare la vita di comunità attraverso la qualificazione ed il

potenziamento di interventi socio-educativi e socio – assistenziali, al fine di

diminuire i fenomeni di disagio familiare e sviluppare le abilità sociali di tutti i

componenti per il rafforzamento della possibilità di inclusione e di aggregazione,

Infine per far maturare una consapevolezza di maggior favore nei confronti della

famiglia ed a riprova dell’attenzione rivolta al tema da parte della Regione

Umbria, questa è entrata far parte del novero delle Regioni aderenti al Network

Amici delle Famiglie attraverso la sottoscrizione nel 2023 di un Protocollo

d’Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, che consentirà lo scambio di

buone pratiche implementate dalle Amministrazioni nell’ambito delle politiche

familiari, la promozione di strumenti quali marchi famiglia, standard famiglia, piani

famiglia, distretti famiglia, la sussidiarietà orizzontale e sistemi premianti nella vita

amministrativa e di governo dell’istituzione, la promozione dell’attivazione di

processi virtuosi per promuovere il miglioramento delle politiche di conciliazione

tra vita familiare e lavorativa.

Si ricordano anche i seguenti interventi a favore delle famiglie:

Interventi per le famiglie

Borse di studio scolastiche

Centri estivi

Borse di studio

universitarie

Rimborso tasse

universitarie

Interventi 0-6

Sostegno natalità

Voucher sport

Totale euro

770.000

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Per sistematizzare e stabilizzare le misure poste in essere a sostegno della

famiglia in questa legislatura è in via di approvazione la Legge sulla Famiglia,

sostenuta da Maggioranza, Giunta e Presidente, volta ad inquadrare il sistema

creato di misure e di sostegni strutturati e strutturali al progetto di vita

familiare in tutte le sue fasi, in considerazione che la famiglia continua a

costituire la prima e fondamentale cellula della nostra società. La proposta di

legge sulle politiche familiari sta completando il suo iter legislativo nella

commissione competente.

La nuova Legge si occupa di ogni aspetto che possa essere di sostegno alla

famiglia e vuole consolidare il lavoro fattuale e culturale già intrapreso dalla

Giunta. Si pone l’attenzione perciò ai nuclei numerosi come a quelli

monoparentali, alle situazioni più critiche, sostenendo sempre minori e

genitorialità e promuovendo politiche trasversali grazie alla creazione di un

dipartimento ad hoc che possa sintetizzare le risposte ai bisogni in maniera

sinergica, senza dispersioni di risorse pubbliche. Nella legge si prevede anche

l’inserimento sperimentale del “fattore famiglia”, già utilizzato in altre Regioni,

affinché possa essere un metodo di maggiore garanzia di equità dell’Isee per le

famiglie, valutandone il reale disagio. In tutta l’Umbria abbiamo esempi di Comuni

che stanno adottando politiche efficaci per la famiglia.

Negli ultimi cinque anni le politiche in materia di disabilità sono state un

punto focale della programmazione regionale, attuata ponendo al centro del

sistema la persona, con i suoi bisogni, ma anche con i suoi punti di forza, in

piena adesione ai valori ed agli obiettivi stabiliti a livello internazionale attraverso

l’ONU. In adesione ai principi sanciti dalla Convenzione ONU (ratificata con

Legge n. 18 del 3 marzo 2009) la partecipazione delle persone con disabilità è

stata garantita attraverso:

l’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità,

quale luogo di studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e

delle loro famiglie, oltreché luogo dal quale orientare le conseguenti azioni

volte a garantire i diritti sanciti dalla convenzione ONU. I lavori

primo quaderno denominato “Pandemia e persone con disabilità in Umbria:

l’impatto del Covid-19 sulle condizioni di vita e sui servizi”.

il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito con

Legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1, nominato con DPGR del 24 agosto

2022, n. 43;

il Tavolo di coordinamento istituito, da ultimo, con DGR n. 1124 del

31/10/2023, è composto da: ANCI Umbria, Direttore dell’USL Umbria 1 e

dell’USL Umbria 2, Presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione

delle persone con disabilità, Garante regionale dei diritti delle persone con

disabilità, Presidenti delle federazioni maggiormente rappresentative in

materia di disabilità presenti nella Regione Umbria. Il Tavolo di

coordinamento regionale in materia di disabilità è il luogo nel quale far

convergere gli argomenti di rilievo in materia di disabilità e Convenzione

ONU, da quello dell’intervento in materia di Vita indipendente e

dell’inclusione sociale, all’insieme degli interventi a favore delle persone con

disabilità attraverso un confronto attivo. Le principali aree tematiche oggetto

di trattazione nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti sono: Vita indipendente,

L. 112/2016, Budget di progetto LEA/LEPS e l’inclusione scolastica e sociolavorativa.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

In base ai principi sanciti dalla Convenzione ONU e, in particolare, dall’art. 19 la

programmazione attuata nel corso della legislatura è centrata in tutti gli ambiti

della vita della persona con disabilità e sull’intero arco di vita della stessa e della

sua famiglia ed in particolare ha riguardato:

nell’ambito della tutela, dell’inclusione socio-educativa del minore con

disabilità sono stati attivati, attraverso il servizio di Assistenza domiciliare,

interventi di supporto socio-educativo, inclusione scolastica e sociale, a

valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 che si aggiungono ai Fondi

regionali e nazionali per un ammontare di circa 3.5 milioni;

nell’ambito dell’inclusione socio-lavorativa è stato potenziato il Servizio di

accompagnamento al lavoro (SAL) con un finanziamento di circa 3.5 milioni

e con una programmazione condivisa con ogni Zona sociale, articolando gli

interventi in due macro aggregati: i giovani con disabilità e gli adulti, vista la

particolare situazione di fragilità dei primi e la difficoltà degli stessi ad

inserirsi nel contesto socio-lavorativo una volta terminato il periodo

dell’istruzione di secondo grado (risorse a valere sul POR FSE 2014-2020);

nell’ambito della promozione e dell’autodeterminazione sono stati inoltre

finanziati con il POR FSE 2014-2020 azioni tese a promuovere l’autonomia

possibile e la vita indipendente delle persone con disabilità. Nella Regione

Umbria la “Vita Indipendente” si struttura mediante l’elaborazione di progetti

individualizzati nell’ambito dei quali viene garantito il coinvolgimento diretto

della persona, con particolare attenzione alla sua capacità ad

autodeterminarsi. Parlare di “vita indipendente e autonomia” significa, in

estrema sintesi, garantire alle persone la possibilità di partecipare

attivamente alla vita sociale, di prendere decisioni autonome sui propri

obiettivi, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva in tutti gli ambiti

di vita attraverso un processo di empowerment e di autodeterminazione,

riconoscendo il valore della diversità e il diritto di ciascun individuo di vivere

una vita piena e soddisfacente. Nel quinquennio sono state destinate, a

valere sul POR FSE 2014-2020 risorse per oltre 5 milioni di euro. Ai quali si

aggiungono le risorse regionali annualmente trasferite ai Comuni capofila di

Zona sociale interamente vincolate a supportare percorsi di domiciliarità

delle persone non autosufficienti ed in parte vincolate a sostenere la vita

indipendente (DGR 406/2022 e DGR 1394/2022).

Tra gli interventi finanziati con risorse nazionali vi sono:

L. 112/2016: la programmazione regionale ha disciplinato misure di

assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con

disabilità grave, prive di sostegno familiare, attraverso la progressiva presa

in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

Nel quinquennio le risorse finanziarie programmate ammontano ad oltre 4

milioni di euro.

Decreto del 29 novembre 2021: nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle

persone con disabilità, con DGR n. 1202/2022 sono stati implementati

sull’intero regionale, per il tramite dei Comuni capofila delle Zone

sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno, interventi relativamente ad attività

ludico-sportive, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone

con disabilità, a servizi in ambito sportivo;

Decreto 29 luglio 2022, nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone

con disabilità, con DGR n. 1401/2022 sono stati attuati progetti volti alla

promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con

disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

inclusione sociale. L’attuazione della misura è avvenuta per il tramite dei

Comuni capofila di Zona Sociale.

Decreto del 14/02/2023 – Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con

ipoacusia, annualità 2021 e 2022, con DGR n. 823/2023, si è dato avvio al

progetto SAIS 2.0 – Regione Umbria, finanziamento finalizzato alla diffusione

dei servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS) e in Lingua dei

segni italiana tattile (LIST) e di sottotitolazione, nonché per favorire l’uso di

tecnologie innovative, finalizzate all’abbattimento delle barriere alla

comunicazione.

La ricostruzione delle aree colpite dal Sisma 2016

Al termine della legislatura 2019-2024, rendere conto dello stato di attuazione

del programma di governo e dell’operato dell’amministrazione regionale non è

solo un dovere nei confronti dei cittadini, ma anche un’azione di responsabilità e

di trasparenza.

Tra gli obiettivi strategici di legislatura, quello relativo alla ricostruzione privata

e pubblica post sisma 2016 ha avuto un ruolo di primissimo piano nelle politiche

regionali, le quali si sono rivelate più forti del terremoto e della crisi

economica. Non a caso, partendo a Dicembre 2019 dalla rimozione delle

macerie ancora da effettuare, semplificazione ed accelerazione sono state

nel quinquennio 2019-2024 le parole d’ordine che la Regione Umbria,

attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, ha posto alla base del tangibile

cambio di passo che si è registrato nella ricostruzione post-sisma, nonostante il

difficile contesto congiunturale he ha determinato un fortissimo aumento dei

costi. Fondamentale in questo processo di ricostruzione è stato il lavoro di

squadra che la Regione Umbria, insieme all’USR Umbria e alla Struttura del

Commissario, ha messo in atto con i Comuni, le Province, le Diocesi e tutti gli

attori istituzionali, nonché con la Rete delle Professioni Tecniche, le associazioni

e le comunità locali che hanno dato prova di grande dignità, senso di

appartenenza e capacità di reagire alle avversità.

Fino dai primi mesi del 2020 l’Umbria si è spesa in Comitato Istituzionale per

indirizzare l’allora Commissario ad adottare importanti provvedimenti di concreta

semplificazione delle procedure che hanno portato all’emanazione dell’O.C.

n.100/2020; tale processo di semplificazione è continuato fino ad arrivare al

Testo Unico di cui all’O.C. n. 130/2022. Questo intenso lavoro di semplificazione

e riorganizzazione amministrativa ha permesso il raggiungimento di importanti

risultati che hanno consentito alle famiglie e alle imprese di rientrare, in tempi

certi e più brevi, nelle proprie case e nei luoghi di lavoro originari. Ad oggi in

Umbria i cantieri avviati sono stati 3.097 di cui 1.809 già conclusi. Inoltre, a

fronte di un totale di 4.784 istanze presentate all’USR Umbria ben 3.141

risultano concesse e 699 rigettate o archiviate su istanza di parte.

I dati dimostrano che lo stato di attuazione della ricostruzione privata che

strettamente compete all’USR Umbria è rappresentato da una percentuale

pari all’85% di pratiche evase sul totale delle istanze presentate. In particolare,

la ricostruzione dei danni lievi può ritenersi pressoché conclusa con una

percentuale di evasione delle istanze pari a circa il 90% del totale di quelle

presentate.

Quanto agli importi richiesti con le istanze di contributo, in Umbria, ad oggi,

liquidati.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Questa legislatura ha centrato anche altri obiettivi importanti:

– nella pianificazione strategica con l’approvazione dei Programmi

Straordinari Ricostruzione (P.S.R.) di Norcia (2021), Cascia (2022) e

Preci (2022)

investimenti produttivi nei territori dei comuni del cratere;

La legislatura 2019-2024 si è caratterizzata anche per un cambio di passo nella

ricostruzione pubblica. Per raggiungere questo considerevole traguardo ed

imprimere una accelerazione nella ricostruzione pubblica sono state emanate

ordinanze speciali che riguardano, in particolare, i comuni di Cascia, Norcia e

Preci ma anche interventi in 53 edifici scolastici di tutta la Regione Umbria.

Fondamentale è stato l’apporto degli Uffici Regionali e dell’assessorato

alle Infrastrutture, che ha assunto il ruolo di stazione appaltante di molteplici

opere pubbliche strategiche quali, a titolo esemplificativo, gli ospedali di Norcia e

Cascia, la casa di riposo Fusconi-Lombrici, il centro storico di Castelluccio, il

centro per il recupero dei beni culturali di Spoleto e tanti altri cantieri che di

seguito evidenziati.

Sono anche qui i numeri a testimoniare il grande lavoro svolto dalla Regione

Umbria e dall’USR Umbria: a seguito delle operazioni intercorse negli anni e

riguardanti accorpamenti, inserimenti ex-novo e rimodulazione di alcuni importi, il

totale aggiornato conta 432 interventi attuati dalla Regione anche attraverso

l’Ufficio Speciale Ricostruzione, ovvero dai Comuni e dagli enti locali interessati,

previo specifico atto di delega da parte della Presidente della Regione Umbria in

qualità di Vice Commissario.

Nella tabella che segue vengono individuate le tipologie degli interventi che

riguardano l’Umbria, il numero e l’importo complessivo assegnato in euro:

DESCRIZIONE TIPOLOGIA

Interventi

Importo in euro

Scuole e istituti scolastici

Municipi ed edifici comunali

Ospedali

Edilizia socio-sanitaria

Edilizia residenziale pubblica

Caserme

Dissesti

Cimiteri e opere cimiteriali

Edifici di culto comunali

SMS solidali

Urbanizzazioni e infrastrutture

Altre opere pubbliche

TOTALE

Fonte: Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile della regione

Umbria

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Alle 432 opere pubbliche finanziate, vanno poi aggiunti gli interventi sui beni

culturali attuati tramite le Diocesi e gli Enti Ecclesiastici civilmente

riconosciuti che hanno interessato ulteriori 192 interventi di cui all’ordinanza

emanata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco

d’Assisi, Patrono d’Italia, per un numero complessivo di 203 interventi sulle

chiese e gli edifici di culto in capo alle Diocesi e agli enti Ecclesiastici civilmente

assegnato.

Per ridurre ulteriormente i tempi di appalto delle opere pubbliche, nel 2021 è

stata creata all’intero del USR la sezione ‘Gare e Contratti’ con il compito di

supportare i Comuni nelle complesse procedure di gara, che di seguito si

riportano:

• Ospedale Santa Rita di Cascia. Soggetto attuatore: Regione Umbria

• Ricostruzione dell’ospedale di Norcia. Soggetto attuatore: Regione Umbria

• Consolidamento del corpo stradale SP4 Arronese, comune di Arrone

(TR).

• Strada comunale San Pellegrino –comune di Norcia.

• Recupero e miglioramento sismico APSP Fusconi Lombrici Renzi.

• Mitigazione del rischio idrogeologico in località Ancarano –Comune di

Norcia.

• Ex ospedale S. Florido nel comune di Città di Castello. Soggetto attuatore:

Regione Umbria.

• Mitigazione del rischio idrogeologico in località Valle nel comune di Preci.

• Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno. Soggetto

attuatore USR.

• Sottoservizi della frazione nursina di San Pellegrino. Soggetto attuatore

Comune di Norcia.

• Opere di urbanizzazione frazione nursina di Campi Alto. Soggetto attuatore

Comune di Norcia.

• Ricostruzione del cimitero di Sant’Eutizio nel Comune di Preci. Soggetto

attuatore Comune di Preci.

• Complesso monumentale di San Francesco a Norcia, di proprietà

dell’APSP Fusconi Lombrici Renzi, Soggetto attuatore USR.

• Complesso religioso San Filippo nel comune di Bevagna. Soggetto

attuatore USR.

• Centri di comunità nel comune di Cascia, in località Collegiacone; nel

comune di Preci in località Todiano e a Vallo di Nera, nel capoluogo e nella

frazione di Piedipaterno.

• Accordi Quadro, per l’attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione di

Castelluccio di Norcia.

Una menzione particolare va fatta per il progetto di Castelluccio di Norcia in cui si

è attivato un importante intervento di ricostruzione integrata – pubblico e

privato insieme – che prevede la realizzazione di una grande piastra di

fondazione dotata di isolatori sismici al di sopra della quale ricostruire gli

immobili privati e gli spazi pubblici, utilizzando in parte le pietre derivanti dalle

demolizioni degli edifici preesistenti al fine di porre in essere un intervento di

qualità anche dal punto di vista paesaggistico.

In data 4 Maggio verranno consegnati i lavori al raggruppamento di imprese che

si sono aggiudicati la gara (Edil Moter, Dava e Taddei S.p.A) cui farà seguito la

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

costituzione di una società consortile per la realizzazione dell’opera, denominata

“Officina Castelluccio scarl”.

L’USR Umbria ha dato il via anche alle procedure di ricostruzione nella frazione

nursina di Campi Alto dove si è costituito il consorzio “RicostruiAmo Campi’

finalizzato alla ricostruzione unitaria e coordinata dell’intero borgo storico,

completamente devastato dagli eventi sismici del 2016. Il ‘super consorzio è

formato da 10 consorzi, 101 proprietari, 17 unità minime di intervento (UMI) oltre

alla chiesa di S. Andrea, della Madonna di Piazza e degli Oratori del Santissimo

Sacramento e di San Michele Arcangelo.

Un altro importante risultato raggiunto da questa amministrazione è stato

ottenuto mediante la gestione degli interventi di cui al Fondo Complementare

PNC del PNRR Aree sisma Centro Italia 2009-2016, seguendo le linee di

finanziamento di seguito elencate:

• Misura A3.1 Rigenerazione urbana e territoriale – Progetti di rigenerazione

urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città.

Importo rimodulato a seguito assegnazione Fondi Indifferibili per €

• Misura A3.2 Rigenerazione urbana e territoriale – Progetti per la

conservazione e fruizione dei beni culturali. Importo rimodulato a seguito

• Misura A3.3 Rigenerazione urbana e territoriale – Realizzazione,

implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali,

tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative

di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di

impianti sportivi, ricreativi e di risalita. Importo rimodulato a seguito

• Misura A4.5 Infrastrutture e mobilità – Investimenti sulla rete stradale

comunale. Importo rimodulato a seguito assegnazione Fondi Indifferibili per €

Nella consapevolezza poi che il rafforzamento della rete stradale è un fattore

strategico di sviluppo che consentirà di connettere più efficacemente i diversi

territori del cratere – tra loro e verso l’esterno – è di fondamentale importanza

anche l’approvazione, nel giugno 2023 e in conferenza dei servizi, degli interventi

sulla strada delle Tre Valli, nella tratta Acquasparta e Spoleto, già prevista nel

DEF 2022 e per la quale l’ANAS ha redatto il progetto definitivo da € 520 milioni.

L’intervento è considerato strategico nazionale e il suo completamento è stato

dichiarato primario in quanto si tratta di un’opera che porterà grandissimi

vantaggi per l’intero Centro Italia, fornendo una concreta prospettiva di sviluppo

turistico, economico e produttivo.

Insomma, nella legislatura 2019-2024 il lavoro compiuto dall’USR Umbria nella

ricostruzione post sisma 2016 è stato enorme per i carichi di lavoro altissimi,

per la complessità della materia, per le tempistiche dettate dalle ordinanze e

per le innumerevoli variabili ed imprevisti che in questi anni si sono verificati.

Nonostante ciò è stato dato riscontro alle attese dei committenti, dei

professionisti e delle imprese con l’obiettivo primario non solo di ricostruire

fisicamente il territorio colpito dagli eventi sismici del 2016 ma di renderlo più

sicuro, più vivibile e meglio organizzato.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

I grandi dossier specifici

Acciai Speciali Terni

Dopo l’insediamento del nuovo governo regionale, TK, la proprietà tedesca di

AST, prima industria regionale ed importante componente di export e PIL

regionale, ha riassettato il proprio gruppo, ritenendo proprio il polo ternano

alienabile, ed aprendo così uno dei grandi dossier specifici che l’esecutivo

regionale ha dovuto affrontare.

Si è subito aperta una lunga fase di accurate quanto discrete interlocuzioni tra

proprietà, governo, esecutivo regionale e player del mercato per individuare una

nuova proprietà che rilanciasse una industria strategica per il Paese, in un

contesto internazionale in mutamento.

Con l’acquisizione di Acciai Speciali Terni da parte di Arvedi (oggi AAST),

seguito passo passo anche dalla Regione, si è consolidata la struttura produttiva

dell’Umbria in un settore di base fondamentale per l’intera manifattura nazionale,

con una proprietà italiana e familiare, con cui si è subito condiviso un percorso di

rilancio.

Il piano industriale ed il connesso accordo di programma, ormai solo in

corso di formalizzazione con il governo nazionale, vedono rinnovata la centralità

della siderurgia del polo di Terni nelle strategie nazionali con l’Umbria che

grazie agli investimenti privati ed al sostegno pubblico consolida il ruolo di asset

nazionale dell’acciaio di alta qualità, anche magnetico.

La regione ha seguito costantemente tutte le lunghe fasi dell’operazione di

acquisizione e rilancio partecipando attivamente e giocando un ruolo essenziale

nei tavoli locali, nazionali ed europei che porteranno alla formalizzazione

dell’accordo di programma per la realizzazione di investimenti oltre un miliardo

di euro che traguardano obiettivi produttivi, occupazionali e di sostenibilità

ambientale di rilevante impatto grazie ad interventi di riqualificazione ambientale,

efficientamento e decarbonizzazione delle linee produttive; introduzione

dell’idrogeno come fonte energetica, nuove linee per acciaio elettrico, la

riqualificazione sugli impianti esistenti, investimenti per assicurare la sicurezza e

la sostenibilità ambientale e lo smaltimento nel tempo e nel rispetto di ambiente

salute e sicurezza dei rifiuti.

Nel quadro delle previsioni dell’accordo la regione è stata e sarà parte attiva

nei programmi di riqualificazione infrastrutturale e ambientale, rispetto ai

quali sono stati attivati interventi strategici grazie alle risorse del Fondo Sviluppo

e Coesione con interventi inerenti la viabilità che interessa l’area dello

stabilimento AST di Terni, la gestione delle procedure afferenti gli interventi di

risanamento ambientale che interessano il l’Area SIN Terni, la messa

disposizione di risorse le competenze e la qualificazione dell’occupazione.

La Regione è stata e sarà parte attiva nella soluzione del sempre presente

problema di differenziale di costo energia, particolarmente sentito da tutte le

industrie energivore del territorio ed in particolar modo da AAST, essendosi

attivata presso ENEL e Governo, ferme restando le soluzioni alternative

contemplate dalla Legge Regionale e dalla Legislazione vigente in tema di

concessioni alla scadenza delle stesse (2029).

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

Salvataggio risanamento e rilancio del comparto Monteluce

Per quanto riguarda la complessa vicenda del Fondo Monteluce nel corso del

2022 con la conclusione della procedura che ha portato all’attestazione del piano

asseverato in conformità alle previsioni di legge, il conseguente investimento di

AMPRE srl-Prelios SGR SpA ed il pagamento a saldo e stralcio dei fornitori

perlopiù locali effettuato dagli investitori, ed il piano di rilancio affidato alla

REOCO gestita da Prelios, la Regione ha portato a termine l’operazione di

salvataggio dell’intero comparto.

Il Fondo gestiva una estesa porzione di un quartiere centrale del capoluogo di

regione oggetto, dopo il trasferimento delle attività ospedaliere da quel sito

all’attuale sede di San Sisto, di una operazione immobiliare ereditata dall’attuale

amministrazione, che vede la Regione insieme alla sua finanziaria Gepafin Spa

nel ruolo di quotista di un soggetto che proprio quell’area doveva sviluppare

grazie ad un apporto di immobili di proprietà pubblica, Regione ed Università, di

valore estremamente consistente ed azzerato secondo i documenti prodotti dal

Fondo stesso a giugno 2019.

L’attuale governo regionale, senza alcun apporto di risorse finanziarie

pubbliche, è riuscito quindi a coinvolgere nell’intervento, nel rigoroso

rispetto delle normative, primari operatori nazionali che, dopo aver rilevato

il comparto e liquidato con successo i creditori, ora stanno gestendo la

fase di rilancio dell’importante area, già messa in sicurezza e resa idonea ai

nuovi lavori di completamento.

Il nuovo gestore del Fondo Immobiliare Prelios SGR SpA grazie all’operazione di

salvataggio e delle rinnovate prospettive di sviluppo ha già avviato operazioni di

completamento del comparto attraverso la cessione dell’immobile in cui sorgerà

la Casa della Salute di Perugia ed acquisito manifestazione di interesse

concludente connessa alla razionalizzazione di proprietà pubblica anche

finalizzata ad integrare l’offerta formativa universitaria (da parte di ATER).

Operatori pubblici e privati parimenti stanno manifestando interesse sia allo

sviluppo delle potenzialità esistenti ed in progetto, sia alla realizzazione delle

aree residenziali previste nell’ambito del comparto immobiliare, nonché la

REOCO di Prelios alla data del presente atto sta per comunicare il proprio

cronoprogramma di opere.

A fronte di una situazione che se non governata avrebbe portato al default del

Fondo lasciando una ferita difficilmente rimarginabile nel cuore della città di

Perugia, grazie allo sforzo della Regione Umbria sarà quindi realizzata la

riqualificazione di un importante complesso immobiliare e con essa la

rivitalizzazione di un quartiere strategico e centrale per le funzioni ospitate ed i

servizi pubblici e privati offerti ai cittadini di Perugia ed a tutti gli umbri.

Liquidazione delle Comunità montane

In merito alla liquidazione delle Comunità Montane dell’Umbria il governo

regionale ha impresso una svolta decisiva alla vicenda per il

conseguimento dei necessari obiettivi di trasparenza e tutela della finanza e

del patrimonio pubblico, creando le condizioni per giungere finalmente alla

liquidazione unitaria e alla definitiva chiusura, e risolvere la pesante

situazione finanziaria che riguarda la Comunità montana del TrasimenoMedio Tevere, che presenta un disavanzo enorme rispetto al bacino

amministrato ed una situazione amministrativa di difficilissima gestione.

3. I principali risultati nell’attuazione dei macro obiettivi strategici

La gestione accentrata delle cinque procedure di liquidazione attraverso la

nomina di un unico Commissario Liquidatore – cui non era stato dato corso

precedentemente – ha infatti consentito di poter ricostruire un quadro trasparente

e complessivo del dossier Comunità Montane, di poter evidenziare le situazioni di

disavanzo e di poter coordinare e gestire unitariamente in termini di

coordinamento di attività finalizzate alla tutela della finanza e del patrimonio

pubblico attraverso una serie di misure finalizzate gestione accentrata delle

liquidazioni.

In questo periodo è stato costantemente aggiornato il piano di liquidazione

che evidenzia oggi, grazie alle attività realizzate un incremento del valore

dell’avanzo e un decremento del valore del disavanzo complessivo.

In particolare grazie all’ attenta azione di risanamento è stato approvato

formalmente il rendiconto 2022 per ciascuna Comunità montana. In parallelo la

gestione ha registrato la riduzione del debito per quota TFR non accantonata

durante rapporto di lavoro degli addetti forestali.

Per quanto riguarda la Comunità montana Trasimeno Medio Tevere nello

specifico sono stati riattivati la tesoreria e l’operatività del conto corrente postale

intestato a tale ente ed è stata effettuata l’adesione alla definizione agevolata dei

carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate Riscossione.

A seguito dell’approvazione del regolamento per la vendita dei beni immobili,

sono state avviate le procedure di pubblicazione di ulteriori bandi e rispetto ad

alcuni immobili, consentendo l’effettuazione delle prime dismissioni nonché la

messa a reddito di beni immobili utilizzati in precedenza gratuitamente da Afor,

inserendo negli stessi una clausola che permetterà comunque alla liquidazione di

alienare i beni anche durante la locazione.

Il continuare questa meritoria attività consentirà nel tempo di risparmiare

milioni di euro di finanza pubblica, chiudendo al più presto la liquidazione

delle Comunità Montane, e, all’esito, non gravando sui contribuenti dei

Comuni delle 4 Comunità Montane che presumibilmente chiuderanno in

pareggio grazie all’attività del Commissario e del Governo Regionale ed

alleviando il peso dell’enorme disavanzo ereditato che grava sui

contribuenti dei Comuni della Comunità montana del Trasimeno-Medio

Tevere.

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

GLI INDICATORI SINTETICI DI AGENDA 2030

UMBRIA E ITALIA

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo

sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per il benessere delle

persone, la protezione dell’ambiente e la prosperità dei Paesi.

Per descrivere il grado di attuazione dei singoli SDGs nel contesto nazionale e

nei differenti territori, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), ha

calcolato degli indicatori compositi, che sintetizzano il percorso compiuto nel

raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Nell’Agenda sono individuati 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Goal),

finalizzati a un modello di sviluppo che coniughi gli aspetti economici con

quelli sociali e ambientali, in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni

della generazione presente senza compromettere la possibilità di soddisfare

quelli delle generazioni future.

I 17 obiettivi dell’Agenda 20301 vengono misurati e monitorati nel tempo, per

ricalibrare le politiche e le azioni di intervento. Gli SDGs sono organizzati in un

sistema di 169 sotto obiettivi e 244 indicatori, con i quali vengono delineate a

livello mondiale le direttrici dello sviluppo sostenibile dei prossimi anni.

La finalità è quella di offrire un quadro integrato di informazioni quantitative

comparabile a livello internazionale, per la misurazione del benessere, della

qualità ambientale e della green economy nel quadro dello sviluppo sostenibile.

Le differenze dei livelli di sviluppo sostenibile fra le Regioni sono state

analizzate distribuendo i livelli delle misure da esse ottenuti nell’ultimo anno

disponibile in cinque gruppi omogenei, che rappresentano altrettanti livelli di

sviluppo sostenibile, dal più basso (primo gruppo) al più alto, così da permettere

di valutare la posizione relativa di ogni regione rispetto all’insieme degli indicatori.

L’Umbria, che si è voluta posizionare come porta bandiera italiano della

Sostenibilità, tiene in grande considerazione l’ottenimento di una

performance di ottimo livello rispetto gli indicatori sintetici di Agenda 2030.

Nel 2023, in Umbria, dei 149 indicatori disponibili, il 48,5% ha ottenuto un

risultato concentrato nel gruppo “alto” o “medio-alto” di livello di sviluppo

sostenibile, mentre il 30,9% è collocato nel livello di sviluppo sostenibile

“medio”.

Occorrerà nel futuro, come fatto in questi anni, continuare a lavorare

intensamente per continuare a migliorare ogni Goal di questa Agenda.

I 17 goal dell’Agenda 2030 comprendono: Goal 1: Sconfiggere la povertà; Goal 2: Sconfiggere la

fame; Goal 3: Salute e benessere; Goal 4: Istruzione di qualità; Goal 5: Parità di genere; Goal 6:

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; Goal 7: Energia pulita e accessibile; Goal 8: Lavoro

dignitoso e crescita economica; Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture; Goal 10: Ridurre le

disuguaglianze; Goal 11: Città e comunità sostenibili; Goal 12: Consumo e produzione

responsabili; Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico; Goal 14: Vita sott’acqua; Goal 15:

Vita sulla Terra; Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide; Goal 17: Partnership per gli obiettivi.

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

Misure statistiche Istat-SDGs per Regione, ripartizione geografica e livello di

sviluppo sostenibile. Ultimo anno disponibile.

Fonte: ISTAT – Rapporto SDGs 2023

L’Umbria, secondo quanto emerge dal Rapporto Territori 2023 realizzato

dall’Asvis sui 14 Goal presi in considerazione, nel periodo 2010-2022.

• in 7 ha registrato un miglioramento;

• solo in 4 goal ha registrato un peggioramento;

• stabili gli altri 3.

REGIONE UMBRIA – Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale Resoconto di legislatura 2019-2024

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

Obiettivi di sviluppo sostenibile – Anni 2010-2022, Umbria e Italia

Fonte: Rapporto ASVIS 2023

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

In particolare si registra un miglioramento per i Goal (2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12):

• agricoltura e l’alimentazione (Goal 2) aumenta la superficie per coltivazioni

biologiche (+7,8% tra il 2010 e il 2021), mentre si riduce il valore aggiunto per

unità di lavoro in agricoltura (-22,0% tra il 2010 e il 2020);

• salute (Goal 3) aumenta il numero di medici, infermieri e ostetrici (+18,1%),

ma aumenta anche la mortalità infantile (da 2,4 a 3,2 morti per 1.000 nati);

• l’istruzione (Goal 4) aumenta la partecipazione di alunni con disabilità nella

scuola secondaria di primo grado (+1,8 punti percentuali tra il 2010 e il 2021)

e la formazione continua (+3,8 punti percentuali);

• parità di genere (Goal 5) aumentano le donne elette nei Consigli regionali

(pari al 22,0 punti percentuali tra il 2012 e il 2022);

• lavoro e la crescita economica (Goal 8) diminuiscono gli infortuni e le morti

sul lavoro (45,8% tra il 2010 e il 2021), ma aumenta il part time involontario

(+2,0 punti percentuali);

• infrastrutture e l’innovazione (Goal 9) si rilevano progressi nella diffusione

della banda larga (+37,0%) e delle imprese con attività innovative di prodotto

e/o di processo (+25,1% tra il 2010 e il 2020);

• consumo e la produzione responsabili (Goal 12) aumenta la quota di

raccolta differenziata dei rifiuti urbani (+35,0%), e si riduce la produzione di

rifiuti (-78,7 kg pro-capite).

Una sostanziale stabilità per i Goal (7, 10 e 11):

• energia (Goal 7) non si rilevano variazioni significative sia per l’efficienza

energetica (3,7% tra il 2012 e il 2021), sia per il consumo di energia

rinnovabile (+2% tra il 2012 e il 2021)

• disuguaglianze (Goal 10) aumenta la quota di cittadini non comunitari con un

permesso di soggiorno (+23,6% tra il 2011 e il 2022), ma si riduce

l’occupazione giovanile (-17,7%);

• città e le comunità (Goal 11) si riducono le persone con difficoltà di accesso

ai servizi (1,8%), ma aumentano quelle che utilizzano mezzi privati per recarsi

a lavoro (+1,2%).

Un peggioramento per i Goal (1, 6, 15 e 16):

• povertà (Goal 1) aumenta sia la povertà assoluta a livello di ripartizione

Centro (pari a 7,5% nel 2022), sia la povertà relativa (pari a 10,0% nel 2022);

• l’acqua pulita e i servizi igienico sanitari (Goal 6) a pesare in negativo è la

riduzione dell’efficienza idrica (-10,6% tra il 2012 e il 2020), oltre che

l’aumento delle famiglie insoddisfatte per la discontinuità nell’erogazione

dell’acqua (+0,9%);

• vita sulla Terra (Goal 15) aumenta l’indice di copertura del suolo (+2,5% tra il

2012 e il 2022);

• giustizia e le istituzioni (Goal 16) aumentano le truffe e frodi informatiche

(da 1,1 a 5,6 ogni 1.0000 abitanti dal 2010 al 2021) e si riduce la

partecipazione sociale (-5,2% tra il 2013 e il 2022).

Nella successiva tabella è indicato il livello degli indici compositi2 per l’Umbria e

l’Italia.

L’indicatore composito è una combinazione di diverse misure elementari ed esprime in sintesi il

percorso di avvicinamento o di allontanamento del territorio rispetto ad ogni indicatore considerato

dello specifico Goal (obiettivo). Nella scelta degli indicatori considerati per ogni Goal, ai fini del

calcolo di ogni indicatore composito, si è tenuto conto solo di quelli che sono disponibili e che

coprono interamente la serie storica.

4. Gli indicatori sintetici di Agenda 2030 Umbria e Italia

Il colore verde indica un forte miglioramento, il giallo un miglioramento leggero,

l’arancione una sostanziale stabilità e il rosso un peggioramento. Inoltre viene

indicato con +, -, = la posizione della Regione in ciascun goal rispetto alla media

italiana.

Territorio G1

Umbria

G10 G11 G12 G15 G16

Italia

Forte

miglioramento

Aumento leggero

Sostanziale stabilità

Peggioramento

Fonte: Rapporto ASVIS 2023

Per quanto riguarda gli indicatori compositi dei goal, l’Umbria presenta nel

periodo 2010-2022 un dato superiore alla media italiana nel goal 1, 2, 4, 5, 10,

analoga nei goal 3 e 16 peggiore nei goal 6, 7, 8, 9, 11, 12.

Obiettivi di sviluppo sostenibile – Umbria, posizione rispetto alla media

nazionale nel 2022

Elaborazione su dati Rapporto Asvis 2023

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

L’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

REGIONALI PER AREA D’INTERVENTO

5.1 L’attuazione nelle Aree d’intervento

La Relazione sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale costituisce, a partire dal DEFR (come previsto dal

D.Lgs. 118/2001) un’attività ai fini del controllo strategico, dando conto dei

principali risultati dell’azione di governo, descrivendo l’attuazione delle politiche

regionali, nonché le attività realizzate, gli interventi compiuti e le eventuali criticità

emerse e restituisce agli stakeholders, e più in generale alla comunità, i risultati

delle scelte e delle attuazioni delle politiche regionali.

La Regione Umbria adotta ogni anno il DEFR (Documento di Economia e

Finanza Regionale) che rappresenta il principale atto di indirizzo politico

amministrativo con cui vengono individuate le priorità strategiche. In attuazione

del D. Lgs. 118/2011, al fine di assicurare una più chiara rappresentazione della

visione strategica complessiva dell’azione regionale e, contestualmente, far

emergere in maniera trasparente il collegamento tra le priorità e le correlate

scelte di bilancio, le politiche regionali vengono classificate secondo Aree di

intervento in cui, in base alla coerenza tematica, sono raccolte le Missioni e i

Programmi del bilancio regionale.

Nella Relazione, strettamente collegata al DEFR, viene utilizzata, ai fini

dell’illustrazione dell’attuazione nelle Aree d’intervento, la stessa classificazione

per Aree tematiche /Missioni/Programmi.

Missioni

istituzionale

economica

01 – Servizi istituzionali,

generali e di gestione

18 – Relazioni con le altre •

autonomie territoriali e locali

14 – Sviluppo economico e

competitività

07 – Turismo

Programmi

Programma 0101 – Organi Istituzionali

Programma 0102 – Segreteria generale

Programma 0103 – Gestione Economica, Finanziaria,

Programmazione, Provveditorato

Programma 0106 – Ufficio Tecnico

Programma

Assistenza

TecnicoAmministrativa Agli Enti Locali

Programma 0110 – Risorse Umane

Programma 0111 – Altri servizi generali

Programma 0112 – Politica regionale unitaria per i

servizi istituzionali generali di gestione

Programma 1802 – Politica regionale unitaria per le

relazioni finanziarie con le atre autonomie territoriali

Programma 1401: Industria, PMI e artigianato

Programma 1402: Commercio reti distributive tutela

dei consumatori

Programma 1403: Ricerca e innovazione

Programma 1404: Politica regionale unitaria per lo

Sviluppo Economico e la competitività

Programma 0701: Sviluppo e valorizzazione del

turismo

Programma 0702: Politica Regionale unitaria per il

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

turismo

16 – Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca

15 – Politiche per il lavoro e

formazione professionale

04 – Istruzione e diritto allo

studio

culturale

05 – Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali

06 – Politiche giovanili, sport e

tempo libero

territoriale

• Programma 1601: Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare

• Programma 1602: Caccia e pesca

• Programma 1603: Politica Regionale unitaria per

l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la

pesca

• Programma 1501 – Servizi per lo sviluppo del mercato

del lavoro

• Programma 1502 – Formazione professionale

• Programma 1503 – Sostegno all’Occupazione

• Programma 1504 – Politica regionale unitaria per lo

Sviluppo Economico e la competitività

• Programma 0401 – Istruzione pre-scolastica

• Programma 0402 – Altri ordini di istruzione non

universitaria

• Programma 0403 – Edilizia scolastica

• Programma 0404 – Istruzione universitaria

• Programma 0407 – Diritto allo studio

• Programma 0408 – Politica regionale unitaria per

l’istruzione e il diritto allo studio

• Programma 0501 – Valorizzazione dei beni di interesse

storico

• Programma 0502 – Attività culturali e interventi

diversi nel settore culturale

• Programma 0503 – Politica regionale unitaria per la

Tutela dei Beni e delle Attività culturali

• Programma 0601 – Sport e tempo libero

• Programma 0801 – Urbanistica e assetto del territorio

08 – Assetto del territorio ed • Programma 0802 – Edilizia residenziale pubblica

edilizia abitativa

• Programma 0803 – Politica regionale unitaria per

l’assetto del territorio e l’edilizia abitativa

• Programma 1101 – Sistema di protezione civile

11 – Soccorso civile

• Programma 1102 – Interventi a seguito di calamità

naturali

• Programma 0901 – Difesa del suolo

• Programma 0902 – Tutela, valorizzazione e recupero

ambientale

• Programma 0903 – Rifiuti

• Programma 0904 – Servizio idrico integrato

09 – Sviluppo sostenibile e • Programma 0905 – Aree protette, parchi naturali,

tutela

territorio

protezione naturalistica e forestazione

dell’ambiente

• Programma 0906 – Tutela e valorizzazione delle

risorse idriche

• Programma 0908 – Qualità dell’aria e riduzione

dell’inquinamento

• Programma 0909 – Politica regionale unitaria per lo

sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

dell’ambiente

10 – Trasporti e diritto alla •

mobilità

17 – Energia e diversificazione •

delle fonti energetiche

Area sanità

e sociale

13 – Tutela della salute

12 – Diritti sociali, politiche •

sociali e famiglia

Programma 1001 – Trasporto ferroviario

Programma 1002 – Trasporto pubblico locale

Programma 1004 – Altre modalità di trasporto

Programma 1005 – Viabilità e infrastrutture

Programma 1006 – Politica regionale unitaria per i

trasporti e il diritto alla mobilità

Programma 1702 – Politica regionale unitaria per

l’energia e la diversificazione delle fonti energetiche

Programma 1301 – Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

Programma 1302 – Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di

assistenza superiori ai LEA

Programma 1304 – Servizio sanitario regionale ripiano

di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Programma 1305 – Servizio sanitario regionale investimenti sanitari

Programma 1307 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Questa parte della Relazione in cui si dà conto dell’attuazione delle politiche

regionali nelle varie Aree di intervento – a partire dalle Missioni e dagli obiettivi si caratterizza per una rappresentazione dei risultati conseguiti a fronte degli

obiettivi strategici individuati dei DEFR di legislatura più snella, trasparente e

di facile comprensione.

Per ciascuna Area di intervento sono state individuate le correlazioni con gli

obiettivi dell’Agenda 2030, di cui al capitolo 4 è stata fornita, per ogni Goal,

una valutazione della posizione dell’Umbria e dell’Italia rispetto all’insieme Correlazione

con gli obiettivi

degli indicatori.

Per l’Area istituzionale, essendo di carattere trasversale e principalmente legata di Agenda 2030

al funzionamento generale dell’ente, la relazione con i goal di Agenda 2030 non

viene evidenziata, in quanto non direttamente individuabile.

L’Area Economica è in relazione ai Goal:

• 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

• 2 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile

• 4 – Istruzione. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e

opportunità di apprendimento per tutti

• 5 – Parità di genere ed emancipazione delle donne. Raggiungere

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

• 7 – Energia. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,

affidabili, sostenibili e moderni

• 8 – Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

9 – Infrastrutture, industrializzazione. Costruire una infrastruttura resiliente e

promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e

sostenibile

10 – Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le

sue conseguenze.

L’Area Culturale è in relazione ai Goal:

• 3 – Promuovere la salute e il benessere

• 4 – Istruzione. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e

opportunità di apprendimento per tutti

• 5 – Parità di genere ed emancipazione delle donne. Raggiungere

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

• 8 – Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

• 10 – Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

• 13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le

sue conseguenze.

L’Area Territoriale è in relazione ai Goal:

• 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

• 6 – Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e dei

servizi igienico sanitari

• 7 – Energia. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,

affidabili, sostenibili e moderni

• 8 – Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,

un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

• 9 – Infrastrutture, industrializzazione. Costruire una infrastruttura resiliente e

promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e

sostenibile

• 10 – Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

• 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e

sostenibili

• 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

• 13 – Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le

sue conseguenze.

• 15 – Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile degli ecosistemi

terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la

desertificazione, arrestare e invertire il degrado del territorio e arrestare la

perdita di biodiversità

L’Area Sanità e sociale è in relazione ai Goal:

• 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo

• 3 – Promuovere la salute e il benessere

• 5 – Parità di genere ed emancipazione delle donne. Raggiungere

l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze

• 10 – Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni.

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Area Istituzionale

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo strategico: Razionalizzazione e spending review delle società e

degli enti partecipati dalla Regione

Un punto qualificante dell’attuazione del programma di Governo è stato il

risanamento e rilancio delle Partecipate Regionali, che oggi risultano essere

in n. 17 con l’Istituto Clinico Tiberino, importante centro di riabilitazione italiano

divenuto per volontà e operazione della Regione a maggioranza pubblica, oltre

alla Fondazione Umbria contro l’usura, Fondazione Umbria film commission e

Fondazione Teatro stabile dell’Umbria.

Nel bilancio 2022, nei forecast 2023 e nei bilanci d’esercizio in corso di

approvazione, tutte le Partecipate, oggi un insieme da circa n. 1.950 dipendenti e

circa euro 219 milioni di volume d’affari, evidenziano rispetto all’anno 2018 ovvero alla situazione ereditata – due risultati essenziali.

Da una parte il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2022, rispetto all’anno

2018, è rimasto sostanzialmente stabile (- n. 18 unità che corrisponde ad una

diminuzione di circa il 1%), dall’altra il volume d’affari, sempre al 31 dicembre, è

aumentato di circa il 85% (che corrisponde a circa euro 119 milioni), a

testimonianza non solo di una efficienza notevolmente cresciuta, ma anche di

una nuova capacità di attrarre affidamenti dalle amministrazioni pubbliche e dal

mercato.

Con riferimento all’anno 2022, società ed enti regionali confermano e rafforzano

la solidità economica e finanziaria e, nel contempo, adottano importanti

politiche di contenimento dei costi di funzionamento, su indirizzo della

Regione Umbria, anche attraverso forme di sinergia e collaborazione tra le

stesse; hanno ciascuna un compito ben preciso e trasparente per la comunità

regionale, offrono servizi in crescita ed in miglioramento ai cittadini, investono a

beneficio della collettività e contribuiscono alla macchina pubblica ed al Prodotto

Interno Lordo Regionale con un apporto di risorse proporzionalmente minore

rispetto al passato.

Dall’anno 2022 le Partecipate redigono tutte una Relazione di Sostenibilità in cui

rendono trasparente per stakeholders e cittadini il contributo reso alla collettività

in termini di Lavoro giusto, rispetto dell’ambiente e della salute, sviluppo

economico e sociale.

In tema di razionalizzazione del numero delle partecipate si evidenzia che

dall’anno 2022 ha iniziato la sua operatività Puntozero Scarl, quale risultato

dell’importante operazione di incorporazione di Umbria digitale Scarl in Umbria

salute e servizi Scarl che ha comportato una diminuzione dei costi di gestione di

circa euro 930.000. Nel corso dell’anno 2023 si sono studiate altre due

operazioni di incorporazione, Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa e Umbraflor in

3A Pta Scarl, le quali, tuttavia, si sono dimostrate non convenienti dal punto di

vista gestionale e operativo.

In tema inoltre di razionalizzazione dei costi di funzionamento la Regione Umbria

dall’anno 2022 ha intrapreso un percorso di assegnazione annuale degli obiettivi

di contenimento delle spese di funzionamento a tutte le partecipate regionali che

ha comportato un’importante azione di spending review; infatti, tra i costi

sostenuti nell’anno 2018 e quelli previsti per l’anno 2023 si registra una

diminuzione complessiva di circa il 8% sui costi per relazioni pubbliche, mostre,

convegni, spese di studi e consulenza, missioni, formazione, acquisto,

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Infine, così come previsto nei documenti di programmazione, la Regione Umbria

si è dotata di un sistema di monitoraggio sistematico della situazione economicofinanziaria e patrimoniale delle partecipate regionali, creando un cruscotto

informatico finalizzato ad elaborare le informazioni e i dati in modo tempestivo ed

efficace. Ha provveduto anche ad attivare le Unità di controllo/Comitati di

coordinamento di tutte le Società in house providing al fine di garantire

l’esercizio del controllo analogo da parte di tutti i rispettivi soci.

Obiettivo strategico: Adeguare la gestione del personale alla massima

flessibilità efficacia ed efficienza

Le prime azioni poste in essere hanno riguardato nell’anno 2020 un complesso

intervento organizzativo di accorpamento ed integrazione di funzioni che ha

interessato in primis la riorganizzazione e riduzione delle strutture di vertice,

tramite l’istituzione di quattro nuove Direzioni regionali a far data dal 1 gennaio

2020 (le Direzioni regionali vengono ridotte da 5 a 4), nell’obiettivo di ottimizzare

la riallocazione delle funzioni e competenze, secondo criteri di concentrazione e

integrazione, compatibilmente con la massima efficacia ed economicità delle

condizioni strutturali di esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente.

L’intervento organizzativo è proseguito con la riorganizzazione delle strutture

dirigenziali a regime dal 1 maggio 2020, attuando la riduzione dalle preesistenti

60 strutture dirigenziali a 45 strutture dirigenziali, con conseguente riduzione

della dotazione organica dirigenziale da n. 69 posizioni a n. 55 posizioni,) con la

diversa ricomposizione delle competenze e una nuova articolazione

organizzativa orientata alla razionalizzazione delle funzioni, alla riduzione dei

costi, presupposto necessario e connesso anche alle esigenze di

programmazione dei fabbisogni del personale e all’andamento delle dinamiche

dello stesso.

La revisione degli assetti dirigenziali, volta allo snellimento delle strutture

burocratico – amministrative e all’accorpamento degli uffici anche con l’obiettivo

di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, ha creato

al contempo le condizioni per la semplificazione e l’integrazione dei processi di

lavoro.

Si è proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali in relazione al nuovo

modello organizzativo, con apposita procedura improntata a criteri di

trasparenza, valorizzazione delle competenze e rotazione compatibilmente con

l’esigenza di assicurare continuità al funzionamento e operatività delle strutture

pur nella consistente riconfigurazione degli assetti operata.

In coerenza con la nuova articolazione delle strutture dirigenziali sono stati

revisionati gli assetti di II livello con una riduzione delle posizioni organizzative da

n. 246 nel 2020 fino ad arrivare alle attuali n. 231.

L’avvio dell’attuazione del PNRR e del ciclo di programmazione della politica di

coesione comunitaria e di sviluppo rurale per il periodo 2021 – 2027 sovrapposto

alla chiusura della Programmazione per il periodo 2014 – 2020 ha introdotto

elevati fattori di complessità amministrativa e gestionale non solo in termini di

indirizzo politico amministrativo, ma anche in relazione alle attività gestionali ed

attuative.

Dal 1 marzo 2023 è stata così attuata una rivisitazione della struttura delle

Direzioni regionali riperimetrando in parte la struttura delle Direzioni esistenti ma

soprattutto istituendo una nuova Direzione cui sono state affidate funzioni

Interventi

organizzativi

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

specifiche inerenti il PNRR, la riqualificazione urbana, il patrimonio e demanio

regionale, le attività connesse a gare e contratti, l’organizzazione e la gestione

delle risorse umane, la trasparenza anti corruzione e privacy.

Il modello organizzativo si è evoluto parallelamente all’adeguamento delle

discipline regolamentari: in particolare si è intervenuto sul Regolamento di

organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e

della Giunta regionale (DGR n. 369/2023) e sul Regolamento degli incarichi di

Elevata qualificazione (DGR n. 843/2023), anche per garantire il passaggio

richiesto e previsto dal nuovo ordinamento del CCNL 16/11/2022.

Di particolare valenza anche l’intervento di adeguamento regolamentare

effettuato per dotare la Giunta regionale di un Regolamento aggiornato sulle

procedure di accesso agli organici (DGR n. 1322/2021) a fronte dei numerosi

interventi normativi da parte del legislatore nazionale in tema di semplificazione e

accelerazione delle procedure di reclutamento per la p.a. introducendo, tra l’altro,

le misure di semplificazione e snellimento previste dal DL n. 44/2021 e dal DL n.

80/2021.

Coerentemente alla riorganizzazione attuata e in linea con gli obiettivi strategici

dell’Amministrazione regionale, sono state adottate le linee programmatiche per

le politiche del personale contenute nei Piani triennali dei fabbisogni di personale

2020 – 2022, PTFP 2021 – 2023, PTFP 2022-2024, PTFP 2023-2025, PTFP

2024-2026, finalizzate a far fronte alle esigenze emergenti delle strutture della

Giunta regionale, in un’ottica di massima efficienza e flessibilità organizzativa.

I piani occupazionali adottati hanno previsto l’avvio e l’attuazione di procedure di

reclutamento di personale con qualifica dirigenziale e del personale del

comparto, di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato afferente

al Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) per il potenziamento delle

strutture regionali impegnate nella attuazione dei fondi comunitari 2014-2020, e

di stabilizzazione del personale precario impiegato presso l’USR Umbria ex art.

57, comma 3, DL n.104/2020 e ex art 3 del DL n. 44/2023.

In attuazione delle disposizioni del CCNL e del Contratto collettivo integrativo

della Regione Umbria – Giunta regionale, vigenti pro – tempore, sono state

attuate le procedure selettive per la progressione verticale e per lo sviluppo

economico del personale dipendente all’interno delle categoria/aree di

inquadramento; le suddette progressioni sono state concluse con attribuzione dei

relativi scatti economici per l’anno 2019, per l’anno 2020, per l’anno 2021 e da

ultimo per l’anno 2022.

Di seguito si rappresenta in sintesi la ricognizione delle politiche di assunzione

attuate distinte tra le varie tipologie di reclutamento:

PERSONALE DIRIGENZIALE

Procedure di mobilità per trasferimento da altre N

.7 unità assunte per

PP.AA.

trasferimento.

Procedure comandi

N. 4 comandi attivati

Procedure di reclutamento a tempo determinato

N. 12 unità assunte a tempo

determinato

Procedure

concorsuali

pubbliche

tempo N. 5 unità assunte a tempo

indeterminato

indeterminato (n. 1 unità da

assumere dal 3/06/2024)

Fonte: Dati del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

PERSONALE DEL COMPARTO

Procedure di mobilità per trasferimento da altre PP.AA.,

n. unità 48

Procedure concorsuali pubbliche a tempo indeterminato

n. unità 114

Piano stabilizzazione procedura di reclutamento speciale ex n. unità

art. 20, comma 1, del d.lgs n. 75/2017

Procedura di stabilizzazione presso USR Umbria, ex art. 57,

n. unità 5

comma 3, DL n.104/2020

Fonte: Dati del Servizio Organizzazione, amministrazione e gestione delle risorse umane

Per quanto riguarda la Contrattazione collettiva ed integrativa in questa

legislatura sono stati stipulati sia il Contratto integrativo CCI 2021-2023 della

Dirigenza che il Contratto collettivo integrativo del personale delle Aree

professionali CCI 2023-2025.

tornata contrattuale (CCNL 16 novembre 2022) e accolto e modulato le varie

opportunità di sviluppo delle competenze e professionalità interne offerte dai vari

strumenti e istituti contrattuali, dando rilievo ad importanti elementi: criteri e

risorse destinate alla performance, le nuove procedure delle progressioni

economiche e alle politiche di sviluppo verticale del personale regionale, criteri e

misure per l’attribuzione delle indennità contrattuali e per l’attribuzione di

trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge ed è stata

recepita l’istituzione del welfare aziendale, in un sistema di flexible benefit. Le

finalità sono quelle di migliorare il benessere organizzativo del personale e

promuovere forme di sostegno al reddito familiare dei dipendenti regionali

prevedendo un apposito capitolo del bilancio regionale dedicato a tale finalità

alimentato annualmente.

Nel mese di marzo 2020 è stata attivata la modalità di lavoro in smart working,

a causa delle chiusure nazionali per affrontare l’epidemia da Covid19. Da marzo

a dicembre 2020 la media totale dei dipendenti regionali che hanno lavorato in

smart working è stata pari a 829 (76,1% del totale), con una percentuale media di

giorni lavorati in smart working pari al 45,6%.

Lavoro agile

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Lo smart working nella fase emergenziale, quindi durante l’epidemia da Covid-19,

è stato introdotto come modalità ordinaria della prestazione lavorativa a distanza,

quale misura di supporto alla prevenzione ed al contenimento dei contagi da

Covid-19, il personale regionale ha lavorato da remoto nell’anno 2020 partendo

dalla percentuale di circa il 92%, nel periodo di stretta limitazione della

utilizzando una prima forma semplificata di Accordo individuale, in attuazione

della Direttiva per l’attuazione del lavoro agile straordinario in modalità

semplificata. La rilevazione sopra riportata comprende n. 67 dipendenti che sono

stati riconosciuti fragili dai medici competenti nominati ai sensi del D.

Lgs.81/2008 e s.m.i., nel rispetto delle norme vigenti in materia di valutazione del

rischio, con particolare attenzione alla prevenzione e protezione dai rischi di

contagio da Covid-19.

Tale contingente di personale, ai sensi del DL 24 marzo 2022 n. 24 ha avuto la

possibilità di prorogare fino al 30 giugno 2022 la prestazione lavorativa in

modalità di lavoro agile, senza ricorrere ad una nuova valutazione medicosanitaria, ma con la stipula di un Accordo individuale che si è uniformata alle

indicazioni normative vigenti sia in materia di lavoro agile che di prevenzione,

sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro.

L’amministrazione regionale, nel frattempo, aveva già approvato una

regolamentazione per promuovere l’attuazione del lavoro agile, in conformità alle

disposizioni vigenti, al fine di introdurre stabilmente ed in maniera graduale

Per garantire i livelli di efficienza attesi il personale regionale ha garantito una

presenza settimanale pari ad almeno il 50% del debito orario settimanale,

alternando prestazione in sede a prestazione lavorativa da remoto, fatti salvi i

lavoratori fragili per cui sono state applicate le specifiche norme di tutela ed i

dipendenti che svolgono attività non remotizzabili che hanno dato continuità ai

servizi in presenza.

Seguendo l’evoluzione normativa è iniziato un percorso di transizione verso un

lavoro agile post-emergenziale, per ripartire con una moderna concezione di

organizzazione del lavoro e dall’esperienza acquisita due anni precedenti. E’

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

stata avviata la ridefinizione e la ricognizione delle attività lavorabili a distanza e

la quantità di personale individuabile.

Con l’approvazione della disciplina della prestazione lavorativa in modalità agile,

è confermato il principio generale che l’attuazione del lavoro agile non modifica la

regolamentazione dell’orario di lavoro applicata ai dipendenti regionali che

continua a far riferimento al “normale orario di lavoro”, pari a 36 ore settimanali a

tempo pieno o alle articolazioni part-time, tenendo conto delle caratteristiche di

flessibilità temporali proprie dello smart working, nel rispetto comunque dei limiti

di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla

legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni Locali.

L’Amministrazione regionale, a partire dal 1 agosto 2022, conferma l’introduzione

della prestazione lavorativa in modalità agile come strumento di integrazione e

sviluppo di forme di lavoro flessibile già utilizzate nell’Ente (es. part-time,

flessibilità dell’orario di lavoro sia in entrata che in uscita, articolazioni orarie

agevolate, ecc.).

Il nuovo CCNL Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, ha introdotto una

nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di “lavoro agile” e

“lavoro da remoto”, il primo, previsto dalla legge 81/2017 e s.m.i., senza vincoli di

orario e di luogo di lavoro (lavoro per obiettivi e orientato ai risultati), il secondo,

al contrario, con vincoli di orario (con caratteristiche analoghe al lavoro svolto in

presenza).

La nuova disciplina adottata dall’Amministrazione regionale a gennaio 2023,

conferma che il lavoro agile integra ed amplia le forme di lavoro flessibile offerte

dall’Amministrazione regionale, al fine di rispondere meglio alle esigenze

organizzative ed alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro,

promuovendo l’orientamento ai risultati ed alla produttività, sviluppando

l’erogazione di servizi efficienti ed innovativi, favorendo l’equilibrio fra vita

professionale e vita privata.

La disciplina al fine di favorire l’accesso ai dipendenti, introduce il principio di

rotazione del personale, ove applicabile, attraverso l’alternanza delle giornate o

dei periodi di lavoro agile con le giornate o i periodi di prestazione svolta in

presenza.

Ad oggi l’Amministrazione regionale in assenza di ulteriori disposizioni normative

con proprio atto ha stabilito a marzo 2024 di tutelare i lavoratori che si trovino in

situazioni gravi, urgenti, o altrimenti conciliabili difficoltà non solo quelle dovute

allo stato di salute ma anche di tipo personale o familiare in senso lato ampliando

e derogando al principio della prevalenza del lavoro in presenza e indicando

modalità operative.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla messa a regime all’interno

dell’Amministrazione regionale del Ciclo della performance, reso ancora più

complesso nel 2020 dallo stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da

Covid-19. Il Ciclo della performance che si articola in quattro fasi principali:

▪ Programmazione;

▪ Gestione e monitoraggio;

▪ Misurazione e Valutazione;

▪ Rendicontazione.

Ciclo della

Performance

L’adozione del ciclo della performance avviene attraverso il Sistema di

misurazione e valutazione della performance, che costituisce l’impianto di regole,

strumenti e reportistica volti a supportare la Regione nella definizione delle

priorità e nell’individuazione, in maniera efficace e sintetica, degli indicatori

relativi agli obiettivi che l’Ente intende perseguire, nonché alla misurazione e

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

valutazione dei risultati effettivamente conseguiti. Gli obiettivi strategici, gli

obiettivi operativi annuali ed i relativi indicatori di performance costituiscono

l’ossatura del sistema di valutazione e sono raccolti in maniera sintetica in

specifiche schede obiettivo per ciascuna Direzione.

Il ciclo della performance ed il sistema di valutazione ad esso collegato

consentono di rendicontare all’esterno e all’interno della Regione i risultati

raggiunti dall’Amministrazione nel suo complesso, impegnandosi a promuovere

la valutazione delle proprie attività sia per responsabilizzarsi sui risultati ottenuti,

sia per migliorare, attraverso gli stessi, la programmazione futura, in termini di

priorità e obiettivi da garantire, nel rispetto delle risorse assegnate e del contesto

di riferimento

La condivisione del processo di valutazione nel suo complesso garantisce la

partecipazione di cittadini e degli utenti finali ai processi di misurazione della

performance organizzativa e a favorire ogni più ampia forma di partecipazione e

collaborazione dei servizi resi, mediante l’attivazione di sistemi di rilevazione del

grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini, in relazione alle attività e ai

servizi erogati.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance si è evoluto e

aggiornato negli anni introducendo nel 2020, in modalità informatizzata, un

questionario sull’esperienza e sul grado di soddisfazione per poi utilizzare i

risultati ottenuti anche ai fini dell’aggiornamento del Sistema stesso. L’anno 2023

ha visto l’allineamento di quanto disciplinato nel Sistema di misurazione e

valutazione della performance con le disposizioni in materia di performance

inserite nel nuovo Contratto collettivo integrativo 2023-2025 per il personale delle

aree professionali.

L’informatizzazione del Ciclo della performance in un’applicazione multilayer

progettata e sviluppata con metodologia AGILE caratterizzandosi in sistema

interoperabile in grado di dialogare e di condividere dati con altri sistemi

informativi mediante il paradigma delle API (Application Programming Interface)

ed accessibile esclusivamente dalla rete privata delle Regione Umbria. Grazie

all’attivazione di questo sistema informatico per la performance si può disporre

oggi di un unico archivio contenente i patti di servizio, le schede di valutazione,

gli obiettivi e indicatori utilizzati nelle diverse annualità al fine di avere anche per il

futuro di un set di obiettivi/indicatori validi e certificati. La storicizzazione del

patrimonio informativo relativo alla misurazione della performance costituisce un

asset fondamentale per la programmazione e la pianificazione strategica. I dati

raccolti potranno essere utilizzati anche per finalità di studio e ricerca.

Nel 2022 è stato adottato per la prima volta (DGR 391 del 29/04/2022) il Piano

Integrato di Attività e Organizzazione della Regione Umbria 2022-2024

(PIAO), documento strategico dell’Amministrazione regionale finalizzato a

definire, su base triennale e con aggiornamento annuale, diversi profili di

interesse dell’attività e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine

di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e di migliorare

la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e

progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia

di diritto di accesso.

Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione con la legge

n.113 del 6 agosto 2021, all’art. 6 ha introdotto e disciplina il Piano integrato di

attività e organizzazione (PIAO). Con l’introduzione del PIAO il legislatore ha

pertanto compiuto la scelta di riformare gli atti di programmazione delle PA, in

un’ottica di semplificazione, in un nuovo documento unico che ricomprende quelli

che in passato erano documenti singoli quali: Piano della Performance; Piano

Organizzativo del Lavoro Agile(POLA); Piano Triennale del Fabbisogno del

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Personale; Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di promozione

della Trasparenza; Piano di semplificazione e re-ingegnerizzazione delle

procedure, il piano di accessibilità fisica e digitale; il piano della parità di genere.

Il PIAO rappresenta un documento strategico, da aggiornare annualmente, che,

a partire dagli obiettivi generali e dalle linee di indirizzo previste nei vari ambiti

consente una maggiore flessibilità e sinergia delle pianificazioni e dell’attuazione

delle stesse. A tal fine, pertanto viene predisposto ed attuato mediante una forte

e costante integrazione e collaborazione tra i vari uffici, allo scopo di garantire

una reale sinergia fra tutte le componenti dell’amministrazione.

documento, il Valore Pubblico è stato pensato e definito come l’impatto generato

dalle politiche dell’Ente sul livello di benessere complessivo e multidimensionale

(economico, sociale, ambientale, sanitario, etc.) di cittadini e imprese. In

particolare, si è scelto di individuare tre macro obiettivi di Valore Pubblico dai

quali sono stati individuati gli obiettivi strategici del DEFR 2023-2025, ad essi

collegati, poi declinati, a cascata, in obiettivi operativi di performance definiti con

relativi risultati attesi in termini concreti e misurabili. Si è, inoltre, cercato di

collegare anche obiettivi di digitalizzazione, di semplificazione e di pari

opportunità, il tutto con l’indicazione delle misure di trasparenza e prevenzione

della corruzione a ciò connesse. Con il PIAO 2024 – 2026, si è proseguita e

consolidata la tendenza ad orientare la programmazione delle attività e

l’assegnazione degli obiettivi alle strutture organizzative in vista del

completamento delle politiche e obiettivi strategici e conseguentemente anche la

gestione del personale e delle correlate dinamiche retributive e di sviluppo e

valorizzazione professionale viene ricondotta ad una logica di integrazione e

complementarietà rispetto alle azioni strategiche dei programmi e delle politiche

regionali.

Obiettivo strategico: Revisione in chiave digitale dei processi e procedure

alla base del buon funzionamento dell’Ente

Con DGR n. 97 del 1/02/2023 la Regione Umbria ha definito la strategia per la

semplificazione e la digitalizzazione della Regione Umbria (“Master Plan”)

la cui vision unificante prevede una profonda revisione dei macro-processi e delle

procedure amministrative per ridisegnare e innovare profondamente i servizi

pubblici delle PA umbre.

I processi che stanno dietro l’erogazione dei servizi devono essere semplificati,

unificati, digitalizzati, resi accessibili e intelligibili sia all’utenza esterna alla PA

che all’utenza all’interno degli uffici pubblici.

È emersa con chiarezza la necessità di ridurre la frammentazione degli

applicativi in uso e consolidare tutti i servizi digitali puntando

progressivamente verso sistemi unitari sia da un punto di vista delle

infrastrutture/piattaforme impiegate che da un punto di vista degli applicativi

software/banche dati utilizzate dalle strutture coinvolte.

Si è voluto dare impulso all’evoluzione verso logiche di piattaforma in cloud, a

micro-servizi e nel rispetto dei principi di openness e interoperabilità via API. Per

la riorganizzazione dei processi si è adottato il paradigma “digital-first”.

A tal fine con DGR 688/2023 è stato dato mandato a PuntoZero scarl di produrre

uno studio per la realizzazione di un sistema integrato che dovrà:

● essere in grado di colloquiare con il sistema documentale;

● rendere disponibili i dati per i flussi da trasmettere allo Stato e UE;

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

monitorare l’andamento della spesa e della disponibilità residua;

gestire in modo completo la fase di istruttoria dei Bandi/Avvisi;

implementare un CRM per semplificare i rapporti con i cittadini;

implementare uno strumento di supporto decisionale;

implementare una soluzione per la gestione del workflow degli atti e

anche per un nuovo sistema di Scrivania digitale.

Poiché anche l’assetto organizzativo è fondamentale per l’efficacia degli

interventi di innovazione, la Regione nel 2023 ha declinato operativamente gli

indirizzi del Master-plan per gli aspetti organizzativi legati alla Giunta regionale,

avviando con DGR 1014/2023 una riorganizzazione delle strutture del comparto

ICT della Direzione Agenda digitale, finalizzata ad una migliore demarcazione

degli ambiti di competenza in relazione al processo di definizione e gestione del

Piano digitale regionale triennale (PDRT ex LR n.9/2014), a un’attualizzazione

delle competenze in materia di cybersicurezza e a una diversa declinazione del

supporto fornito allo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la

Transizione al Digitale (RTD) per le materie di competenza.

Negli ultimi anni è emerso sempre più chiaramente che la rapida evoluzione

tecnologica comporta sempre nuovi rischi per la sicurezza informatica;

occorre dunque prevedere, prevenire e mitigare il più possibile gli impatti di

eventuali attacchi cyber, assicurando la resilienza delle infrastrutture regionali e

salvaguardando la sicurezza e la protezione dei dati.

A tal fine sono state avviate numerose iniziative ed effettuati ingenti investimenti

volti ad innalzare il livello di sicurezza informatica delle infrastrutture regionali.

Nel 2022 è stato effettuato il rinnovo per il triennio 2023-2025 del protocollo

d’intesa tra Regione Umbria e Compartimento Polizia Postale e delle

Comunicazioni Umbria per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui

sistemi informativi “critici” dipendenti da Regione Umbria.

È stata inoltre avviata una campagna di awareness e sensibilizzazione dei

dipendenti regionali su sicurezza informatica e protezione dati: la

consapevolezza dei rischi come fattore abilitante verso la cyber sicurezza.

Nel 2023 la Regione ha ottenuto fondi PNRR pari 3,5 milioni dall’Agenzia per la

cybersicurezza nazionale (ACN) volti a:

● innalzare il livello di protezione dell’infrastruttura tecnologica regionale

composta dal data center regionale e dalla rete pubblica regionale RUN;

● realizzare il SOC (Security Operation Center) regionale;

● realizzare uno CSIRT (Computer Security Incident Response Team)

incardinato presso l’amministrazione regionale

Cybersecurity

PNC Sisma 2009-2016 la Regione ha programmato un intervento per la

realizzazione di una serie di misure di sicurezza integrate con Regione Marche e

Abruzzo e l’implementazione dei servizi di cyber security nel data center

regionale.

Nel 2023 la Regione ha aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati Interoperabilità

(PDND) e ha ottenuto fondi PNRR per 2,3 mln per realizzare l’interoperabilità

tecnica

tramite API con le altre PA e avere un pieno scambio automatico di dati tra PA e

tra PA e privati, anche accompagnando l’integrazione con la PDND e le anagrafi

nazionali/regionali, accelerando così l’offerta di servizi digitali a cittadini, imprese

e professionisti.

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Semplificazione

Nell’ottica di quanto previsto dall’articolo 61 dello Statuto regionale, dove la

Regione “assicura la qualità della normazione al fine di migliorare la trasparenza

e l’efficienza dell’azione amministrativa e valutarne gli effetti nei confronti di

cittadini e imprese” e da quanto previsto all’art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. n.

8/2011 dove l’obiettivo della semplificazione è la rimozione e la significativa

riduzione degli adempimenti amministrativi e dei relativi costi a carico dei

cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni compatibilmente

con le esigenze di tutela del pubblico interesse e di salvaguardia dei beni

comuni, nel Programma di governo della Presidente Tesei, presentato

all’Assemblea Legislativa il 23/12/2019, si è voluto fortemente che la

semplificazione normativa avesse un ruolo centrale per lo sviluppo economico e

per il miglior funzionamento della “macchina” regionale.

In linea con le suddette previsioni, il Master Plan della Regione Umbria per la

semplificazione e l’agenda digitale 2023 – 2025 – approvato con Deliberazione

dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria n. 362 del 28/11/2023 – ha previsto la

definizione di uno specifico disegno di legge “Taglia-adempimenti” che, nell’ottica

di un’azione sistematica di razionalizzazione e crescita di qualità dell’ordinamento

legislativo regionale, conterrà le disposizioni normative oggetto di revisione

individuate dalle strutture competenti mediante il coinvolgimento dei diversi attori

(istituzionali e non) che intervengono nel processo.

Inoltre è in corso la revisione della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo

Unico in materia di commercio” tenuto conto della strategicità del settore

commercio nell’ambito delle politiche per lo sviluppo socio – economico della

commercio”, un ruolo di primaria importanza alle attività commerciali per lo

sviluppo dell’economia umbra.

La revisione totale del T.U, basata su un percorso di concertazione e

condivisione con tutti gli stakeholder avviata attraverso l’introduzione dei distretti

del commercio, costituisce uno strumento utile di concertazione che muove da un

nuovo approccio alle politiche commerciali pubbliche basato sulla sussidiarietà e

sulla partecipazione attiva dei soggetti locali.

Obiettivo strategico: Miglioramento dell’accesso ai servizi delle PA

dell’Umbria per cittadini e imprese

È stato messo in esercizio il portale dell’Accesso unico regionale (Umbria

Accesso Unico) con informazioni e strumenti utili per conoscere servizi e gestire

pratiche secondo elevati standard di usabilità ed accessibilità. Il Catalogo offre

informazioni centrate sui “bisogni dell’utente” che vanno via via arricchendosi a

partire dai servizi a titolarità regionale secondo il piano di onboarding approvato

con le priorità indicate dalla Giunta.

È stata definita la nuova architettura del sito istituzionale in conformità alle

linee guida AgID, puntando a migliorare la fruibilità dei contenuti da parte degli

utenti e l’integrazione del portale Umbria Accesso Unico con il sito istituzionale

regionale.

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Obiettivo strategico: Consolidare le misure di prevenzione e di contrasto

della corruzione e dell’illegalità, nonché promuovere azioni di trasparenza

all’interno dell’amministrazione regionale

L’etica pubblica, definita come l’insieme di principi e norme di comportamento

corretto nella pubblica amministrazione, non rappresenta soltanto l’adempimento

di obblighi richiamati nella Costituzione, ma costituisce un pilastro fondamentale

della cultura dell’integrità all’interno dell’amministrazione. In questo contesto, si

inseriscono le molteplici attività di contrasto alla corruzione e di promozione della

trasparenza all’interno dell’amministrazione regionale.

Il programma di legislatura del governo regionale si è caratterizzato per una

progressiva e migliore definizione della strategia di prevenzione della

corruzione che nei DEFR di ogni anno si è tradotta in obiettivi strategici

trasversali quali ad esempio:

mappatura dei processi dell’ente e valutazione del rischio corruttivo ad essi

collegato;

analisi dei risultati relativi alla valutazione del rischio su tutti i processi, con

particolare attenzione ai processi collegati al PNRR;

definizione di misure di prevenzione del rischio corruttivo;

interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti regionali;

attuazione della disciplina prevista per la segnalazione di illeciti

(Whistleblowing);

adozione del Codice di comportamento dell’ente;

redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione poi confluiti

nel PIAO, sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

Prevenzione

della corruzione

La sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” comporta una complessa

pianificazione da realizzare in maniera integrata a partire dalle finalità di valore

pubblico che l’amministrazione intende perseguire.

In particolare, grazie anche al coinvolgimento e alla fattiva collaborazione di tutti i

responsabili delle strutture regionali:

è stata completata la mappatura dei processi (oltre 600), cioè

l’individuazione e rappresentazione di tutte le attività dell’ente,

indispensabile anche per altre attività (privacy, antiriciclaggio,

semplificazione, digitalizzazione, etc.) che si caratterizza per completezza,

esaustività ed analiticità;

è stata effettuata la valutazione dell’esposizione al rischio per ogni

processo e per ogni fase di ciascun processo (totale fasi oltre 3.000) e

classificati i processi in base al grado di rischio: alto, medio e basso;

sono state progettate, implementate e/o consolidate misure di prevenzione

del rischio corruttivo (generali e specifiche);

è stato effettuato il monitoraggio semestrale sull’attuazione delle misure;

a ogni processo sono stati collegati i relativi procedimenti amministrativi.

In tema di trasparenza amministrativa, dall’entrata in vigore del d.lgs. 33/2013

particolare attenzione è stata dedicata al rispetto degli obblighi di pubblicazione

contenuti nella sezione del portale istituzionale della Giunta regionale Trasparenza

denominato “Amministrazione trasparente”, svolgendo una continua attività di

monitoraggio sulle pubblicazioni effettuate e di adeguamento alle indicazioni

fornite dall’ANAC.

In particolare nel 2023, recependo le indicazioni del PNA 2022, con

Deliberazione della Giunta regionale, si è stabilito:

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

a) di prevedere che il monitoraggio sulle pubblicazioni obbligatorie nella sezione

“Amministrazione trasparente” sia organizzato e attuato su due livelli:

✓ un monitoraggio di primo livello, di competenza dei responsabili dei

Servizi, come individuati nello schema dei flussi informativi, allegato alla

sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, quali responsabili

della elaborazione/trasmissione e pubblicazione, in autovalutazione,

✓ un monitoraggio di secondo livello, di competenza del RPCT, coadiuvato

dalla struttura di supporto e dai referenti di Direzione per la prevenzione

della corruzione e la trasparenza;

b) di disporre che il monitoraggio di primo livello sia organizzato e coordinato dal

RPCT con l’utilizzo di strumenti operativi standardizzati (check list)

appositamente predisposti;

c) di stabilire che il monitoraggio sia svolto con cadenza semestrale.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di accesso civico

semplice e accesso civico generalizzato viene svolta una attività continuativa

di tracciamento delle richieste ai fini della implementazione del Registro degli

accessi che nel corso del 2023 è stato integrato con le informazioni relative a

tutte le richieste di accesso pervenute alla Regione Umbria. Il Registro viene

aggiornato trimestralmente.

Inoltre, si è proceduto all’aggiornamento del repertorio dei procedimenti

amministrativi che ha costituito anche obiettivo di performance trasversale di

direttori e di dirigenti nel 2023.

In sintesi, nel corso della legislatura, le misure di prevenzione della corruzione e

le azioni di trasparenza – dimensioni di natura trasversale per la realizzazione

della missione istituzionale dell’Ente – sono state attuate con la finalità principale

di “protezione” del Valore Pubblico, che si realizza quando le sue politiche e le

azioni messe in campo per realizzarle, contribuiscono ad aumentare il livello di

benessere ambientale, economico e sociale della società e del territorio in cui

opera.

Obiettivo strategico: Valorizzazione, riorganizzazione e razionalizzazione

del demanio e del patrimonio immobiliare regionale

Aste e trattative dirette: concessioni e alienazioni

Ai sensi della legge regionale del 04 dicembre 2918, n. 10 “Norme

sull’Amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali, in

particolare dell’articolo 15 e 17 della stessa che disciplina l’uso dei beni immobili

del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, l’Amministrazione regionale

ha sottoscritto le concessioni di seguito indicate:

salvo rinegoziazione della stessa, dopo l’approvazione del progetto di

valorizzazione per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento

dell’equilibrio economico finanziario del piano d’investimenti, è stata stipulata

una concessione -a titolo oneroso- di valorizzazione e utilizzazione a fini

economici della base logistica “Alto Tevere” di proprietà della Regione

Umbria, ubicata nei Comuni di Città di Castello e di San Giustino. Detta base

logistica rappresenta, nel contesto programmatico pubblico, uno degli

strumenti indispensabili per sostenere e rafforzare la competitività ed il

potenziale sviluppo dei sistemi produttivi territoriali di riferimento e con essi,

del sistema economico regionale nel suo complesso. Conseguentemente

l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere un procedimento ad

Gestione e

valorizzazione

dei beni

immobili

regionali

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

evidenza pubblica per la selezioni di soggetti privati cui affidare in

concessione la base Logistica al fine di perseguire l’obiettivo di interesse

pubblico regionale relativo allo sviluppo di aree del territorio colpite da crisi

diffusa delle attività produttive e per favorire, in una prima fase, l’utilizzo degli

immobili esistenti, e in una seconda fase, eventuale, la loro valorizzazione

volta alla riqualificazione e riconversione.

regionale denominato “Castello di Casalina” sito in Comune di Deruta, con

il medesimo Comune. L’utilizzazione di detto immobile da parte

dell’Amministrazione comunale, previa presentazione di un progetto

finalizzato ad illustrare le attività di interesse pubblico connesse all’uso del

bene tese a valorizzare il patrimonio regionale, nonché il nesso di

strumentalità con l’interesse regionale, ha soddisfatto l’interesse pubblico

sotteso alla norma di riferimento, poiché detta Amministrazione, stante le

proprie attività istituzionali, è il soggetto giuridico che meglio può realizzare le

condizioni per un efficiente ed ottimale utilizzo dell’immobile in argomento,

che alla luce del progetto presentato dall’Amministrazione comunale è

diventato, tra l’altro, la base logistica per la pianificazione, organizzazione ed

esecuzione delle attività del nucleo associazione nazionale Carabinieri

Umbria, la cui attività, tra l’altro, è quella di dare supporto alle istituzioni

pubbliche nelle emergenze e comunque in tutte le attività relative alla

tematica delle protezione civile.

degli Infermi di proprietà regionale, con la Diocesi di Perugia -Città della

Pieve. L’utilizzazione di detto immobile da parte della Diocesi per lo

svolgimento delle funzioni religiose ha soddisfatto l’interesse pubblico

sotteso alla norma di riferimento, poiché per il periodo interessato, dette

funzioni per tutto il quartiere di Monteluce possono essere svolte nella

Cappella, essendo state le altre chiese della parrocchia oggetto di lavori di

ristrutturazione.

regionale denominato “Teatro G. Mengoni” sito in Comune di Magione, con

il medesimo Comune. L’utilizzazione di detto immobile da parte

dell’Amministrazione comunale, previa presentazione di un progetto

finalizzato ad illustrare le attività di interesse pubblico connesse all’uso del

bene tese a valorizzare il patrimonio regionale, nonché il nesso di

strumentalità con l’interesse regionale, ha soddisfatto l’interesse pubblico

sotteso alla norma di riferimento, poiché detta Amministrazione, stante le

proprie attività istituzionali, è il soggetto giuridico che meglio può realizzare le

condizioni per un efficiente ed ottimale utilizzo dell’immobile in argomento,

rendendolo quale fulcro della cultura territoriale.

concessione ad uso gratuito del compendio immobiliare regionale

denominato “ex Ancifap” sede del Centro di Formazione professionale in

Terni con l’A.R.P.A.L. Umbria, istituita con legge regionale n.1/2018 al fine di

perseguire le politiche regionali in materia di lavoro, apprendimento

permanente e promozione dell’occupazione.

L’utilizzazione di detto

immobile da parte dell’Agenzia regionale, ha soddisfatto l’interesse pubblico

sotteso alla norma di riferimento, poiché l’Agenzia, stante le proprie attività

istituzionali, è il soggetto giuridico che per legge svolge le funzioni di politiche

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

del lavoro e di formazione professionale e conseguentemente utilizzare

l’immobile regionale per l’espletamento delle funzioni di cui alla legge n.

1/2018 oltre a rispondere ad un interesse di carattere strumentale alle finalità

regionali, costituisce uno strumento di valorizzazione di un compendio

immobiliare regionale, peraltro oggetto di un più ampio progetto di

riqualificazione architettonica, sito nel territorio Ternano.

Nell’anno 2024 è intenzione dell’Amministrazione regionale, nell’ambito dei

processi di valorizzazione del proprio patrimonio, definire altre procedure volte

alla stipulazione di concessioni di beni immobili regionali, al fine di poter

realizzare gli interessi pubblici di cui alla normativa.

f. In attuazione della L.R. n. 9/2016 che pone in capo alla soc. Sviluppumbria

la gestione e valorizzazione dell’area Industriale di Maratta di Terni, è

stato pubblicato l’avviso per la concessione di tali terreni, in esito al quale ad

oggi sono stati aggiudicati n. 16 lotti. L’avviso per i restanti n. 9 lotti è ancora

aperto.

g. In attuazione della L.R. n. 18/2017 che pone in capo alla soc. Sviluppumbria

la gestione e valorizzazione dell’immobile Industriale “Ex Mabro” di

Orvieto, sono state concesse n. 3 unità immobiliari alla USL 2 di Terni a

titolo gratuito e sono in corso di valutazione altre richieste per cui

Sviluppumbria sta procedendo alla determinazione del canone di

concessione di tutti i subalterni di proprietà della Regione Umbria.

Acquisti e permute: Via Saffi, Permuta ADISU, acquisizioni Province,

acquisto sedi Arpal TR e PG

a. Acquisto immobile Via Plinio il Giovane

La Regione Umbria, in esecuzione dell’art. 11 della legge regionale 29 luglio

proprietà dell’Agenzia del Demanio -ad un prezzo di euro 188.000,00 ritenuto

congruo- da destinare a sedi di rappresentanza e uffici dell’Ente. L’acquisto

in argomento, risultato imprescindibile ed indifferibile per l’Amministrazione

regionale al fine di razionalizzare e valorizzare al meglio i lavori di

ristrutturazione degli immobili di proprietà regionale, insistenti nel medesimo

compendio, risulta utile e vantaggioso in quanto soddisfa l’interesse pubblico

ad unificare la proprietà dell’immobile di cui trattasi, e conseguentemente ad

ampliare le superfici disponibili da destinare a sedi di rappresentanza e uffici

dell’Amministrazione regionale nonché di determinarne un incremento in

termini di valorizzazione immobiliare; Nell’anno 2024 si prevede la

conclusione dei lavori sopradetti che interessano l’intero compendio

immobiliare e il successivo trasferimento degli uffici regionali, che ad oggi

sono ubicati presso il Videocentro in Terni (EX Centro Multimediale di Terni),

Piazzale Bosco, 3/a, detenuto dall’Amministrazione regionale in locazione

dal Comune di Terni, il cui contratto scadrà in data 31 gennaio 2027, ad un

canone annuo complessivo di euro 182.387,18, di cui si procederà alla

risoluzione anticipata e che, quindi, comporterà una rilevante riduzione dei

costi per l’Amministrazione.

b. Permuta ADiSU

La Regione Umbria, in ottemperanza alla legge regionale del 28 marzo 2006,

n. 6, contribuisce al funzionamento dell’Agenzia per il diritto allo Studio

Universitario dell’Umbria mettendo a disposizione con contratto di comodato

d’uso gratuito a detta Agenzia, beni immobili di sua proprietà o di cui ha la

disponibilità nonché quelli di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

utilizzati ai sensi della normativa di riferimento. Nell’ambito di detto contratto,

rientra, tra l’altro, l’immobile di proprietà dell’università adibito a residenza

universitaria sito in via G. Pascoli n. 4 (zona San Francesco al Prato) e

l’immobile di proprietà regionale, destinato a residenza universitaria

denominato “Padiglione D” di cui una porzione, a seguito di verifiche

tecniche, risultava insistere su strada comunale e quindi di proprietà di detta

Amministrazione. Con lo scopo di regolarizzare la situazione urbanistica di

detto immobile, propedeuticamente all’esecuzione di lavori di ristrutturazione

al fine di renderlo utilizzabile alla popolazione universitaria, è stata

favorevolmente valutata l’attuazione di un “procedimento di permuta senza

conguaglio” tra l’Università degli Studi di Perugia e il Comune di Perugia,

relativamente agli immobili detti .Conseguentemente, a seguito del

perfezionamento delle procedure nell’anno 2024, potranno essere definiti i

lavori di ristrutturazione del Padiglione D ed avviate le procedure per

renderlo utilizzabile, quale residenza universitaria per gli studenti nell’ambito

del territorio di Perugia.

Acquisto sedi ARPAL

Con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del

28/6/2019 e n. 59 del 22/5/2020, è stato adottato il “Piano straordinario di

potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”,

dove viene, tra quant’altro, prevista anche la possibilità di destinare risorse

per l’adeguamento infrastrutturale dei centri per l’impiego (CPI).

Con atto n. 715 del 5/8/2020 la Giunta regionale ha approvato il “Piano

straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive

del lavoro” regionale, in attuazione dei DPCM sopra richiamati.

Con la suddetta deliberazione, la Giunta ha incaricato gli uffici regionali

competenti, allo svolgimento delle necessarie attività finalizzate

all’acquisizione di locali da mettere gratuitamente a disposizione di Arpal

Umbria agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, idonei ad ospitare

gli organici rafforzati a seguito del Piano approvato.

Con atto n. 520 del 3/6/2021, la Giunta regionale, tenuto conto della

possibilità di effettuare direttamente l’acquisizione delle sedi, prevedeva la

possibilità di utilizzare le risorse anche per il tramite di ATER Umbria,

mediante l’attivazione di accordi di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990.

Conformemente a quanto indicato nella DGR n. 520/2021, la Regione

Umbria, l’Arpal Umbria e l’Ater Umbria hanno sottoscritto in data 14/12/2021

una convenzione finalizzata all’acquisto in autonomia, da parte della Regione

Umbria e l’eventuale adeguamento funzionale, di immobili da destinare a

sedi dei CPI nei comuni di Perugia e Terni.

In esecuzione alla suddetta convenzione, Ater ha pubblicato l’avviso

pubblico per un’indagine preliminare di mercato per la ricerca di immobili da

destinare ai CPI suddetti.

L’esito della ricerca è stato recepito dalla Giunta regionale con atto n. 1384

del 21/12/2023, nel quale veniva valutato l’interesse dell’Amministrazione

regionale ad acquistare l’attuale sede in locazione da privati del CPI di Terni,

sito in Via Annio Floriano a Terni e ad attivare un percorso con la Provincia

di Perugia, volto ad identificare quale futura sede del CPI di Perugia, l’intero

immobile di Via Palermo, 86 a Perugia, di proprietà della medesima

provincia, già parzialmente utilizzato dall’ARPAL Umbria.

Sono in atto le attività propedeutiche all’acquisto della sede dei CPI di Terni,

da parte di Ater Umbria, ai sensi della convenzione sottoscritta.

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Vendite e trasferimenti

a. In esecuzione dell’articolo 12 -legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 ad

RFI spa, il diritto di superficie, a titolo gratuito, sia delle aree di proprietà

regionale che di terzi site in località Maratta Bassa, nei Comuni di Terni e di

Narni al fine di conseguire obiettivi di rilevante interesse regionale connessi

al completamento della Piastra logistica intermodale di Terni e Narni.

La realizzazione del collegamento ferroviario della Piastra logistica TerniNarni rappresenta un preminente interesse pubblico in quanto in grado di

perseguire gli obiettivi regionali e nazionali di riduzione delle emissioni in un

territorio, quale quello della conca Ternana, particolarmente sensibile a tale

problematica. Infatti l’operatività del collegamento ferroviario può consentire

una forte riduzione del traffico su gomma per il trasporto delle merci, con il

conseguente miglioramento della qualità dell’aria. Rappresenta, inoltre, uno

straordinario volano per la valorizzazione del territorio e del patrimonio

regionale, potenziando l’attività della piastra logistica posta lungo il tratto

ferroviario Orte-Falconara, in cui sono previsti, nel protocollo di intesa,

sottoscritto in data 16/9/2020, tra le Regioni Umbria, Marche, M.I.T., ed

R.F.I., con investimenti per 1 miliardo e 231 milioni di euro, interventi volti

alla velocizzazione dell’intera direttrice ed al raddoppio fisico della tratta

Spoleto-Terni entro il 2030. Attualmente si è proceduto alla consegna

dell’area ad RFI per consentire alla stessa i necessari rilievi tecnici

propedeutici alla predisposizione del progetto definitivo afferente al

completamento dell’allaccio ferroviario.

b. Al fine di assicurare il presidio e la difesa dei territori marginali, collinari e

montani, in cui ricadono le Aziende Agrarie di proprietà regionale, il comma

2 dell’art. 28 della L.R. n. 10/2018, autorizzava la Giunta regionale ad

adottare un programma per l’alienazione delle suddette aziende agrarie ai

conduttori che risultino titolari di contratto da almeno 5 anni dall’entrata in

vigore della legge.

Allo scopo di attuazione alla suddetta disposizione normativa, con

deliberazioni di Giunta regionale n. 1233 del 10/12/2021 e n. 467 del

18/5/2022, veniva approvato il programma di vendita di 35 aziende ai

conduttori titolari di contratto da almeno 5 anni in possesso dei requisiti e

veniva incaricata la Soc. Sviluppumbria S.p.A. di attivare le relative

procedure di vendita.

A seguito di incontri tenuti dalla Soc. Sviluppumbria S.p.A. con i

concessionari, è risultato che interessati all’acquisto sono n. 16 aziende, per

le quali verranno attivate le relative procedure di stima, volte

all’individuazione del relativo valore di vendita, da sottoporre all’attenzione

degli interessati all’acquisto per le definitive valutazioni.

Sono in corso le fasi istruttorie e le verifiche propedeutiche all’incarico per la

stima dei compendi da alienare ai concessionari che hanno confermato

l’interesse all’acquisto.

c. E’ stato completato il trasferimento ai comuni, degli immobili di proprietà

regionale di provenienza beni ex APT dell’Umbria ricadenti nei propri

territori, connessi all’esercizio delle deleghe loro trasferite ai sensi degli artt.

39 e 43 della L.R. n. 3/99, relative alle funzioni e compiti dei Servizi Turistici

Territoriali – IAT.

In attuazione a quanto previsto dalla normativa suddetta, i beni da trasferire

ai comuni, venivano individuati nel primo Programma di Politica Patrimoniale

per il triennio 2002/2004 e successivi e nei relativi Piani attuativi annuali.

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

A completamento di tali trasferimenti, da ultimo, con DPGR n. 40/2021, sono

stati trasferiti al Comune di Spoleto, a titolo gratuito, terreni e fabbricati siti in

frazione Poreta di Spoleto e, con DPGR n. 40/2021, è stato trasferito al

Comune di Città di Castello, a titolo gratuito, l’appartamento sede locale dello

IAT, sito in Via S.Antonio a Città di Castello.

Dal 2019 al 2023 sono stati pubblicati n.8 avvisi di vendita di beni immobili

regionali di cui n.2 andati deserti, n. 6 aggiudicati ed alienati, n.1

aggiudicato ma non perfezionata l’alienazione da parte dell’aggiudicatario.

Sono attualmente in corso di pubblicazione n. 5 avvisi a trattativa diretta di

fabbricati e terreni. E’ in corso di predisposizione un avviso pubblico per la

valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione Umbria siti in loc.

Caicocci nel Comune di Umbertide – n. 2 lotti.

Sistema informativo del patrimonio immobiliare

Nel corso degli anni in collaborazione con la soc. Sviluppumbria è stata popolata,

ed è in costante verifica e aggiornamento, la banca dei dati amministrativi,

identificativi e valutativi dei terreni e delle unità immobiliari che fanno parte dei

fabbricati. In termini quantitativi vengono elaborati oltre 17.000 records.

L’aggiornamento ha riguardato anche le schede “Entità Patrimoniale-FabbricatoUnità Immobiliare” dei beni oggetto di nuovi sopralluoghi e dei beni acquisiti,

alienati e trasferiti dalla Regione Umbria nel corso degli anni. Inoltre il sistema

informativo è interessato anche dall’aggiornamento dei dati afferenti ai beni

culturali ex D.Lgs. n. 42/2004 con l’inserimento dei nuovi decreti e delle

dichiarazioni di non interesse pervenuti dalla Soprintendenza dei Beni culturali.

Schedatura beni MiBact – Anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 -2023

Nel corso degli anni sono state effettuata e continuano le verifiche d’interesse

culturale sul patrimonio regionale, ai sensi del D.Lgs. 42/04, dando corso a

quanto stabilito nella convenzione in essere fra il Ministero per i Beni e le Attività

Culturali ed il Turismo e la Regione Umbria, ciò ha comportato l’acquisizione di

informazioni, documenti e indagini mediante anche sopralluoghi sui beni oggetto

di verifica, predisposizione delle schede ed invio al Segretariato Regionale del

Ministero dei Beni e le Attività Culturali dell’Umbria e Soprintendenza

Archeologica Belle Arti e del Paesaggio dell’Umbria.

Anno 2019 effettuate ed inviate n. 71 schede e inviati da parte del MiBact n. 29

Decreti di Vincolo e n. 69 di Non interesse;

Anno 2020 effettuate ed inviate n. 47 schede e inviati da parte del Mibact n. 2

Decreti di Vincolo e n. 27 di Non interesse;

Anno 2021 effettuate ed inviate n. 31 schede e inviati da parte del Mibact n. 10

Decreti di Vincolo e n. 27 di Non interesse;

Anno 2022 effettuate ed inviate n. 16 schede e inviati da parte del Mibact n. 13

Decreti di Vincolo e n. 8 di Non interesse;

Anno 2023 effettuate ed inviate n. 16 schede e inviati da parte del Mibact n. 16

Decreti di Vincolo e n. 4 di Non interesse.

Stante la vetustà dell’infrastruttura e le criticità rilevate nel corso

dell’implementazione della banca dati sotto il profilo della flessibilità ed

aggiornabilità della stessa, nel corso del 2024 si provvederà ad avviare un

percorso di re-ingegnerizzazione del Sistema informativo del patrimonio

immobiliare.

Manutenzione, facility management e gestione e degli immobili

In ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che prevedono per

determinate categorie merceologiche, per le Amministrazioni pubbliche

l’obbligatorietà di adesione alle Convenzioni Consip, sono state attivate per la

gestione degli immobili in uso all’Amministrazione regionale le seguenti

convenzioni:

1. Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione

impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti

prevalentemente ad uso ufficio delle PA – Facility Management 4 – lotto 7:

• Servizi attivati:

✓ servizio di manutenzione impianti elevatori

✓ servizio di pulizia

• Sedi coinvolte: n. 24

• Durata: dal 01/07/2021 al 30/06/2027

2. Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione

impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti

prevalentemente ad uso ufficio delle PA – Facility Management 4 – lotto 16:

• Servizi attivati:

✓ servizio di manutenzione impianti elettrici

✓ servizio di manutenzione impianti idrico-sanitari

✓ servizio di manutenzione impianti riscaldamento

✓ servizio di manutenzione impianti raffrescamento

✓ servizio di manutenzione impianti antincendio

✓ servizio di manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi

✓ servizio di manutenzione reti

oltre ai servizi di

✓ reperibilità

✓ presidio tecnologico

• Sedi coinvolte: n. 28

• Durata: dal 16/05/2022 al 15/05/2028

A seguito delle adesioni in argomento è garantita l’esecuzione pluriennale di

tutti i servizi necessari alla gestione degli immobili regionali in uso

dell’Amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Le suddette convenzioni CONSIP hanno consentito l’introduzione di una

progressiva e costante ottimizzazione della gestione delle sedi regionali

mediante l’acquisizione per tutti siti interessati di:

✓ Planimetrie digitalizzate aggiornate;

✓ Anagrafica tecnica con inventario della componentistica degli

impianti;

✓ Relazione annuale sullo stato degli impianti;

✓ Installazione di sistemi di monitoraggio degli impianti;

✓ Monitoraggio consumi delle utenze;

✓ Attestazione di prestazione energetica (APE).

3. Convenzione Consip per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per

le pubbliche amministrazioni la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi

per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dicembre 1999

n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388

• Utenze attive: 14;

• Durata: annuale;

• Importo: circa € 140.000,00 IVA inclusa.

4. Convenzione Consip Energia elettrica – Ed. 20:

• Utenze attive: 46 ;

• Durata: annuale;

• Importo: circa € 850.000 IVA inclusa.

Attraverso l’adesione alle suddette Convenzioni Consip e la conseguente

acquisizione degli elementi conoscitivi sopra menzionati, consentono di

implementare una base di dati e informazioni della situazione impiantistica

esistente che permette di effettuare numerose considerazioni tecniche ed

economiche finalizzate a sviluppare le soluzioni impiantistiche, sia per gli impianti

termici che per gli impianti elettrici al servizio degli edifici, volte a:

• programmare interventi di miglioramento ed efficientamento impiantistico:

• raggiungere rendimenti elevati di impianto in termini sia di bassi consumi,

produzione di energia, regolarità della distribuzione e della regolazione;

• limitare le emissioni in atmosfera e ridurre le emissioni dei gas serra legate ai

consumi energetici;

• garantire una gestione impiantistica funzionale, economica e rispettosa dei

dettami di norma preservando i livelli di comfort.

In relazione a tali aspetti, in base alle prime considerazioni effettuate, sono state

individuate alcune possibili azioni da intraprendere e/o in parte già intraprese

negli anni 2022/2023, per il miglioramento delle prestazioni degli impianti

tecnologici:

• Palazzo Donini: sono state allocate risorse nel bilancio di previsione

2024/2026 per € 7.910,00 per la realizzazione di un intervento di

manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici e di altri aspetti

architettonici;

• Palazzo Ajò: sono state allocate risorse nel bilancio di previsione 2024/2026

per € 800.000,00 per la realizzazione di un intervento di manutenzione

straordinaria degli impianti tecnologici e di altri aspetti architettonici;

• Piazza Partigiani: è in corso di progettazione un intervento di adeguamento

sismico ed efficientamento energetico dell’intero edificio gestito da altro

Servizio regionale con il supporto del Servizio demanio, patrimonio e

logistica;

• Palazzo Broletto: è stata affidata la progettazione dell’intervento di

riqualificazione della Cabina di trasformazione MT/BT ed è stato concordato

con il Fornitore della Convenzione Consip FM4 – lotto 16 di effettuare una

valutazione sulla possibile sostituzione del sistema di gestione delle

serrande tagliafuoco;

• Centro Protezione Civile-Foligno, Magazzino beni culturali: è in corso di

valutazione il preventivo per il rifacimento della centrale di pompaggio del

sistema antincendio, prodotto dal Fornitore della Convenzione Consip FM4 –

lotto 16;

• Magazzino S. Chiodo Spoleto: nel corso del 2023 è stato concluso il

servizio di manutenzione ordinaria e collaudo periodico decennale

dell’impianto di spegnimento e l’intervento di manutenzione e parziale

rifacimento dell’impianto di rilevazione fumi.

Relativamente alle manutenzioni edili degli immobili regionali sono stati eseguiti i

seguenti interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria:

a. Restauro e risanamento conservativo della Cappella dell’ex Ospedale

Santa Maria della Misericordia – loc. Monteluce (PG). Importo dei lavori €

251.742,52.

Manutenzioni

edili dei beni

immobili

regionali

Atti regolatori e

gestionali

Intervento di eliminazione infiltrazioni di umidità, smaltimento eternit dalle

cabine tecniche CFP/Arpal ed ex Isrim c/o Polo universitario di Pentima

Bassa a Terni. Importo dei lavori € 16.932,70 IVA inclusa;

Affidamento ed esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e

straordinaria della vegetazione erbacea ed arbustiva incolta, la potatura

e l’abbattimento di piante ad alto fusto presso le aree di pertinenza degli

immobili regionali per il triennio 2020/2023. Importo dei lavori € 36.600,00

IVA inclusa;

Affidamento ed esecuzione del servizio afferente agli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da falegname presso le

sedi degli immobili regionali per il triennio 2020/2023. Importo dei lavori €

30.500,00 IVA inclusa;

Affidamento ed esecuzione del servizio afferente agli interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria – opere da fabbro presso le sedi

degli immobili regionali per il triennio 2020/2023. Importo dei lavori €

30.500,00 IVA inclusa;

Servizio di ingegneria e architettura degli interventi di messa in sicurezza di

porzione di immobile denominato “ex Mabro”, sito nel Comune di Orvieto

(TR) in Località Fontanelle di Bardano. Importo del servizio € 17.854,39 IVA

inclusa;

Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei

lavori di riparazione e miglioramento sismico di porzione di immobile

denominato “ex ospedale San Florido”, sito a Città di Castello. Importo del

servizio € 145.841,58 IVA inclusa (fondi Sisma 2016);

Servizio di manutenzione ordinaria e collaudo periodico decennale

dell’impianto di spegnimento del deposito dei BB.CC. di Santo Chiodo –

Spoleto. Importo del servizio IVA inclusa € 165.903,41 IVA inclusa;

Servizio di manutenzione e parziale rifacimento dell’impianto di

rilevazione fumi del deposito dei BB.CC. di Santo Chiodo – Spoleto.

Importo del servizio € 65.255,92 IVA inclusa;

Interventi di manutenzione ordinaria degli immobili sede della Tela

Umbra, Palazzo Tancredi ed ex Ospedale S. Florido a Città di Castello.

Importo lavori IVA inclusa € 10.894,60.

Atti regolatori e gestionali

Regolamento regionale n. 2 del 24/01/2024 per l’attuazione della l.r. 4

dicembre 2018, n. 10 (Norme sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei

beni immobili regionali)

Conformemente a quanto previsto dall’art. 27 della legge regionale 4 dicembre

2018, n. 10 recante “Norme sull’amministrazione, gestione e la valorizzazione dei

beni immobili regionali” è stato adottato il Regolamento di attuazione della legge già precedentemente preadottato dalla Giunta regionale – con il quale viene

disciplinata l’attività di amministrazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali

di proprietà della Regione Umbria conformemente agli obiettivi e/o indirizzi

contenuti nei documenti di programmazione regionale patrimoniale.

regolamento in argomento, contiene una serie di disposizioni a carattere

ordinamentale e procedimentale che si applicano ai beni immobili surrichiamati,

gestiti dalla Giunta regionale o gestiti da altri soggetti a seguito di affidamento da

parte della stessa Giunta o in attuazione di leggi regionali. Tra questi sono

annoverabili i beni immobili in uso all’Assemblea legislativa, che sono

amministrati dalla stessa ai sensi della legge regionale succitata. Il testo

regolamentare è ispirato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di

trattamento, trasparenza delle procedure e rispondenza delle stesse ai principi

europei di contabilità, del codice dei contratti e della contabilità pubblica

conformemente a quanto disposto sia dal previgente codice dei contratti pubblici

(D.lgs.50/2016) che dal nuovo codice

dei contratti (D.lgs. n. 36/2023)

relativamente ai contratti esclusi in tutto o in parte dagli stessi a cui sono

ascrivibili i contratti attivi e passivi della pubblica amministrazione, aventi ad

oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili

o riguardanti diritti su tali beni. Il Regolamento regionale in argomento è stato

emanato dalla Presidente della Giunta regionale in data 24 gennaio 2024, n.2 ed

è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale in data 31gennaio 2024.

Programma di politica patrimoniale 2024/2026. Con deliberazione n. 12 del

10/1/2024 la Giunta regionale ha adottato il nuovo Programma triennale di

politica patrimoniale del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione

Umbria per il triennio 2024-2026 (Allegato), ora in corso di approvazione da parte

dell’Assemblea Legislativa.

Dal 2014 non risultava adottato nessun altro programma triennale, essendo

tutt’ora in vigore, quello riferito al triennio 2014/2016.

Il Programma triennale è un importante strumento di programmazione, previsto

dall’art. 4 della L.R. n. 10/2018, per la gestione, la messa a reddito e per la

valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

Detto strumento, in coerenza con gli obiettivi del Documento di Economia e

Finanza Regionale (DEFR), detta gli indirizzi per il Piano annuale delle

alienazioni e valorizzazione immobiliari, previsto dall’art. 5 della medesima legge,

Tale strumento di programmazione, detta indirizzi relativamente:

✓ agli immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali;

✓ alla individuazione degli immobili regionali da destinare ad attività produttive,

agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della

legge 6 giugno 2016, n. 106 ), a progetti di sviluppo o comunque di pubblico

interesse;

✓ alla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili del

demanio e del patrimonio indisponibile regionale, del patrimonio agroforestale e del patrimonio disponibile, in armonia con le previsioni contenute

negli altri strumenti della programmazione regionale;

✓ all’acquisizione di beni immobili;

✓ alla dismissione di beni immobili;

✓ agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e

riqualificazione da realizzare sul patrimonio immobiliare regionale.

Il nuovo strumento di programmazione così come proposto, ha come finalità i

seguenti obiettivi:

✓ valorizzazione del demanio e del patrimonio immobiliare regionale quale

volano per lo sviluppo economico dei territori interessati, caratterizzati da

una forte marginalità, favorendo l’incremento dell’occupazione in agricoltura

anche giovanile;

✓ sostegno al reinsediamento umano, anche attraverso la presenza di nuove

attività agricole, valorizzando quelle presenti, al fine di contribuire attraverso

il presidio territoriale alla necessaria opera di tutela e conservazione delle

zone demaniali collocate in zone montane;

✓ riorganizzazione, attraverso processi di razionalizzazione, degli spazi

destinati a soddisfare le esigenze di funzionamento dell’Ente, anche alla luce

dell’avvenuto trasferimento di funzioni ai sensi della legge 56/2014 e della

legge regionale n. 10/2015 e successive modifiche;

✓ riduzione dei costi di gestione e di funzionamento degli edifici destinati

all’esercizio dell’attività istituzionale nella città di Terni.

Alla luce degli obiettivi sopra indicati, la proposta di PPP, ben calata nel contesto

economico e sociale attuale, si ispira all’idea di abbandonare l’obiettivo di

dismettere o valorizzare gli immobili pubblici per ragioni puramente economiche e

di risanamento dei conti pubblici e persegue la tesi per cui la valorizzazione deve

essere intesa come volano dello sviluppo territoriale, a diretto vantaggio dei

cittadini e alla soddisfazione degli interessi pubblici.

Proroga aziende agrarie. Al fine di assicurare il presidio e la difesa dei territori

marginali, collinari e montani, in cui ricadono le aziende agrarie appartenenti al

patrimonio immobiliare della Regione Umbria, attualmente in gestione all’Agenzia

forestale regionale Umbria (AFOR) ai sensi della l.r. n. 18/2011 e stante il

perdurare della valenza sociale, della tutela e del controllo del territorio esercitati

dagli attuali concessionari, è stato proposto l’emendamento al comma 1

dell’articolo 28 della legge regionale del 4 dicembre 2018, n. 10 “Norme

sull’amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionale”,

recepito nell’art. 52, comma 1, della l.r. 15/2023, che ha disciplinato che a

decorrere dal 3 novembre 2023 “ I contratti a qualunque titolo stipulati dalla

Regione Umbria e dall’Agenzia forestale regionale per la conduzione di

Aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione Umbria,

già prorogati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli con scadenza nelle

annualità 2024-2025-2026-2027, sono da intendersi prorogati alla data del 31

dicembre 2028”. In particolare deve essere segnalato altresì, come una

significativa parte dei concessionari/conduttori delle Aziende Agrarie in

argomento siano soggetti proponenti/beneficiari di finanziamenti comunitari o

statali per i quali è richiesto, per almeno i 5 anni, il mantenimento del possesso

del bene oggetto di valorizzazione. L’eventuale impossibilità da parte del

concessionario/ conduttore di dimostrare il possesso per il prossimo quinquennio

dell’Azienda agraria avrebbe significato, in molti casi, la perdita anche dei fondi

europei. Con il suddetto emendamento si cerca quindi di agevolare gli attuali

concessionari, che a seguito di detta proroga vedono permanere il requisito

giuridico afferente alla titolarità “quali conduttori” degli attuali contratti di

concessione per ulteriori cinque anni, di poter essere destinatari dei molteplici e

consistenti contributi -ad oggi presenti nell’ordinamento statale e/o comunitariopercepiti o da percepire.

Trasferimento della proprietà degli immobili provinciali. Nell’ambito delle

norme di riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle

forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema

amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza di cui alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10, è

stato proposto l’intervento normativo di modifica del comma 2 ter dell’art. 6 della

citata legge, recepito nell’art. 6 della legge regionale n. 17/2023, che disciplina

che il titolo valido per il trasferimento della proprietà a favore della Regione sia,

non solo la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra

le parti, ma anche, in alternativa a tale fattispecie, la trascrizione nei registri

immobiliari dell’atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province,

detenuti o in possesso della Regione secondo le disposizioni di cui al comma

2 bis.

La Regione, nel rispetto della normativa vigente, con il trasferimento degli

immobili in questione potrà perseguire politiche di amministrazione e gestione

volte ad attuare indirizzi di razionalizzazione e di efficientamento anche della

governance delle sedi istituzionali.

Inventario e Conto annuale del patrimonio. Ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2

della L.R: n. 10/2018 i beni immobili regionali e i diritti reali costituiti per l’utilità di

tali beni sono iscritti nell’Inventario generale del patrimonio immobiliare regionale,

composto dal “registro dei beni immobili demaniali” e il “registro dei beni del

patrimonio immobiliare”.

Nel periodo di riferimento sono stati elaborati, in collaborazione con la Soc.

Sviluppumbria che, secondo quanto stabilito dalla legge n.1/2009 svolge attività

strumentali e di servizio alle funzioni della Regione in materia di gestione e la

valorizzazione del patrimonio immobiliare – con esclusione delle attività di

manutenzione dello stesso – gli inventari dei beni immobili alla data del

31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022 ed è in corso di elaborazione

quello alla data del 31/12/2023.

A tal fine è stata predisposta la reportistica dell’Inventario e delle concessioni

elaborata in attuazione della normativa in vigore. L’attività ha riguardato

l’aggiornamento riportante la modifica e l’integrazione di tutte le variazioni

intervenute nel corso degli anni di riferimento sui i beni immobili, sia terreni che

fabbricati (per fabbricati si intendono le unità immobiliari presenti al Catasto

Fabbricati) di proprietà della Regione Umbria, i quali risultano ubicati in 52

Comuni della provincia di Perugia e in 22 comuni della provincia di Terni. Di

seguito le tabelle riepilogative per i fabbricati e i terreni.

Fabbricati

N° Record

Patrimonio

disponibile

Patrimonio

indisponibile

Patrimonio

demaniale

Patrimonio

Patrimonio

Patrimonio

disponibile

indisponibile

demaniale

N° Record

9.942

5.150

Fonte: Servizio Demanio, patrimonio e logistica della Regione Umbria

Terreni

Sono, inoltre, stati acquisiti ed elaborati (compilati, modificati e riorganizzati) gli

elenchi delle concessioni a seguito dei dati forniti dai “soggetti gestori” che a

vario titolo hanno in uso il patrimonio immobiliare regionale (Agenzia Forestale

Regionale, Amministrazioni Provinciali e Umbria TPL e Mobilità, oltre che i

Servizi regionali competenti).

Ai sensi del comma 3, del citato art. 7 della L.R: n. 10/2018, è stato, altresì,

elaborato sempre in collaborazione con la soc. Sviluppumbria, il Conto Generale

del Patrimonio relativo agli anni dal 2019 al 2023 ed è in corso di elaborazione

quello relativo al 2024.

Nel rispetto dei principi di contabilità economico-patrimoniale di cui al D.Lgs. n.

118/2011, è stata predisposta la relazione sulla gestione allegata al rendiconto

contenente l’elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare

dell’ente alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con

l’indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi

prodotti.

Le ultime variazioni registrate al 31/12/2022 sono sintetizzate nelle tabelle che

seguono.

Patrimonio Immobiliare regionale Terreni

VALORE

Consistenza patrimoniale al 31/12/2021

Variazione in diminuzione dal 01/01/2022 al

-€ 98.124,75

31/12/2022

Variazione in aumento 01/01/2022 al 31/12/2022

€ 216.621,02

Consistenza patrimoniale al 31/12/2022

Fonte: Servizio Demanio, patrimonio e logistica della Regione Umbria

variazione

diminuzione

98.124,75

riguarda

alienazioni/espropriazioni, trasferimenti di immobili a titolo gratuito, aggiornamenti

di classificazione ai sensi del codice civile (demaniale, disponibile, indisponibile)

e variazioni-aggiornamenti catastali.

La variazione in aumento pari ad € 216.621,02 è riconducibile ad aggiornamenti

idi classificazione ai sensi del codice civile (demaniale, disponibile, indisponibile),

variazioni-aggiornamenti catastali, trasferiti di immobili dal Demanio dello Stato e

terreni NAC da scorporo fabbricati.

Patrimonio Immobiliare regionale Fabbricati

VALORE

Consistenza patrimoniale al 31/12/2021

Variazione in diminuzione dal 01/01/2022 al

-€ 78.212,74

31/12/2022

Variazione in aumento 01/01/2022 al 31/12/2022

€ 672.904,99

Consistenza patrimoniale al 31/12/2022

Fonte: Servizio Demanio, patrimonio e logistica della Regione Umbria

La variazione in diminuzione pari a € 78.212,74 riguarda il trasferimento a titolo

gratuito di un immobile al Demanio dello Stato.

La variazione in aumento pari ad € 672.904,99 è riconducibile a variazioniaggiornamenti catastali; trasferiti immobiliari a titolo gratuito dal Demanio dello

Stato, acquisizioni immobiliari, nuove costituzioni catastali, opere straordinarie.

Relativamente alla redditività del patrimonio immobiliare regionale assegnato in

concessione si riporta di seguito il riepilogo distinti per “soggetti gestori”:

Ente concedente beni di proprietà regionale

Regione Umbria – Fitti attivi

Regione Umbria (Canoni derivanti da concessioni su:

Acque Minerali e su Acque ad uso Termale

Regione Umbria (Canoni derivanti da concessioni di

cave e miniere)

Regione Umbria (Canoni derivanti da concessioni ed

autorizzazioni su Strade Regionali)

Agenzia Forestale Regionale – Area Demaniale alta

Umbria – Area Demaniale Orvietano-NarneseAmerino-Tuderte e dei Monti Martani, Serano e

Subasio e Comuni Monti del Trasimeno (L’importo è

comprensivo dei canoni percepiti e dei canoni non

percepiti per compensazione spese sostenute per lavori

straordinari)

Unione dei Comuni (ex Provincia di Perugia)

Umbria TPL Mobilità (Canoni derivanti su concessioni

beni immobili Esercizio Ferroviario)

Reddito complessivo

percepito – anno 2022

€ 224.231,30

€ 95.844,72

€ 776.613,31

€ 578.873,27

€ 107.891,05

€ 107.039,19

Sviluppumbria SpA (Canoni derivanti su concessioni

beni immobili Aree Industriali)

€ 2.676,81

Fonte: Servizio Demanio, patrimonio e logistica della Regione Umbria

I dati inventariali sono, altresì, rielaborati e riutilizzati per specifici adempimenti,

come di seguito riportati:

• specifico elenco del patrimonio immobiliare regionale è redatto, altresì, in

occasione del Giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Umbria

(Art.1.comma 5 D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 313

del 7 dicembre 2012) per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023, secondo le

indicazioni e le modalità in ordine alle informazioni e ai dati indicati dalla

Corte dei Conti;

• adempimenti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e Programma

Open Data Regione Umbria;

• adempimenti MEF – Progetto Patrimonio della PA_Rilevazione dei beni

immobili pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 222, L. 191/2009.

Missione 14: Sviluppo economico e produttività

Obiettivo strategico: Favorire la tenuta delle imprese nella fase di

emergenza

Avviso Bridge to

Digital

Interventi volti a

fronteggiare

l’epidemia da

COVID-19

Con l’Avviso Bridge to Digital (DGR 299/2020) si è voluto rafforzare e

accelerare il processo di digitalizzazione delle micro e piccole imprese della

regione tenuto conto delle difficoltà legate alla dimensione che comportano ritardi

nell’utilizzo delle opportunità offerte dal digitale. L’avviso ha avuto quindi un

duplice obiettivo: da un lato quello di aumentare la capacità delle imprese a

resistere agli shock strutturali quali la pandemia da COVID-19, dall’altro quello di

avviare un processo di transizione digitale che permetta anche alle imprese di

piccole dimensioni di proporsi su mercati dove è sempre più rilevante il livello di

accesso assicurato dalle tecnologie digitali. Proprio in considerazione della

crucialità della transizione digitale per le piccole e medie imprese sono state

stanziate risorse per 3 milioni di euro pari quasi al quadruplo di quelle stanziate

per il precedente bando TIC.

Sono pervenute complessivamente 712 domande con una richiesta complessiva

di 6,5 milioni di euro di contributi. Sono stati finanziati 323 progetti per un

investimento complessivo di 4,8 milioni di euro a fronte dei quali sono stati portati

a compimento 267 progetti per un investimento di 3,9 milioni di euro ed erogati

contributi per circa 2,5 milioni di euro. Lo shock pandemico ha comportato un

tasso di decadenza dei progetti superiore alla media e pari circa 16,4%.

Nelle manovre adottate per sostenere l’Umbria nella fase di emergenza Covid19, sono state individuate delle azioni di sostegno delle attività economiche

particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica e delle categorie soggette

a restrizioni in relazione all’emergenza da COVID-19. Di seguito i principali

provvedimenti.

Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto (ristori) in

favore delle imprese esercenti commercio al dettaglio vario (es oggetti d’arte;

oggetti d’artigianato, arredi sacri ed articoli religiosi etc), e imprese che svolgono

attività artistiche ed artigianali localizzate nei centri storici nonché imprese della

ristorazione. Sono state assegnate risorse pari ad € 4.690,000,00 (atto n.

553/2022). Successivamente tali risorse sono state rimodulate (atti 958, 1199 e

1284 del 2022) ed è stato determinato di supportare altri comparti economici

particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’emergenza. Conseguentemente le

La Regione Umbria ha incaricato Sviluppumbria della gestione delle procedure

connesse all’attuazione degli avvisi sopra menzionati.

Sono pervenute complessivamente, in relazione al citato Avviso, n. 456 domande

delle quali sono risultate ammissibili n. 424.

L’elenco dei soggetti ammissibili e finanziabili, con la relativa determinazione del

contributo concesso, è stato approvato con Determina dell’Amministratore Unico

di Sviluppumbria (n. 326 del 25/01/2023). La stessa Sviluppumbria ha

provveduto alla liquidazione dei contributi concessi.

La ricostruzione delle aree colpite dal Sisma 2016. In relazione ai contributi

per la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva a seguito del sisma del

2016 – Art. 20-bis del D.L. 189/2016 e Decreto del Ministero Sviluppo Economico

e Ministero Economia e Finanze dell’11 agosto 2017, come modificato dal

Decreto 6 giugno 2019 – Avviso pubblico adottato con il Decreto del Dirigente

Delegato n. 600 del 16/07/2021, alla data di scadenza dell’Avviso, 31/12/2021,

sono pervenute 250 istanze di contributo e a seguito dell’attività istruttoria, nel

corso del 2022, sono risultate ammissibili n. 240 domande per un contributo

L’attività di erogazione dei contributi si è conclusa nel luglio 2022, mentre nel

corso del 2023 si è svolta l’attività relativa ai controlli, conclusasi con la

Determinazione del Servizio Ricostruzione Privata n. 1939 del 06/10/2023 e con

ottimi risultati anche dal lato dei controlli.

Inoltre facendo seguito alla modifica normativa introdotta dall’art. 3 quinquies del

DL 3/2023 convertito dalla L. 21/2023 con conseguenti Decreti del Dirigente

Delegato dal Vice Commissario per la Ricostruzione dell’Umbria n. 381 del

14/06/2023 e n. 1939 del 06/10/2023, si è disposto di trasferite l’ammontare

complessivo delle economie e recuperi derivanti dalla conclusione dei Bandi ex

a finanziare lo scorrimento delle graduatorie per i contributi agli investimenti in

conto capitale previsti ai sensi dell’Art. 20 del D.L. 189/2016 (in considerazione

dell’elevato numero di imprese ancora da finanziare presenti nella graduatoria

definitiva approvata con DD n. 538 del 07/10/2020).

Obiettivo strategico: Creare le condizioni per una più rapida ripresa

produttiva

Nell’ambito dell’innovazione, ricerca e sviluppo e supporto alle start up

innovative, sono state attuate le tre principali linee di attività.

Supporto a progetti di ricerca e sviluppo industriale, Avviso Ricerca 2020

(DGR 1201/2020). L’Avviso, rivolto alle PMI e grandi imprese, ha l’obiettivo di

proseguire nell’azione di stimolo al rilancio dei processi interni connessi alle

attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti di

specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per la

Specializzazione Intelligente (RIS 3) al fine di migliorare la competitività e

l’innovazione del sistema produttivo. In particolare, rispetto al passato i

finanziamenti sono stati indirizzati verso attività più prossime al mercato al fine di

stimolare progettualità di più immediato riscontro per le imprese proponenti. Per

finanziare il bando sono state utilizzate le risorse residue della programmazione

comunitaria 2014-2020 (circa 3 milioni di euro) affiancate da risorse nazionali

resesi disponibili (accordo Provenzano e PAR FSC)

Con l’avviso sono stati finanziati 58 progetti con investimenti complessivamente

attivati di 34,4 milioni di euro e contributi concessi per 13,1 milioni di euro. Ad

oggi sono stati conclusi 43 progetti per un investimento totale di 46,3 milioni di

euro e contributi erogati per 9,2 milioni di euro.

Avviso ricerca 2023 (DGR 722/2023). L’ Avviso è rivolto alle piccole, medie,

grandi imprese ed alle piccole imprese a media capitalizzazione (Small Mid-Cap)

ed ha come obiettivo di proseguire nell’azione di stimolo al rilancio dei processi

interni connessi alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, negli

ambiti di specializzazione identificati dalla Strategia di Ricerca e Innovazione per

la Specializzazione Intelligente (S3) al fine di migliorare la competitività e

ricerca e

sviluppo

industriale

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

l’innovazione del sistema produttivo. Rispetto all’Avviso 2020 è prevista la

possibilità di presentare progetti collaborativi tra PMI Grandi imprese e centri di

ricerca.

Il bando prevede stanziamenti per 5 milioni di euro elevabili a 10 milioni di euro.

Sono state presentati 56 progetti con una richiesta di contributi per circa 15

milioni di euro. Le procedure di valutazione per la selezione dei progetti sono in

fase di ultimazione.

Bando Voucher per l’innovazione (DGR 813/2023). Al fine di promuovere e

valorizzare lo sviluppo di MICRO e PICCOLE imprese favorendone i percorsi di

innovazione attraverso l’utilizzo di “Innovation Manager“, sono state approvate

(DGR n.813 del 2/8/2023) le linee guida del bando per il sostegno

all’acquisizione di Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno

all’innovazione, in coerenza con le traiettorie definite nella “Smart Specialization

Strategy (S3)” regionale.

Tenuto conto che i beneficiari sono micro e piccole imprese che spesso

affrontano problemi di cash flow il bando prevede che i contributi, pari al 50% dei

costi, siano erogati direttamente ai prestatori dei servizi avanzati dimezzando

così le anticipazioni delle imprese.

Con l’avviso sono stati finanziati 51 progetti, in corso di attuazione, con

investimenti complessivamente attivati di 2 milioni di euro e contributi concessi

per 986,5 milioni di euro.

Creazione e

sviluppo di start

up innovative

Supporto alla creazione e sviluppo di start up innovative. Con l’avviso

SMART UP (DGR 486/2021), a differenza dei precedenti avvisi, si è mirato alla

creazione di un ambiente favorevole all’imprenditorialità sostenendo l’innovatività

e la creazione di start up ad alta intensità di conoscenza attraverso un’attività di

accompagnamento durante tutto il ciclo di vita del progetto con la collaborazione

di importanti network esterni, quali la Fondazione Ricerca e Imprenditorialità.

A supporto di tutta l’attività è stato creato un sito internet dedicato dove sono

state messe a disposizione una serie di pillole formative/informative a supporto

delle attività necessarie alla presentazione del progetto nonché di

approfondimenti su aspetti fondamentali della presentazione dei progetti.

La domanda di partecipazione al Bando ha richiesto infatti lo sviluppo di un

modello di business (Business Model Canvas), utile alla definizione di una

strategia di business.

In particolare il percorso di accompagnamento ed accelerazione ha previsto:

● servizi ex ante: incontri one2one per la presentazione delle domande,

● servizi in itinere: incontri trimestrali per verificare lo stato di attuazione del

progetto, supporto con strumenti per seguire l’evoluzione del modello di

business e del livello tecnologico dei progetti; affiancamento del progetto da

parte di un innovation advisor (manager),

● servizi ex post: organizzazione di un Investors Forum dove le startup hanno

avuto la possibilità di incontrare investitori privati ed istituzionali.

Con l’avviso sono stati finanziati 22 progetti con investimenti complessivamente

attivati di 4 milioni di euro e contributi concessi per 1,8 milioni di euro.

Attività di scoperta imprenditoriale. Oltre gli strumenti più classici

rappresentati, in un approccio top-down, dal finanziamento dei progetti di impresa

sui temi della ricerca e innovazione, la Regione ha deciso di sviluppare attività

basate sul dialogo sui temi dell’innovazione e della ricerca con le imprese e il

sistema della scienza e conoscenza al fine di mettere le basi per un vero e

proprio ecosistema dell’innovazione. Per questo si è deciso di investire in un

programma pluriennale di scoperta imprenditoriale con il quale aprire la strada ad

un futuro ricco di soluzioni innovative, crescita economica e nuove possibilità

soprattutto in vista della transizione ecologica e digitale.

Nella scoperta imprenditoriale l’innovazione viene vista come un processo

bottom-up sistematico, dinamico e continuativo in cui le imprese e gli altri

stakeholder (associazioni di categoria, pubblica amministrazione, mondo della

ricerca, società civile) interagiscono per creare nuovi modi di produrre beni e

servizi e progettualità condivise. Tale processo implica la valorizzazione delle

risorse e delle competenze presenti sul territorio – che ne rappresentano i punti di

forza – e l’individuazione dei settori di specializzazione più promettenti e quindi

competitivi su cui canalizzare gli investimenti, per una più efficace allocazione

delle risorse pubbliche di per sé scarse.

Il programma di scoperta imprenditoriale per il periodo 2021-2027 (approvato

dalla Giunta Regionale con delibera n. 816 del 02/08/2023) viene realizzato per

stralci annuali a cura di Sviluppumbria.

L’attività è stata avviata nel secondo semestre del 2023 con risorse assegnate

pari ad € 430.000,00 mentre per l’anno 2024 sono state stanziate risorse per €

800.000,00.

Negli anni immediatamente successivi al periodo emergenziale sono stati messi

in campo strumenti orientati a favorire gli investimenti nella transizione digitale

delle piccole e medie imprese, supportando l’adozione di tecnologie digitali e, in

particolare, la loro applicazione alla manifattura nelle modalità Industria 4.0.

L’accrescimento e il consolidamento del sistema delle PMI sono stati perseguiti

mediante il sostegno agli investimenti connessi a percorsi di rafforzamento,

ampliamento e diversificazione della produzione ed è stato attuato attraverso gli

2014-2020. Grazie agli Avvisi emanati nel 2018 e nel 2019 che, anche per

variazioni progettuali, hanno avuto una fase gestionale relativa agli anni in

riferimento, a chiusura degli stessi, sono stati erogati complessivamente

contributi circa € 10 milioni a fronte della realizzazione di investimenti per oltre

45 milioni di euro raggiungendo 117 imprese.

Con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione derivanti dalla

riprogrammazione dei fondi POR FESR 2014-2020 è stato emanato nell’ambito di un più ampio pacchetto di provvedimenti – l’Avviso LARGE 2021,

FESR 14-20. Anch’esso infatti prevedeva il finanziamento di progetti di

investimento innovativi finalizzati all’introduzione in azienda di nuovi

prodotti/servizi e/o processi produttivi, nonché l’ampliamento della capacità

produttiva dell’azienda medesima.

relative alla programmazione 2014-2020 (sezione speciale ex Accordo

Provenzano). Successivamente è stato deliberato un incremento pari ad €

l’Avviso ha beneficiato di una dotazione complessiva pari a 13 milioni di euro.

Sono stati ammessi a finanziamento n. 125 progetti. Di questi alla data del

31/12/2023 risultavano n. 64 progetti già conclusi con un ammontare di

contributi liquidati pari a circa 7 milioni di euro a fronte dell’attivazione di

investimenti per oltre 30 milioni di euro. I progetti ancora in corso dovrebbero

concludersi entro il primo semestre del 2024.

Scoperta

imprenditoriale

Sostegno agli

investimenti

Inoltre, in seno alla più ampia manovra denominata Remix 2023, sono stati

emanati due specifici avvisi destinati alle PMI extra agricole della regione

Umbria operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione produttivi

innovativi e di transizione digitale. Gli Avvisi sono stati differenziati sulla base

della taglia del progetto di investimenti e finanziati con le risorse del PR FESR

produttivi innovativi delle PMI, sono stati affidati all’agenzia regionale

Sviluppumbria SpA che li gestisce in qualità di Organismo Intermedio sulla base

della stipula di apposita Convenzione per la delega delle relative funzioni. Più in

particolare:

1. Avviso Medium 2023 con dotazione finanziaria iniziale pari ad €

progetti presentati del tipo valutativo a graduatoria. Dimensione finanziaria

progetti finanziabili da € 50.000,00 ad € 200.000,00. Scadenza

presentazione domande prorogata al 12/02/2024. Domande pervenute n°

attività istruttorie valutative sono in corso e dovrebbero concludersi entro il

mese di luglio 2024.

2. Avviso Large 2023 con dotazione finanziaria iniziale pari ad €

progetti presentati del tipo valutativo a graduatoria. Dimensione finanziaria

presentazione domande prorogata al 22/02/2024. Domande pervenute n°

attività istruttorie valutative sono in corso e dovrebbero concludersi entro il

mese di luglio 2024.

Inoltre, nell’ambito del medesimo pacchetto Remix 2023, è stato emanato un

terzo provvedimento denominato Avviso Small 2023 destinato a micro imprese

dell’Artigianato, del Commercio e dei Servizi. L’Avviso utilizza risorse del Fondo

Unico Regionale per le attività produttive e finanzia progetti di piccola

dimensione (da € 5.000,00 ad € 50.000,00) che prevedano la realizzazione di

investimenti in impianti, macchinari e beni strumentali, tecnologie informatiche,

autocarri e veicoli produttivi nonché connesse opere di ristrutturazione degli

immobili ad uso produttivo e spese di marketing e pubblicità. La dotazione

progetti presentati è di tipo automatico. Alla scadenza del 28/04/2024 risultano

pervenute n° 68 domande per un ammontare di contributi richiesti pari ad €

265.860,84. La scadenza finale è ad oggi fissata al 31/07/2024.

In riferimento alle aree di crisi industriale Terni Narni e Ex Merloni si è

proceduto nella logica del rafforzamento delle filiere e di specializzazione del

territorio in ambiti produttivi particolarmente promettenti, prestando particolare

attenzione al rilancio delle aree di crisi e delle zone in dismissione o a rischio

“desertificazione”, con l’obiettivo di rivitalizzarle attraverso direttrici di sviluppo in

grado di produrre ricadute produttive sull’intero territorio regionale.

In tal senso si è intervenuto dapprima con la proroga degli accordi di

programma sottoscritti con il MIMIT nelle rispettive aree, per assicurare l’idonea

cornice di riferimento per poter proseguire con gli interventi già avviati a valere

sulla programmazione POR FESR 14/20, poi sono state avviate le procedure

per la rivisitazione/novazione dei due accordi di programma da mettere a

sistema con altrettanti interventi avviati sui territori interessati dalle crisi.

Il contesto economico e sociale che nell’ultimo triennio si è andato evolvendo,

anche alla luce della crisi pandemica Covid ed economica nel frattempo

intervenuta con il conflitto Russia ed Ucraina, ha di fatto confermato ancor più le

Aree di crisi

industriale

finalità dei rispettivi Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale

(PRRI) adottati (ivi inclusi i territori individuati) e, grazie anche alle nuove

opportunità offerte dal quadro normativo comunitario e nazionale, ha evidenziato

anche la necessità di riorientare gli interventi, in riferimento all’evolversi delle

diverse progettualità che riguardano il territorio verso paradigmi più sostenibili.

Per ciò che concerne l’area di crisi Terni Narni sulla base delle direttrici dei PRRI

approvato pertanto si è reso necessario una rivisitazione dell’accordo di

programma in scadenza, attraverso la sottoscrizione di un nuovo atto fra le parti

coinvolte (procedure in corso), che tenga conto delle mutate condizioni in una

prospettiva soprattutto di incentivazione di progetti che, promuovendo nuove

iniziative imprenditoriali, siano in grado di sostenere il rilancio del sistema

produttivo.

In tal senso è apparso necessario utilizzare le potenzialità scientifiche presenti

anche attraverso uno stretto rapporto fra il sistema locale universitario e le

imprese, che richiede anche da parte dell’Università, in quanto attore

fondamentale del territorio, in un quadro di difficoltà economica, una sempre

maggiore finalizzazione delle proprie attività istituzionali verso la produzione di

innovazione.

A questo proposito si è focalizzato l’interesse sul Polo chimico di Terni.

Nel tempo la strategia di reindustrializzazione dell’area è stata incentrata su un

programma di sviluppo di iniziative nel settore della green economy, anche alla

luce della contrazione del mercato della chimica a livello sia nazionale che

internazionale ed al necessario conseguente processo di transizione green che

interessa il comparto.

Occorre richiamare in questo contesto i recenti sviluppi della vertenza Treofan,

situata all’interno del Polo chimico, che dal 2020 ha cessato la produzione a

seguito delle scelte aziendali dell’allora proprietà (Jindal) cosa che ha portato ad

una lunga vertenza, oggetto di un tavolo di confronto presso il Ministero delle

Imprese e del Made in Italy con le parti sociali e datoriali, a cui partecipa anche

la Regione Umbria. Il sito produttivo ex-Treofan è stato recentemente acquisito

dalla società Visopack Italy S.r.l. che ha in programma di rilanciarne le produzioni

salvaguardando l’importante patrimonio di maestranze e che sono attualmente

supportate da strumenti di integrazione al reddito specifici per le aree di crisi

industriale complessa.

È stato importante quindi accompagnare un’azione di rilancio del polo attraverso

una progettualità che punti a riconvertirlo in un polo altamente innovativo, a

basse emissioni e in grado di essere competitivo a livello nazionale e

internazionale, affiancando nel contempo il settore strategico della chimica

verde, anch’esso driver di sviluppo locale.

In questo quadro la Regione, insieme al Governo Italiano, ha siglato il 9 marzo

2024 l’Accordo per la Coesione che assegna all’Umbria le risorse del Fondo per

lo Sviluppo e la Coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.

A fronte di 150 milioni di euro di interventi, sono destinate risorse per 15 milioni

di euro al piano strategico di rilancio del Polo chimico di Terni con l’obiettivo di

creare un Polo dell’Innovazione e promuovere infrastrutture locali funzionali al

rilancio del comparto. Per questo saranno attivate una serie di misure volte a

finanziare il Polo, le infrastrutture e le imprese di ogni dimensione.

Le risorse di cui all’Accordo per la Coesione sono altresì destinate, fra gli altri

interventi previsti, alla realizzazione della Bretella di Terni Staino-Pentima

(per 9,55 milioni di euro) ed alla riqualificazione del Polo scientifico-didattico

di Pentima a Terni, tutte iniziative in linea con le direttrici del PRRI.

Ruolo trainante in questo contesto è la presenza dell’Università degli studi di

Perugia che anche grazie all’investimento 1.5 della Missione 4 componente 2

REGIONE UMBRIA – Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale Resoconto di legislatura 2019-2024

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

del PNRR, relativo agli ecosistemi di innovazione, ha previsto uno spoke (spoke

10) di ricerca sui biomateriali che presumibilmente verrà localizzato all’interno

del Polo chimico.

Tra le azioni avviate per la riqualificazione di importanti realtà imprenditoriali

dell’area, vanno considerati anche i lavori del tavolo finalizzato alla

sottoscrizione di un Accordo di programma per la realizzazione di un progetto

integrato di rilancio e implementazione delle produzioni della storica

acciaieria Acciai Speciali Terni, attraverso interventi di decarbonizzazione con

l’introduzione dell’idrogeno rinnovabile, e un contestuale programma di messa

in sicurezza ambientale del sito. Al tavolo, guidato dal Ministero delle imprese e

del Made in Italy, vi partecipano la Regione Umbria il Ministero dell’Ambiente e

della Sicurezza Energetica, il Comune di Terni, Invitalia e il Gruppo Arvedi,

proprietario dello storico stabilimento.

In riferimento all’area crisi Merloni in considerazione della necessità di

proseguire nel percorso di reindustrializzazione il nuovo accordo (in corso di

sottoscrizione) consente di creare un ecosistema maggiormente favorevole alla

progettualità rivolta all’area Ex Merloni orientata alla realizzazione di un distretto

dei nano-materiali che prenda le mosse dall’insediamento di imprese operanti in

questo ambito.

In particolare si richiama il Progetto VITALITY finanziato con la Missione “Dalla

Ricerca all’Impresa” (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5) del PNRR

che vede coinvolto il sito della Ex Merloni.

Il progetto Vitality è finalizzato alla creazione di un ecosistema di innovazione ed

ha come obiettivo la promozione della collaborazione fra mondo accademico,

centri di ricerca, aziende e start-up.

Nel luglio 2023 la Regione Umbria ha sottoscritto con l’Università di Perugia,

che coordina i due spoke (Spoke 10 per Polo Chimico e spoke 9 per ex

Merloni), un Protocollo di Intesa per l’utilizzo degli strumenti finanziari

comunitari a disposizione della regione per supportare la creazione del Polo

di Innovazione Nanomat nell’area di crisi Ex Merloni e del Polo Biomat

ricadente nell’area di crisi industriale di Terni-Narni. È previsto che il Polo

Nanomat si insedierà all’interno dell’Immobile “ex Indelfab” occupando un’area

di circa 15.00 mq ed ospiterà laboratori, uffici condivisi ad uso esclusivo delle

aziende ed aree per l’insediamento di attività di ricerca e attività produttive

riservate alle imprese.

In riferimento alla strumentazione comunitaria del POR FESR 14/20 l’azione

181/89.

(Sviluppumbria) a fronte degli avvisi che nel tempo venivano pubblicati.

su area Terni Narni (avviso TN 2018- 2019 -2021).

All’interno di ciascuna area le economie che di volta in volta venivano registrate

hanno costituito o incrementato la dotazione finanziaria dei successivi avvisi,

Terni Narni sono state soddisfatte tutte le graduatorie, su Merloni si è registrato

un overbooking di domande ammesse ma non finanziabili per esaurimento della

graduatoria.

In particolare per quanto riguarda l’area di crisi Terni-Narni, in questa

legislatura, è stato pubblicato 1 avviso per interventi di sostegno e di

riqualificazione delle attività produttive:

1. Avviso Terni Narni 2021, pubblicato in data 13/04/2021 con dotazione

incrementata di 709.310,60 euro (DGR 184/2022), di 518.745,90 euro (DGR

648/2022) e di 484.077,67 euro (DGR 155/2023) con risorse residue degli

avvisi 2018 e 2019 e delle rinunce/revoche e minori rendicontazioni dello

stesso avviso; in esito alle attività di istruttoria effettuata sulle

rendicontazioni pervenute sono 23 le aziende a cui è stato erogato il

Per ciò che concerne l’area di crisi A. Merloni, in questa legislatura, è stato

pubblicato 1 avviso volto a finanziare interventi di sostegno e di riqualificazione

delle attività produttive:

1. Avviso Merloni 2021, le economie dell’Avviso Merloni 2016 pari ad

stato pubblicato il 13/04/2021. Sono pervenute 31 domande con richieste di

stati concessi contributi a 7 imprese, di cui 1 parzialmente finanziata, per un

È stata inoltre posta attenzione anche alle nuove imprese (costituite o

costituende) ed in particolare a giovani e donne (Avvisi Myself).

Gli Avvisi sono a modalità “sportello”, che prevede la possibilità di trasmettere le

domande per un periodo di tempo limitato e la valutazione secondo l’ordine di

presentazione fino a concorrenza delle risorse finanziarie stanziate oltre ad un

25% in più a titolo di overbooking.

I fondi stanziati per il finanziamento degli Avvisi sono ripartiti secondo le seguenti

categorie di beneficiari:

a. una riserva del 25% delle risorse disponibili destinata alle imprese costituite

in maggioranza da soggetti di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 35

anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di

agevolazione (fino a 34 anni e 364 giorni), così come disposto dall’art. 40,

comma 5, della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1;

tutte le altre imprese ammissibili;

c. una riserva del 40% delle risorse di entrambe le categorie a favore delle

imprese a prevalenza femminile. L’impiego delle risorse ha risentito della

divisione in categorie e ha evidenziato una maggior richiesta nelle categorie

degli Under 35, parzialmente compensata con accesso ai fondi della

categoria Over 35.

Le somme non impiegate a conclusione dell’adozione degli atti di concessione

di ogni avviso, nonché le economie derivanti dalle minori rendicontazioni delle

spese ammesse, sono state rimesse alla Giunta Regionale che ha disposto la

loro riallocazione a vantaggio dell’Avviso successivo.

Le agevolazioni previste dagli Avvisi consistono in:

1. un finanziamento sotto forma di anticipazione da un minimo di euro

25.001,00 ad un massimo di euro 50.000,00 per la copertura, dal 50% al

75%, di una spesa complessiva, al netto di IVA ed oneri accessori,

compresa tra un minimo di € 33.335,00 ed un massimo di € 66.666,67. Per

la parte di spesa non coperta dal finanziamento, dal 25% al 50% è richiesto

un apporto dell’impresa richiedente.

un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 3.500,00

denominato “Pacchetto qualificazione”, per la copertura, fino al 70% della

spesa al netto d’IVA relativa alla formazione professionale mirata alla

qualificazione del titolare o dei soci dell’impresa ovvero all’acquisizione di

consulenze ad elevato contenuto specialistico ad esclusione della

consulenza relativa all’elaborazione del progetto imprenditoriale.

Grazie agli Avvisi emanati nel 2019, 2021 e 2022, che, anche per variazioni

progettuali, hanno avuto una fase gestionale relativa agli anni in riferimento, a

chiusura degli stessi, sono stati erogati contributi complessivamente per €

Per l’Avviso Myself 2023 sono pervenute n. 89 domande per un totale di

agevolazioni richieste pari a circa 4 milioni di euro. È in corso la valutazione

delle iniziative progettuali acquisite.

Un’azione fortemente voluta negli anni della legislatura è quella relativa

all’efficientamento energetico nelle imprese, nell’ottica di rafforzare il contributo

agli obiettivi di riduzione delle emissioni e la transizione energetica, nell’ambito

di uno scenario economico in forte mutamento e considerata altresì la grave

situazione energetica. Si è proceduto nel fornire un supporto alle imprese

stimolando degli investimenti che siano tanto utili a ridurre i costi di consumi e

tanto efficaci in ottica di processo di decarbonizzazione.

La riduzione dei consumi elettrici e termici attraverso l’utilizzo di tecnologie a

basso consumo e ad alta efficienza e l’autoproduzione di energia da fonti

rinnovabili sono stati elementi costituenti degli avvisi “Efficienza energetica”

Con l’Avviso emanato nel 2019 sono stati erogati contributi per circa due milioni

e con l’Avviso 2021 sono stati erogati contributi, a partire dal 2023, per altri 2

milioni di euro circa raggiungendo all’incirca 80 imprese.

Con l’avviso Solar Attack, si è inteso sostenere in particolare gli investimenti

delle imprese per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. In particolare, in

linea con il Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019 e con il

POR FESR 2014-2020 e il PR FESR 2021-2027 Obiettivo specifico 2.2

produzione di energia da fonti rinnovabili, l’Avviso è volto ad erogare incentivi

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici delle imprese mediante

l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Avviso Solar

Attack

euro. L’Avviso prevede la contribuzione attraverso lo strumento finanziario

(obbligatoria per le Grandi Imprese) o tramite fondo perduto. Gli interventi

ammissibili sono l’installazione di un impianto fotovoltaico ed eventualmente un

sistema di accumulo dell’energia prodotta dall’impianto FV.

Complessivamente sono pervenute:

o 34 con strumento finanziario (di cui 25 da parte di Grande Imprese) per €

A seguito dell’istruttoria valutativa e delle rinunce pervenute al 31/12/2023, sono

state ritenute ammissibili:

o 27 con strumento finanziario (di cui 21 da parte di Grande Imprese) per €

I progetti ritenuti ammissibili permetteranno complessivamente di realizzare

impianti FV per complessivi 35.420 kWp.

Sempre in quest’ottica, la Regione Umbria ha avviato inoltre una selezione di

proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di

idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione

verde e transizione ecologica”, componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno,

rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione in aree industriali

dismesse”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, pubblicando il

bando approvato con determinazione dirigenziale n. 378 del 16/01/2023 e s.m.i.

L’obiettivo è accelerare lo sviluppo della filiera idrogeno, sfruttando sia

fondi nazionali che europei per realizzare infrastrutture e tecnologie

all’avanguardia, ma anche il recupero di aree industriali dismesse e la

promozione della ricerca e dello sviluppo in ambito energetico. I progetti

concorreranno a ridurre le emissioni di CO2 e, in generale, a promuovere l’uso

di energie rinnovabili, con un forte impatto occupazionale. Gli hub in costruzione

creeranno nuovi posti di lavoro, molti ad alta specializzazione, e stimoleranno

l’economia locale. Con l’iniziativa delle Hydrogen Valley, ci si vuole posizionare

come leader nella produzione e nell’utilizzo dell’idrogeno verde, in linea con gli

obiettivi di decarbonizzazione dell’Ue.

In adempimento alle procedure previste dal Bando Hydrogen Valley, è stata

approvata la graduatoria delle domande ammissibili e, con determinazione

dirigenziale n. 8731 del 10 agosto 2023, è stata adottata la Concessione,

sotto condizione risolutiva ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, art. 92, comma 3, delle agevolazioni in favore di Sangraf Italy S.r.l.

Il progetto, così come ammesso, permetterà la produzione di circa 53,76

Th2/anno.

Sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria – Serie Generale n. 35 del

19/07/2023 è stata pubblicata la Manifestazione di interesse per la realizzazione

di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse che

permetterà alla Regione Umbria di effettuare una quantificazione economica dei

soggetti disposti ad investire, in forma singola o associata, nelle aree industriali

dismesse nel territorio regionale mostrando la volontà di dirigersi verso

un’economia verde basata su un innovativo vettore energetico a basso impatto

ambientale, con un elevato interesse scientifico e con impatto positivo dal punto

di vista occupazionale ed economico, nella creazione di una filiera dell’idrogeno,

che si rifletterà favorevolmente nella valorizzazione di siti industriali dismessi.

Relativamente all’utilizzo degli strumenti finanziari al supporto delle iniziative

innovative) la situazione è la seguente:

concluse 6 operazioni.

• Partecipazione a Fondi di investimento mobiliari chiusi (Stanziamento

Hydrogen

Valley

Strumenti

finanziari

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

scelta la società di gestione Sici Spa la quale ha acquisito partecipazioni in

imprese per un importo totale pari a 5,8 milioni di euro.

operanti nei campi selezionati dalla S3 regionale). I fondi hanno operato

attraverso interventi diretti, cofinanziati con risorse private secondo quanto

previsto dalla normativa europea, volti ad un rafforzamento patrimoniale delle

imprese beneficiarie.

per le start-up:

quale sono ricompresi:

garanzie/cogaranzie dirette sia sussidiarie che a prima richiesta,

eventualmente anche assistite da controgaranzia, a titolo gratuito e

copertura di norma dal 50% all’80% dell’ammontare del finanziamento. Le

garanzie saranno attivate a fronte di finanziamenti concessi da intermediari

finanziari. Su tale Fondo sono state concluse 138 operazioni per un

ammontare di garanzie rilasciate di poco inferiore ai 12 milioni di euro.

Considerando che il moltiplicatore applicato su questo Fondo è pari a 6,

sono state impegnate risorse per 2 milioni di euro;

riassicurazione ai confidi che erogano garanzie al credito a sostegno di

finanziamenti alle PMI. Sul fondo di riassicurazione sono state concluse 726

Considerando che il moltiplicatore applicato su questo Fondo è pari a 4,

sono state impegnate risorse per circa 2,3 milioni di euro.

verrà ridotta a circa 1,8 milioni, ovvero l’importo già certificato, in quanto

buona parte delle risorse sono state utilizzate per gli interventi attivati a

seguito dell’emergenza Covid) – sono state portate a termine 5 operazioni a

opera attraverso interventi diretti, cofinanziati con risorse private secondo

quanto previsto dalla normativa europea, volti ad un rafforzamento

patrimoniale delle imprese beneficiarie. Le operazioni possono assumere

diverse forme tecniche che indicativamente, ma in maniera non esaustiva,

potranno riguardare acquisizioni di partecipazioni, anticipi per aumenti di

capitale sociale, prestiti partecipativi, acquisto di obbligazioni convertibili.

A seguito dell’emergenza Covid-19 per fronteggiare le conseguenze della crisi

economica sono stati istituiti i seguenti Fondi:

stati concessi finanziamenti, a favore di micro, piccole imprese, liberi

professionisti, consorzi e reti d’impresa danneggiati dall’emergenza sanitaria

COVID-19. La misura permette infatti di dare liquidità ad aziende e liberi

professionisti, consentendo ai richiedenti di ricevere un prestito fino a 25 mila

euro, di cui la metà a fondo perduto, se vengono rispettati alcuni requisiti

indicati nel bando, fra cui ad esempio l’acquisizione di dispositivi di sicurezza

individuali in relazione all’emergenza Covid-19 e di beni finalizzati ad

aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro o di somministrazione, o

l’acquisizione di strumenti produttivi e tecnologie digitali. Il fondo è stato

rifinanziato nell’ottobre del 2020 con una dotazione di 10 milioni di euro.

Sono state attuate 1.355 operazioni ed è stato erogato alle imprese l’intero

ammontare della dotazione finanziaria;

Fondo prestiti Re Commerce. Sono state attivate 443 operazioni per un

Fondo prestiti Re Start 93. Su tale fondo sono state concluse 7 operazioni

per un importo pari a € 70.000;

Rafforzamento patrimoniale PMI. Sono state concluse operazioni per €

600.000;

Fondo Prestiti Fly per favorire i processi di internazionalizzazione delle

imprese – concluse 15 operazioni per € 382.029;

Fondo Prestiti Double. Si tratta di un fondo prestiti che utilizza il 50% di

risorse pubbliche e il 50% di risorse private. Sono state concluse 105

A parte il Fondo Rafforzamento patrimoniale PMI (che è un Fondo equity) gli altri

sono tutti dei Fondi prestiti con remissione di una quota del debito a fronte

dell’effettuazione di particolari spese.

Complessivamente a fronte delle assegnazioni della Giunta Regionale al

soggetto gestore Umbriainnova in considerazione che attivando fondi di

rotazione rientrano nel tempo le disponibilità per i quali i fondi erano stati

utilizzati, si evidenziano, in estrema sintesi i seguenti dati:

• somme erogate dal soggetto gestore per l’attivazione degli strumenti

• a fronte della somma erogata, come “remissione del debito” risultano

Nel corso della legislatura in relazione alla prossima programmazione la Giunta

Regionale ha nel 2022 adottato una precisa DGR che stabilisce, tra l’altro, di

affidare la gestione degli strumenti finanziari a Gepafin Spa.

promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate

su base territoriale o settoriale, sono stati attivati Avvisi/bandi (Fiere, Travel,

Gli avvisi sono stati attivati sia a titolarità che a regia mediante l’Organismo

Intermedio Sviluppumbria Spa (Accordo sottoscritto tra la Regione Umbria e

Sviluppumbria Spa in data 01/02/2016, acquisito agli atti della raccolta degli atti

della Regione in data 04/02/2016 con il n. 4475).

In particolare gli Avvisi attivati dall’Organismo Intermedio Sviluppumbria Spa

sono i seguenti:

Promozione

dell’export

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

N. aziende

finanziate

Bando/Avviso

AVVISO FIERE 2016 I SEMESTRE

AVVISO FIERE 2016 II SEMESTRE

FIERA AIRTEC 2016

AVVISO FIERE 2017

AVVISO VOUCHER 2017

AVVISO FIERE 2018

AVVISO MISSIONI ESTERO 2018

AVVISO FIERE 2019

AVVISO FIERE INTERNAZIONALI 2019/2020

AVVISO VOUCHER 2018

AVVISO VOUCHER 2020

AVVISO MISSIONI ESTERO 2019/2020

AVVISO FIERE 2021/2022

AVVISO VOUCHER 2021 SINGOLE

AVVISO TRAVEL 2021 AGGREGATE

AVVISO FIERE 2023

Contributo

34.059,42

192.535,12

3.900,00

229.707,28

296.235,00

642.982,57

84.500,00

822.487,64

542.744,75

959.671,59

47.600,00

157.289,80

Fonte: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda

Digitale

Avvisi a titolarità

BANDI Numero Imprese

Numero Progetti

Contributo

TOTALE

Fonte: Direzione regionale Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda

Digitale

Nel corso degli esercizi l’amministrazione regionale, con l’Organismo Intermedio

ha assicurato la “partecipazione” degli strumenti per il supporto

all’internazionalizzazione a tutte le associazioni di categoria. Vale la pena

sottolineare che il PR FESR 2021-2027 ha permesso di assicurare una

continuità, arricchendo, tra l’altro, la possibilità degli interventi a supporto delle

imprese, per gli anni successivi.

Fondazione

contro l’Usura

La Regione assicura tutto il necessario supporto alla attività della Fondazione

contro l’Usura, attualmente denominata Fondazione Umbra per la prevenzione

dell’Usura, assicurando il necessario trasferimento delle risorse stabilite dalla

Giunta Regionale e compatibilmente alle disponibilità finanziarie per l’attività della

Fondazione che, purtroppo, si riferisce ad una situazione negativa sempre più

accresciuta.

Per quanto concerne l’Associazione a tutela dei consumatori, la Regione

dell’Umbria si è definitivamente allineata alle disposizioni della normativa, ai

regolamenti in modo da assicurare il buon funzionamento delle stesse

associazioni, elaborando con la partecipazione delle stesse associazioni,

specifici programmi di attività/interventi che sono stati valutati positivamente dal

Ministero competente e quindi finanziati. Si evidenzia, altresì che proprio

nell’esercizio 2024 il programma delle attività delle Associazioni richiamato risulta

stato approvato nel mese di marzo 2024 assicurando, così un anticipo delle

risorse, in quanto la scadenza di cui alla disposizione legislativa per

l’approvazione del programma risulta stabilita successivamente, in modo da

rafforzare e garantire le attività che le associazioni espletano a favore dei

consumatori. Si rileva, inoltre, che nel corso dell’esercizio 2024 risultano attivate

e formalizzate “collaborazioni” formali tra la Fondazione Umbra per la

prevenzione dell’Usura, e le Associazioni dei consumatori.

L’Osservatorio sull’export e internazionalizzazione delle imprese (costituito

nel 2022, DGR 8/2022) è divenuto operativo nel 2023, lavorando soprattutto su

due fronti: fluidificazione dei rapporti tra gli operatori nazionali e quelli locali e

sull’analisi micro-economica delle attività di export del tessuto imprenditoriale

umbro. Grazie allo svolgimento di notevoli tavoli di lavoro è stato possibile

Osservatorio

conoscere nel dettaglio le principali attività svolte a livello nazionale, comunicarle

sull’export e

alle imprese del territorio attraverso seminari/webinar per ragionare su possibili

punti di sinergia con le misure regionali e farsi, altresì, portatori delle esigenze del internazionalizz

azione delle

tessuto imprenditoriale locale. Mediante la collaborazione con AUR (Agenzia

imprese

Umbria Ricerca) è stata realizzata un’analisi puntuale delle strategie di export

delle imprese del territorio, individuando punti di forza e debolezza, nonché i

mercati a più alto potenziale dove promuovere la penetrazione da parte delle PMI

umbre.

Per iniziativa dell’Osservatorio Export e Internazionalizzazione della Regione

Umbria (“Umbria REO”), delle Associazioni datoriali e della Camera di

Commercio Industria Artigianato dell’Umbria, il 24 novembre 2023 è stato

organizzato il premio “Umbria – Export Ambassador” (di seguito “Premio UEA”). Il

Premio viene assegnato annualmente ad una o più imprese/aziende con sede

operativa in Umbria che abbiano dato, attraverso l’export e/o progetti di

internazionalizzazione e/o la promozione delle eccellenze e tipicità territoriali, un

contributo significativo al prestigio e alla positiva diffusione dell’immagine

dell’Umbria nel mondo.

La Regione Umbria, negli anni, anche in considerazione del tessuto economico e

produttivo, ha supportato le diverse forme di aggregazione quale forma

ottimale per favorire la penetrazione delle aziende umbre nei mercati esteri. Da

Sostegno

qui la costituzione di cluster regionali in diversi settori produttivi locali che

all’attività di

hanno avuto e hanno una funzione anche di “trascinamento” per le altre imprese Cluster regionali

con minori possibilità di internazionalizzazione nonché con l’obiettivo di

promuovere la qualità e la competenza delle nostre imprese.

I c.d. “cluster” costituiti per ambiti settoriali riguardano diverse attività/settori che

costituiscono il risultato di un lavoro portato avanti con le associazioni datoriali

anni orsono.

Nella Regione Umbria, assumono particolare rilevanza il cluster della nautica e

dell’aerospazio. Con specifici provvedimenti la Giunta Regionale ha supportato i

succitati cluster per eventi/attività di carattere internazionale anche in quanto

“rappresentanti” dell’Umbria. Infatti, risulta opportuno evidenziare che, per le

motivazioni già rappresentate, per il settore dell’aerospazio le manifestazioni

fieristiche internazionali prevalenti sono quelle di Farnborough di Londra e di

Paris Air Show di Le Boruget di Parigi, mentre per il settore del nautico la

REGIONE UMBRIA – Relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e

sull’amministrazione regionale Resoconto di legislatura 2019-2024

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

manifestazione fieristica più rappresentativa è METS di Amsterdam, da numerosi

anni.

In piena coerenza con la linea di indirizzo ai fini della programmazione triennale

delle risorse indicate nel documento conclusivo dell’XI Cabina di Regia per

Supporto

l’Internazionalizzazione del 16 febbraio 2023 – Ministero Affari Esteri e della

all’internazionali Cooperazione internazionale e Ministero delle Imprese e del Made in Italy – la

zzazione delle Regione Umbria ha sottoscritto Protocolli di Intesa con SACE, SIMEST,

imprese

AMAZON e CCIAA dell’Umbria, finalizzati ad attivare programmi congiunti per il

supporto dell’internazionalizzazione delle imprese umbre; promuovere iniziative

formative mirate, promosse sul territorio, a supporto dei percorsi di crescita delle

imprese; potenziare la gamma di servizi da mettere a disposizione delle imprese

del territorio umbro impegnate nei processi di internazionalizzazione, con

particolare riguardo alla loro presenza sui mercati internazionali ed alla

realizzazione di investimenti imprenditoriali.

La Regione Umbria nel 2021 ha partecipato all’esposizione universale di

Dubai che si è svolta dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

L’Expo è stato uno straordinario evento sia per il numero dei Paesi partecipanti,

ben 190, che per il grande flusso di visitatori attesi (molti dei quali virtuali), È stata

un’occasione di rilancio post covid-19 delle relazioni internazionali, istituzionali e

di scambi culturali e business.

L’Italia e il sistema delle Regioni, e con esse l’Umbria, hanno assicurato una

partecipazione di adeguato profilo alla manifestazione, con l’obiettivo di

valorizzare le proprie competenze e rappresentare la capacità attrattiva anche in

termini turistici di ogni territorio regionale.

Relazioni

internazionali e

cooperazione

Nel corso della legislatura, con riferimento agli umbri all’estero, così come

disposto dalla legge regionale n. 2/2018, si è proceduto alla ricomposizione

della Consulta regionale degli umbri all’estero (art. 3).

Ogni anno è stato rinnovato l’albo regionale delle associazioni degli umbri

all’estero, al quale possono essere iscritte su richiesta degli interessati, le

Federazioni ed associazioni di umbri all’estero (art. 6).

Sempre annualmente si è proceduto ad approvare il Piano emigrazione

attraverso il quale le Federazioni ed associazioni di umbri all’estero, ma anche

altri soggetti previsti dalla legge e dall’avviso annuale, presentano progetti a

favore degli umbri all’estero. (art. 5).

Si evidenzia altresì che, nell’ambito delle attività legate alla cooperazione,

risultava necessario definire e regolarizzare i rapporti con le altre Regioni e il

ministero per alcuni programmi realizzati in passato con particolare riferimento a

Brasil Proximo. Pertanto, risultano rafforzati tutti i rapporti tra la Regione e i

Ministeri competenti sul fronte della cooperazione e delle relazioni internazionali.

Obiettivo strategico: Transizione verso la data economy

Governance e

Open data

È chiaramente emerso come in generale la qualità dei dati sia un tema chiave,

che richiede l’attenzione da parte di tutta la struttura dell’amministrazione.

Pertanto la Regione ha intrapreso l’adozione di soluzioni tecnologiche e

organizzative grazie alle quali i dati possano essere fra loro “compatibili” e

utilizzabili in modo congiunto e trasversale (c.d. “Data Governance”

regionale). Nel 2022 è stato difatti realizzato il nuovo catalogo

dati.regione.umbria.it.

Inoltre, attraverso la nuova piattaforma “Data fabric regionale” è in via di

realizzazione un processo di mappatura e arricchimento dei dati contenuti nei

singoli sistemi informativi regionali, che, in questo modo, saranno “pronti” e

utilizzabili per un efficace supporto alle decisioni, anche mediante l’uso di

algoritmi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo principale della Data governance regionale è quello di tenere

costantemente monitorata la qualità dei dati, la loro disponibilità e fruibilità.

L’esperienza dei DigiPASS – luoghi pubblici, aperti, ad accesso libero, centri di

facilitazione digitale in ambito comunale, già considerati buona pratica a

livello nazionale relativamente alla costituzione di centri di facilitazione digitale – Facilitazione per

le competenze

ha costituito la base di riferimento per l’avvio di nuove progettualità.

digitali dei

In particolare, il PNRR nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 ha introdotto la

cittadini

potenziamento dei presìdi/nodi di facilitazione digitale su tutto il territorio

nazionale. Alla Regione Umbria, in qualità di Soggetto attuatore della misura, è

stato assegnato nel 2022 un finanziamento complessivo pari ad euro

La Regione sta quindi implementando la misura sul territorio umbro secondo

quanto descritto in dettaglio nel proprio Piano Operativo approvato, mediante il

coinvolgimento della società in-house PuntoZero S.c.a r.l. e dei DigiPASS

regionali.

A fine 2023 è giunta alle sue fasi finali la realizzazione del Piano Nazionale

Banda Ultra Larga (avviato nel 2016 dal soggetto attuatore Infratel Italia SpA

aggiudicato al Concessionario Open Fiber SpA) soprattutto per quanto riguarda

la tecnologia FTTH, dove dei 77 comuni per i quali è prevista la realizzazione in Infrastrutture in

tecnologia FTTH (parziale o totale), per 71 sono già stati chiusi i lavori, mentre 5

Banda Ultra

sono in fase di esecuzione e 1 in fase di progettazione.

Larga

È inoltre in fase di attuazione il Piano Italia a 1 Giga, finanziato dal PNRR, il cui

bando di gara a livello nazionale è stato eseguito da Infratel Italia ed aggiudicato

per l’Umbria all’operatore TIM SpA. Il Piano prevede l’intervento su circa 99 mila

civici, di cui già connessi o in lavorazione ne risultano circa 15 mila.

Sempre con fondi PNRR, è stato finanziato il Piano Italia 5G, con il quale si

intende incentivare la realizzazione, entro il 2026, di infrastrutture per lo sviluppo

delle reti mobili nelle zone del Paese prive di investimenti da parte del mercato. Il

Piano basato su un modello “a incentivo” – dove il contributo pubblico coprirà fino

al 90% del costo complessivo delle opere – si compone di due interventi

“Backauling” finalizzato a rilegare in fibra ottica 30 siti radiomobili esistenti in

Umbria e “Densificazione” per la realizzazione di 145 nuovi siti radiomobili al

fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink,

in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete

idonea a fornire connettività a 30 Mbit/s in condizioni di punta del traffico.

Il Piano Scuole Connesse, previsto all’interno della Strategia Banda Ultra Larga,

ha l’obiettivo di fornire agli edifici scolastici un accesso a Internet di 1 Gbit/s

simmetrico comprensivo di servizi di gestione e manutenzione per cinque anni.

L’intervento è gestito direttamente dalla Regione Umbria tramite la propria inhouse PuntoZero Scarl. L’intervento prevede il collegamento di 568 scuole ed

attualmente risultano attivate 208. Ulteriori 254 scuole, di cui 28 già attivate, sono

inoltre state previste all’interno del Piano Scuole fase II finanziato con fondi

PNRR gestito dal Governo tramite Infratel Italia SpA.

Il Piano Sanità Connessa, finanziato con fondi PNRR, mira a garantire la

connettività con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps e fino a 10 Gbps alle

strutture del servizio sanitario pubblico, dagli ambulatori agli ospedali, per un

totale per l’Umbria di 290 strutture di cui attualmente 86 in lavorazione.

Obiettivo strategico: Valorizzazione del commercio

Rivitalizzare e

riqualificare le

attività

commerciali

Una misura dedicata specificamente al commercio, l’avviso Rinnova, intende

sostenere azioni dirette a rivitalizzare e riqualificare le attività commerciali

inserendosi in un complesso di interventi finalizzati al raggiungimento degli

obiettivi previsti dalla deliberazione CIPE 23 novembre 2007, n. 125 e dal

decreto ministeriale di attuazione n. 1203 del 17/04/2008 e della vigente

legislazione regionale di settore, anche attraverso l’attuazione di politiche di

investimento, di sviluppo e promozione attuate da singole imprese. La dotazione

complessiva è di oltre 600.000 euro.

Gli investimenti ammissibili sono l’ampliamento, ristrutturazione, manutenzione

straordinaria, trasformazione di immobili da destinarsi ad attività commerciale,

spese di abbattimento di barriere architettoniche, l’acquisto di beni mobili

strumentali all’attività principale, attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti

l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, arredi

strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e

bevande, predisposizione sito web.

Le domande ricevibili, pervenute nei termini previsti dall’avviso, sono state 119

ordinate in base ad un indice di merito ottenuto come somma di diverse

premialità (Esercizio commerciale con presenza storica, Esercizi commerciali

zona A “DM 1444/1968”, Esercizi commerciali trasferiti nel centro storico dalle

zone periferiche, Abbattimento barriere architettoniche, Commercio di articoli di

abbigliamento o di calzature, Imprese con titolarità giovanile, Imprese con

titolarità femminile, Micro impresa).

La dotazione iniziale ha permesso l’istruttoria delle prime 26 istanze delle quali

20 sono risultate ammissibili per complessivi 516.477,91 €. Solo 18 aziende

hanno portato a conclusione i progetti ammessi. Per le relative rendicontazioni,

pervenute entro i termini previsti dall’avviso, hanno permesso di liquidare, nel

2023, un importo di € 408.253,51. Con le economie generate è previsto lo

scorrimento della graduatoria.

All’interno della manovra REMIX, il settore commercio è inoltre presente

nell’avviso denominato SMALL.

Anche il Testo Unico in materia di Commercio, la legge regionale n. 10 del

13/06/2014, sarà interessato da un’azione strutturale di fondamentale

importanza, l’introduzione del concetto dei “distretti del commercio”. Tale novità

ha l’obiettivo di ridurre la desertificazione commerciale, riqualificare gli ambiti

urbani, promuovere l’aggregazione tra operatori, programmare strategie comuni

e condivise di rilancio del commercio attraverso la valorizzazione dei sistemi di

vendita integrati (offline e online) ed il rafforzamento dell’integrazione tra

commercio, turismo e produzioni tipiche favorendo la omnicanalità e la

multicanalità. A seguito degli incontri tematici tenutisi con i vari stakeholder, nella

volontà di definire un percorso condiviso, è previsto nei prossimi mesi, oltre alla

realizzazione di uno studio strategico per identificare le più promettenti

prospettive di sviluppo del commercio regionale, l’organizzazione di una

presentazione del lavoro svolto che porterà alla modifica della normativa

medesima.

La Legge regionale 23 marzo 2022, n. 4 “Ulteriori modificazioni e integrazioni

alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di

commercio)”, legge di iniziativa consiliare, pubblicata sul BUR Serie Generale n.

15 del 30/03/2022, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2023,

n. 15, inserisce nel testo unico il perseguimento dei motivi imperativi di interesse

generale negli obiettivi della programmazione, urbanistica e commerciale, di cui

all’art. 9.

A seguito di tale modifica, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 258

del 27/03/2024, ha adottato la proposta di regolamento, avente ad oggetto

“Integrazioni al regolamento regionale 8 gennaio 2018, n. 1 – Norme

regolamentari attuative dell’articolo 10, commi 5 e 6 e dell’articolo 10 bis comma

3 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10”.

Missione 07: Turismo

Obiettivo strategico: Consolidamento posizionamento turistico della

regione

Le azioni promozionali portate avanti nel corso degli ultimi anni hanno avuto

come obiettivo quello di favore i flussi turistici nazionali e internazionali verso la

nostra regione. Ovviamente, la pandemia da Covid ha pesantemente

condizionato molti degli appuntamenti fieristici tradizionali trasformandoli in

appuntamenti virtuali attraverso piattaforme BtoB che, però, non hanno

soddisfatto le aspettative. Infatti, gli operatori turistici regionali che hanno

partecipato a tali iniziative non sono rimasti contenti delle modalità di

funzionamento delle piattaforme e della qualità dei buyers presenti.

Conseguentemente le attività di promozione turistica di tipo fieristico sono state

limitate, mentre si è provveduto all’organizzazione di educational tour, workshop

BtoB, Roadshow e press tour.

La spesa complessiva fino al 2023 ha visto un incremento del 23,13% annuo

rispetto al periodo precedente. Va ribadito il fatto che negli anni 2020 e 2021

l’attività è stata quasi completamente fermata a causa della pandemia.

Attività

promozionali

Le attività promozionali hanno riguardato sia il mercato interno, con la

partecipazione ai principali appuntamenti fieristici nazionali, che sui paesi

europei di riferimento quali Gran Bretagna, Germania, Olanda, Francia,

Scandinavia e Polonia. Inoltre, sono state realizzate iniziative specifiche per il

mercato nordamericano.

Ovviamente ciascun mercato è stato approcciato in maniera differente a seconda

della tipologia di turista da raggiungere. In particolare, al Nordamerica sono

dedicate le attività del segmento lusso, mentre il Nord Europa è maggiormente

predisposto al turismo lento e outdoor. Di grande interesse per tutti i mercati è il

segmento enogastronomico che rimane un attrattore fondamentale per un

viaggio in Umbria.

Nel programmare le attività promozionali si è reso necessario valutare

puntualmente l’adesione a eventi fieristici e manifestazioni legate anche a

singoli prodotti e settori di nicchia come quello dell’enogastronomia, del lusso e

dell’outdoor, senza dimenticare la possibilità di abbinare eventi promozionali ad

hoc da realizzarsi sia all’interno che a latere delle manifestazioni a supporto

dell’azione promozionale regionale.

Il workshop BtoB che spesso accompagna la partecipazione ad eventi fieristici

rappresenta uno strumento molto efficace, a condizione che la selezione dei

buyers sia accurata, ed è da considerarsi un elemento cardine della

programmazione verso i mercati nazionali ed esteri.

Un’altra tipologia di eventi organizzati sul territorio regionale, anche in

abbinamento ai workshop BtoB, sono i fam trip volti a favorire la conoscenza

diretta della nostra destinazione presso tour operator nazionali e internazionali.

Di fondamentale importanza è stato sviluppare momenti di “relazione” (workshop

commerciali) congiuntamente a momenti di “visita” (educational tour sul nostro

territorio) creando occasioni qualificate focalizzate sulle peculiarità regionali.

Inoltre, la realizzazione di azioni sul territorio regionale come i press tour per

giornalisti, blogger e influencers italiani e internazionali ha fatto conoscere la

regione Umbria ad un più vasto pubblico attraverso pubblicazioni on line o

cartacee.

L’attività di comunicazione turistica ha assunto una valenza prioritaria nella

strategia della Regione degli anni successivi alla pandemia.

Le azioni sono state realizzate attraverso una strategia che ha visto l’integrazione

tra campagne di comunicazione off line e on line svolte sui mercati nazionali e

internazionali di riferimento, interventi redazionali sul mercato italiano attraverso

le principali reti televisive e radiofoniche, campagne web massive specie sui

mercati internazionali, progetti speciali on line e off line, come è avvenuto nel

2023 con Lonely Planet a seguito del prestigioso riconoscimento di

destinazionale Best in Travel o come i due Capodanni RAI di Terni e Perugia.

La strategia di comunicazione è stata strutturata da un lato attraverso interventi di

posizionamento, con particolare attenzione all’affermazione del brand system

regionale e dall’altro attraverso azioni di vero e proprio advertising, in

concomitanza con i principali momenti della stagione turistica, con di media 3

campagna all’anno (primavera, estate e autunno-inverno).

All’interno della generale strategia di posizionamento, come sopra indicata, nel

corso degli anni di riferimento sono stati individuati, ad integrazione del pay off

“Umbria cuore verde d’Italia” dei claim specifici, volti a rappresentare l’Umbria

in relazione alle stagionalità e alle congiunture, a partire dai grandi eventi.

Il primo claim utilizzato durante la pandemia è stato “Umbria bella e sicura”,

corrisponde al 2020, anno della pandemia, volto a rafforzare i caratteri della

regione particolarmente attrattivi in quella fase.

Il claim che è maggiormente rimasto impresso nell’immaginario collettivo è

sicuramente quello del 2021 “Scopri il mare dell’Umbria”, che ha riscosso

importanti consensi anche nell’ambito tecnico pubblicitario.

Tra gli anni 2022 e 2023 si è inoltre puntato sulla valorizzazione delle grandi

ricorrenze, i 500 anni dalla morte di Perugino e i 50 anni di Umbria Jazz. Del

2023 è l’attribuzione all’Umbria dell’importante riconoscimento di Lonely

Planet come destinazione best in travel per il tema enogastronomico. Il

riconoscimento, ampiamente comunicato, ha contribuito ad alzare fortemente

l’awareness della Regione.

Dal 2023, con la ripartenza del turismo internazionale, è stato dato fortissimo

impulso alle campagne di comunicazione sui mercati internazionali, condotte

quasi esclusivamente attraverso il web, con un investimento che, solo per la

L’incremento dell’investimento medio in comunicazione rispetto al periodo

precedente è stato del 35,77%

Comunicazione

turistica

Obiettivo strategico: Ridefinire il brand Umbria e migliorare l’offerta

turistica in coerenza con la nuova declinazione del brand

La scelta della Regione di operare nella logica della destinazione unica

dell’Umbria è alla base dell’intervento più strategico intrapreso in questi anni, cioè

la creazione e l’affermazione di un brand system unitario.

Nel 2021 la Giunta regionale ha stabilito di attivare una vera e propria politica di

marca, attraverso la creazione di un brand system strategico al fine di consentire

il posizionamento della regione, intesa come destinazione unitaria sui mercati sia

nazionali che internazionali.

La creazione della marca ombrello viene stabilita sulla base di un preciso set di

valori che ne descrivano le caratteristiche e prefigurino cosa l’utente, in termini

prevalentemente qualitativi, può aspettarsi dall’offerta territoriale. La ricerca di

questo set di valori è stata effettuata attraverso approfondimenti, analisi e

Brand Umbria

ricerche realizzate nel corso del tempo e che, in ultima analisi, rappresentano i

valori in cui i cittadini umbri si riconoscono: in ultima analisi si tratta di focalizzare

i tratti salienti dell’identità umbra.

Il concetto di marca ombrello, che trova esempi significativi in Italia nelle azioni

messe in campo dal Trentino e dall’Alto Adige, implica che il brand system non

sia applicato al solo settore del turismo, ma che si estenda a tutti i settori

produttivi o culturali in grado di trasmettere i valori identitari. E’ evidente che il

turismo rappresenta il principale settore in cui operare proprio perché i valori di

cui sopra sono immediatamente percepibili, in quanto si legano profondamente

alla sfera emotiva e sensoriale oltre che all’immaginario del fruitore, specie in

momenti, come la scelta, la fruizione e il ricordo della vacanza.

Le indagini condotte sul desiderio di vacanza durante e dopo la pandemia hanno

evidenziato che i valori identitari dell’Umbria sono particolarmente in linea con i

desiderata dei turisti non solo italiani ma anche internazionali, con particolare

riferimento ai mercati cui si rivolge la comunicazione dell’Umbria.

L’operazione di posizionamento è stata inoltre facilitata dal fatto che ormai da

circa 40 anni l’Umbria dispone di un payoff universalmente riconosciuto (Umbria,

cuore verde d’Italia) che risulta quanto mai attuale in una fase storica in cui il

green e la sostenibilità intesa in tutte le sue sfaccettature hanno un’importanza

straordinaria nella cultura occidentale. A ciò va aggiunto il fatto che il concetto di

cuore suggerisce il risveglio delle emozioni e delle esperienze oltre che il

posizionamento fisico della regione; inoltre il riferimento all’Italia, uno dei brand

più potenti a livello mondiale, rende più agevole la collocazione geografica

dell’Umbria presso il pubblico internazionale. Valore evocativo ha anche la storia

della scelta del payoff, che deriva da una rilettura dell’Ode del Carducci “Alle

Fonti del Clitunno”.

Il brand system, completo di disciplinare d’uso, ha fatto il suo esordio pubblico al

TTG di Rimini del 2022, e si è basato sul recupero e la reinterpretazione sia

grafica che contenutistica del pay off storico della regione, Umbria cuore verde

d’Italia.

Dal 2022, il brand system caratterizza ogni intervento e ogni presenza

dell’Umbria in termini di comunicazione e promozione ed è in corso un’attività di

capillare sensibilizzazione sul territorio regionale al fine di diffonderne l’utilizzo tra

gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni.

Nel corso del 2024 si intende dare rilevanza al Brand regionale sia dal punto di

vista della riconoscibilità sia per quanto attiene ai contenuti che questo trasmette,

attraverso la programmazione di una serie di attività promozionali in cui la

promozione del Brand ed il coinvolgimento di tour operator e giornalisti di settore

sia nazionali che internazionali viaggiano insieme.

Gli interventi previsti sui mercati esteri vengono pianificati tenendo in

considerazione sia le opportunità che possono essere sviluppate a livello

internazionale da Enit, sia alla realizzazione di attività specifiche sui mercati

esteri di interesse per la regione Umbria.

Nella pianificazione degli eventi promozionali è necessario mettere in atto una

strategia sinergica che ottimizzi le iniziative massimizzandone i ritorni negli

investimenti. L’obiettivo finale è lo sviluppo del sistema turistico regionale e il

miglioramento del posizionamento del brand Umbria in ambito nazionale ed

internazionale.

Si rafforzeranno anche le attività congiunte con la Camera di Commercio al fine

di facilitare la disseminazione nel sistema delle imprese, attività che già sta

dando eccellenti risultati, in considerazione che, allo stato attuale, già oltre 160

ne hanno richiesto l’utilizzo.

Obiettivo strategico: Definizione di un nuovo quadro normativo di

riferimento

A distanza di sette anni dall’ultimo intervento sulla legislazione turistica, la Giunta

ha deciso di intervenire profondamente su alcuni aspetti, in particolare quelli

legati alla governance, in modo da rendere le norme coerenti con quanto nel

frattempo è maturato, specie a seguito della pandemia, in termini di marketing,

fattore che impone di ripensare il modo di organizzare le destinazioni al fine di

corrispondere alle mutate esigenze della domanda.

In particolare la scelta strategica di considerare l’Umbria una destinazione

unitaria nella logica della marca ombrello, impone di ripensare il modo in cui gli

stakeholder debbono interagire in modo da impiegare in modo coerente le

risorse, non solo finanziarie, destinate al settore.

A ciò si aggiunge la necessità di dare piena dignità al segmento del turismo lento

ed esperienziale che oggi si configura come quello più caratterizzante dell’offerta

regionale ma che, proprio per la sua peculiarità, necessita di una particolare

attenzione, in modo da valorizzarne tutte le potenzialità, a parte dalla esigenza di

intervenire sugli aspetti dell’accessibilità e inclusività. Ciò appare particolarmente

importante anche in una logica di breve-medio periodo, considerando che sono

in Corso le ricorrenze dell’Ottocentenario francescano e nel 2025 ci sarà il

Giubileo, con una previsione di forti flussi interessati proprio a questa tipologia di

viaggio.

Lo sforzo, pertanto, è stato anche quello di disciplinare anche tipologie di

accoglienza alternativa, garantendo agli ospiti un alto livello qualitativo e di

sicurezza, ma allo stesso tempo facilitando la fruizione dei percorsi.

La molteplicità delle sfaccettature di questo segmento impongono anche di

dotarsi di strumenti complessi quali un osservatorio, in grado di mettere

insieme I variegati attori che ruotano intorno al tema.

Ulteriore particolare attenzione, nella logica del brand unitario, è stata posta alla

qualità dell’accoglienza, favorendo la creazione di un sistema di innalzamento

della qualità della ricettività, attraverso meccanismi di autovalutazione e

premianti, sistema utile anche nella logica dell’attenuazione del peso delle

recensioni on line che rischiano, in alcuni casi, se non realmente controllate, di

inserire elementi distorsivi del mercato.

Obiettivo strategico: Potenziare l’offerta turistica in coerenza con le nuove

esigenze della domanda nazionale ed internazionale

La Giunta regionale ha perseguito nel suo mandato l’obiettivo di considerare

l’Umbria come una destinazione unitaria. Ciò ha implicato alcuni interventi chiave

sul versante dell’offerta: sostenere l’innalzamento della qualità della ricettività e

dei servizi in maniera omogenea su tutto il territorio e contestualmente spingere

le endodestinazioni all’aggregazione nella logica della costruzione di prodotti da

un lato coerenti con le identità dei territori e dall’altro in grado di rispondere alle

mutate esigenze dei turisti sia domestici che internazionali.

In coerenza con ciò gli strumenti finanziari a disposizione sono stati utilizzati

secondo due grandi filoni di intervento: il sostegno alla qualificazione delle

imprese ricettive e l’incentivo ai Comuni a creare prodotti turistici

sostenibili premiando contestualmente l’integrazione.

Numerosi sono stati gli interventi a favore delle imprese messi in campo nel

COVID-19 che hanno visto il turismo come uno dei settori maggiormente colpiti.

Pertanto, nei primi anni l’azione regionale è stata orientata a supportare la

sopravvivenza delle imprese mediante aiuti, coordinati con quelli provenienti da

altri Enti, a partire da quelli statali, finalizzati a facilitare la gestione ordinaria: è di

questo periodo il bando per il sostegno al capitale circolante delle imprese

ricettive, attuato mediante un accordo interistituzionale di programma con il

sistema camerale.

Già dal 2021 si è cominciato a ragionare in un’ottica di rilancio e di

riqualificazione, anche tenendo conto dell’evoluzione dello scenario turistico sia

nazionale che internazionale e delle nuove esigenze manifestatesi a seguito

della pandemia stessa.

Il Bando Umbriaperta ha messo a disposizione delle strutture ricettive di

un’ingente dotazione finanziaria (mai resa disponibile in precedenza) con uno

strutture ricettive (gli interventi non sono ancora conclusi) tra le varie tipologie

alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta. Una particolare attenzione, inoltre, è

stata riservata alle aree del cratere del sisma del 2016 attraverso 2 bandi, per

commerciali e di servizi.

L’ultimo intervento in ordine temporale è stato quello completato nel 2023, che ha

messo a disposizione di 6 Consorzi umbri € 300.000,00 per la realizzazione di

azioni di promo-commercializzazione. Questo bando costituisce un apripista al

fine di sperimentare nuove modalità di partecipazione delle imprese ad eventi

nazionali ed internazionali, in modo da superare gradualmente le modalità

tradizionali di partecipazione alle fiere di settore che, vista ormai l’evoluzione

delle modalità di commercializzazione, dovranno vedere la Regione impegnata

solo in quelle che hanno una maggiore ricaduta in termini di posizionamento del

brand e della destinazione, in una logica sempre più di promozione integrata.

Sostegno alle

imprese

Altrettanto numerosi e significativi sono stati gli interventi finalizzati al

rafforzamento dell’offerta territoriale. L’obiettivo è sempre stato quello di

affermare la destinazione unitaria regionale attraverso la valorizzazione delle

endodestinazioni e delle relative eccellenze.

Il percorso è iniziato in piena pandemia attraverso la pubblicazione di un primo

bando che aveva come obiettivo la spinta verso l’aggregazione dei territori in

relazione alla creazione e valorizzazione di prodotti e percorsi condivisi e coerenti

in modo da superare l’eccessiva frammentazione del territorio e dei suoi attrattori.

alla realizzazione di n. 37 progetti territoriali, alcuni dei quali coordinati tra di

loro, in modo da poter essere riassunti in un unico intervento di valorizzazione

territoriale.

Il successivo bando Umbriaperta Comuni del 2022, con uno stanziamento di

hanno ben compreso e fatto proprio l’obiettivo del bando, tanto che da 37 progetti

si è passati a 13 con la creazione di proposte ancora più coerenti e basate sulla

volontà dei Comuni stessi di lavorare in maniera coordinata in una logica di

governance unitaria.

Ulteriori esperienze, ancorché molto più specifiche, sono state condotte nel corso

del 2023 con il Bando rivolto ai Comuni depositari di opere del Perugino (in

occasione dei 500 anni dalla morte dell’artista) e con quello destinato ai Comuni

dell’area sisma 2016.

Sostegno agli

Enti locali

Il primo bando ha messo a disposizione € 150.000,00 con 22 Comuni coinvolti e

4 progetti realizzati, mentre per il secondo sono stati stanziati € 315.000,00 con

15 progetti realizzati.

Obiettivo strategico: Potenziare le attività della fondazione Umbria film

Commission

Il mondo del cinema e dell’audioviso in generale è stato individuato come uno dei

settori su cui far leva non solo per innalzare il posizionamento della regione, ma

anche come uno dei possibili ambiti di sviluppo economico del territorio

regionale.

In attuazione dell’art. 8 della l.r. 8/2017 si è proceduto alla costituzione della

Fondazione di partecipazione Umbria Film Commission, il cui Consiglio di

amministrazione, presieduto dal regista Paolo Genovese, è stato costituito nel

marzo 2021, e si avvia ora al primo rinnovo.

In ogni caso, la consapevolezza dell’importanza del settore, ha portato la Giunta

regionale a predisporre un disegno di legge dedicato, attualmente all’esame della

III Commissione dell’Assemblea legislativa, in modo da poter intervenire in

maniera organica e non con interventi incidentali all’interno di disposizioni di altri

settori.

Nel corso della legislatura, a seguito di necessarie riprogrammazioni di risorse

della programmazione europea e nazionale, sono stati anche emanati due

bandi per il sostegno alle produzioni cinematografiche e audiovisive del

produzioni cinematografiche. Gli interventi del secondo bando sono ancora in

corso di realizzazione.

Importanti azioni di promozione e comunicazione sono state anche portate avanti

al fine di posizionare l’Umbria come terra di cinema: la principale è stata la

creazione di Umbria Cinema, festival, ormai giunto con successo alla IV

edizione, di cui è direttore artistico lo stesso Presidente Paolo Genovese.

A tale azione si affianca il forte coinvolgimento della rete dei Festival del cinema

presenti in Umbria, che in sinergia tra di loro e con la Regione stanno lavorando

alla creazione di un progetto, che vedrà la luce nei mesi di settembre e ottobre,

finalizzato a potenziare il filone del cineturismo, valorizzando contestualmente

anche le eccellenze territoriali.

Obiettivo strategico: Attuazione delle azioni del fondo nazionale del turismo

Con il Fondo Unico Nazionale in conto capitale sono stati finanziati interventi, sul

versante infrastrutturale, riguardanti il miglioramento di alcuni percorsi e attrattori

culturali (Ciclovia Assisi-Spoleto, Ippovia di Francesco e ad alcuni specifici tratti

della Via di Francesco).

Nel rispetto delle finalità individuate nei decreti ministeriali, la Regione ha operato

principalmente per la valorizzazione del segmento del Turismo lento, ormai

divenuto prodotto “bandiera” del turismo regionale. In particolare le risorse del

FUNT 2022 sono state destinate a rafforzare e migliorare alcuni dei percorsi

maggiormente identitari, come la Ciclovia Assisi-Spoleto e l’Ippovia di Francesco,

mentre quelle riferite al 2023 sono state destinate al rafforzamento

dell’accoglienza lungo i cammini umbri inclusi nel catalogo nazionale dei

Cammini religiosi. Tale progetto, in corso di approvazione presso i competenti

organismi statali, viene condotto congiuntamente con la Conferenza Episcopale

Umbra, in considerazione delle imminenti, strategiche ricorrenze del Giubileo

2025 e degli 80 anni dalla morte di San Francesco nel 2026.

Obiettivo strategico: Rinnovamento e potenziamento del portale Umbria

Tourism

Il Portale

Umbriatourism

L’ecosistema Umbriatourism (UT) è lo strumento della Regione Umbria utile

all’attuazione delle strategie della destinazione attraverso la gestione digitale

integrata di contenuti, di servizi e di promozione dell’offerta dei prodotti turistici.

L’architettura del portale UT integra le funzionalità del CMS con quelle del DMS. I

contenuti del CMS Umbriatourism, sono clusterizzati in categorie coerenti con le

indicazioni editoriali del TDH nazionale e descrivono l’offerta turistica del territorio

negli ambiti tematici e prodotti turistici che la caratterizzano. Nel DMS-TOM

Umbriatourism, le offerte create sono pubblicate dagli operatori turistici

accreditati e permettono al turista di visualizzare e prenotare le soluzioni di

viaggio più appropriate alle sue esigenze. Il sistema consente di favorire la promo

commercializzazione delle offerte e dei servizi turistici anche attraverso

Campagne Google e Meta impostate con AI. I principali interventi attuati per lo

sviluppo dell’offerta digitale hanno riguardato:

• interazione con il MiTur per l’interoperabilità;

• adeguamento al GDPR e tracciamento cookies;

• incremento, numero e tipologia, degli operatori accreditati nel DMS;

• sviluppo di nuovo piano strategico editoriale sui canali social in coerenza con

il nuovo Brand System;

• piano e avvio interventi tecnici SEO;

• campagne on line per la promozione della destinazione su mercati nazionali

ed esteri;

• campagne Search-Display e Social per la promo commercializzazione.

Gli sviluppi digitali si sono inseriti in un framework coerente con le linee

strategiche dell’Assessorato al Turismo e in complementarità con il TDH

Nazionale.

Oltre alle attività di advertising che hanno avuto ricadute sul portale

Umbriatourism, nel corso delle passate annualità, una particolare attenzione è

stata rivolta a sostenere l’attività del DMS, sia in termini di offerte inserite che di

azioni di posizionamento nazionale e internazionale.

I punti di forza si possono riassumere in:

⮚Marca, da sempre l’Umbria gode di una considerazione ed una reputazione

positiva, un cosiddetto goodwill, solo occasionalmente scalfito da eventi

catastrofici come i terremoti, che hanno semmai inciso negativamente sulla

notorietà, ma con un effetto temporaneo tipico dei fatti di cronaca.

Questa percezione positiva dall’esterno – insieme alla notorietà – è stata

indubbiamente accresciuta dal cambiamento di passo delle campagne

comunicative, in atto dal 2020 e poi progressivamente rafforzatosi con la

definizione e l’adozione di una marca corporate unica regionale e della sua

costruzione in un Brand System, in grado di farsi forza e ricavare valore per il

turismo dalle varie eccellenze e, allo stesso modo, per attribuire valore di marca

regionale anche a realtà e soggetti frammentati e dispersi.

⮚Eccellenze, l’Umbria vanta una eccellenza riconosciuta per prodotti come il

vino, alcune produzioni agricole, le acque minerali, la gastronomia, gli eventi,

anche aventi come testimonial i protagonisti della produzione e dello spettacolo,

fino ai Cammini come quello di Francesco. In più, coerentemente con le attuali

tendenze della domanda, l’Umbria appare come una destinazione – contenitore di

un patrimonio culturale diffuso che si presta ad incrementare la fruizione

dell’intero territorio regionale.

⮚Connessioni, la situazione attuale, soprattutto per l’eclatante crescita di

prestazioni dell’aeroporto regionale in particolare sul medio raggio.

⮚Respiro, pur nella sua dimensione territoriale contenuta, l’Umbria appare

comunque come un territorio ampio e relativamente poco denso, e mostra quindi

anche agli ospiti di disporre di spazi adeguati ad accoglierli senza proporre una

concentrazione eccessiva.

⮚Varietà, anche se con alcune concentrazioni tipologiche, evidenti soprattutto

sui poli turistici tradizionali, in generale l’Umbria si connota per una offerta anche

ricettiva differenziata, che consente a chi sceglie questa destinazione un ampio

ventaglio di proposte.

⮚Location, essere collocati strategicamente al centro del Paese ed in

particolare in prossimità dell’area della Capitale costituisce certamente un

vantaggio strategico non trascurabile in termini di turismo di prossimità, nella

misura in cui questa può rappresentare uno “zoccolo duro” in termini di mercato.

Tra le criticità e/o spazi di miglioramento si evidenziano:

⮚Maturità, alcune delle destinazioni/prodotto che storicamente, almeno a livello

di arrivi e presenze, sono state i leader della proposta turistica umbra, appaiono

oggi in qualche modo a rischio di maturità in senso tecnico, con la tendenza di

arrivi/presenze che rallenta al passare del tempo (in particolare il prodotto laghi).

⮚Redditività, i dati a confronto con altre realtà assimilabili segnalano un gap

negativo di scarsa redditività. Occorre al riguardo raccogliere informazioni

sempre più sofisticate e predittive (come ad esempio le prenotazioni, il ruolo degli

eventi, i canali di vendita, il REVPAR), parimenti svolgere tutte le possibili attività

di stimolo all’imprenditorialità delle imprese e delle professioni anche mediante

momenti informativi e formativi.

⮚Percorribilità, appare ancora debole il sistema di connessioni legato alla

mobilità interna. Il problema della mobilità (lenta) sul territorio regionale (“una

volta qui”) è tanto più strategico perché in futuro si dovrà cercare di vendere più

“Umbria” (marca che si identifica con un prodotto “green e diffuso”) e meno Poli

concentrati. C’è quindi da impostare un sistema di raggiungibilità e mobilità locale

su basi nuove, con un approccio elastico e multimodale.

⮚Commerciabilità, rileva in generale una difficoltà a creare e proporre prodotti

vendibili, soprattutto se “nuovi”, ed una scarsa autonomia delle imprese dal punto

di vista commerciale, anche con riferimento ad altri territori comparabili, ed è

verificato un gap di commercializzazione sensibile. Le strutture ricettive umbre,

mentre hanno “ancora” una quota non indifferente di prodotto che viene venduto

dall’intermediazione tradizionale (AdV e TO), risultano in misura prevalente

condizionate dal canale intermediato online dalle OTA. Il recupero di una

posizione commerciale autonoma delle imprese nei confronti dei turisti sembra

essere necessario anche ai fini di una migliore redditività, ma per converso

richiedere anche una azione di accompagnamento attenta e capillare.

⮚Concentrazione, tre degli attuali comprensori (Assisano, Trasimeno e

Perugino) concentrano circa il 54% delle presenze turistiche regionali. Questo

non è certo un dato negativo in sé, ma un carattere strutturale. Anche in

connessione con i rischi di maturità da un lato, e con l’esigenza strategica di una

più diffusa estensione ed impatto del turismo sul territorio, appare strategico

assecondare le tendenze della domanda verso una migliore dispersione

dell’esperienza nei territori endoregionali e tra le imprese.

⮚Domesticità, il privilegio della posizione baricentrica rispetto ai bacini di

domanda di prossimità deve trovare un progressivo superamento in termini di

risultato, verso un maggiore e più bilanciato equilibrio sui mercati – a partire da

quelli nazionali – di medio e lungo raggio, anche per prevenire i rischi di

dipendenza da specifici flussi turistici che appaiono sempre in qualche modo in

cambiamento. Una maggiore spinta verso l’internazionalizzazione appare

indispensabile al riguardo, anche facendo perno su prodotti turistici di maggiore

appeal proprio su quei mercati.

Obiettivo strategico: Rafforzamento prodotto turismo lento

I “Cammini” insieme ai prodotti turistici legati agli itinerari di “Turismo Lento ed

esperienziale” in bicicletta e a cavallo (ciclovie e ippovie) costituiscono uno dei

temi di punta del turismo umbro, quello rispetto al quale la Regione è una guida

indiscussa a livello nazionale, sia per il numero dei percorsi disponibile sia per il

livello qualitativo degli stessi in termini di tracciato e servizi. Non a caso l’Umbria

ha ricoperto e ricopre, a livello nazionale, i seguenti ruoli:

• componente dell’Atlante dei Cammini per conto della Conferenza delle

Regioni;

• coordinatrice della Task Force Nazionale 2017-2019, in attuazione

dell’Accordo di Programma 2017;

• capofila interregionale Progetto di eccellenza “InItinere”;

• coordinatrice delle Regioni del Centro Italia nel progetto “Cammini religiosi”

ex Delibera CIPE 3/2016 sia per gli aspetti infrastrutturali che per la

promozione;

• capofila interregionale del Piano di Promozione Turista Nazionale “Turismo

lento” per due annualità consecutive 2021/2022 e 2023/2024.

Le attività della Regione Umbria hanno contribuito ad aumentare la popolarità in

termini di flussi turistici e la notorietà della destinazione, a consolidare il primato

nazionale della regione nel settore del turismo lento e sostenibile, e infine a

innescare dinamiche positive in termini di nuove progettazioni e nuovi

investimenti.

Opportuno segnalare che le attività realizzate nel settore del turismo lento ed

esperienziale, oltre a produrre evidenti benefici di natura economica, di aumento

della permanenza media e occupazionale, hanno importanti ricadute territoriali

quali la rigenerazione dei piccoli borghi, il recupero e conversione del

patrimonio culturale, la promozione e commercializzazione dei prodotti

locali; infine, favoriscono l’aggregazione sociale nei centri abitati e l’orgoglio

dell’identità locale.

Con riferimento alla governance del settore è opportuno segnalare la strategica

attività di facilitazione dell’ecosistema del turismo lento ed esperienziale formato

da Enti Pubblici e Religiosi (C.E.U., famiglie francescane e benedettine, etc..),

imprese, associazioni civili e religiose, Università e Centri di Ricerca.

Infine, l’approssimarsi di appuntamenti fondamentali quali gli 800 anni dalla morte

di San Francesco e il Giubileo 2025, che vedrà un forte impatto anche in termini

di flussi legati al turismo religioso hanno suggerito la costruzione di una

collaborazione stabile tra la Regione Umbria, la Conferenza Episcopale

dell’Umbria e i diversi ordini religiosi ai fini della promozione e valorizzazione dei

cammini religiosi dell’Umbria.

Numerosi sono stati gli interventi sia sul versante infrastrutturale che su quello

dell’organizzazione del prodotto e della promozione e comunicazione.

I principali interventi infrastrutturali da ricordare possono essere riassunti nel

modo seguente:

• DELIBERA CIPE 3/2016, interventi per la messa in sicurezza e il

miglioramento dei percorsi della Via di Francesco, Cammino di Benedetto e

Via Lauretana. Gli interventi, finanziati con risorse provenienti dalla Delibera

CIPE 3/2016, sono in corso di completamento (entro il 2025) e hanno

coinvolto 35 Comuni su tutto il territorio regionale. L’ammontare complessivo

attraverso il Servizio Opere Pubbliche della Regione.

• FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO, si tratta delle annualità 2022 e

2023, che hanno messo a disposizione della Regione rispettivamente €

destinata al miglioramento di alcuni percorsi e attrattori culturali, ponendo

particolare attenzione, tra l’altro, alla Ciclovia Assisi-Spoleto, all’Ippovia di

Francesco e ad alcuni specifici tratti della Via di Francesco. L’annualità 2023,

ancora in fase di approvazione da parte del Ministero, in collaborazione con

la Conferenza Episcopale Umbra, è stata destinata al miglioramento

dell’accoglienza dei pellegrini lungo i cammini umbri inseriti nel Catalogo

nazionale dei cammini religiosi.

• AREA SISMA (Ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022), ai fini

dell’approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la

promozione del turismo lento la Regione Umbria ha inviato alla struttura del

Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 le seguenti

proposte. Completamento della ciclovia dell’ex Ferrovia Spoleto-Norcia

mettendo in sinergia le risorse di cui all’Ordinanza n. 128 con quelle

(Nazionali e Comunitarie) già attivate sulla stessa infrastruttura e

miglioramento dell’accessibilità della Ciclovia del Nera nel tratto

Sant’Anatolia di Narco-Colleponte. Le due infrastrutture rivestono infatti un

interesse strategico nell’ambito dello sviluppo del “Turismo lento”, la cui

portata va ben al di là del semplice contesto locale, con effetti significativi

sullo sviluppo turistico all’interno dell’area del cratere, assicurando altresì il

collegamento esterno con gli itinerari a carattere interregionale e nazionale.

Per gli aspetti di organizzazione del prodotto, promozione e comunicazione, la

Regione ha investito direttamente risorse per circa € 400.000,00. I principali

interventi nell’ambito dell’organizzazione del prodotto riguardano:

• realizzazione e lancio di comunicazione della “Credenziale del Pellegrino”,

versione celebrativa degli Anniversari Francescani 2023/2026. Ciò consente

anche la rilevazione di flussi statistici, pubblicati ogni anno, ed essenziali ai

fini del monitoraggio e della programmazione degli interventi sul settore;

• realizzazione di una struttura informativa uniforme per tutti i percorsi

dell’Umbria (Cd Atlante turistico dei Cammini dell’Umbria), in corso di

completamento, che quale sarà pubblicato sul portale Umbriatourism.it, per

mettere a disposizione del visitatore una descrizione dettagliata di ogni

singolo tragitto, con indicazioni geografiche, ospitalità e servizi, insieme ad

una narrazione suggestiva ed evocativa, in grado di offrire spunti di viaggio e

curiosità sui tanti luoghi che si possono raggiungere nella rete regionale;

infrastrutturali

nel “Turismo

Lento”

5. L’attuazione delle politiche regionali per Area d’intervento

Promozione e

comunicazione

del “Turismo

Lento”

ricognizione preliminare della rete delle ciclovie regionali ufficiali dell’Umbria

e delle opportunità collegate alla presenza di strade provinciali, comunali, a

bassa intensità di traffico, bianche, interpoderali, ecc., facilmente

trasformabili in percorsi ciclabili o a prevalenza ciclabile.

I principali interventi nella promozione e comunicazione:

• realizzazione di una pubblicazione dedicata agli itinerari dell’Umbria e

all’eredità artistica e culturale benedettina e francescana con diffusione

internazionale, associata a campagna promozionale nazionale;

• realizzazione di una guida dedicata al Cammino dei Protomartiri

Francescani, associata a campagna promozionale nazionale;

• aggiornamento dei contenuti (tracciati, immagini, nuove sezioni, etc..) dei siti

web e implementazione della galleria di immagini e video dedicata al

Turismo Lento;

• produzione e gestione di campagne promozionali su media tradizionali e

cartacei specializzati.

Numerose, sul versante della promozione e della comunicazione sono state le

ricadute del Progetto Nazionale “Viaggio Italiano” rispetto al quale l’Umbria è

capofila proprio sul tema del turismo lento, mediante la costruzione di un Payoff

unitario (Scopri l’Italia che non sapevi). I vantaggi in termini di comunicazione

saranno inoltre rafforzati nei prossimi due anni dalle attività promozionali e dalle

campagne di comunicazione, di cui l’Umbria sarà di nuovo capofila, con le risorse

messe da pochi giorni a disposizione dal Ministero del Turismo, provenienti dalla

precedente programmazione statale FSC Cultura e riservate, per quanto riguarda

la regione a Via di Francesco, Cammino di Benedetto e Via Lauretana, per un

Per quanto riguarda il citato progetto “Viaggio Italiano”, vale la pena sottolineare

che, anche in questo progetto, ricadente nei Piani di Promozione Nazionale

annualità 2020 e 2022, l’Umbria svolge un ruolo di capofila per quanto riguarda il

tema turismo lento, culturale ed enogastronomico, con risorse assegnate

che coinvolgono tutte le regioni italiane.

A tali risorse vanno aggiunte quelle di cui l’Umbria è capofila nell’ambito dei Piani

di Promozione.

Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Obiettivo strategico: Sostenere le imprese maggiormente colpite dalla crisi

Nel corso della legislatura, diversi sono stati gli interventi messi in campo per

fronteggiare gli eventi emergenziali dovuti principalmente alla crisi pandemica da

COVID-19 e alle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina; in particolare

interventi specifici per la ripresa economica delle imprese del settore agricolo e

agroalimentare hanno riguardato sia con la fornitura di liquidità finanziaria sia

incentivando gli investimenti per l’ammodernamento e la competitività delle

imprese stesse.

In tale contesto, si è infatti provveduto ad attivare nell’ambito del PSR per

l’Umbria 2014-2021 la Misura 21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore

di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19 che ha

interessato in misura maggiore le aziende agrituristiche. Con l’attivazione di tale

misura, sono stati erogati a più di 1.000 imprese, circa 6 milioni di euro di aiuti

allo scopo di consentire un ristoro, seppur parziale, volto a compensare il

mancato reddito dovuto alle restrizioni dovute al lock-down. Ciò con il fine di

mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della

crisi socio-economica determinata dalla pandemia.

Altro importante intervento ha riguardato le risorse assegnate alla Regione e

derivanti dal “Next Generation EU” ed implementate nel PSR per l’Umbria

2014-2022. Complessivamente, si tratta di un incremento di risorse aggiuntive al

PSR di circa 34 milioni di euro. In sintesi, le misure messe in campo per

fronteggiare la situazione emergenziale si sono concentrate per sostenere gli

agricoltori e le imprese attive nella trasformazione, nella commercializzazione o

nello sviluppo di prodotti agricoli nelle zone rurali colpiti dalla crisi pandemica. Ad

oggi sono stati pagati circa 25 milioni di euro a oltre 8.000 imprese del settore.

I restanti 9 milioni di euro sono in corso di rendicontazione da parte delle

imprese.

La crisi che ha investito le imprese del settore agricolo si sono determinate anche

per effetto degli eventi atmosferici anomali imputabili sempre più ai cambiamenti

climatici. In esito a tali eventi (gelate, piogge persistenti, siccità fitopatie, ecc.) la

Regione, con Decreto della Presidente, ha decretato dal 2020 ad oggi per ben 8

volte lo stato di calamità naturale finalizzato il riconoscimento dell’indennizzo sia

da parte del Ministero proveniente dal fondo nazionale della di cui al D.lgs

102/2004 (FSN) e sia dal PSR 2014-2022 di cui all’intervento per il ripristino

potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità

atmosferiche e eventi catastrofali. In esito a tali Decreti Presidenziali sono stati

erogati dal Ministero indennizzi a numerose aziende agricole anche se poi l’entità

del contributo erogato si è sempre dimostrato di minima entità rispetto al danno

subito.

Obiettivo strategico: Accelerare la spesa per la chiusura del PSR Umbria e

avviare l’attuazione del CSR Umbria 2023-2027

In merito a tale obiettivo si rimanda al paragrafo 2.2 Le risorse della politica di

coesione e delle politiche agricole comunitarie.

Obiettivo strategico: Accompagnare lo sviluppo e la modernizzazione delle

imprese agricole e del territorio

Nell’ambito di questo obiettivo strategico l’azione del Governo regionale ha

messo in atto azioni che hanno prodotto i seguenti principali risultati.

Interventi per le

imprese

Interventi per le imprese.

1. Rafforzamento della competitività delle imprese agricole ed

agroalimentari. Numerosi e importanti progetti sono stati realizzati e

finanziati dal 2020 ad oggi con le risorse del PSR. Progetti volti ad acquisire

di beni immobili, macchine, attrezzature e impianti e selezionati in base a

criteri volti alla qualità del prodotto e del processo produttivo in termini di

innovazione, digitalizzazione, redditività e sostenibilità ambientale. In termini

numerici le aziende agricole che hanno beneficiato del finanziamento del

PSR sono state 756 per un importo pagato di 51,3 milioni di euro, quelle

agroindustriali 89 per un importo pagato di 30,5 milioni di euro.

2. Sviluppo delle filiere agroalimentari: Le imprese agricole Umbre soffrono

di un limite strutturale dato dalla loro dimensione economica. Per questo

motivo con l’avvio della Legislatura regionale si è dato un forte impulso alla

aggregazione delle imprese attraverso il sostegno alla costituzione di filiere

corte al fine di meglio aggredire il mercato di riferimento e, riducendo la

catena della filiera, consentire il riconoscimento di un maggiore valore

aggiunto ai produttori. Ciò è stato possibile attivando un intervento specifico

del PSR con il quale sono stati finanziati progetti di cooperazione tra

produttori e trasformatori dei principali prodotti agricoli umbri: olio, nocciolo,

tartufo e luppolo. In particolare

– per la filiera dell’olio sono stati presentati 6 progetti che hanno

aggregato n. 17 frantoi con 276 aziende olivicole per una superficie

interessata di circa 1.100 ettari;

– per il nocciolo sono stati presentati n. 3 progetti con n. 175 produttori

per una superficie interessata di Ha 1.250;

– per il tartufo n. 5 progetti con 7 trasformatori e 276 produttori per una

superficie interessata di Ha 555.

– per il luppolo 1 progetto e 13 produttori per una superficie interessata di

Ha 27.

La spesa ammessa a finanziamento per tutte le 4 filiere è di circa 50 milioni

di euro con un contributo pari a oltre 22 milioni di euro. Tutti i progetti, in

buon stato di avanzamento, sono in corso di rendicontazione.

3. Insediamento giovani in agricoltura. Per quanto riguarda il ricambio

generazionale, dal 2020 si sono insediati 411 giovani agricoltori finanziati

anche attraverso il PSR 2014-2022 e con fondi nazionali per un impegno

complessivo di 34 milioni di euro. A oggi questi giovani hanno ricevuto

pagamenti per oltre 18,5 milioni di euro.

4. Sostegno ai sistemi di qualità regionali. In quest’ambito sono state

realizzate diverse iniziative volte al rafforzamento della competitività del

sistema agricolo regionale. Il primo intervento riguarda l’avvio, per la prima

volta in Umbria, dei Distretti del cibo che sono uno strumento strategico

volta a sostenere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale,

favorendo l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale. Ad

oggi sono stati riconosciuti dalla Regione n. 8 distretti del cibo: n. 7 di tipo

territoriale per sostenere le produzioni tipiche e di qualità certificata e n. 1

regionale che riguarda il settore vitivinicolo regionale. Un’altra iniziativa

svolta in questo ambito riguarda la costituzione di un marchio regionale di

qualità per i prodotti agricoli certificati. E’ stato messo a punto un sistema di

certificazione dei prodotti e servizi agricoli di qualità valutabili in temini di

sostenibilità economica, ambientale e sociale. Tale sistema di certificazione

è in corso di approvazione.

5. Promozione dei sistemi di qualità. Numerose e differenziate sono state le

azioni messe in campo per la promozione delle produzioni agricole e

agroalimentari certificate dell’Umbria, sia utilizzando risorse del PSR che

altre risorse comunitarie, regionali, nazionali, la maggior parte delle quali

sono state attuate con un approccio di tipo collettivo e di collaborazione tra

diversi attori dei settori produttivo, dei servizi, delle istituzioni.

In particolare con il PSR sono state attivate azioni di sostegno:

– ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per favorire a livello

regionale la qualificazione delle produzioni e la loro valorizzazione sul

mercato incentivando gli agricoltori umbri a riconvertire le produzioni

indifferenziate in produzioni di qualità certificate a livello comunitario.

Complessivamente sono stati finanziati 23 progetti di promozione e

informazione realizzati da Consorzi di Tutela, Organizzazioni di produttori,

cooperative tra produttori agricoli per un impegno finanziario di €

– ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere

corte e dei mercati locali e allo sviluppo e/o commercializzazione di servizi

turistici per la creazione di forme di cooperazione tra diversi operatori del

settore agricolo, forestale, agroalimentare, turistico e altri soggetti che

contribuiscono al raggiungimento di una maggiore competitività

dell‘agricoltura e allo sviluppo equilibrato delle zone rurali. Va sottolineato

che negli ultimi quattro anni è aumentato l’impegno, anche finanziario, per

la partecipazione dell’istituzione regionale ad importanti eventi

internazionali in primis Vinitaly con il fine di promuovere una immagine

unitaria e qualificata del vino umbro di qualità e, nello stesso tempo, di

creare sinergie utili a massimizzare la visibilità delle eccellenze territoriali

ed enogastronomiche regionale. Si è altresì attivato un proficuo rapporto

di collaborazione con l’Assessorato al Turismo per la partecipazione ad

importanti eventi internazionali del settore turistico quali il Travel

Experience (TTG) di Rimini e la Borsa Internazionale del Turismo

(BIT) di Milano per perseguire la finalità di promuovere il territorio

regionale e le sue eccellenze in modo integrato e coordinato.

Complessivamente sono stati finanziati 80 progetti presentati da

partenariati pubblico/privati o privati per un impegno finanziario

Nell’ambito dell’attività di promozione con le risorse invece dell’OCM – Vino

sono stati finanziati progetti nei paesi extra UE. Dal 2020 sono state

assegnate risorse per circa 5,6 milioni di euro di cui 350.000 con risorse

regionali in quanto la Regione Umbria ha riconosciuto a favore dei Consorzi

di Tutela o a loro associazioni un importo aggiuntivo in quanto, operando in

“erga omnes” possono garantire la valorizzazione e la promozione di larga

parte del comparto vitivinicolo regionale.

Alla concessione dei contributi finanziari previsti dalla Legge Regionale N.

12/2015 “Contributi finanziari per interventi nei settori agricoli delle fiere,

mostre, mercati e manifestazioni similari” con i quali dal 2020 è stata

supportata l’organizzazione di importanti eventi di promozione delle

produzioni e del territorio per un totale di 63 eventi e 209.000 euro.

6. Sostegno al settore VITIVINICOLO (misure ristrutturazione e investimenti).

Tale sostegno al settore si è realizzato attraverso lo strumento OCM Vino.

Nel periodo 2020-2024 sono stati finanziati 196 progetti riferiti alla

Ristrutturazione dei vigneti per un importo complessivo di contributi concessi

pari a 5 milioni di euro a fronte di 12,5 milioni di euro di costo dei nuovi

impianti. Per la Misura Investimenti i progetti finanziati sono stati 230 per un

importo complessivo di contributi concessi pari a 17,5 milioni di euro a

fronte di circa 40 milioni di euro di investimenti.

Il rispetto dei tempi di erogazione dei contributi (entro il 15 ottobre di ogni

anno) ha garantito un flusso costante di risorse per il settore. Inoltre, tutte le

risorse dello strumento sono state assegnate e negli ultimi anni la Regione

Umbria è riuscita ad intercettare le risorse non utilizzate da altre Regioni,

andando così a rafforzare il sostegno ad un settore strategico per la nostra

Regione, espressione di qualità delle produzioni.

7. Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza -Interventi per il settore

agricolo. Nell’ambito della seconda missione M2 “Rivoluzione verde e

transizione ecologica”, componente C1 “Economia Circolare E Agricoltura

Sostenibile” sono previsti una serie di interventi tra i quali “Ammodernamento

dei frantoi oleari” e “Ammodernamento dei macchinari agricoli”. La Regione,

in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto ad emanare i Bandi nel

rispetto dei Cronogrammi fissati, le risorse disponibili ammontano a 13

milioni di euro in grado di attivare circa 20 milioni di euro di investimenti.

I finanziamenti sono diretti all’ammodernamento dei frantoi esistenti e del

parco macchine delle imprese.

Nel primo caso è prevista l’introduzione di macchinari e tecnologie che

migliorano le performance ambientali dell’attività di estrazione dell’olio

extravergine di oliva, aumentando la sostenibilità del processo produttivo,

riducendo la generazione di rifiuti e favorendo il riutilizzo a fini energetici; nel

secondo caso è favorita l’introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie

disponibili che consentono un minore impatto ambientale del settore

agricolo.

Interventi per il territorio

1. Interventi infrastrutturali per la gestione della risorsa idrica al fine di

rendere più efficiente l’uso irriguo. Dal 2020 sono stati finanziati n.27

progetti per circa 22 milioni di euro. I principali risultati i raggiunti hanno

riguardato la riduzione della pressione sulle falde sotterranee, la

razionalizzazione degli impieghi irrigui attraverso la riduzione ed il controllo

dei prelievi e, non ultimo, la prevenzione della carenza idrica in agricoltura

Interventi per il

nei periodi di maggiore siccità. Gli investimenti si sono concentrati nelle aree

territorio

della regione più vocate alle colture irrigue come l’Alto Tevere, l’area del

Trasimeno, la piana di Foligno-Spoleto e del ternano.

Inoltre nell’ambito delle risorse assegnato dall’Accordo Stato-Regioni sono

stati erogati circa 9 milioni di euro ai 4 enti irrigui operanti nella regione

(tre Consorzi di Bonifica e Afor) per realizzare interventi in Umbria nel

periodo 2020-2023. Tutti gli investimenti finanziati hanno riguardato la messa

in sicurezza dell’alveo di fiumi e torrenti al fine di prevenire o quantomeno

mitigare il rischio idrogeologico. Tutto il territorio regionale, in modo

abbastanza omogeneo, ha usufruito dei benefici di tali investimenti in quanto

sia i consorzi di bonifica che l’agenzia forestale sono intervenuti sulle

principali criticità nei comprensori di loro competenza.

2. Tutela e prevenzione del rischio idrogeologico tramite azioni di

adeguamento/efficientamento dei corpi idrici superficiali. Dal 2020 sono stati

finanziati n.27 progetti per circa 22 milioni di euro.

I progetti finanziati sono coerenti con l’obiettivo di prevenire il rischio

idrogeologico per le attività agricole dovuto a fenomeni atmosferici estremi

ed hanno riguardato la messa in sicurezza dell’alveo di fiumi e torrenti al fine

di prevenire o quantomeno mitigare il rischio idrogeologico proteggendo le

aree agricole da potenziali gravi conseguenze a seguito di eventi

meteorologici eccezionali.

Tutto il territorio regionale, in modo abbastanza omogeneo, ha usufruito dei

benefici di tali investimenti in quanto sia i consorzi di bonifica che l’agenzia

forestale sono intervenuti sulle principali criticità nei comprensori di loro

competenza.

3. Sostegno investimenti di miglioramento/ampliamento servizi di base

alla popolazione rurale. Dal 2020 sono stati finanziati n.35 progetti per

circa 5 milioni di euro. I progetti realizzati hanno riguardato il

miglioramento, adeguamento, recupero e ristrutturazione di beni immobili e

spazi esterni con relativa funzionalizzazione al fine di un loro utilizzo come

strutture per la fornitura di servizi di tipo socio-assistenziale e di cura, centri

comunitari per attività sociali educative e più in generale culturali/ricreative.

Sono stati finanziati progetti relativi alla ristrutturazione di beni immobili, alla

riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni ed alla realizzazione di

infrastrutture per l’erogazione di servizi di mobilità pubblica alternativi, rivolti

a persone anziane, infanzia e diversamente abili. I suddetti progetti hanno

l’obiettivo di rendere più fruibile ed attrattivo il territorio regionale, anche nelle

aree più marginali, a famiglie, anziani e persone con disagi psicofisici. Gli

interventi finanziati, i cui beneficiari sono i Comuni e le Associazioni onlus,

risultano distribuiti più o meno uniformemente su tutto il territorio regionale. Il

bando prevedeva delle priorità per i Comuni ubicati nelle aree più

svantaggiate.

4. Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi

rurali critici. Dal 2020 sono stati finanziati n. 7 progetti per circa 3 milioni

di euro. Sono stati finanziati progetti relativi alla riqualificazione e

rigenerazione dei paesaggi rurali e delle periferie anche nelle aree più

marginali, degli spazi aperti e dell’edificato, delle aree dell’urbanizzazione

periurbana al fine di migliorarne la qualità ambientale, paesaggistica ed

architettonica favorendone la fruizione da parte della popolazione anche

nelle sue fasce più deboli (anziani e persone con disagi psicofisici). Gli

interventi finanziati, i cui beneficiari sono i Comuni e le Fondazioni, risultano

distribuiti più o meno uniformemente su tutto il territorio regionale. Il bando

prevedeva delle priorità per i Comuni ubicati nelle aree svantaggiate e per

quelli con suolo urbanizzato superiore alla media.

5. Sostegno per la diffusione della Banda Larga. Al fine di concorrere agli

obiettivi dell’Agenda Digitale Europea 2020 con il PSR 2014-2022 si sono

messe a disposizione del Piano Strategico Nazionale Banda Ultra-Larga in

Umbria oltre 15 milioni di euro di cui 9 milioni di euro assegnate al MiSE per

interventi di infrastrutturazione e 6 milioni di euro alla Regione/Comuni per la

realizzazione di servizi alla popolazione di accesso e utilizzo dei servizi

telematici forniti dalla P.A. Per quanto riguarda la realizzazione di

infrastrutture a BL al PSR sono stati assegnati n. 30 Comuni per consentire

la copertura del 100% della popolazione ivi residente con una velocità di

connessione di almeno 30 Mbps e la copertura di almeno il 50% della

popolazione con una velocità di connessione a 100 Mbps. Dal 2020 ad oggi,

delle n. 45.289 Unità immobiliari (UI), che da Piano tecnico (rev. 3) si

prevede di coprire con Fibra (FTTH) ad almeno 100 Mbps, per 37.124 UI

(82%) è già stata avviata la commercializzazione dei servizi da parte di Open

Fiber. Per quanto riguarda i restanti interventi in FWA (Wereless) ad almeno

30 Mbps nei 30 Comuni dell’Umbria dove interviene il PSR delle 17.895

Unità immobiliari (UI), che da Piano tecnico si prevede di coprire con FWA

ad almeno 30 Mbps, per 13.456 UI (75%) è già stata avviata la

commercializzazione dei servizi da parte di Open Fiber.

In entrambi i casi, il completamento della copertura delle Unità immobiliari

dei 30 Comuni assegnati al PSR si prevede che possa concludersi entro il

Obiettivo strategico: Innalzare l’innovazione del sistema delle imprese

agricole

Interventi con

approccio

congiunto ed

integrato

Con il PSR 2014-2022 è stato dato un grosso impulso al fabbisogno di

innovazione del sistema agricolo e agroalimentare dell’Umbria. Gli interventi

hanno trovato collocazione nell’ambito della misura 16 “Cooperazione” del PSR

per l’Umbria 2014-2022, la cui modalità attuativa ha previsto che i soggetti

progettassero e realizzassero gli interventi con approccio congiunto ed integrato

contribuendo così a superare gli svantaggi derivanti dalla frammentazione. Le

aziende operanti nei comparti agricolo e agroalimentare e gli enti di ricerca,

Università in testa, hanno mostrato una capacità di attivare processi virtuosi per

stabilire legami tra gli agricoltori e gli operatori economici delle aree rurali e il

mondo della ricerca e dell’innovazione e hanno attivato specifiche forme di

cooperazione e dimostrato una capacità progettuale ampiamente rispondente

alle priorità individuate dall’Agenda 2020.

Complessivamente sono stati completati n. 85 progetti di cui 62 realizzati da

Associazioni Temporanee di Scopo e n. 23 da reti di imprese con un totale

Sono state implementate in larga parte innovazioni organizzative e di

processo (circa l’80% delle innovazioni) e anche di prodotto. Sul totale dei

soggetti coinvolti nei partenariati che si contano in diverse centinaia (più di 700),

le imprese agricole hanno rappresentato circa il 60%, le aziende agroalimentari

circa il 18%, gli enti di ricerca circa il 12% e aziende operanti in settori collegate

circa il 10%.

I settori produttivi maggiormente interessati dall’introduzione di innovazioni sono

stati quello zootecnico, vitivinicolo, olivicolo e multicomparto. Le tematiche hanno

spaziato dalla valorizzazione delle filiere agroalimentari (tartufo, zafferano, miele,

canapa, pomodoro da industria, suino) all’agricoltura di precisione applicata alle

principali colture della nostra regione in primis olivo e vite ma non solo, dalla

lavorazione delle carni degli ungulati selvatici alla valorizzazione dei vitigni

autoctoni, dalla ottimizzazione logistica delle filiere alla macellazione etica,

all’agricoltura sociale dall’economia circolare con la valorizzazione dei

sottoprodotti.

Gli strumenti messi in campo al fine di innalzare l’innovazione del sistema delle

imprese agricole, nella loro articolazione e per il coinvolgimento di partner

riscontato, sono risultati “strumenti” che hanno permesso di incidere in modo

positivo su una caratteristica strutturale del settore agricolo, agroalimentare e

forestale regionale rappresentata dalla bassa propensione ad investire in ricerca

e sviluppo e ad implementare prodotti o processi innovativi. In particolare hanno

contribuito ad incrementare l’attività e la propensione alla cooperazione tra

imprese attraverso il sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della

ricerca, al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali ed alla diffusione dei

risultati ottenuti e creando le condizioni di collaborazione tra soggetti di diversa

natura. Il numero delle aziende e filiere coinvolte e le tipologie di innovazioni

sviluppate hanno permesso di evidenziare come il “sistema regionale” sia maturo

ed in grado di cogliere e valorizzare gli elementi economici e strategici forniti

dagli “strumenti” messi a disposizione dalla programmazione comunitaria e

regionale.

Obiettivo strategico: Contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo

La Regione attraverso il PSR 2014-2020 e il nuovo CSR 2023-2027 concorre agli

obiettivi del Green Deal europeo attraverso il sostegno ad interventi volti alla

tutela dell’ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici. In particolare tali

interventi hanno l’obiettivo di perseguire gli obiettivi agro-climatico-ambientali in

agricoltura in Umbria mediante:

a) l’aumento delle superfici biologiche,

b) gli interventi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi,

compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte

dall’agricoltura,

c) la conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo

mediante sequestro del carbonio,

d) miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il

risparmio di acqua,

e) la creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità,

f) la riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici,

g) il benessere degli animali.

Si tratta del pagamento di premi/ indennizzi a superficie che compensano

l’agricoltore per gli obblighi agro-climatico-ambientali che assume rispetto alla