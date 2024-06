(AGENPARL) - Roma, 5 Giugno 2024

(AGENPARL) – mer 05 giugno 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

5/6/2024

ATTIVO IL BANDO “SPAZIAMO 2024/2025” PER LA PRESENTAZIONE

DI PROGETTI EDUCATIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE

DI COMITATI, ASSOCIAZIONI O GENITORI

Il Comune di Trieste informa che è attivo il nuovo Bando SpaziAMO 2024/2025,

per la presentazione di progetti educativi in orario extrascolastico da parte di comitati

o associazioni di genitori a cui viene offerta la possibilità, attraverso un

finanziamento per complessivi Euro 30.000,00, distribuiti sia sull’anno 2024 che

sull’anno 2025, di utilizzare gli spazi e i giardini scolastici per la realizzazione di

iniziative formative e ricreative atte a promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia e

della genitorialità.

testo

integrale

bando

essere

scaricato

https://www.triestescuolaonline.it/index.php?0=spazi-amo

La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 14 giugno 2024

COMTS