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lunedì 3 Giugno 2024
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Arte e cultura

OrtensieTO: Visite guidate alla scoperta delle ortensie del Pinerolese a giugno/luglio 2024 | Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

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Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

(AGENPARL) – lun 03 giugno 2024 VISITE GUIDATE
GIUGNO| LUGLIO 24
PARCO DI “VILLA PREVER”
SABATO 22 GIUGNO 2024 ORE 17.00 | VISITA GUIDATA
APERTA A TUTTI E GRATUITA CON LA DOTT.SSA EVA
BOASSO ORMEZZANO
PARCO DI “VILLA WIDEMANN”
VIA SCUOLE, 9, SAN GERMANO CHISONE (TO)
DOMENICA 23 GIUGNO 2024 ORE 11.00| VISITA GUIDATA APERTA A
TUTTI E GRATUITA CON LA DOTT.SSA EVA BOASSO ORMEZZANO
PARCO STORICO “IL TORRIONE”
VIA GALOPPATOIO, 20 PINEROLO (TO)
VISITE GUIDATE ALLA COLLEZIONE DI ORTENSIE A CURA DI EVA BOASSO
LUNEDÌ 24 GIUGNO 2024 ORE 10.30
DOMENICA 30 GIUGNO 2024 ORE 10.30
MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 2024 ORE 10.30
Visita guidata € 8,00. Prenotazione obbligatoria al 0121.323358. Le visite
saranno effettuate solo al raggiungimento di minimo 15 partecipanti.
VILLA “LE ORTENSIE DI CARLOTTA”
VIA CIOCHINO, 17 PINEROLO (TO)
VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA COLLEZIONE DI ORTENSIE
SABATO 22 GIUGNO 2024 ORE 15.00
DOMENICA 23 GIUGNO 2024 ORE 16.30
PARCO DEL “CASTELLO DI MIRADOLO”
VIA CARDONATA, 2 SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
VENERDÌ 12 LUGLIO 2024 ORE 18.00| VISITA GUIDATA CON LA
DOTT.SSA EVA BOASSO ORMEZZANO
INFO SU http://WWW.FONDAZIONECOSSO.IT

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