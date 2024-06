Danimarca, Camera di Commercio: Annual Report 2023

(AGENPARL) - Roma, 3 Giugno 2024

È stato appena pubblicato l’Annual Report di Danitacom per l’anno 2023. Questa nostra pubblicazione offre ai lettori una panoramica completa di tutte le attività, i progetti e gli eventi a cui la Camera di Commercio Italiana in Danimarca ha preso parte lo scorso anno.

Il 2023 è stato per noi un anno di grandi successi, coronato dal prestigioso riconoscimento di Assocamerestero – l’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero – che ci ha premiato come una delle Camere di Commercio più performanti a livello mondiale! Considerando la nostra giovane età ed il fatto che operiamo in un Paese relativamente piccolo dal punto di vista geografico, questo risultato assume un valore ancora più significativo.

Anche i traguardi quantitativi raggiunti nel 2023 mostrano un anno da record per noi. Non solo abbiamo assistito ad una crescita del numero di dipendenti e di progetti a cui abbiamo preso parte, ma anche la nostra rete commerciale si è espansa, culminando in un fatturato senza precedenti.

Tuttavia, crediamo che i nostri risultati più significativi trascendano parametri numerici e riconoscimenti prestigiosi; ciò di cui andiamo più fieri è lo sviluppo costante delle relazioni commerciali tra Danimarca ed Italia. La nostra crescita si riverbera sulle comunità imprenditoriali sia danesi che italiane che ogni giorno supportiamo e che possono trarre beneficio dalle partnership internazionali che, anche grazie al nostro aiuto, riescono ad instaurare.

Per questo motivo, l’Annual Report è anche un’occasione per ringraziare tutto il nostro network, i nostri soci, collaboratori e partner, senza i quali non saremmo riusciti ad intessere le significative relazioni commerciali del 2023.

Speriamo quindi, di continuare la nostra comune crescita insieme anche nel 2024.