[Rugby Notizie] La Benetton Rugby conquista il Trofeo Mario Lodigiani U16

La Benetton Rugby conquista il Trofeo Mario Lodigiani U16

report e tabellino in collaborazione con Davide Macor, addetto stampa FIR FVG

Pasian di Prato (UD) – Al Comunale di Pasian di Prato, sede della finale del Trofeo che incorona la miglior squadra Under 16 d’Italia, finisce 32 – 34 per i Leoni, che dopo il titolo conquistato lo scorso fine settimana in Under 18 confermano l’ottimo momento del vivaio biancoverde nel giorno in cui la prima squadra batte Edimburgo a Monigo conquistano uno storico accesso ai playoff di URC.

Gli ottanta minuti di gioco effettivo si snodano su ritmi molto alti da ambo le parti: la compagine patavina domina in mischia e risponde colpo su colpo agli attacchi della Benetton, abile per parte sua a gestire bene la gara nei momenti-chiave colpendo con i trequarti perfettamente supportati da tutto il pacchetto degli avanti.

In costante equilibrio il confronto tra le due contendenti venete, con il primo tempo chiuso sul 17 a 10 per i trevigiani a segno con due mete contro una degli avversari. Nella ripresa copione invariato, con Treviso che prova ad allungare portandosi sul 10 a 24 scatenando però la reazione del XV patavino, in meta tre volte consecutive per il sorpasso del 25 a 24.

La mischia Benetton sale allora momentaneamente in cattedra e a 5′ dalla fine trova una meta di punizione che sembra decretare il destino della partita, ma il Valsugana non ci sta e con gli avanti torna a macinare metri costruendo proprio a due minuti dal termine la piattaforma perfetta per l’innesco vincente di Selmi che schiaccia oltre la linea. Vaccaretti non si lascia tradire dall’emozione e converte, riportando sopra di un punto i suoi con l’arbitro quasi pronto a fischiare la fine delle ostilità.

Sul re-start succede però l’imponderabile: Treviso recupera palla e attacca su tutto il fronte, la difesa è attenta e reattiva ma su una palla contesa a terra l’arbitro vede un fallo del Valsugana a tempo ormai abbondantemente scaduto. Il penalty è pesantissimo e vale tutta la posta in palio, ma Pavanello si isola mentalmente e nel silenzio dello stadio pieno in tutti i suoi 1500 posti scocca il calcio della vita, centrando i pali e regalando a compagni e tifosi la gioia irrefrenabile di una vittoria sudata e bellissima.

Il tabellino del match:

Pasian di Prato (UD), Stadio Comunale

Finale “Trofeo Mario Lodigiani” Under 16

Valsugana Rugby Padova V Benetton Treviso 32-34

Marcatori: PT cp Vaccaretti (3-0), meta Falchetto tr Pavanello (3-7), cp Pavanello (3-10), meta Turatto tr Vaccaretti (10-10), meta Turra tr Pavanello (10-17). ST meta Omiciuolo tr Pavanello (10-24), meta Levorato (15-24), meta Palmieri (20-24), meta Argenton (25-24), meta di punizione Benetton (25-31), meta Selmi tr Vaccaretti (32-31), cp Pavanello (32-34)

Valsugana Rugby Padova: Boccardi, Prescianotto, Selmi, Sulpizi, Bordin, Vaccaretti, Carraro, Argenton, Hendriksen, Furlan, Menegazzo, Hajraoui, Turatto, Levorato, Palmieri.

A disposizione: Faggin, Volpato, Gottardo, De Poli, Salviato, Dima, Nicetto.

All. Lorenzo Cologna

Benetton Rugby: Omiciuolo, Gabriotti, Falchetto, Bragagnolo, Turra, Pavanello, Vianello, Sagliocco, Dalla Verde, Turra, Zanatta, Candotto, Follador, Tegon, Bernardi.

A disposizione: Pivato, Gherta, Tonziello, Basso, Martin, Gatto, De Nardi;

All. Alberto Brocca

