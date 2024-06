Comunicato stampa – A Maso Spilzi di Folgaria inaugurata la mostra “Opere da una collezione”

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2024

(AGENPARL) – sab 01 giugno 2024 A Maso Spilzi di Folgaria

inaugurata la mostra “Opere da una collezione”

Si è tenuto nel tardo pomeriggio di oggi il vernissage dell’esposizione voluta da Cassa Rurale Vallagarina. Esposizione che mette in mostra il patrimonio artistico dell’istituto di credito cooperativo.

Per radio e televisioni interviste e immagini al link https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/cr-vallagarina-mostra-opere-da-una-collezione/

Trento, 1° giugno 2024 – Dal catalogo alla mostra. “Le Opere da una collezione” di Cassa Rurale Vallagarina sono in mostra nell’esposizione allestita a Maso Spilzi di Folgaria.

Qui potranno essere osservate e ammirate per oltre un mese, fino al 7 luglio.

Oggi pomeriggio si è tenuto il vernissage alla presenza dei vertici dell’istituto di credito cooperativo, dei curatori della mostra e dei rappresentanti istituzionali.

“Con questa mostra Cassa Rurale Vallagarina vuole donare idealmente ai soci, ai clienti e alle comunità uno spaccato significativo del suo patrimonio artistico – spiega il presidente Maurizio Maffei – Patrimonio acquisito nel corso degli anni, con l’intento di valorizzare le espressioni creative dei propri territori serviti nella quotidianità con la sede e la rete di filiali”.

In esposizione le opere di un numero considerevole di artisti: Ernesto Giuliano Armani, Roberto Marcello Baldessari, Silvio Cattani, Luciano Civettini, Piero Coelli, Mario Dalla Fini, Giuseppe Debiasi, Alberto Forchini, Maurizio Giongo, Diego Giovanazzi, Cirillo e Florian Grott, Attilio Lasta, Guido Mattuzzi, Enrico Meneghelli, Neno Mori, Margherita Pavesi Mazzoni, Alessandro Pavone, Valentina Port, Albino Rossi, Carlo Sartori, Riccardo Schweizer, Annalia Spagnolli, Mariuccia Spagnolli, Annamaria Targher, Rolando Tessadri, Gianni Turella, Loreta Vaccari Foss, Luigi Vicentini.

Nel corso del vernissage sono intervenuti il sindaco di Folgaria, Michael Rech, l’assessora alla cultura del Comune di Folgaria Stefania Schir, Benedetta Vicentini che ha curato la ricerca archivistica e l’editing del catalogo “Una collezione” della Cassa grazie all’esperienza di tirocinio, Remo Forchini curatore della mostra, il critico d’arte Fiorenzo Degasperi.

“La mostra allestita lo scorso inverno nelle storiche sale di Palazzo Candelpergher, sede del Comune di Nogaredo, trova un’ulteriore prosecuzione negli ampi spazi della residenza signorile di Maso Spilzi a Folgaria, raro esempio di architettura fortificata settecentesca in cui l’immaginario popolare pone uno dei luoghi dove arrivava l’eco della voce aspra e penetrante della mitica strega Brava Part, proveniente dalla caverna-abitazione sul tormentato percorso del Rio Cavallo/Rosspach – scrive Degasperi – Qui viene presentata una selezione delle opere tratte dalla ricca collezione della Cassa Rurale, incrementata da lavori di artisti che operano o hanno operato nel territorio dell’altopiano Cimbro, o che qui hanno le loro origini o trascorrono la loro vita quotidiana. L’esposizione è anche l’occasione per entrare in contatto con opere inedite di artisti e scultori che hanno fatto della cultura di montagna uno dei loro primari interessi visivi. I molti pittori e scultori presenti offrono uno sguardo individuale e particolare sulla natura, sia quella figurativa che quella astratta, nella consapevolezza che le forme, i volumi e gli spazi sono elementi che concorrono a presentare un continuo e rinnovato rapporto con ciò che sta fuori di noi. Non solo quindi un’arte che ritrae il mondo ma anche un’arte che cerca di interpretare gli accadimenti del cuore e dell’anima in relazione con nuovi sentimenti della natura”.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 7 luglio. Orari: sabato e domenica 10-12 e 15-18. Da martedì 2 a venerdì 5 luglio apertura anche infrasettimanale dalle ore 15 alle ore 18.

Fonte: Cassa Rurale Vallagarina

Ufficio Stampa

Diego Nart

Ufficio Comunicazione e Stampa

Area Comunicazione Stampa e Promozione

Federazione Trentina della Cooperazione

web: http://www.cooperazionetrentina.it