Todi, bus gratuito elettrico per il centro fino alle 24:00

L’istituzione delle due linee per il centro storico sta dando ottimi riscontri

A poco più di un mese dall’istituzione delle due linee urbane gratuite, che assicurano il collegamento dai parcheggi della circonvallazione urbana alla piazza e al centro storico, con una frequenza di ogni 10 minuti, l’Amministrazione comunale di Todi ha disposto una ulteriore estensione del servizio in vista dell’estate.

A partire dal 31 maggio e fino al 13 settembre, per l’intera estate quindi, è stato deciso il prolungamento serale della linea E fino alle ore 24:00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, andando a rispondere alle richieste di residenti e commercianti e ad un flusso turistico, di italiani e stranieri, particolarmente significativo, con una ulteriore intensificazione nei fine settimana dell’attività culturale e ricreativa.

“Ulteriori estensioni dell’orario di servizio – informa una nota del Comune – potranno essere disposti, di volta in volta, sulla base dello svolgimento di particolari eventi in programma nel centro storico, così come già previsto, ad esempio, per i giorni del 14 e 15 agosto. Nel caso, analoghi provvedimenti riguarderanno anche gli orari del parcheggio di Porta Orvietana e del relativo impianto di risalita meccanizzata”.

L’istituzione delle due linee gratuite, frutto di un complesso lavoro portato avanti dall’assessore al bilancio e ai trasporti Elena Baglioni, ha riscosso l’apprezzamento pressoché unanime, con una utenza che va crescendo di giorno in giorno e con i bus che viaggiano spesso al limite della capienza nei week end. Al momento non si ravvisano necessità di modifiche, con l’Amministrazione comunale impegnata nel reperimento di altri mezzi elettrici, caratteristica al momento della sola linea E, e almeno in un caso dalle dimensioni più piccole, così da arrivare a transitare anche nelle vie più strette della città medievale.

“A settembre – sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano – faremo di nuovo il punto della situazione, avendo anche la definitiva certezza della data di attivazione dei due nuovi ascensori per la risalita da Porta Orvietana ai Giardini Pubblici, che andranno ad affiancarsi all’impianto di risalita meccanizzata esistente, che rimarrà in funzione”.

Nel frattempo proseguono le rilevazioni del varco elettronico all’altezza del Tempio della Consolazione, con un contenimento degli ingressi veicolari non autorizzati che non ha ancora raggiunto i risultati auspicabili per decongestionare dalle auto il centro storico.

Anche su questo fronte, l’Amministrazione si prepara a rimettere ordine in autunno, dopo la necessaria concertazione con residenti e commercianti, al piano della mobilità urbana.