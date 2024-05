La primavera di Minerva Medica > Da domani eventi di musica, danza e letture

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 29 maggio 2024 LA PRIMAVERA DI MINERVA MEDICA

L E T T U R E

N O T A

, MUSICHE E DANZE

S T A M P A

Roma 29 maggio 2024

Le maestose architetture del cosiddetto Tempio di Minerva Medica costituiscono da sempre

uno dei simboli del rione Esquilino. In quest’ottica, la Soprintendenza Speciale di Roma,

diretta da Daniela Porro, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale,

promuove il ciclo di appuntamenti dal titolo Un refolo di Primavera, insieme alle realtà

territoriali e i comitati attivi nel quartiere.

Un legame intenso, quello della Soprintendenza con le associazioni del territorio, cresciuto

nel corso degli anni e che è testimone del senso di appartenenza della cittadinanza al

patrimonio culturale. Tra le imponenti rovine del sito archeologico tornano così a fiorire,

come in epoca antica, le attività letterarie, musicali e coreutiche, realizzate grazie al contributo

di artisti, ragazze e ragazzi che animano da tempo la vita culturale del Rione Esquilino,

rendendolo protagonista di una storia che si prolunga nel tempo e che trasformeranno

Minerva Medica in un teatro all’ aperto.

Il 30 maggio sarà protagonista la musica con il Piccolo coro e il Coro di Piazza Vittorio, il 6

giugno sarà la volta dell’esibizione rap dei ragazzi di MaTeMù, mentre il 12 giugno spazio alla

letteratura moderna e contemporanea con il reading Donne d’autore. Tutti gli eventi saranno

introdotti dall’archeologa Simona Morretta e l’architetto Alessandra Centroni, responsabili

del sito.

Il Tempio di Minerva Medica, in via Giolitti, eretto nei primi decenni del IV secolo d.C., a pianta

centrale decagonale polilobata con cupola di 25 metri di diametro, doveva costituire un

padiglione di rappresentanza eretto sul luogo degli Horti Pallantiani ed Epaphroditiani nel

settore orientale dell’Esquilino, occupato fin dal I secolo a.C. dagli horti dell’aristocrazia

romana. Probabilmente fu sede di banchetti e ricevimenti, anche nel periodo invernale,

essendovi stato scoperto in un’ampia porzione interna il sistema di riscaldamento ad

ipocausto.

Con le sue leggere eppure altissime pareti, ampie aperture verso l’esterno, una cupola di

grandezza straordinaria (la terza per grandezza nella Roma antica, dopo quella del Pantheon

e delle Terme di Caracalla), il cosiddetto Tempio di Minerva Medica, rappresenta un

importante esperimento architettonico che anticipa forme e articolazioni sviluppate poi nei

secoli seguenti.

UN REFOLO DI PRIMAVERA

PROGRAMMA

30 MAGGIO 12 GIUGNO

Giovedì 30 maggio ore 17.00

DA L C L A S S I C O A L J A Z Z, esibizione del Piccolo coro e del Coro di Piazza Vittorio.

Dirige il maestro Giuseppe Puopolo

Giovedì 6 giugno ore 17.00

MA T E MU S I C C R E W Live show dei ragazzi/e del laboratorio rap di MaTeMù

Mercoledì 12 giugno ore 17.00

Reading DONNE D ’ A U T OR E, monologhi tratti dalla letteratura moderna e contemporanea

(Molière, Oscar Wilde, Diego Fabbri) a cura dell’attrice Mariateresa Pascale,

accompagnamento musicale di Carlo Mura con e di Doriana Bandinelli

Introducono gli incontri l’archeologa Simona Morretta e l’architetto Alessandra Centroni,

responsabili del sito

Promuove l’iniziativa La Soprintendenza Speciale di Roma in collaborazione con

DMO ES.CO

Piazza Vittorio APS

le Associazioni Esquiline: Associazione Abitanti via Giolitti, Esquilino Vivo, Comitato Piazza

Vittorio Partecipata

Parolincontro-Odv

MaTeMù-Cies

Tutti gli incontri sono della durata di circa un’ora e ad ingresso gratuito fino a esaurimento

posti

Info: http://www.soprintendenzaspecialeroma.it