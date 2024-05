AOU SASSARI – Le Pink Flamingos arrivano all’ospedale Santissima Annunziata

(AGENPARL) - Roma, 29 Maggio 2024

*Le Pink Flamingos arrivano all’ospedale Santissima Annunziata *

Un gruppo di pazienti oncologiche in bicicletta per testimoniare che con il

tumore si può convivere. Ad accogliere le cicliste, i pazienti e il

personale sanitario del reparto di Oncologia dell’Aou di Sassari

Sassari 29 maggio 2024 – In viaggio in sella a una bicicletta per

testimoniare che con il tumore si può convivere. Un gruppo di pazienti

oncologiche del progetto *Pink Flamingos*, ha percorso in bici la Sardegna

per raggiungere le diverse strutture oncologiche presenti nell’Isola.

Dopo essere partite da Cagliari e attraversato Oristano e Alghero, ieri

mattina sono arrivate all’ospedale *Santissima Annunziata di Sassari

dell’Aou di Sassari*. Ad accogliere le cicliste sono stati i pazienti e le

pazienti del reparto di Oncologia con il personale sanitario, la direttrice

amministrativa *Maria Dolores Soddu *e la direttrice sanitaria *Lucia Anna

Mameli*.

«La nostra è un’organizzazione nata due anni fa con lo scopo di sostenere

le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica

stimolandole verso una nuova modalità di vivere la vita», ha affermato la

presidente dell’associazione *Maria Cristina Concas.*

Le protagoniste di quest’avventura hanno la consapevolezza dell’*importanza

dello sport* per contrastare la malattia e promuovere la salute con il

sorriso. Una dimostrazione di come l’attività fisica e l’impegno possono

contribuire positivamente al *benessere psicologico e fisico dei pazienti

oncologici*, oltre a sensibilizzare la comunità sull’importanza della

prevenzione e della ricerca sul cancro.

«Un evento importante perché le Pink Flamingos hanno portato un messaggio

di sostegno e incoraggiamento emotivo e sociale alle persone che stanno

affrontando un tumore – ha dichiarato *la direttrice sanitaria* – La

testimonianza di queste donne è fondamentale perché, dopo aver affrontato

con grande coraggio la malattia, hanno deciso di affrontare questa sfida

con altrettanta forza».

Le Pink Flamingos sono partite dall’ospedale Businco di Cagliari per

approdare ieri sera all’ospedale di Ozieri. Un *lungo “volo” in bici* di

circa 650 km con oltre 7.303 metri di dislivello totale che avrà come tappa

finale il parco di Molentargius a Cagliari.

«Vogliamo essere un esempio da seguire per altre donne che hanno

fronteggiato e superato la lotta contro il cancro e raccogliere fondi per

acquistare un apparecchio, da donare ad una delle strutture ospedaliere,

per prevenire la caduta dei capelli durante il trattamento chemioterapico»,

ha concluso *Maria Cristina Concas*.

