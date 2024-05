Petruzzi su Ilva

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 *Ex Ilva. Petruzzi (Pd): “Il Governo passi ai fatti per il bene di

lavoratori e comunità”*

Il governo prenda di petto la questione ex Ilva e sbrogli il bandolo della

matassa, la situazione è diventata insostenibile sia per i lavoratori, sia

per l’economia locale, e soprattutto per la salute della cittadinanza.

Si leggono nomi di possibili acquirenti, ma si omette di dire che questo

percorso genererebbe altri esuberi, altre maestranze poste in cassa

integrazione. Al fine di evitare che si aggravi il problema occupazionale,

è opportuno che il governo inizi ad ascoltare le voci e le proposte delle

parti sociali che suggeriscono efficaci incentivi all’esodo sia per chi è

in Ilva in AS, sia per i lavoratori di ADI.

Così facendo, oltre a risparmiare denaro pubblico ora utilizzato per

sostenere la cassa integrazione, si andrebbe a restituire dignità ai

lavoratori, finalmente liberi di crearsi una valida alternativa.

Ma non solo: il governo potrebbe sbloccare i lavori di pubblica utilità,

attingendo dalle tante professionalità del bacino Ilva in AS e dagli

eventuali esuberi ADI, così come a Genova fanno da circa quindici anni, o

magari pensare ad una legge speciale per il lavoratori del siderurgico.

Sul nostro territorio, abbiamo bisogno di politiche lavorative attive, e

non di politiche passive come l’assistenzialismo. Bisogna fare presto,

perché il tempo stringe e le famiglie sono allo stremo.

*Fabrizio PetruzziResponsabile politiche del lavoro e PnrrSegreteria

provinciale Partito Democratico Taranto*