Mario Resca, presidente Confimprese, al Governo: «Misure urgenti per deregolamentare saldi e vendite promozionali. Liberalizzare il mercato fa bene al retail»

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 Regolamentazione

mercato retail

Maggio 2024

Confimprese rappresenta una realtà importante del sistema Paese…

Vista aggregata dell’ecosistema Confimprese al 20231

Intervento Confimprese

Fatturato (mld €)

Brand (#)

Addetti coinvolti

nel network (#)

800.000+

Contributo al PIL

Punti vendita (#)

Anni di attività (#)

90.000+

Fonte: elaborazione PwC su dati forniti da Confimprese sulle aziende associate;

Nota 1): dati non certificati per indisponibilità dei bilanci 2023; stima prodotta da Confimprese

Maggio 2024

… che continua a crescere e generare un impatto significativo

sull’economia e sull’occupazione

Fatturato aziende associate a Confimprese, dati in miliardi di €, periodo 2019-20231

+11 miliardi di €

Intervento Confimprese

Fonte: elaborazione PwC su dati forniti da Confimprese sulle aziende associate

Nota 1): fatturato non certificato per indisponibilità dei bilanci 2023; stima prodotta da Confimprese

20231

Maggio 2024

Gli associati Confimprese, rappresentano uno dei due pilastri

fisici del modello retail in Italia…

Declinazione dei pilastri del modello retail (fisico e online) e relativi sotto-modelli di business

Fisico puro (Brick and Mortar)

Fisico + Online (Brick and Click)

Online puro (Pure Online players)

Definizione:

Distribuiscono esclusivamente attraverso negozi

fisici (modello tradizionale)

Definizione:

Distribuiscono sia tramite un footprint di negozi

fisici, ma anche online

Definizione:

Distribuiscono attraverso le proprie piattaforme

online

Distribuzione:

Distribuzione:

Distribuzione:

FISICA

ONLINE

Esempi:

FISICA

ONLINE

Esempi:

FISICA

ONLINE

Esempi:

(Modello principale associati)

Intervento Confimprese

Fonte: analisi desk PwC

Maggio 2024

…e stanno subendo una significativa competizione da parte

delle piattaforme online (Focus su caso studio abbigliamento)

Caso studio abbigliamento – accessori: esempio lampante dell’impatto online sui retailer fisici

Rapporto tra canali Online e Offline mercato retail

abbigliamento – accessori; (dati in %), Italia, 2018 – 2023

% Online

% Offline

Ultimi 4 anni

16.000+

In UK e Germania i tassi di

Negozi di abbigliamento – accessori chiusi

penetrazione Online superano il 35%

+ 8 p.p.

Media di 11 negozi

chiusi al giorno

13.000+

Posti di lavoro persi

tra ’23 e ‘18

Ultimi 10 anni

Intervento Confimprese

70.000+

Negozi di abbigliamento – accessori chiusi

-34.219

Saldo netto tra aperture/chiusure di

negozi di abbigliamento – accessori

Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor; Federazione Moda Italia – 10/05/2024 – In Italia hanno chiuso 17.000 negozi di moda in 4 anni;

Maggio 2024

Per difendere il loro presidio fisico e contributo all’economia, lo

Stato può agire su 2 aree: Regolamentazione e Fondi per lo sviluppo

Intervento Confimprese

REGOLAMENTAZIONE

FONDI PER LO SVILUPPO

Sviluppo di una regolamentazione

a tutela della competitività dei

retailer con presenza fisica

rispetto ai player online

Utilizzo di fondi quali PNRR a

supporto dello sviluppo di un

modello più sostenibile e

circolare per il retail fisico

Maggio 2024

Regolamentazione

Fondi di sviluppo

Il successo dell’online, e nello specifico dei Pure Players, è favorito

dalla stretta regolamentazione a cui sono sottoposti i retailer fisici

Aspetti chiave della regolamentazione italiana che penalizzano i retailer con presenza fisica

Regolamentazione attuale in Italia

Saldi e vendite

promozionali

Definizione delle tempistiche,

controllo delle scontistiche,

conformità alle normative locali,

trasparenza delle informazioni

fornite ai consumatori e

supervisione delle corrette

pratiche commerciali.

Intervento Confimprese

I saldi hanno un periodo definito; le modalità di

esecuzione sono regolamentate dalle Regioni

Le vendite promozionali non hanno una invece una

finestra predefinita ma devono essere circoscritte a

un periodo di tempo limitato; ci sono limitazioni nei

periodi antecedenti le vendite di fine stagione

Proposta di Confimprese

(guardando a esempi di maggiore liberalizzazione come UK)

No limitazioni su tempistiche; unico vincolo la

trasparenza del prezzo al consumatore: qualsiasi

sconto deve essere calcolato sul prezzo più basso

nei 30 giorni precedenti.

Fonte: Gazzettaufficiale – Art. 103: Orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa; K&L Gates – Policy and Regulatory Alert; Governo Uk – Trading hours for

retailers; Sky tg24 – Aperture nei negozi

Maggio 2024

Regolamentazione

Fondi di sviluppo

L’accesso ai fondi del PNRR (194+ miliardi di €), permetterebbe ai

retailer fisici di avviare progetti in ambito innovazione e sostenibilità

Potenziale di accesso a fondi PNRR per i retailer fisici

Ripartizione fondi PNRR tra le diverse missioni, (dati in € mld)

Totale

Rivoluzione verde e

transizione ecologica

49,8%

Istruzione e

ricerca

Economia circolare

Progettualità volte a posizionare i retailer

fisici come punto privilegiato di raccolta e

re-immissione in circolo (o riciclo) dei

prodotti per sviluppare e promuovere un

nuovo modello di circolarità.

Infrastrutture per una

mobilità sostenibile

Inclusione e

coesione

Salute

Intervento Confimprese

Del totale importo

Digitalizzazione,

innovazione,

competitività, …

RePowerEU1