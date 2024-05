INVITO CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE FESTIVAL DELL’APPENNINO 2024 – MERCOLEDI’ 29 MAGGIO 2024 ore 10,30 – MINISTERO DELLA CULTURA – ROMA

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

INVITO STAMPA

CULTURA: IL MIC OSPITA LA PRESENTAZIONE DEL XV FESTIVAL DELL’APPENNINO INCLUSIVO DI NATURA

Roma, mercoledì 29 maggio, ore 10.30 via del Collegio Romano 27

ROMA, 23 maggio – Si terrà a Roma mercoledì 29 maggio, alle ore 10.30, presso il Ministero della Cultura

(via del Collegio Romano 27) la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 del Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, evento promosso dal Commissario straordinario al sisma 2016 e dal Bim

Tronto.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le iniziative che, a partire dall’inizio del mese di giugno e fino

alla fine di agosto, si svolgeranno nei comuni nei territori delle quattro regioni dell’Appennino centrale

compresi all’interno del cratere sisma 2016.

Quest’anno, per la quindicesima edizione, dalle Marche la manifestazione si estenderà ad Abruzzo, Lazio