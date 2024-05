Comunicato Stampa – AstiLirica 2024, Il Barbiere di Siviglia

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 28 maggio 2024 ASTI LIRICA 2024

Il barbiere di Siviglia

Nel ricco quadro delle proposte estive dell’Amministrazione comunale torna «Asti Lirica». La rassegna, alla sua seconda edizione, si articola in 5 appuntamenti fra giugno e settembre che avranno luogo in diversi spazi della città. La conferenza di stampa di presentazione del programma, aperta a tutti, avrà luogo giovedì 30 giugno alle ore 11.30 nella sala Gianni Basso del Teatro Alfieri.

Ecco intanto un’anticipazione del primo appuntamento di AstiLirica e di cui sono oggi in vendita i biglietti.

Il 12 giugno (ore 21,30), nel cortile del Palazzo del Michelerio ci sarà l’apertura di «Asti Lirica» con una celebre opera del teatro musicale «giocoso»: Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Oltre a due eccellenze del territorio: Enrico Iviglia nei panni del Conte d’Almaviva e Stefano Marchisio in quelli di Bartolo, la locandina annovera Diego Savini (Figaro), Barbara Massaro (Rosina), Zhang Yduo (Basilio) e Claudia Ceraulo (Berta). L’Orchestra delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma saranno diretti da Sirio Scacchetti, mentre la regia è affidata ad uno dei nomi più prestigiosi della scena italiana: Davide Garattini Raimondi. Il direttore artistico di AstiLirica è Renato Bonajuto.

Il barbiere di Siviglia è una delle opere più eseguite nel mondo e la sua celebre ouverture è un caposaldo della musica lirica. Ci sono un barbiere che tenta di combinare matrimonio del celebre Conte D’Almaviva, il quale si finge soldato ubriaco per conquistare Rosina, la donna di cui si è innamorato. Ma ci sono anche astuzie e tradimenti, e uomini assetati non di vero sentimento ma di soldi ed eredità. Nel Barbiere di Siviglia fino la fine di niente è come sembra, ma la sua storia continua a conquistare milioni di ascoltatori nel mondo per la schiettezza e l’attualissima umanità con cui Rossini riesce ad arrivare al pubblico. I biglietti sono disponibili al costo di 12 euro presso il Teatro Alfieri o la sera stessa nel cortile del Michelerio. Infine i biglietti sono disponibili su Bigliettoveloce.it .