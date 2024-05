Info su accredito Giornalisti per Tour de France | 4a tappa PINEROLO- VALLOIRE | Inoltro mail dal Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 27 maggio 2024 Buongiorno,

inoltro la mail con informazioni per ottenere gli *accrediti media in

occasione del Tour de France*, in vista della 4a tappa PINEROLO- VALLOIRE,

in programma il 2 luglio 2024.

*Informazioni sui Badge «Media»*

▪ Solo i giornalisti o i fotografi in possesso di una tessera stampa

possono richiedere un accredito per il Tour de France.

▪ Le *richieste di accredito possono essere fatte dalla redazione centrale

di ciascun media sulla piattaforma https://registering.aso.fr

(chiusura degli accrediti il 31 maggio 2024).*

▪ Gli accrediti dovranno essere ritirati il giorno della tappa al punto

Accoglienza ospiti (siti di partenza)

Nella mail che segue trovate ulteriori dettagli.

Grazie per l’attenzione,

Francesca Vittori

Addetta Stampa Comune di Pinerolo

*@letour*

Boulogne-Billancourt, mercredi 24 avril 2024

*TOUR DE FRANCE 2024 : *

*OUVERTURE DES ACCRÉDITATIONS / OPENING OF ACCREDITATION*

*© A.S.O. *

*OUVERTURE DES ACCRÉDITATIONS*

Les accréditations du Tour de France 2024 sont désormais ouvertes. Toutes

les demandes d’accréditations (pour les personnes et les véhicules) doivent

être faites sur notre plateforme dédiée: https://registering.aso.fr/

*La date limite pour faire vos demandes d’accréditations pour le Tour de

France 2024 est fixée au vendredi 31 mai 2024.*

Vous trouverez en pièce jointe le mode d’emploi de la plateforme

d’accréditation.

Pour toute requête, veuillez contacter:

Pour les titres de presse, les sites web et les agences photo:

*Valentin DURIEZ*

Pour les télévisions, les radios et les équipes de tournage:

*Charline RASPILLER*

*OPENING OF MEDIA ACCREDITATION*

The media accreditation for the Tour de France 2024 are now open. All the

accreditations requests (person and vehicles) must be done on the dedicated

website: https://registering.aso.fr/

*The deadline for the accreditation requests for the Tour de France 2024 is

Friday, May 31st 2024.*

Please find enclosed a document describing the accreditation procedures.

For any questions or support, please contact:

For the written press, websites and photo agencies:

*Valentin DURIEZ*

For the televisions, radios and shooting crew:

*Charline RASPILLER*